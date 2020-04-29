Кабмін обмежив розмір зарплати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тис. грн
Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Економічна правда".
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 29 квітня.
У проєкті постанові йдеться, що рішення має набути чинності з дня опублікування та застосовуватися з 1 квітня 2020 року.
Нагадаємо, депутати ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).
При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.
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Источник: https://censor.net/n3192378