Рада завтра рассмотрит освобождение медиков от налогов, продление льгот для бизнеса и заслушает отчет ВСК по взрывам на арсеналах, - нардеп "Голоса" Железняк
В повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициируют народные депутаты в четверг, законопроекты об уменьшении суммы денежных залогов на выборах, об освобождении от налогообложения зарплат медиков и продлении сроков налоговых льгот для бизнеса, сообщил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Только что поставил подпись под двумя документами: применение специальной процедуры по закону о банках, инициатива о проведении внеочередного заседания в этот четверг", - написал Железняк в среду в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
По словам парламентария, депутаты предлагают в четверг запустить специальную процедуру для рассмотрения во втором чтении законопроекта №2571-д об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности.
Депутаты также предлагают рассмотреть обращение Рады к иностранным партнерам о репрессиях РФ против граждан Украины (№3068), законопроекты о внесении изменений в законодательство, которые уменьшат денежный залог на выборах (№2769), об освобождении от налогообложения зарплат медиков и продлении сроков налоговых льгот для бизнеса (№3329-2), ратифицировать девять международных соглашений.
Планируется, что Рада также заслушает отчет ВСК по расследованию взрывов на военных складах в 2014-2018 гг.
