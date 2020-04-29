Побили, бризнули газовим балончиком в очі та пограбували: двоє раніше судимих ​​молодиків напали на киянина. ФОТОрепортаж

Поліцейські заарештували двох молодиків за підозрою в розбійному нападі на киянина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До столичної поліції із заявою про напад на проспекті Миру звернувся 39-річний місцевий мешканець. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, двоє невідомих спочатку зав'язали з перехожим розмову, попросивши цигарок. Почувши у відповідь, що він не палить, зловмисники спровокували з ним бійку, розпилили в очі газ та відібрали гаманець, ключі від квартири й авто та годинник, після чого втекли.

"За кілька годин працівники патрульної поліції затримали правопорушників. Один із них судимий за заподіяння смертельних тілесних ушкоджень 18-річний житель Сумщини. Другий - на три роки старший мешканець міста Конотоп, який відбував покарання за крадіжку", - зазначив Олександр Кузьмін.

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Під час поверхневої перевірки у зловмисників виявили та вилучили особисті речі потерпілого. Обох молодиків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 повідомили чоловікам про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.