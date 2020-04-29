Захід розуміє, що Зеленський не бере на себе відповідальність за своїх депутатів, і парламент може завдати удару по НАБУ, - Бутусов щодо листа МВФ
Лист Міжнародного валютного фонду, що передбачає вимогу не допустити звільнення директора НАБУ Артема Ситника, написаний спеціально для витоку в пресу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ.
"МВФ показав тим самим, що вже не розраховує на бажання президента Зеленського протистояти всім групам впливу та олігархам серед "слуг", які зацікавлені в зміні керівництва НАБУ. Немає довіри. Захід розуміє, що Зеленський не бере на себе відповідальність за власних депутатів, і парламент може завдати удару по НАБУ. Це свідчить і про те, що реально ставлення до нашої влади на Заході не змінюється - величезна недовіра, величезна підозра в нечесній грі, до лицемірних заяв про боротьбу з корупцією, якими прикривають бажання в ручному режимі контролювати НАБУ", - підкреслив Юрій Бутусов.
Журналіст зазначив, що до роботи НАБУ і дій директора Артема Ситника є багато справедливих зауважень. "Є чимало вигаданих і фейкових справ, відкритих на догоду політичній кон'юнктурі, безграмотність і порушення прав. Але ці проблеми є в будь-яких наших правоохоронних органах у набагато більшому масштабі, ніж у НАБУ. НАБУ - це проєкт, який відбувся, інституційна реформа, одна з небагатьох в Україні. Для розвитку держави в Україні вигідним є збереження всіх прав НАБУ і збереження Ситника до кінця повноважень на його посаді. Ми маємо показати, що парламент не буде політично втручатися в роботу директора НАБУ - і кожен наступний директор НАБУ також має бути захищений від політичних звільнень до кінця повноважень", - вважає Бутусов.
"Найсумніше, що зараз керівництво НАБУ під загрозою звільнення побоюється активно працювати щодо нової влади, немає жодних нових серйозних розслідувань. Якщо ми підтримаємо НАБУ, то є надія, що вони прокинуться і почнуть діяти. Але будь-яке нове керівництво буде безпосередньо працювати на ОП, і про боротьбу з корупцією можна буде взагалі забути, у Зеленського всюди друзі, він сам усе за всіх уміє вирішувати. І НАБУ треба від цього тиску "слуг народу" захистити", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що після того, як у січні-березні 2020-го у корупціонерів було конфісковано смішні 14 тисяч гривень, у квітні Вищий антикорупційний суд, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована прокуратура конфіскували в бюджет у підозрюваних у корупційних злочинах Микитася та Альперіна 115 мільйонів гривень за порушення умов виходу під заставу.
"Я категорично проти будь-яких втручань Верховної Ради в роботу НАБУ і САП, і вважаю будь-які спроби такого втручання спробою закрити всі поточні справи і знищити антикорупційні органи в цілому. Цього категорично не можна допустити. І це необхідно нашому громадянському суспільству незалежно від позиції МВФ", - резюмував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
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западлозепадло для Украины.
Даремно.
"Это говорит и том, что реально отношение к нашей власти на Западе не меняется - огромное не доверие, огромное подозрение в не честной игре"
продублирую: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68266 прямая ссылка на проект закона
Якщо в Румунії, наприклад, в аналогічному їхньому НАБУ чотири чи 5 раз міняли кадри і керівництво (тому що перед цим навіть через конкурс проходила всіляка шушваль, в кращому випадку - просто нездари, не злочинці, не корупціонери) - то в них не було всіоїх "слуг уродів" разом з 73/43-ними "жрать+ржать+срать". Тому вони з 5-го разу запустили надежну роботу свого набу разом з іншими правоохороними органами!
Совпадение или продолжение выступления вислюком оманським перед сепарами на донбассе, как и сдачей его курицы - передвижений ВСУ в 2014..?
Мовчав би- може за розумного порахують, півнику!
В отношении него открыли уголовное производство. Суд отправил Фучеджи под домашний арест. 7 мая Фучеджи покинул территорию Украины. Тогда появилась информация, что он скрывается в Приднестровье.
Соратнику Януковича Юрию Иванющенко удалось снять арест со счетов в ЕС в судебном порядке.
22 сентября 2017
арьковский районный суд 20 сентября отпустил из-под домашнего ареста бывшего мэра Славянска Нелю Штепу. Ее арестовали еще 3 года назад. Штепе инкриминируют несколько преступлений, среди которых посягательство на территориальную целостность страны, что привело к гибели людей.
То свої побрехеньки залиш для своїх казкових.
Я знаю, що тобі не сподобаються мої звинувачення на твою адресу. Але - глотай. Тим більше - порція моїх безпідставних звинувавачень мізерна порівнно з твоїми, постійними, дебільно-популістичними, і такими ж безпідставними (та ні, безпідставними на порядки більше).
Знаю, що не зрозумієш мого сарказму. Бо ти - зебіл дебільний. І тому цю частину суперечки вважаю закритою.
правда не замечая при этом, что корень шоколадным говном воняет
Що такого надзвичайного зробив Артемка на посаді?
А зарплату він та його підлеглі отримують регулярно..
Дискредитировал себя сам и через своих подчинённых.
Тут інша проблема, яку на якій Бутусов загострює: перехід самої інституції НАБУ під контроль влади, зокрема - Єрмака. Подібно тому, як осідлали прокуратуру та ДБР...
А контроль над ними ещё до выборов был. Слив в прессу справы свинарчуков откуда был?
Ну, і - обидва: припиняйте "дружній вогонь"... Зайве.
