Кількість тестів на COVID-19 має бути однаковою і в будні, і на свята, щоб потім не "губити" нових хворих, - Зеленський
В Україні кількість хворих за добу досі перевищує кількість тих, хто одужав, а тому продовжується зростання кількості хворих на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомили на традиційній нараді з протидії поширення COVID-19.
Напередодні травневих свят глава держави закликав МОЗ не зменшувати кількість тестувань у вихідні та святкові дні.
"У вихідні та свята кількість тестів має бути такою самою, як і в будні, аби на наступний день після свят ми не "губили" нових хворих, а опісля не отримували спалахи. Вчасне виявлення інфекції – це й допомога самому пацієнту, і запобігання поширенню хвороби. Цього року свята справді вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей. Але це робиться лише для того, щоб ми всі могли радіти святам у наступні роки", – наголосив Володимир Зеленський.
Серед лідерів за захворюваністю на COVID-19 залишаються Чернівецька, Тернопільська області та місто Київ.
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Ермак дал в пятак за что то....
может Зеля вякнул что то лишнее при серьезных пацанах...?
https://youtu.be/XqkvWA7uJ6g
а вирусами пускай профи занимаются