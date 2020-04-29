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Кабмін обмежив розмір зарплати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тис. грн

Кабмін обмежив розмір зарплати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тис. грн

Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Економічна правда".

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 29 квітня.

У проєкті постанові йдеться, що рішення має набути чинності з дня опублікування та застосовуватися з 1 квітня 2020 року.

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Нагадаємо, депутати ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).

При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Автор: 

Кабмін (14160) обмеження (246) зарплата (2261)


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На укрзализнице траур?
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29.04.2020 14:15 Відповісти
Максимальная зарплата гос.служащего в Украине должна быть 4 тыс.гр.х 8= 32 000 гривен. Так во всех странах УС и в США. Они получают не больше 8 мин. зар.плат.
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29.04.2020 14:19 Відповісти
При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

помню как какая-то зеленая баба накинула себе и на оздоровление, и на социально-бытовые вопросы...
Источник: https://censor.net/n3192378
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29.04.2020 14:25 Відповісти
душат работяг ссуки...
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29.04.2020 14:33 Відповісти
А почему премии не ограничили и остальные там надуманные надбавки типа - за интенсивный труд, на проезд, за экономию воды в общественном туалете и т.п.? Можно подумать они больше напрягаются, чем рудокоп или механизатор в в период уборки урожая. Что за премия в таможне 600% от оклада? Раньше, чтобы получить какую-то премию нужно было подготовить массу подтверждений, а сегодня месяц прошел, главбух принес ведомость, начальник лихо подмахнул и ...нужные люди получили свои сверхразумные проценты! Не нравится, иди ищи другую работу, сегодня на такую зарплату найдутся грамотные люди!
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29.04.2020 15:18 Відповісти
Я, що, тепер голодувати повинен?!Кабмін обмежив розмір зарплати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тис. грн - Цензор.НЕТ 5040
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29.04.2020 15:21 Відповісти
это откровенный геноцид чиновников, одно спасение, что он временен, потом расцветут вновь махровым цветом!!
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29.04.2020 15:30 Відповісти
Смішно...Гроші,ж,незароблені...
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29.04.2020 18:53 Відповісти
 
 