Админпротокол про коррупцию прошел по суду. Сроки аппеляции прошли. Анекдот напоминает: проститутка- девственница.
Рыги на него обижены, по старым делам,но Гончаренко правильно рассуждает. При штате в 700 человек, на памяти три зашквара:
Сын околозастройщика в пьяном дтп, папа кандидат на должность какую-то; детектив- наркоман; и "недавно уволенный" взятковымагатель.
Да, там "яркие" зп. Тем более маразм - шеф- коррупционер.
Слив дела по свинарчукам перед выборами.
Вспомним, какой вой был, когда журналюги выяснили, что он ночью к пороху приезжал.
Карабин в чехле и сейфе.
ГРОШИ ИЗ БЮДЖЕТА....И ЭТО НАБУ НЕЧЕГО НЕВОЗВРАЩАЕТ...НО ПРИ ЭТОМ ГАРНО ЖИВЕТ...
.....ХАНА А КАК МЕНЕ ТАКОЕ НАБУ ЛЕТ НА ДЕСЯТТЬ ПОИМЕТЬ...
Хвига себе, сколько ошибок в одном предложении.
Зелена влада гнила.
Эти люди (не буду сыпать фамилиями) в это время уже работали редакторами в "Літературній Україні", журнале "Дніпро", имели по десятку романов.
Препод даже одного вызвал к доске и все потешались, как он метался, ставил запятые после каждого слова, вsтирал, опять ставил.
Комсомольский призыв, итидь его. Вечерняя школа, многотиражка, заочный институт, а потом захотелось еще и университетское образование поиметь.
И нам хорошо, и американам. И толку будет гораздо больше!!!
Превращается в Юща...
То, что доведенные до крайности предприниматели начнут протестовать, наплевав на карантинные меры - это не сюрприз.
Об этом я предупреждал еще в начале карантина.
Такое напоминание https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDLZyNxREHjRHuK0A0DuFWky05-gGcOGI6prhz8dJ4IrFL51HAGvesuJqghx8O3lJ6OqmhIZy2L8sQL&hc_ref=ARRd1aLpPzsT8jcENZN7D0dLS0AMFxOLtS_L1wUBhvcqYKytAiEk_JrEU94vBO6_aeM&fref=nf приводит сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Когда одним нельзя, а другим, близким к власти - можно, то украинцев от протестов не удержать. И карантин может быть свернут - не по рекомендации инфекционистов, а из страха перед протестующими.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE.html Ресторан «слуги народа» Коли Оболонского в Киеве принимает вип-гостей, несмотря на карантин
Тогда зачем вводили? Выглядит откровенно глупо.
Но вот того, что МВФ начнет откровенно и нагло лезть в каждую нашу внутреннюю частность, признаться, не ожидал.
В прежние времена МВФ, ****, Мировой банк шарахались даже от намека на политические требования. Теперь же вмешиваются нагло и даже не пытаясь разобраться в сути вопроса.
Это я о письме главы миссии МВФ Рона ван Родена с угрозой «поменять действия фонда, если будет изменено законодательство по НАБУ».
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81.html МВФ предупредил Зеленского о недопустимости изменения законодательства по НАБУ
Шантаж в чистом виде: тронете нашего назначенца Артема Сытника - не дадим денег. Потому что наш назначенец имеет право в вашем бантустане творить что угодно…
Понятно, что это «антикоррупционные активисты» используют МВФ для защиты своего главы НАБУ.
Понятно, что вряд ли бескорыстно.
Но дойти до такого цинизма, чтобы ставить в зависимость конкретного Сытника, при котором не пострадал ни один крупный коррупционер, и транш МВФ… До этого никакой Путин не додумался.
Понимаете, наша боязливая несамостоятельная власть неспособна пойти на решительные шаги для спасения экономики - снятие хотя бы на год всех налогов и всего регулирования со малого и среднего бизнеса, за исключением того, что влияет на жизнь и здоровье, то есть, запустить своеобразный НЭП.
Наши, как на манну небесную, уповают только на внешние кредиты.
А МВФ уже не рвется сотрудничать с Украиной, у него очередь, как за пенсионерской тысячей, из стран с куда более убедительной кредитной историей, чем мы. А тут еще наши «сытниковцы» поводы подкидывают…
Не будет транша - пойдут невыплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Вот тогда начнутся настоящие протесты, а точнее, голодные бунты. Вполне вероятны столкновения, утрата управляемости и дезинтеграционные процессы.
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), разумеется, подкинет в этот костер пару бочек нефти - все равно она никому не нужна.
Но такая позиция наших международных кредиторов означает, что уже есть решение по судьбе Украины, принятое без Украины. И поскольку Запад не хочет утраты контроля за нашими атомными станциями и прочими техногенными угрозами, то значит, нас потенциально готовы выталкивать под Россию.
Потому что послекарантинный Запад уже не готов содержать неэффективную Украину. И пускай с этой бедой разбирается Россия со своей манией величия насчет восстановления империи…
Должен признаться в своем политологическом просчете.
Я-то надеялся, что иронический дилетант Владимир Зеленский будет разрушать лишь коррупционно-олигархическую систему власти. А он замахнулся на всю страну.
И еще, говорят, какой-то астероид к нам летит…
А Виговського ми не розумієм, не розумієм Морозова, який був міністром оборони і пішов у відставку, бо Кучма почав валить ЗСУ!!!
Ми такий народ де 73%-тки вати, совка, лугандону і кримнашу!
Нам зелебенських жидокацапів подавай і русскій язик!