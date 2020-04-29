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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Іспанії видужала рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом - 6 399 осіб

За добу в Іспанії видужала рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом - 6 399 осіб

Медики в Іспанії за минулу добу зафіксували рекордну для країни кількість видужалих пацієнтів з коронавірусом COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета El Pais.

Так, за добу одужали 6 399 осіб. Це найвищий показник з моменту початку розповсюдження коронавірусу в Іспанії. Загальна кількість видужалих - майже 109 тис. осіб.

Крім того, за добу в країні зафіксували смерть 325 осіб з коронавірусом. Це трохи вище показників за вівторок (301). Проте, вже шостий день поспіль в країні кількість летальних випадків не перевищує позначку в 400. У цілому, COVID-19 призвела до смерті 24 275 жителів Іспанії.

В цілому, за весь час в країні виявили майже 213 тис. випадків зараження коронавірусом.

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Іспанія стала одним з епіцентрів поширення коронавірусної інфекції в Європі. Однак в останні дні ситуація стала повертатися під контроль і влада ослабила обмеження на пересування громадян і на роботу підприємства і магазинів.

Автор: 

Іспанія (929) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки в Испании выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом - 6 399 человек - Цензор.НЕТ 8044
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29.04.2020 14:06 Відповісти
У зебильной ваты опять раз в неделю Порошенко будет в аэропорту с чемоданами. Упоротые чмошники...
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29.04.2020 14:12 Відповісти
А какова цена дурантина? Когда уже начнут это публиковать? Или властям очень неохота ознакомиться с юридическими взглядами мэтра Линча? Дети им гнидам украденную весну не забудут.
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29.04.2020 14:08 Відповісти
Гут, натюрлих.
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29.04.2020 14:10 Відповісти
Отак взяли і "поправились" водночас, молодці!
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29.04.2020 14:17 Відповісти
Усопших за день больше - чем у нас за 2месяца(ну да, официально) и карантин начинают снимать О_О. Ну туппппыееее, да, Шмыгаль?
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29.04.2020 14:27 Відповісти
 
 