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Новини Коронавірус і карантин
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Людей з підозрою на COVID-19 у Туркменістані "сховали" перед приїздом делегації ВООЗ

Людей з підозрою на COVID-19 у Туркменістані

У Туркменістані раптово спорожніла зона карантину, в якій утримували в ізоляції кілька сотень людей з підозрою на COVID-19.

Про це повідомляє Туркменська редакція "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Це сталося перед майбутнім візитом делегації ВООЗ для вивчення ситуації з коронавірусом у Туркменістані, влада якого заявляє, що випадків захворювання на COVID-19 в країні немає.

"У карантині на околиці Туркменабада зараз залишилося п'ять осіб, решту відпустили", - повідомило джерело в системі охорони здоров'я Лебапського велаяту, зазначивши, що там перебувало 486 осіб.

Також повідомляється, що пацієнтів перевезли в невеликі провінційні лікарні та психіатричну клініку.

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Також наголошується, що лікарям у Туркменістані не можна говорити про коронавірус, маски для обличчя заборонені, а жителів карають за розмови про пандемію.

Тим часом, влада визначила три карантинні зони в країні, намагаючись запобігти, як кажуть чиновники, "інфекційним захворюванням".

Автор: 

карантин (18172) Туркменістан (73) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Многие маленькие дети, желая уклониться от неприятной ситуации или собеседника, зажмуривают глаза и кричат: "Тебя нет! Тебя не-ет!!!!...". Власти Турмении действуют так же...
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29.04.2020 13:40 Відповісти
ну, для детей это нормально.. такой подход к решению проблемы, соответствует их уровню развития.. А вот когда в руководстве города/области/государства, сидят инфантильные идиоты с поведенческими реакциями уровня детского сада, тогда жди беды..
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29.04.2020 13:48 Відповісти
и гром-камень прикольный и табличка - "первому вторая". туркменбаши версия )))
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29.04.2020 13:40 Відповісти
Когда коронавирусом заболеет Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов - прятать перестанут !
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29.04.2020 13:56 Відповісти
Гурбангулы Мяликгулыевич БердымухамедовЛюдей з підозрою на COVID-19 у Туркменістані "сховали" перед приїздом делегації ВООЗ - Цензор.НЕТ 8587
В дитинстві вони мріяли зовсім про інше....Людей з підозрою на COVID-19 у Туркменістані "сховали" перед приїздом делегації ВООЗ - Цензор.НЕТ 4429
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29.04.2020 17:24 Відповісти
 
 