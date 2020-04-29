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Новини Газова війна
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Оператор ГТС пропонує "Газпрому" зберігати газ в Україні: "Потрібно просто підписати стандартний договір"

Оператор ГТС пропонує

Російська компанія "Газпром" може зберігати газ в українських підземних сховищах.

Про це в інтерв'ю РБК заявив глава Оператора ГТС України Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цього року додатково можна буде закачати до 10 млрд кубометрів, і "Газпром" може використовувати цей обсяг.

"Потрібно просто підписати стандартний договір зберігання, а тарифи у нас встановлює незалежний регулятор, і вони єдині для всіх замовників (близько 10 доларів за цикл зберігання 1 тис. кубометрів). Українські ПСГ в 3-5 разів дешевші за європейські, тому попит і економічна доцільність є", - зазначив Макогон.

Він також вважає, що у "Газпрому" є очевидний бізнес-кейс для використання українських ПСГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання зберігання російського газу в українських підземних сховищах: у нас конкурентний тариф, - Макогон

"Уже зараз компанія не повністю використовує орендовані потужності за транзитом - з 178 млн куб. м на добу використовується тільки в середньому 150 млн куб. м. Тобто 28 млн куб. м на добу оплачується, але не використовується. Тому є сенс розглянути доцільність використовувати всю оплачену потужність для ввезення газу в Україну, частина обсягу можна віддавати на транзит, а залишок завозити на зберігання. Взимку, коли попит в ЄС зросте, можна буде підняти газ з ПСГ і відправити в ЄС", - додав Макогон.

Він спрогнозував, що ситуація може погіршитися до осені, коли можуть бути повністю заповнені європейські ПСГ.

"Тоді "Газпрому" потрібно буде ще більш значно знижувати транзит, але при цьому оплачувати його в повному обсязі. Тому тимчасове зберігання в Україні могло б стати взаємовигідним рішенням. Ми відкриті до переговорів", - підкреслив він.

Автор: 

газ (10499) газосховище (678) Газпром (3395) ГТС (588) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (550)


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Топ коментарі
+12
. Украинские ПХГ в 3-5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть", - отметил Макогон.



Що за ...уйня?


для рашки за зберігання -і ціни мають бути європейські !!!
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29.04.2020 13:29 Відповісти
+11
Мы похоже только сейчас начнем понимать, что такое торговля на крови.............
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29.04.2020 13:37 Відповісти
+9
прокачивать газ в европу это одно, а предлагать услуги парашке - это тогровля на крови
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29.04.2020 13:30 Відповісти
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Подпишут, никуда не денутся. Таких природных газохранилищ как в Украине нет нигде. Только плату нужно брать с них хорошую.
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29.04.2020 13:29 Відповісти
буде, що арештовувати...а повод знайдеться
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29.04.2020 14:48 Відповісти
В Италии, Германии и Франции газпром уже понастроил хранилищ. И теперь общий объем всех европейских хранилищ больше украинских уже в три раза. Тем более Украина в любой момент может заявить РФ о конфискации его газа, в уплату каких либо долгов.
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29.04.2020 15:05 Відповісти
Не надо трандеть. В Украине большие природные хранилища, а искусственно созданные не могут сравниться с ними в размерах. И никто особо не просит кацапню типа тебя просить о хранении. Или сами попросят или пусть сжигают лишний газ на воздух.
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29.04.2020 15:29 Відповісти
В искусственных давление больше.
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29.04.2020 19:13 Відповісти
В Европе действует 144 ПХГ суммарной емкостью 97 млрд м3. Половина общего количества и 52% емкостей находится в Германии, Италии и Франции.

В Украине объемы ПХГ составляют около 30 млрд.
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29.04.2020 19:13 Відповісти
Успокойся. Природные хранилища намного больше. Будете еще на поклон идти к нам. Слышу не один десяток лет ваши сказки.
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29.04.2020 19:45 Відповісти
Нет. Это реальные объемы ПХГ в Украине. А успокоиться надо как раз порохоботам от бредовых мыслей.
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29.04.2020 19:48 Відповісти
Бредовые мысли у кацапья. Они постоянно бредят- о своем вяличии, о царе Путине, о нефтедолларах, о Северном потоке-2, о Новороссии и т.д. Лечитесь.Все, о чем я с кацапами спорила когда -то , все оказалось правдой и я была права.
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29.04.2020 19:52 Відповісти
Это всего лишь ваше самомнение, ни чем не подтвержденное. Порохоботы всегда ссылаются на свое самомнение и истерят, когда у них просят подтверждение.
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29.04.2020 19:58 Відповісти
При чем тут порохоботы? Только сегодня на сайте? Не читал моих критических комментариев о Пэдре? Тогда иди отсюда и не неси тут бред несусветный.Ты вообще кто? Новый тролль?В общем иди нах.
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29.04.2020 22:58 Відповісти
Порохоботы это псевдопатриоты. Они всегда сливаются и закатывают истерику, когда в их убогом умишке нет аргументов для ответа даже на простые вопросы.
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29.04.2020 23:42 Відповісти
. Украинские ПХГ в 3-5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть", - отметил Макогон.



