Оператор ГТС пропонує "Газпрому" зберігати газ в Україні: "Потрібно просто підписати стандартний договір"
Російська компанія "Газпром" може зберігати газ в українських підземних сховищах.
Про це в інтерв'ю РБК заявив глава Оператора ГТС України Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, цього року додатково можна буде закачати до 10 млрд кубометрів, і "Газпром" може використовувати цей обсяг.
"Потрібно просто підписати стандартний договір зберігання, а тарифи у нас встановлює незалежний регулятор, і вони єдині для всіх замовників (близько 10 доларів за цикл зберігання 1 тис. кубометрів). Українські ПСГ в 3-5 разів дешевші за європейські, тому попит і економічна доцільність є", - зазначив Макогон.
Він також вважає, що у "Газпрому" є очевидний бізнес-кейс для використання українських ПСГ.
"Уже зараз компанія не повністю використовує орендовані потужності за транзитом - з 178 млн куб. м на добу використовується тільки в середньому 150 млн куб. м. Тобто 28 млн куб. м на добу оплачується, але не використовується. Тому є сенс розглянути доцільність використовувати всю оплачену потужність для ввезення газу в Україну, частина обсягу можна віддавати на транзит, а залишок завозити на зберігання. Взимку, коли попит в ЄС зросте, можна буде підняти газ з ПСГ і відправити в ЄС", - додав Макогон.
Він спрогнозував, що ситуація може погіршитися до осені, коли можуть бути повністю заповнені європейські ПСГ.
"Тоді "Газпрому" потрібно буде ще більш значно знижувати транзит, але при цьому оплачувати його в повному обсязі. Тому тимчасове зберігання в Україні могло б стати взаємовигідним рішенням. Ми відкриті до переговорів", - підкреслив він.
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В Украине объемы ПХГ составляют около 30 млрд.
Що за ...уйня?
для рашки за зберігання -і ціни мають бути європейські !!!
Или как в поговорке:
-Назло контролеру куплю билет и пойду пешком!
Это все ручьи пополнения бюджета,из которых все и финансируется, и не надо это путать с торговлей стратегическим сырьем,из которого можно изготовить оружие и нанести вред украине.
Да, а после 2025г когда закончится договор на транзит газа,ваше мнение какое,продолжать договор дальше или на металлолом порезать гтс ?
Все остальное не хочется комментировать - сплошное шапкозакидательство. Меня больше интересует вопрос - с чего эта дыра образовалась в бюджете и кто за нее будет отвечать. И еще куча других вопросов.
А откуда взяться пополнению бюджета,у нас что,экономика какая то есть,мы что то важное на экспорт производим?
Был бы СП2 запустили как планировали,курили бы мы уже в около трубы бамбук,а в самой трубе дети играли бы в прятки.
-Зачем заключили договор на прокачку российского заза украинской гтс до 2025 года?
Почему не обрезались и не стали покупать на европейской бирже?
вопрос а почему у нас до сих пор не построен терминал? мне самому интересно до тебя дошло или деревянный))
И что вы там нагеройствовали на сайте такого, чтоб помочь стране.
Век олигов заканчивается, поэтому и волнения немеряные. Пример тому - орущие бескультурные боты. Низы страны. В результате - миллионы в минусе. Да, мы не вернёмся, мы уже вносим во вторую Родину. Addio.
В стране кризис, а в бюджете дыра, дополнительный доход сейчас точно не помешает
А с "братушками" это ты не по адресу.
Молодцы в Нефтегазе!