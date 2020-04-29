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Румунський парламент підтримав створення угорської автономії на території країни

Румунський парламент підтримав створення угорської автономії на території країни

Палата депутатів парламенту Румунії проголосувала за закон про автономію Секейського краю, де компактно проживає угорська національна меншина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi 24.

Згідно зі схваленим документом повинен бути створений автономний регіон з правосуб'єктністю в Румунії. До його складу мають увійти повіти Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш.

Автономія матиме президента терміном на чотири роки. Угорська мова стане офіційною і буде використовуватись у державних установах громадянами, які проживають у цьому краї.

Передбачається вільне використання "символіки угорської нації". Автономний статус надається регіону після затвердження закону та підтвердження його на місцевому референдумі. Скасування автономії також має бути затверджене на референдумі.

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Проєкт також передбачає, що на посади у місцевому і регіональному державному управлінні будуть призначатися особи, які знають мову національних меншин і належать до них.

Законопроєкт ініціювали депутати Демократичного союзу угорців Румунії, які кажуть, що він відображає "історичну ідентичність регіону" та забезпечить рівні можливості для громадян і захист угорської ідентичності. Вони заявляють, що автономія регіону не впливає на територіальну цілісність і суверенітет румунської держави.

25 березня минув кінцевий термін, до якого мала бути обговорена і проголосована ініціатива, тому парламентарі зафіксували "мовчазне схвалення" документа. Для затвердження законопроєкту його ще повинен схвалити Сенат Румунії.

Уряд Румунії виступив проти прийняття законодавчого акту. Спеціалізовані комітети Палати депутатів також його не підтримали. Депутати адміністративної комісії заявляють, що проєкт порушує Конституцію, за якою Румунія є національною, суверенною і незалежною, унітарною і неподільною державою.

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Секеї - одна з етнографічних груп, що складає угорську національну меншину на території сучасної Румунії. Секеї домагаються автономії, однак румунська влада відмовляється вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.

Права 1,2 млн етнічних угорців в Румунії, в тому числі близько 700 тисяч секеїв у східній Трансільванії, десятиліттями перебувають в центрі політичної ворожнечі між двома країнами.

Автор: 

Угорщина (2342) Румунія (1192) сепаратизм (757)