Що за ...уйня?


для рашки за зберігання -і ціни мають бути європейські !!!
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29.04.2020 13:29 Відповісти
Это говорит о том , что наша власть дебильная. Агрессору, фашистам, убийцам барыги зеленые выставляют дешевые условия. Тварюки зеленые с рогами и копытами.На фронт их всех на передовую, пусть там предлагают что подешевле.
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29.04.2020 15:32 Відповісти
Та ну нафиг! Пусть сначала Крым и Донбасс вернет. А хранить можно и газ из Европы, чей он там. А то еще за их газ отвечай.
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29.04.2020 13:29 Відповісти
прокачивать газ в европу это одно, а предлагать услуги парашке - это тогровля на крови
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29.04.2020 13:30 Відповісти
А газ на котором держится вся промышленность,ваша квартира? Бензин, которым торгуют все заправки изготовленный из ихней нефти,как с этим быть? Откажитесь?
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29.04.2020 14:08 Відповісти
от чего возможно отказываюсь, а тут они сами предлагают, оцените разницу
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29.04.2020 14:10 Відповісти
Разница в том,что пенсионеру,врачу,учителю,и т.д. абсолютно все равно источники поступления.А это один из них,и не самый плохой.
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29.04.2020 14:18 Відповісти
кому-то все равно, не значит что всем должно быть все равно
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29.04.2020 14:20 Відповісти
А договор на прокачку газа по нашей гтс вас не смущал? Так чего бы и на хранилищах не заработать, или пусть пустые стоят, а из бюджета деньги тратить на их содержание?
Или как в поговорке:
-Назло контролеру куплю билет и пойду пешком!
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29.04.2020 14:24 Відповісти
отказаться от прокачки сложно, а не предлатать коцапам эти услуги - легко
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29.04.2020 14:28 Відповісти
Так и трубу так же предлагали,кацапы отказывались через нас качать. Радовались санкциям на сп2, просили о введении их у других стран. Не вижу логики в ваших словах.
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29.04.2020 14:31 Відповісти
не видите - и ладно...
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29.04.2020 14:34 Відповісти
Просто беременным наполовину не бывают, или да,или нет.Или полностью рвите все связи, или не устраивайте цирк под чьи то хотелки.
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29.04.2020 14:37 Відповісти
никто не может вам запретить сотрудничать с оккупантом добровольно, это ваш выбор
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29.04.2020 14:40 Відповісти
Вы мне не объяснили разницу между закачкой газа в украинскую трубу, и закачку того же газа в хранилища. В чем разница,Карл!!??
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29.04.2020 14:43 Відповісти
объяснил - от одного трудно отказаться, от другого легко
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29.04.2020 14:45 Відповісти
Нет, не смущает и не будет смущать до тех пор, пока Европа нуждается в этом газе. Это обязательства по транзиту для европейских стран.
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29.04.2020 16:20 Відповісти
Никаких обязательств перед европой у украины не было,не натягивайте сову на глобус.А когда вам или вашим родным перестанут вовремя зарплаты,пенсии платить так как в бюджете дыра размером с житомирскую область,вы какую песнь затяните? А газ которым вы отапливаете квартиру,топливо на котором вы ездите,развозят все продукты,вас не смущает его российская родословная? Или там так же пред европой обязательства?
Это все ручьи пополнения бюджета,из которых все и финансируется, и не надо это путать с торговлей стратегическим сырьем,из которого можно изготовить оружие и нанести вред украине.
