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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС на Донбасі, один воїн зазнав бойової травми, - Міноборони

Найманці РФ 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС на Донбасі, один воїн зазнав бойової травми, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На донецькому напрямку з 5:45 до 6:15 окупанти здійснили обстріл позицій українських воїнів неподалік Верхньоторецького, при цьому використовуючи станкові протитанкові гранатомети, зенітну установку ЗУ-23-2 та великокаліберні кулемети. Також зі снайперського озброєння ворог обстріляв українських захисників у районі Новомихайлівки.

На луганському напрямку російські окупаційні війська застосовували міномети калібру 82 мм під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського та Оріхового. Загалом противник випустив 9 мін на цьому напрямку.

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби, з метою придушення провокаційних обстрілів противника.

За наявною інформацією, з початку цієї доби внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник зазнав бойового травмування. Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Військовослужбовці Збройних Сил України продовжують мужньо виконувати бойові завдання із захисту України, перебуваючи у повній бойовій готовності до будь-яких дій російських окупантів.

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Автор: 

Міноборони (7487) обстріл (29282) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Вова Вова ну скажи ты им !!!))
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29.04.2020 13:26 Відповісти
Х.йло хоть в курсе, что его пил.расы на теретории священной Украины ?
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29.04.2020 13:27 Відповісти
Суки!
Горіть у пеклі москалі!!!
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29.04.2020 13:31 Відповісти
Отак ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

Найманці РФ 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС на Донбасі, один воїн зазнав бойової травми, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3193
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30.04.2020 00:01 Відповісти
 
 