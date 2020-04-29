За добу в Іспанії видужала рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом - 6 399 осіб

Медики в Іспанії за минулу добу зафіксували рекордну для країни кількість видужалих пацієнтів з коронавірусом COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета El Pais.

Так, за добу одужали 6 399 осіб. Це найвищий показник з моменту початку розповсюдження коронавірусу в Іспанії. Загальна кількість видужалих - майже 109 тис. осіб.

Крім того, за добу в країні зафіксували смерть 325 осіб з коронавірусом. Це трохи вище показників за вівторок (301). Проте, вже шостий день поспіль в країні кількість летальних випадків не перевищує позначку в 400. У цілому, COVID-19 призвела до смерті 24 275 жителів Іспанії.

В цілому, за весь час в країні виявили майже 213 тис. випадків зараження коронавірусом.

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Іспанія стала одним з епіцентрів поширення коронавірусної інфекції в Європі. Однак в останні дні ситуація стала повертатися під контроль і влада ослабила обмеження на пересування громадян і на роботу підприємства і магазинів.