Да, а после 2025г когда закончится договор на транзит газа,ваше мнение какое,продолжать договор дальше или на металлолом порезать гтс ?
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29.04.2020 20:26 Відповісти
08:15, 24 декабря 2019 ЭНЕРГЕТИКА 21 декабря по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны заключили протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей.
Все остальное не хочется комментировать - сплошное шапкозакидательство. Меня больше интересует вопрос - с чего эта дыра образовалась в бюджете и кто за нее будет отвечать. И еще куча других вопросов.
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29.04.2020 20:46 Відповісти
Ну так это всем известный факт,никакой "зради" не наблюдаю .Европа была приглашена,что бы кацапы в очередной раз не кинули и не затянули #этанемы #гдевашидаказательства и т,д.
А откуда взяться пополнению бюджета,у нас что,экономика какая то есть,мы что то важное на экспорт производим?
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29.04.2020 21:00 Відповісти
Я тоже там зрады не наблюдала - просто констатация факта, что обязательства по транзиту были. Что касается бюджета, это надо спрашивать у новой власти, куда подевалось все то, чем наполняли бюджет в 2017 и в 2018 году. Почему пАпередники не секвестировали бюджет по итогам первого квартала, да и последующих тоже. Почему не увеличивали втрое дефицит бюджета, а напротив - уменьшали даже запланированный за счет дополнительных поступлений. Так что вопросов много. Включая тот, как прибыльный на протяжении последних лет ДТЭК вдруг превратился в убыточный и объявил о дефолте в конце марта этого года. В 2018 году чистая прибыль ДТЭК Энерго составила 5,2 млрд грн
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29.04.2020 21:14 Відповісти
Ирада,не вдаваясь в подробности,не было никаких обязательств по транзиту,ну не было!Контракт закончился,все!!! Просто нам наступала полная задница в случае пуска СП2, и благодаря американцам этого не случилось. У кацапов не оставалось выбора, а нам какие никакие доходы на 5 лет.
Был бы СП2 запустили как планировали,курили бы мы уже в около трубы бамбук,а в самой трубе дети играли бы в прятки.
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29.04.2020 21:42 Відповісти
Можете оставаться при своем мнении насчет транзита и обязательств. Относительно перспектив, это все равно будет, рано или поздно труба достроится. И что будет дальше всем понятно. Пункта по обязательному объему транспортируемого газа в течении контрактного времени я не увидела. Хотя, если честно - просматривала по диагонали.
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29.04.2020 22:08 Відповісти
Нууу... Зелебобики пороху так и предлагали
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29.04.2020 14:13 Відповісти
нет не откажемся и купим на Европейской бирже, а оккупанты пусть сосут куй, только дебил может иметь дела, договора с этими вЯликими придурками.
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29.04.2020 14:22 Відповісти
Вопрос:
-Зачем заключили договор на прокачку российского заза украинской гтс до 2025 года?
Почему не обрезались и не стали покупать на европейской бирже?
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29.04.2020 14:28 Відповісти
Украина не покупает газ у кацапов напрямую, только на европейских газовых хабах. Уже давно. Хотя с прошлого года уже не стала бы за это ручаться.
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29.04.2020 16:22 Відповісти
ты хочешь разорить жопоблок? ты знаешь сколько газа добывает Украина? сколько разведано месторождений? сколько под пломбами? ты знаешь чем закончилась разведка сланцевого газа американской Шелл в Славянске? Шрёдер на своей жопе последнюю ворсу повыдергивал когда решался вопрос по транзиту в Европу и не потому что газа не хватает, а потому что газпром оплачивает шрёдеров ляпенов и прочую шалупонь, самыми умными оказались поляки, построили терминал и положики куй на *********.

