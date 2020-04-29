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Новини Силовики
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Побили, бризнули газовим балончиком в очі та пограбували: двоє раніше судимих ​​молодиків напали на киянина. ФОТОрепортаж

Побили, бризнули газовим балончиком в очі та пограбували: двоє раніше судимих ​​молодиків напали на киянина. ФОТОрепортаж

Поліцейські заарештували двох молодиків за підозрою в розбійному нападі на киянина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До столичної поліції із заявою про напад на проспекті Миру звернувся 39-річний місцевий мешканець. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, двоє невідомих спочатку зав'язали з перехожим розмову, попросивши цигарок. Почувши у відповідь, що він не палить, зловмисники спровокували з ним бійку, розпилили в очі газ та відібрали гаманець, ключі від квартири й авто та годинник, після чого втекли.

Побили, бризнули газовим балончиком в очі та пограбували: двоє раніше судимих ​​молодиків напали на киянина 01

"За кілька годин працівники патрульної поліції затримали правопорушників. Один із них судимий за заподіяння смертельних тілесних ушкоджень 18-річний житель Сумщини. Другий - на три роки старший мешканець міста Конотоп, який відбував покарання за крадіжку", - зазначив Олександр Кузьмін.

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Побили, бризнули газовим балончиком в очі та пограбували: двоє раніше судимих ​​молодиків напали на киянина 02

Під час поверхневої перевірки у зловмисників виявили та вилучили особисті речі потерпілого. Обох молодиків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Побили, бризнули газовим балончиком в очі та пограбували: двоє раніше судимих ​​молодиків напали на киянина 03

Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 повідомили чоловікам про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (19688) напад (1140) пограбування (577) Нацполіція (15285) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515)


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Топ коментарі
+24
"был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель"

Скільки ж цей 18-річний відсидів за фактично убивство?
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29.04.2020 13:39 Відповісти
+19
"За несколько часов сотрудники патрульной полиции задержали правонарушителей. Один из них был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель Сумщины. Источник: https://censor.net/n3192362\\\\\\\\\\\\\\\\\
Избили, брызнули газовым баллончиком в глаза и ограбили: двое ранее судимых юношей напали на киевлянина - Цензор.НЕТ 8673
Я манал такую "жизнь". Ублюдок, которого в норм стране выпустили бы(возможно) в 50 лет, да и то с ошейником как пса или собаку, тут спокойно в 18 лет опять чуть не убил человека. Судью к-рый его
"судил" походу надо освежевать и обтянуть его кресло, как сделал Камбис давно еще.
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29.04.2020 13:49 Відповісти
+13
Ждите обещанной амнистии...
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29.04.2020 13:36 Відповісти
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Ждите обещанной амнистии...
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29.04.2020 13:36 Відповісти
"был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель"

Скільки ж цей 18-річний відсидів за фактично убивство?
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29.04.2020 13:39 Відповісти
Ну не за убийство ж сидел, а за тяжкие телесные, повлекшие смерть, там минимально - от пяти лет.
Если есть смягчающие обстоятельства: несовершеннолетний, чистосердечное, возмещал лечение / похороны - то могли вообще года три дать.
В 16 сел, в 18 - на свободу с чистой совестью.
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29.04.2020 13:53 Відповісти
Бредовое у нас законодательство...если есть минимальное и максимальное наказание - значит по логике смягчающие обстоятельства могут понизить срок до минимального, но не более того!
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29.04.2020 13:56 Відповісти
В Украине законы написаны самими преступниками для себя. Нужно выбрасывать нах. весь уголовный кодекс и начинать писать с чистого листа а лучше взять готовый из страны на которую мы хотим быть похожи типо из США. Пока что мы живем по уголовному кодексу Сомали и Венесуелы и удивляемся почему у нас такая жизнь
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29.04.2020 14:04 Відповісти
Та я це все розумію. Я про те, що це ненормально, такі закони...
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29.04.2020 13:58 Відповісти
Тоесть в Украине можно убить человека а потом на суде пустить слезу и тебя отпустят, а завтра опять можно на преступление? Зато за куст конопли или мака или пару патронов впаяют на полную катушку зоны? Ето и есть демократия по- украински?
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29.04.2020 13:59 Відповісти
Нет, демократия по украински это совсем другое.
В Украине можно убить человека, и если у него нет влиятельных родственников - дать пятёрку зелени следаку, который это оформит как самоубийство.
Или, если вы провтыкали со следаком - тогда нужно тыщ семь-восемь дать прокурору, который всё переквалифицирует в самооборону или неосторожность.
А если вы провтыкали и прокурора - тогда придётся собирать червончик судье, который дело на совершенно законных основаниях закроет, потому шо и следак, и прокурор - два тупорылых сельских быка и процессуальных нарушений у них дохера и трохи.
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29.04.2020 14:19 Відповісти
тeж вразив цeй факт. Цих покидьків, які вбили людину! закривають на пару років
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29.04.2020 15:00 Відповісти
устное порицание...ониждети!
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29.04.2020 15:27 Відповісти
"Один из них был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель Сумщины"

18 лет, был судим по сути за убийство и уже на свободе?? Сколько же ему лет наказания дали за такое преступление??
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29.04.2020 13:39 Відповісти
Кацап писал: мой друг украл в Нидерландах машину, дали чет 2 месяца(ну вообще почти ничего) - в нас в Рашке он бы на неск. лет пошел лес валить(мол ну тупые).

