Захід розуміє, що Зеленський не бере на себе відповідальність за своїх депутатів, і парламент може завдати удару по НАБУ, - Бутусов щодо листа МВФ

Лист Міжнародного валютного фонду, що передбачає вимогу не допустити звільнення директора НАБУ Артема Ситника, написаний спеціально для витоку в пресу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"МВФ показав тим самим, що вже не розраховує на бажання президента Зеленського протистояти всім групам впливу та олігархам серед "слуг", які зацікавлені в зміні керівництва НАБУ. Немає довіри. Захід розуміє, що Зеленський не бере на себе відповідальність за власних депутатів, і парламент може завдати удару по НАБУ. Це свідчить і про те, що реально ставлення до нашої влади на Заході не змінюється - величезна недовіра, величезна підозра в нечесній грі, до лицемірних заяв про боротьбу з корупцією, якими прикривають бажання в ручному режимі контролювати НАБУ", - підкреслив Юрій Бутусов.

Журналіст зазначив, що до роботи НАБУ і дій директора Артема Ситника є багато справедливих зауважень. "Є чимало вигаданих і фейкових справ, відкритих на догоду політичній кон'юнктурі, безграмотність і порушення прав. Але ці проблеми є в будь-яких наших правоохоронних органах у набагато більшому масштабі, ніж у НАБУ. НАБУ - це проєкт, який відбувся, інституційна реформа, одна з небагатьох в Україні. Для розвитку держави в Україні вигідним є збереження всіх прав НАБУ і збереження Ситника до кінця повноважень на його посаді. Ми маємо показати, що парламент не буде політично втручатися в роботу директора НАБУ - і кожен наступний директор НАБУ також має бути захищений від політичних звільнень до кінця повноважень", - вважає Бутусов.

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"Найсумніше, що зараз керівництво НАБУ під загрозою звільнення побоюється активно працювати щодо нової влади, немає жодних нових серйозних розслідувань. Якщо ми підтримаємо НАБУ, то є надія, що вони прокинуться і почнуть діяти. Але будь-яке нове керівництво буде безпосередньо працювати на ОП, і про боротьбу з корупцією можна буде взагалі забути, у Зеленського всюди друзі, він сам усе за всіх уміє вирішувати. І НАБУ треба від цього тиску "слуг народу" захистити", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що після того, як у січні-березні 2020-го у корупціонерів було конфісковано смішні 14 тисяч гривень, у квітні Вищий антикорупційний суд, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована прокуратура конфіскували в бюджет у підозрюваних у корупційних злочинах Микитася та Альперіна 115 мільйонів гривень за порушення умов виходу під заставу.

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"Я категорично проти будь-яких втручань Верховної Ради в роботу НАБУ і САП, і вважаю будь-які спроби такого втручання спробою закрити всі поточні справи і знищити антикорупційні органи в цілому. Цього категорично не можна допустити. І це необхідно нашому громадянському суспільству незалежно від позиції МВФ", - резюмував Бутусов.