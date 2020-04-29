Найманці РФ 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС на Донбасі, один воїн зазнав бойової травми, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На донецькому напрямку з 5:45 до 6:15 окупанти здійснили обстріл позицій українських воїнів неподалік Верхньоторецького, при цьому використовуючи станкові протитанкові гранатомети, зенітну установку ЗУ-23-2 та великокаліберні кулемети. Також зі снайперського озброєння ворог обстріляв українських захисників у районі Новомихайлівки.

На луганському напрямку російські окупаційні війська застосовували міномети калібру 82 мм під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського та Оріхового. Загалом противник випустив 9 мін на цьому напрямку.

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби, з метою придушення провокаційних обстрілів противника.

За наявною інформацією, з початку цієї доби внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник зазнав бойового травмування. Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Військовослужбовці Збройних Сил України продовжують мужньо виконувати бойові завдання із захисту України, перебуваючи у повній бойовій готовності до будь-яких дій російських окупантів.

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