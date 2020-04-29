Маски заборонили вивозити лише 15 квітня, а мої посилки затримали 9-го, - обвинувачений СБУ в незаконному експорті масок житель Кропивницького Бородін
Житель Кропивницького Артем Бородін, якого СБУ звинувачує в спробі вивезення великої партії захисних масок за кордон, розповів про подробиці свого бізнесу.
Про це повідомляє CBN, передає Цензор.НЕТ.
"Маски ми з дружиною частково пошили власноруч, а частково я купив у місцевого підприємця, – розповів Артем Бородін. – Документи на них у мене є. Через "Укрпошту" відправив їх замовникам 6 квітня. На той момент діяла заборона на продаж та пересилку за кордон тільки медичних масок. Саморобні маски заборонили вивозити лише 15 квітня, а мої посилки затримали 9-го та відправили на експертизу. Результатів експертизи до вчорашнього дня не було. Я був запрошений до СБУ та дав усі пояснення майже відразу після 9 квітня. А вчора я зі ЗМІ дізнався про заяву СБУ", - повідомив Бородін.
За його словами, загальна кількість масок менше 1500, а не 3000, як у звіті. Відправлялися вони різним покупцям від однієї до 15 штук за різними адресами у європейські країни та США.
Артем Бородін також зазначив, що дуже хоче дізнатися в суді, які саме закони він порушив.
Нагадаємо, вчора в СБУ повідомили про припинення незаконного вивезення за кордон захисних масок з Кропивницького.
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СБУ шьёт дело белыми нитками.
Интересно, сколько он должен был масок пошить своими руками, чтобы развалить государство ?
Пошил больше 3000 масок своими руками - государство уничтожено.
ЗЕБЕня, так он же - президент, и еще больше чем ты, потому что он работает, а ты груши х... сбиваешь.
Если бы правительство имело клепки в голове, то наоборот, помогало бы организовать надомное производство масок даже с их последующей продажей за границу.
Но, не с нашим ЗЕльоным "счастьем"