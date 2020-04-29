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Новини
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Маски заборонили вивозити лише 15 квітня, а мої посилки затримали 9-го, - обвинувачений СБУ в незаконному експорті масок житель Кропивницького Бородін

Маски заборонили вивозити лише 15 квітня, а мої посилки затримали 9-го, - обвинувачений СБУ в незаконному експорті масок житель Кропивницького Бородін

Житель Кропивницького Артем Бородін, якого СБУ звинувачує в спробі вивезення великої партії захисних масок за кордон, розповів про подробиці свого бізнесу.

Про це повідомляє CBN, передає Цензор.НЕТ.

"Маски ми з дружиною частково пошили власноруч, а частково я купив у місцевого підприємця, – розповів Артем Бородін. – Документи на них у мене є. Через "Укрпошту" відправив їх замовникам 6 квітня. На той момент діяла заборона на продаж та пересилку за кордон тільки медичних масок. Саморобні маски заборонили вивозити лише 15 квітня, а мої посилки затримали 9-го та відправили на експертизу. Результатів експертизи до вчорашнього дня не було. Я був запрошений до СБУ та дав усі пояснення майже відразу після 9 квітня. А вчора я зі ЗМІ дізнався про заяву СБУ", - повідомив Бородін.

За його словами, загальна кількість масок менше 1500, а не 3000, як у звіті. Відправлялися вони різним покупцям від однієї до 15 штук за різними адресами у європейські країни та США.

Артем Бородін також зазначив, що дуже хоче дізнатися в суді, які саме закони він порушив.

Нагадаємо, вчора в СБУ повідомили про припинення незаконного вивезення за кордон захисних масок з Кропивницького.

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Автор: 

Кропивницький (350) СБУ (12991) маски (118)


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Топ коментарі
+17
Они даже сдесь обосрались) ппц
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29.04.2020 14:01 Відповісти
+16
Нашли козла отпущения - чувачка, который сам настрочил масок...
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29.04.2020 14:04 Відповісти
+12
Обосрались - это отличительная черта сегодняшней команды правителей.
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29.04.2020 14:05 Відповісти
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Расстрелять мерзавца!
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29.04.2020 14:01 Відповісти
встиг вкластись в сроки...а от депутат в києві ресторан відкрив, нєвзірая на сроки
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29.04.2020 14:54 Відповісти
Они даже сдесь обосрались) ппц
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29.04.2020 14:01 Відповісти
здесь
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29.04.2020 14:24 Відповісти
Оце злочин так злочин.
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29.04.2020 14:03 Відповісти
таки скоро продажу на **** приравняют к контрабанде за пределы страны
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29.04.2020 14:06 Відповісти
Продаж бюстгальтерів - товар подвійного призначення, схожий на маски.
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29.04.2020 14:14 Відповісти
Нашли козла отпущения - чувачка, который сам настрочил масок...
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29.04.2020 14:04 Відповісти
Обосрались - это отличительная черта сегодняшней команды правителей.
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29.04.2020 14:05 Відповісти
Чувак шьёт маски белыми нитками

СБУ шьёт дело белыми нитками.

Интересно, сколько он должен был масок пошить своими руками, чтобы развалить государство ?
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29.04.2020 14:05 Відповісти
Это уродство - обвинять какого-то предпринимателя в том, что он делает свою работу. Дыбильная система. Нашли врага народа, тоже мне.
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29.04.2020 14:05 Відповісти
СБУ занимается не врагами народа, а посягательствами на существование страны.

Пошил больше 3000 масок своими руками - государство уничтожено.
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29.04.2020 14:43 Відповісти
Человек сам обеспечил себе заработок во время карантина.
ЗЕБЕня, так он же - президент, и еще больше чем ты, потому что он работает, а ты груши х... сбиваешь.

Если бы правительство имело клепки в голове, то наоборот, помогало бы организовать надомное производство масок даже с их последующей продажей за границу.

Но, не с нашим ЗЕльоным "счастьем"
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29.04.2020 14:10 Відповісти
Ще недавно мала гордість за свою країну, а зараз лише сором і сум.
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29.04.2020 14:21 Відповісти
ЗЕ-бариги вивозили маски тонами і все ок, а простого громадянина за 15 масок тягають
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29.04.2020 14:23 Відповісти
Его беда. что он не депутат от партии СН. Тогда бы ему разрешили вывезти 300 тонн масок.
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29.04.2020 14:33 Відповісти
Зато к Радуцкому, вывезшему тонны масок и защиту для медиков, претензий никаких нет
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29.04.2020 14:34 Відповісти
Цікаво,за кого він голосував?
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29.04.2020 15:20 Відповісти
Не ставте примітивних питань. Ніби раніше, при будь-якій владі, було інакше.
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30.04.2020 06:44 Відповісти
Мужика оправдают,но оштрафуют,а пару человек получат внеочередное звание и повышение
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29.04.2020 16:54 Відповісти
Кабміну можна 1000тон, а людині -Зась
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29.04.2020 19:00 Відповісти
 
 