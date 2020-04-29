Побили, бризнули газовим балончиком в очі та пограбували: двоє раніше судимих молодиків напали на киянина. ФОТОрепортаж
Поліцейські заарештували двох молодиків за підозрою в розбійному нападі на киянина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
До столичної поліції із заявою про напад на проспекті Миру звернувся 39-річний місцевий мешканець. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, двоє невідомих спочатку зав'язали з перехожим розмову, попросивши цигарок. Почувши у відповідь, що він не палить, зловмисники спровокували з ним бійку, розпилили в очі газ та відібрали гаманець, ключі від квартири й авто та годинник, після чого втекли.
"За кілька годин працівники патрульної поліції затримали правопорушників. Один із них судимий за заподіяння смертельних тілесних ушкоджень 18-річний житель Сумщини. Другий - на три роки старший мешканець міста Конотоп, який відбував покарання за крадіжку", - зазначив Олександр Кузьмін.
Під час поверхневої перевірки у зловмисників виявили та вилучили особисті речі потерпілого. Обох молодиків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 повідомили чоловікам про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.
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Скільки ж цей 18-річний відсидів за фактично убивство?
Если есть смягчающие обстоятельства: несовершеннолетний, чистосердечное, возмещал лечение / похороны - то могли вообще года три дать.
В 16 сел, в 18 - на свободу с чистой совестью.
В Украине можно убить человека, и если у него нет влиятельных родственников - дать пятёрку зелени следаку, который это оформит как самоубийство.
Или, если вы провтыкали со следаком - тогда нужно тыщ семь-восемь дать прокурору, который всё переквалифицирует в самооборону или неосторожность.
А если вы провтыкали и прокурора - тогда придётся собирать червончик судье, который дело на совершенно законных основаниях закроет, потому шо и следак, и прокурор - два тупорылых сельских быка и процессуальных нарушений у них дохера и трохи.
18 лет, был судим по сути за убийство и уже на свободе?? Сколько же ему лет наказания дали за такое преступление??
Но кацап скромно промолчал шо за убийство там - друга бы закрыли на 30 - 100 лет, а в рашке - на 5-6, да и то бы выпустили быстрей как вот урода из новости этого.
Пожизненное там у них за одного человека токо некий чучмек получил, который на почве аллах-бабхнутости расстрелял а потом перерезал горло местному шоу-мену по фамилии ван Гог.
От и получается: 10 за убийство, 8 за ограбление, 5 за применение оружия, 5 за сопротивление полиции, 2 за управление т/с без старховки и удостоверения - итого 30 лет, получите, распишитесь.
Я манал такую "жизнь". Ублюдок, которого в норм стране выпустили бы(возможно) в 50 лет, да и то с ошейником как пса или собаку, тут спокойно в 18 лет опять чуть не убил человека. Судью к-рый его
"судил" походу надо освежевать и обтянуть его кресло, как сделал Камбис давно еще.
Тоесть за убийство ему дали условный или минимальный срок, что в 18 лет он уже на свободе гуляет?
еще пару недель карантина и в роли этих пацанов окажется вся страна.
Полицейские могут только задержать (или вломить люлей), а арестовывать - прерогатива суда.
Пусть все видят - соседи, учителя, знакомые родителей, те, кто их судил и выпукал.