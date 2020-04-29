Румунський парламент підтримав створення угорської автономії на території країни
Палата депутатів парламенту Румунії проголосувала за закон про автономію Секейського краю, де компактно проживає угорська національна меншина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi 24.
Згідно зі схваленим документом повинен бути створений автономний регіон з правосуб'єктністю в Румунії. До його складу мають увійти повіти Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш.
Автономія матиме президента терміном на чотири роки. Угорська мова стане офіційною і буде використовуватись у державних установах громадянами, які проживають у цьому краї.
Передбачається вільне використання "символіки угорської нації". Автономний статус надається регіону після затвердження закону та підтвердження його на місцевому референдумі. Скасування автономії також має бути затверджене на референдумі.
Проєкт також передбачає, що на посади у місцевому і регіональному державному управлінні будуть призначатися особи, які знають мову національних меншин і належать до них.
Законопроєкт ініціювали депутати Демократичного союзу угорців Румунії, які кажуть, що він відображає "історичну ідентичність регіону" та забезпечить рівні можливості для громадян і захист угорської ідентичності. Вони заявляють, що автономія регіону не впливає на територіальну цілісність і суверенітет румунської держави.
25 березня минув кінцевий термін, до якого мала бути обговорена і проголосована ініціатива, тому парламентарі зафіксували "мовчазне схвалення" документа. Для затвердження законопроєкту його ще повинен схвалити Сенат Румунії.
Уряд Румунії виступив проти прийняття законодавчого акту. Спеціалізовані комітети Палати депутатів також його не підтримали. Депутати адміністративної комісії заявляють, що проєкт порушує Конституцію, за якою Румунія є національною, суверенною і незалежною, унітарною і неподільною державою.
Секеї - одна з етнографічних груп, що складає угорську національну меншину на території сучасної Румунії. Секеї домагаються автономії, однак румунська влада відмовляється вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.
Права 1,2 млн етнічних угорців в Румунії, в тому числі близько 700 тисяч секеїв у східній Трансільванії, десятиліттями перебувають в центрі політичної ворожнечі між двома країнами.
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В нас вже була одна Автономія...
Можна подивитись у Вікіпедії ( Брати Окуневські) , це мої земляки...
-за єдині буковину і мараморщину...
-тулча - древній переяславець київських князів
Що буде згідно прогнозам зхідних експертів
До речі, певний час угорська Трансільванія була союзником України у боротьбі проти поляків за часів Богдана Хмельницького. Про це мало хто знає з пересічних обивателів.
короче, добре, що обивателі і не знають про союзну ролю трансільванських в антипольському протистоянні
Іспанська Андалусія повинна належати Німеччині, бо її назва походить від німецького племені вандалів, Гібралтар має бути арабським, бо це арабська назва, - Джебель аль Тарік (Скеля Таріка). А штат Джорджія, - це ісконно грузинська земля... )))
відтепер дракула трансільванської автономії перестане асоціюватись з румунами
А українські бойки захочуть собі всю Чехію, адже її стародавня назва Богемія походить від назви кельтського племені бойїв. А бойки, за однією з версій, теж походять від цього племені.
Всю східну Німеччину повернути полякам, бо там суцільні слов'янські топоніми, - Бранібор (Бранденбург), Помор'є (Померанія), Дроздов (Дрезден), Липецьк (Лейпціг) і т.д.
ЗИ у Хмельницького був договір з Семиграддям - тобто с трансільванськими німцями, а не мадьярами
Я сподіваюся, ви не пропонуєте відродити Хазарський каганат?
выход один - в единой Европе от Лиссабона до Харькова
без жёстких национальных границ, а со свободным волеизъявлением ЛЮБОГО нацменьшинства
щяз завопят : Крым, Донбасс..
а про Барселону, Шотландию и т.п. не подумали?
главное - общая Европа, в которую вступить - не каждому дано