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Топ коментарі
+22
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29.04.2020 13:06 Відповісти
+18
Є і позитив, тепер туди можна виселити наших угорців.
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29.04.2020 13:19 Відповісти
+16
Это прямое следстаие крымнаша, еше много увидим подобной херни в европе, если евролидеры будут пытатся заигрывать с питуном
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29.04.2020 13:09 Відповісти
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29.04.2020 13:06 Відповісти
Это прямое следстаие крымнаша, еше много увидим подобной херни в европе, если евролидеры будут пытатся заигрывать с питуном
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29.04.2020 13:09 Відповісти
А чи не цього ж домагаються угорці від України ?
В нас вже була одна Автономія...
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29.04.2020 13:09 Відповісти
Певно незабаром парламент Угорщини проголосить про створення румунської автономії на своїх теренах ?
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29.04.2020 13:12 Відповісти
В Угорщині мало румунів
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29.04.2020 13:22 Відповісти
Секейская народная республика?
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29.04.2020 13:10 Відповісти
Після всіх злочинів угорців в Румунії, Сербії, Україні...
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29.04.2020 13:12 Відповісти
Жорстокість мадярских частин до місцевого населення під час другої світової фактично не мала аналогів..автономію їм..🖕
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29.04.2020 13:24 Відповісти
Во время Второй мировой был негласный приказ "великих венгерских солдат" в плен не брать из-за их зверств на оккупированных территориях.
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29.04.2020 13:56 Відповісти
Є і позитив, тепер туди можна виселити наших угорців.
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29.04.2020 13:19 Відповісти
Не всі угорці однакові , але таких фашистів як Миклош Чардаш згоден .
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29.04.2020 13:29 Відповісти
Читай Гашека... Його "сапер Водичка" мав іншу думку стосовно мадяр...
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29.04.2020 18:09 Відповісти
Саме цікаве, що "автономії" почнуть вимагать і наші "угорці"... Правда, там одна заковика - "секеї", в Румунії, живуть компактно, а в Закарпатті угорські села розкидані в оточенні сіл українських, і якщо навіть виділить територію, по якій вони розкидані, в окремий район, там не буде не те що "переважної більшості", а й половини населення, що вважає себе "угорцями"......
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29.04.2020 18:08 Відповісти
Глуподуры какие...
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29.04.2020 13:21 Відповісти
всіх секелів - мадьярів на історичну батьківщіну в приуральє тайгу валити...
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29.04.2020 13:27 Відповісти
Заложили мину замедленного действия.
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29.04.2020 13:28 Відповісти
Чому це перший, перший угорці робили разом з Гітлером, та і Угорщина не брала участь у першій світовій, брала Австро-Угорська імперія, в якій не було жодного імператора угорця.
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29.04.2020 13:32 Відповісти
Цілком можливо, мій також був в складі австро-угорської армії. Але то була армія Австро-Угорщиниї , умовний Швейк теж воював.
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29.04.2020 13:38 Відповісти
Я знаю, правда я з Буковини, тут те ж саме було.
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29.04.2020 13:43 Відповісти
П. Буков ,повністю підтримую Ваш пост.
Можна подивитись у Вікіпедії ( Брати Окуневські) , це мої земляки...
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29.04.2020 14:31 Відповісти
Народились в Радівцях, ( Радоуци) *********** повіту, був там в жовтні на соляних джерелах.
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29.04.2020 15:15 Відповісти
Смотрите не надорвитесь от своего величия, восстановители.
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29.04.2020 13:33 Відповісти
дарма це зробили - це новий військовий і етнічний конфлікт у майбутньому.... Європі - кришка
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29.04.2020 13:30 Відповісти
Понятно для чего нам "транслируется" это сообщение Так вот ,как только мы будет в составе ЕС и НАТО, то и Украина вероятно может создать венгерскую автономию в ряде районов Закарпатской области, но только в тех районах где венгерское население составляет не менее 51% проживающих. А пока нам такие варианты не подходят.
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29.04.2020 13:37 Відповісти
А потім Москва знову введе війська і жоден сусід не стане на бік угорців.
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29.04.2020 13:42 Відповісти
гасла:
-за єдині буковину і мараморщину...
-тулча - древній переяславець київських князів
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29.04.2020 14:40 Відповісти
Идиоты. Будет вам народная республика!
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29.04.2020 13:44 Відповісти
Плани московитів на переділ світуРумунський парламент підтримав створення угорської автономії на території країни - Цензор.НЕТ 4898
Що буде згідно прогнозам зхідних експертів
Румунський парламент підтримав створення угорської автономії на території країни - Цензор.НЕТ 5805
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29.04.2020 14:16 Відповісти
Автономия, я считаю, это вполне нормальная ситуация, там где компактно проживает не титульная нация, должны быть широкие возможности по родному языку, символам, обычаям и т.д., но в автономии должны знать хорошо язык государства, в котором эта автономия располагается и уважать его..также есть ещё один нюанс - такие расклады уместны в западном цивилизованном обществе, а не, например, в таких шовинистических, имперских странах как рф или Венгрия, которые будут в этих автономиях постоянно поддерживать очаг напряжённости в своих интересах
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29.04.2020 14:20 Відповісти
Трансільванія у складі Румунії перебуває всього століття. А до того це було незалежне угорське князівство, потім у складі імперії Габсбургів. Румунам її віддали тільки після поразки і розпаду Австро-Угорщини. Так званий Тріанонський мирний договір. Мадярщину тоді так обкарнали, що третина їх етнічних земель опинилася поза межами Угорської держави. Ця несправедливість потім стала одним з основних чинників союзу мадяр з Гітлером.
До речі, певний час угорська Трансільванія була союзником України у боротьбі проти поляків за часів Богдана Хмельницького. Про це мало хто знає з пересічних обивателів.
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29.04.2020 14:32 Відповісти
недалеко від дорогичина на зх бузі є місто венгрув...там і знаходиться північна межа угорців...і всі угріви, угрини і угорське в києві, то частини угорської держави...
короче, добре, що обивателі і не знають про союзну ролю трансільванських в антипольському протистоянні
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29.04.2020 14:45 Відповісти
За такою логікою Степана Андрійовича Бандеру ви маєте вважати угорцем, - адже він народився в селі Старий Угринів. Волинь має належати Туреччині, бо там є містечко Торчин, чия назва походить від слова торк (тюрк, турок).
Іспанська Андалусія повинна належати Німеччині, бо її назва походить від німецького племені вандалів, Гібралтар має бути арабським, бо це арабська назва, - Джебель аль Тарік (Скеля Таріка). А штат Джорджія, - це ісконно грузинська земля... )))
Румунський парламент підтримав створення угорської автономії на території країни - Цензор.НЕТ 7927
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29.04.2020 15:21 Відповісти
так, саме про цю вашу логіку і написав...
відтепер дракула трансільванської автономії перестане асоціюватись з румунами
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29.04.2020 15:38 Відповісти
а испанская Галисия должна отойти Украине...по этой же логике
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29.04.2020 15:55 Відповісти
Тоді нащадки французьких галлів можуть пред'явити права на нашу Галичину.
А українські бойки захочуть собі всю Чехію, адже її стародавня назва Богемія походить від назви кельтського племені бойїв. А бойки, за однією з версій, теж походять від цього племені.
Всю східну Німеччину повернути полякам, бо там суцільні слов'янські топоніми, - Бранібор (Бранденбург), Помор'є (Померанія), Дроздов (Дрезден), Липецьк (Лейпціг) і т.д.
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29.04.2020 16:15 Відповісти
Україна та Дніпро по ірано-скіфськи відповідно Верхня Земля та Дальня Ріка - кому їх тепер віддавати?
ЗИ у Хмельницького був договір з Семиграддям - тобто с трансільванськими німцями, а не мадьярами
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29.04.2020 16:45 Відповісти
Берлін - столиця одного з князівств полабських слов"ян!...
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29.04.2020 18:15 Відповісти
Етнічні угорські землі - це Башкірія. Хай до себе додому вертаються.
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29.04.2020 17:44 Відповісти
Колись і Київ у складі Хазарії називався Самбат.
Я сподіваюся, ви не пропонуєте відродити Хазарський каганат?
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29.04.2020 18:01 Відповісти
звоночек
выход один - в единой Европе от Лиссабона до Харькова
без жёстких национальных границ, а со свободным волеизъявлением ЛЮБОГО нацменьшинства
щяз завопят : Крым, Донбасс..
а про Барселону, Шотландию и т.п. не подумали?
главное - общая Европа, в которую вступить - не каждому дано
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29.04.2020 14:54 Відповісти
Сікеї доречі стали тими кто запустив механізм знищення режиму Чаушеску.
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29.04.2020 15:01 Відповісти
Тепер Угорщина посилить тиск на Україну.
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29.04.2020 17:44 Відповісти
З якого дива? Це лише ваша бурхлива уява і фантазії.
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29.04.2020 18:05 Відповісти
 
 