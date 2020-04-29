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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість тестів на COVID-19 має бути однаковою і в будні, і на свята, щоб потім не "губити" нових хворих, - Зеленський

Кількість тестів на COVID-19 має бути однаковою і в будні, і на свята, щоб потім не

В Україні кількість хворих за добу досі перевищує кількість тих, хто одужав, а тому продовжується зростання кількості хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомили на традиційній нараді з протидії поширення COVID-19.

Напередодні травневих свят глава держави закликав МОЗ не зменшувати кількість тестувань у вихідні та святкові дні.

"У вихідні та свята кількість тестів має бути такою самою, як і в будні, аби на наступний день після свят ми не "губили" нових хворих, а опісля не отримували спалахи. Вчасне виявлення інфекції – це й допомога самому пацієнту, і запобігання поширенню хвороби. Цього року свята справді вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей. Але це робиться лише для того, щоб ми всі могли радіти святам у наступні роки", – наголосив Володимир Зеленський.

Також читайте: На 28 квітня проведено 98,7 тис. ПЛР-тестів на коронавірус в 46 державних і приватних лабораторіях, - ЦГЗ

Серед лідерів за захворюваністю на COVID-19 залишаються Чернівецька, Тернопільська області та місто Київ.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) карантин (18172) МОЗ (5401) тестування (457) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
А нахрена оно в маске сидит? Через монитор коронавирус не передается же
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 821
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29.04.2020 13:09 Відповісти
+8
может ему рот порвали?
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29.04.2020 13:11 Відповісти
+7
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7324
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29.04.2020 13:11 Відповісти
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А нахрена оно в маске сидит? Через монитор коронавирус не передается же
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 821
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29.04.2020 13:09 Відповісти
может ему рот порвали?
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29.04.2020 13:11 Відповісти
чем...
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29.04.2020 13:12 Відповісти
в музикантів -піаністів свої приколи....
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29.04.2020 13:13 Відповісти
ермаком
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29.04.2020 13:14 Відповісти
А кто у нас сейчас рулит страной?

Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9782
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29.04.2020 13:26 Відповісти
ага...
Ермак дал в пятак за что то....
может Зеля вякнул что то лишнее при серьезных пацанах...?
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29.04.2020 13:13 Відповісти
Да пора. Эта паскудная паскуда подписало сегодня распродажу земли под прикрытием коронавируса. Эта паскуда втихаря уже подняла пенсионный возраст до 63 - 67 лет ( в зависимости от стажа) скоро поднимет до 100 лет втихаря и с молчаливого согласия идиотов избирателей и пенсии теперь ждите перед смертью, если доживете. Идиоты идут сейчас в пенсионные фонды за пенсиями в 60 лет, а им показывают зеленую дулю.Скоро распродадут олигархам землю и покажут зеленую дулю вместо земли уже всем украинцам. Скоро заставят чипироваться и все пойдут хором ставить себе чип на лоб. Деграданты хреновы.Тьфу, блин, такие уроды заслуживают быть рабами и животными.
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29.04.2020 13:22 Відповісти
В АП уборщиц нет, видать. Полы помыть некому... Пылюка столбом... Боится...
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29.04.2020 13:20 Відповісти
ленка если увидит - будут вопросы. бедосик появляется дома не раньше 20:00
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2615
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29.04.2020 13:10 Відповісти
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7324
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29.04.2020 13:11 Відповісти
один зє притон Олег Ляшко закрив таки.

Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4060
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29.04.2020 13:11 Відповісти
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7015
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29.04.2020 13:12 Відповісти
Ляшко закрив ? Ляшка закрыть надо и надолго
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29.04.2020 13:17 Відповісти
да он,****,вирусолог,чтобы без зеуюбка делали
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29.04.2020 13:15 Відповісти
походу Вовка вышел на новый уровень"Виталик+"
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29.04.2020 13:15 Відповісти
Україна і чорти | Коломойський, Пінчук, Ахмєтов та Фірташ продовжують розводити українців
https://youtu.be/XqkvWA7uJ6g
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29.04.2020 13:17 Відповісти
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3704
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29.04.2020 13:19 Відповісти
https://covid666.d3.ru/posledstviia-karantina-1970913/ Последствия "карантина"

Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2886
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29.04.2020 13:21 Відповісти
лучше бы про свой обсервер с Саакашвили рассказал
а вирусами пускай профи занимаются
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29.04.2020 13:23 Відповісти
так, вижу все на работе. старайтесь, скоро премию дадут.
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29.04.2020 13:23 Відповісти
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4855
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29.04.2020 13:26 Відповісти
Количество сезонов зависит от гордости и терпеливости народа воюющей многомиллионной страны.
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29.04.2020 13:29 Відповісти
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2454
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29.04.2020 13:27 Відповісти
Яка мудрість і далекоглядність ! Йому б міністром МОЗ працювати ,та,на жаль,посада чесно продана Єрмаками.
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29.04.2020 13:51 Відповісти
 
 