вопрос а почему у нас до сих пор не построен терминал? мне самому интересно до тебя дошло или деревянный))
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29.04.2020 17:04 Відповісти
пусть сжигают....., тут не камера хранения......
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29.04.2020 13:34 Відповісти
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29.04.2020 13:42 Відповісти
Мы похоже только сейчас начнем понимать, что такое торговля на крови.............
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29.04.2020 13:37 Відповісти
але більшість з вас слоупоків не встигне завершити усвідомлення
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29.04.2020 15:17 Відповісти
Не надо беспокоиться о чужих, подумайте о себе. Пора уже.
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29.04.2020 15:21 Відповісти
Скучно відгавкнулась. Так тобі ніхто грошей не дасть.
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29.04.2020 15:26 Відповісти
Такая забота уже начинает напрягать.
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29.04.2020 15:42 Відповісти
Турбуюсь, ти ж вся в крові, мабуть. Відріж про всяк випадок собі електрику та газ
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29.04.2020 15:58 Відповісти
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29.04.2020 16:17 Відповісти
От як до діла доходить - соєві ******** лише смайликами побіждають
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29.04.2020 16:29 Відповісти
Сперечатись з дурнем - всерівно, що грати в шахи з голубом. Як би гарно Ви не грали, він розкидає фігури, насре на дошку, полетить і буде всім розказувати, як він вас обставив.
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29.04.2020 16:39 Відповісти
Раз у вас такий расцвєт шахматной мислі, то може хоч газ відріжете для початку, ні?
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29.04.2020 16:46 Відповісти
А потом ты будешь доказывать, что *вела светские беседы*! (насре на дошку). Погибаю!
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29.04.2020 17:17 Відповісти
Фраза Марка Твена - "Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!", сказанная буквально вчера, до сознания не дошла, все равно продолжает липнуть. Жаль, что диалог удалили целиком. Пришлось прибегнуть к фольклору - то есть к анекдоту. Теперь можете погибать.
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29.04.2020 17:43 Відповісти
Это так по-соевому, которые, подобно последним из кацапов, не обходятся без с@ать, @опы.. .. С кем поведёшься, короче.
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29.04.2020 17:45 Відповісти
Не ешьте сою, пейте зеленку, она полезнее.
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29.04.2020 17:48 Відповісти
Лично я не за зелёнку болею, но за Украину - моя Родина. Если вам понятно, о чём я.
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29.04.2020 18:04 Відповісти
Наверное понятно, если я до сих пор в Украине и совсем не потому, что мне некуда уехать.
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29.04.2020 18:25 Відповісти
Уехать... нужно иметь разрешение на жительство. А это далеко не просто. Наиболее решительные уже уехали.
И что вы там нагеройствовали на сайте такого, чтоб помочь стране.
Век олигов заканчивается, поэтому и волнения немеряные. Пример тому - орущие бескультурные боты. Низы страны. В результате - миллионы в минусе. Да, мы не вернёмся, мы уже вносим во вторую Родину. Addio.
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29.04.2020 18:31 Відповісти
Вот и надо лицемерить, разыгрывая сценку о переживаниях за Родину, помогая не понятно кому на этом самом сайте со стороны.
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29.04.2020 18:50 Відповісти
Хватит посчитать, сколько тысяч евро переслано в Украину за 20 лет!
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29.04.2020 18:55 Відповісти
Послушайте.......... утомило меня это все. Я не же не кичусь тем, сколько и как часто мне пересылает сын. И в той же мере мне неинтересно, сколько Вы посылаете своим родным. Насчет вида на жительство - это не проблема в моей ситуации. Просто возраст уже не тот, когда желаешь кардинальных перемен. Но даже 20 лет назад такого желания не было. Работала по контрактам периодически, но всегда возвращалась домой. Это сын с моей собственно подачи и содействия вначале поехал в Швецию, а потом уже, встав сам на ноги, перебрался во Францию. Но он не сидит на Цензоре и не учит людей жизни, что им потреблять - сою или еще что-то. И давайте уже закончим на этом.
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29.04.2020 19:06 Відповісти
А Вам кто-то и что-то запрещает? Складывается впечатление, что Порошенко лично Вам нагадил в тапки, если конечно не пишите по долгу службы. Мне действительно уже много лет неинтересны и параллельны сое-фобы. Так что не старайтесь меня этим достать. Скучно, однообразно.... вы словно под копирку выпущены.
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29.04.2020 19:36 Відповісти
И заметьте.... я не лезла ни к нему, ни к Вам со своими комментариями и замечаниями. Это вам неймется.
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29.04.2020 17:47 Відповісти
Так вам, козлам, никто и не доверяет
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29.04.2020 14:13 Відповісти
Глупое предложение,если украинские хранилища в 3-5 раз дешевле, то достаточно дать скидку в 10%, и никуда кацапы на денутся.
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29.04.2020 14:04 Відповісти
Любые переговоры, соглашения, договора только после деоккупации оккупированной территории Украины (Донбасса и Крыма). Иначе это предательство Украины и сговор с врагом. Необходимо сразу открывать уголовное дело.
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29.04.2020 14:08 Відповісти
Соглашение о транзите газа уже есть и приносит прибыль в бюджет страны. Если можно заработать на хранении, то почему нет?
В стране кризис, а в бюджете дыра, дополнительный доход сейчас точно не помешает
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29.04.2020 14:18 Відповісти
соглашение подписано только по причине недостроя СП2, если бы та труба заработала то твои родненькие братушки положили бы куй на украинскую трубу, не включай дурака.
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29.04.2020 14:25 Відповісти
Да этот СП2 могут вообще не достроить никогда.
А с "братушками" это ты не по адресу.
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29.04.2020 14:34 Відповісти
Можно еще заработать на поставке воды в Крым. Почему бы и нет? Все ведь пойдет в бюджет страны.
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29.04.2020 19:17 Відповісти
Барыги. Торговля на крови. Война выгодна только Бубочке. В оффшоры к бене и зеле всё бабло пойдёт. Ничего не забыл?
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29.04.2020 14:16 Відповісти
Сложно себе представить, что если бы в период Второй мировой войны, Сталин бы предлагал хранить немецкий газ в своих хранилищах. Поэтому никаких договоров с вечным врагом Украины - Россией не может быть. Жалко, что некоторые государственные чиновники этого не понимают. Им не должно быть места на государственной службе.
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29.04.2020 14:41 Відповісти
Мерщій спасайте своїх "братанів", бо у них тільки один вихід - спалювати газ, бо дірку не заткнеш!
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29.04.2020 16:53 Відповісти
Нехрен с этими газовыми шулерами связываться, тем боле у нас своих хватает, которые и могут украсть не своё, а нам потом всем раз-бываться за чужое. Обойдёмся.
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29.04.2020 17:15 Відповісти
Как тонко издеваются!
Молодцы в Нефтегазе!
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29.04.2020 20:14 Відповісти
 
 