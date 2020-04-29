Людей з підозрою на COVID-19 у Туркменістані "сховали" перед приїздом делегації ВООЗ

У Туркменістані раптово спорожніла зона карантину, в якій утримували в ізоляції кілька сотень людей з підозрою на COVID-19.

Про це повідомляє Туркменська редакція "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Це сталося перед майбутнім візитом делегації ВООЗ для вивчення ситуації з коронавірусом у Туркменістані, влада якого заявляє, що випадків захворювання на COVID-19 в країні немає.

"У карантині на околиці Туркменабада зараз залишилося п'ять осіб, решту відпустили", - повідомило джерело в системі охорони здоров'я Лебапського велаяту, зазначивши, що там перебувало 486 осіб.

Також повідомляється, що пацієнтів перевезли в невеликі провінційні лікарні та психіатричну клініку.

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Також наголошується, що лікарям у Туркменістані не можна говорити про коронавірус, маски для обличчя заборонені, а жителів карають за розмови про пандемію.

Тим часом, влада визначила три карантинні зони в країні, намагаючись запобігти, як кажуть чиновники, "інфекційним захворюванням".