Оператор ГТС пропонує "Газпрому" зберігати газ в Україні: "Потрібно просто підписати стандартний договір"

Російська компанія "Газпром" може зберігати газ в українських підземних сховищах.

Про це в інтерв'ю РБК заявив глава Оператора ГТС України Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цього року додатково можна буде закачати до 10 млрд кубометрів, і "Газпром" може використовувати цей обсяг.

"Потрібно просто підписати стандартний договір зберігання, а тарифи у нас встановлює незалежний регулятор, і вони єдині для всіх замовників (близько 10 доларів за цикл зберігання 1 тис. кубометрів). Українські ПСГ в 3-5 разів дешевші за європейські, тому попит і економічна доцільність є", - зазначив Макогон.

Він також вважає, що у "Газпрому" є очевидний бізнес-кейс для використання українських ПСГ.

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"Уже зараз компанія не повністю використовує орендовані потужності за транзитом - з 178 млн куб. м на добу використовується тільки в середньому 150 млн куб. м. Тобто 28 млн куб. м на добу оплачується, але не використовується. Тому є сенс розглянути доцільність використовувати всю оплачену потужність для ввезення газу в Україну, частина обсягу можна віддавати на транзит, а залишок завозити на зберігання. Взимку, коли попит в ЄС зросте, можна буде підняти газ з ПСГ і відправити в ЄС", - додав Макогон.

Він спрогнозував, що ситуація може погіршитися до осені, коли можуть бути повністю заповнені європейські ПСГ.

"Тоді "Газпрому" потрібно буде ще більш значно знижувати транзит, але при цьому оплачувати його в повному обсязі. Тому тимчасове зберігання в Україні могло б стати взаємовигідним рішенням. Ми відкриті до переговорів", - підкреслив він.