Кількість тестів на COVID-19 має бути однаковою і в будні, і на свята, щоб потім не "губити" нових хворих, - Зеленський

В Україні кількість хворих за добу досі перевищує кількість тих, хто одужав, а тому продовжується зростання кількості хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомили на традиційній нараді з протидії поширення COVID-19.

Напередодні травневих свят глава держави закликав МОЗ не зменшувати кількість тестувань у вихідні та святкові дні.

"У вихідні та свята кількість тестів має бути такою самою, як і в будні, аби на наступний день після свят ми не "губили" нових хворих, а опісля не отримували спалахи. Вчасне виявлення інфекції – це й допомога самому пацієнту, і запобігання поширенню хвороби. Цього року свята справді вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей. Але це робиться лише для того, щоб ми всі могли радіти святам у наступні роки", – наголосив Володимир Зеленський.

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Серед лідерів за захворюваністю на COVID-19 залишаються Чернівецька, Тернопільська області та місто Київ.