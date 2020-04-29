УКР
Рада завтра рассмотрит освобождение медиков от налогов, продление льгот для бизнеса и заслушает отчет ВСК по взрывам на арсеналах, - нардеп "Голоса" Железняк

В повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициируют народные депутаты в четверг, законопроекты об уменьшении суммы денежных залогов на выборах, об освобождении от налогообложения зарплат медиков и продлении сроков налоговых льгот для бизнеса, сообщил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Только что поставил подпись под двумя документами: применение специальной процедуры по закону о банках, инициатива о проведении внеочередного заседания в этот четверг", - написал Железняк в среду в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, депутаты предлагают в четверг запустить специальную процедуру для рассмотрения во втором чтении законопроекта №2571-д об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности.

Депутаты также предлагают рассмотреть обращение Рады к иностранным партнерам о репрессиях РФ против граждан Украины (№3068), законопроекты о внесении изменений в законодательство, которые уменьшат денежный залог на выборах (№2769), об освобождении от налогообложения зарплат медиков и продлении сроков налоговых льгот для бизнеса (№3329-2), ратифицировать девять международных соглашений.

Планируется, что Рада также заслушает отчет ВСК по расследованию взрывов на военных складах в 2014-2018 гг.

Правоохоронні структури отримують відсоток від діяльності конвертаційних центрів, - начальник податкової поліції Дніпропетровщини.

"Прокуратура і суди України навмисно зливають справи щодо конвертаційні центри, не доводячи їх до розгляду судами." Про це в інтерв'ю каналу "Вільний" заявив начальник податкової поліції Дніпропетровській області Сергій Пеньков, https://www.unian.net/politics/prokuratura-i-sudy-ukrainy-namerenno-slivayut-dela-o-konvertcentrah-novosti-dnepra-10974095.html інформує портал unian.net.
показати весь коментар
29.04.2020 13:17 Відповісти
Зачем освобождать медиков от налогов? Эти налоги идут в бюджет, из которого и платят зарплаты медикам-инфекционистам - они никуда не пропадают.
Похоже, Радуцкий под шумок решил собственные интересы продвинуть.
показати весь коментар
29.04.2020 13:24 Відповісти
А можно про льготы поподробнее? А то моя подружка проклинает тот день и час когда бежала голосовать, это наверное от счастья за льготы предоставленные ее малому бизнесу )))))))
показати весь коментар
29.04.2020 13:26 Відповісти
 
 