Но кацап скромно промолчал шо за убийство там - друга бы закрыли на 30 - 100 лет, а в рашке - на 5-6, да и то бы выпустили быстрей как вот урода из новости этого.
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29.04.2020 13:52 Відповісти
В среднем голландцы за одного убитого пятнарик дают.
Пожизненное там у них за одного человека токо некий чучмек получил, который на почве аллах-бабхнутости расстрелял а потом перерезал горло местному шоу-мену по фамилии ван Гог.
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29.04.2020 14:03 Відповісти
ну, как где - читал подборку как детей садили за убийства - британия, трампщина, прочие - вплоть до 50 лет давали даже 12-14летним. и это правильно(жаль что не казнили только)
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29.04.2020 14:25 Відповісти
У нас и у большинства европейчиков жеж просто из всех самый большой срок выбирают, а на трампщине складывают (как Василий Алибабаевич).
От и получается: 10 за убийство, 8 за ограбление, 5 за применение оружия, 5 за сопротивление полиции, 2 за управление т/с без старховки и удостоверения - итого 30 лет, получите, распишитесь.
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29.04.2020 15:41 Відповісти
"За несколько часов сотрудники патрульной полиции задержали правонарушителей. Один из них был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель Сумщины. Источник: https://censor.net/n3192362\\\\\\\\\\\\\\\\\
Избили, брызнули газовым баллончиком в глаза и ограбили: двое ранее судимых юношей напали на киевлянина - Цензор.НЕТ 8673
Я манал такую "жизнь". Ублюдок, которого в норм стране выпустили бы(возможно) в 50 лет, да и то с ошейником как пса или собаку, тут спокойно в 18 лет опять чуть не убил человека. Судью к-рый его
"судил" походу надо освежевать и обтянуть его кресло, как сделал Камбис давно еще.
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29.04.2020 13:49 Відповісти
ловить гопников - это повседневная обязанность, а не "героизм" ( кроме личного обогащения не грех иногда еще и служебные обязанности выполнять)!
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29.04.2020 13:50 Відповісти
Здоровые быки с ростом 1.8м!
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29.04.2020 13:50 Відповісти
Спасибо шо живой
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29.04.2020 13:52 Відповісти
Привыкайте. Завтра по амнистии еще тысячи уголовников выйдут на вольную охоту. Или вы думаете они на работу пойдут в кризис которой и для нормальных людей нету?
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29.04.2020 13:54 Відповісти
Один из них был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель Сумщины.

Тоесть за убийство ему дали условный или минимальный срок, что в 18 лет он уже на свободе гуляет?
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29.04.2020 13:57 Відповісти
Какие в коментах злые люди .Отпустить эту гопоту в ОРДЛО,пусть идут по полям , заодно и сепарские мины обезвредят .)
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29.04.2020 14:01 Відповісти
Украл, выпил, в тюрьму...
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29.04.2020 14:39 Відповісти
Довели пацанов - денег нет, пособие по безработице не выплачивают, на работу не берут, потому что кто возьмёт судимых, когда безработных полно.

еще пару недель карантина и в роли этих пацанов окажется вся страна.
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29.04.2020 14:51 Відповісти
дeбил кацапский? или дыныровский?
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29.04.2020 15:03 Відповісти
Меня давно интересует вопрос: какой смысл публиковать такие, с позволения сказать, фотографии?
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29.04.2020 15:01 Відповісти
ну может быть, сообщники их узнают по одежде, и палиться не будут?
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29.04.2020 15:12 Відповісти
Полицейские арестовали двух юношей по подозрению в разбойном нападении на киевлянина

Полицейские могут только задержать (или вломить люлей), а арестовывать - прерогатива суда.
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29.04.2020 16:00 Відповісти
Почему лица преступников замазаны? Почему мы не должны их знать в лицо?
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29.04.2020 18:01 Відповісти
Нах нам эта статья, если не видно э ббальников ?
Пусть все видят - соседи, учителя, знакомые родителей, те, кто их судил и выпукал.
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29.04.2020 21:56 Відповісти
 
 