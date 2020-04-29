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Новини Убивство Гандзюк
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Венедіктова вивела за штат прокурорів у справі Гандзюк і шантажує їх, - активісти. ДОКУМЕНТ

Венедіктова вивела за штат прокурорів у справі Гандзюк і шантажує їх, - активісти. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Ірина Венедіктова одноосібно наказала завершити слідство у справі Гандзюк, а у прокурорів навіть за бажання не було можливості суперечити.

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Перед раптовим завершенням слідства Венедіктова позбавила посад усіх прокурорів, які вели справу вбивства Катерини Гандзюк. 21 квітня департамент, в складі якого працювали прокурори, ліквідували. Тому навіть посаду прокурора Романа Романчука, як він представився на "Свободі слова", в момент ефіру 27 квітня вже не існувало", - йдеться в повідомленні.

Венедіктова вивела за штат прокурорів у справі Гандзюк і шантажує їх, - активісти 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники ОГП і СБУ не з'явилися на засідання ТСК щодо Гандзюк: не почуваються в безпеці, - Масі Найєм

"Тобто прокурорів вивели за штат. Тепер їхня доля - в руках Венедіктової, оскільки тільки вона може підписати наказ про їхнє призначення на нові посади в Офісі Генпрокурора. Банальний і підлий "тактичний хід" від Венедіктової. Тиснути на прокурорів, залишити їх без посад, змусивши в найкоротші терміни передати справу Гандзюк в суд. Нові обличчя - старі методи", - зазначають активісти.

Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Також читайте: Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Венедіктова вивела за штат прокурорів у справі Гандзюк і шантажує їх, - активісти 02

Автор: 

Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+31
Ну що зелене лайно дочекались..аваківське гестапо б'є людей, кабмін видає злочинні накази..народ терпить. А дії поліції тільки виштовхують від себе громадян і викликають недовіру до влади.
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29.04.2020 14:30 Відповісти
+14
Вы же за это голосовали!

Кушайте это дерьмо , не подавитесь .

Хуже не будет?

Кто ещё не понял , что ЗЕ лживый лицемер ?

Он только на камеру добреньким прикидывается
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29.04.2020 14:34 Відповісти
+13
Без Майдана, зеленое отродье не уйдёт!!!
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29.04.2020 14:34 Відповісти
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Ну що зелене лайно дочекались..аваківське гестапо б'є людей, кабмін видає злочинні накази..народ терпить. А дії поліції тільки виштовхують від себе громадян і викликають недовіру до влади.
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29.04.2020 14:30 Відповісти
Все, как пр Петре пятом!
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29.04.2020 14:32 Відповісти
ми зараз живемо при володі пів шостому. не забувай
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29.04.2020 14:36 Відповісти
Живем или деградируем?
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29.04.2020 14:40 Відповісти
існуємо.
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29.04.2020 14:41 Відповісти
Виживаємо
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29.04.2020 14:50 Відповісти
Деградація - це теж прояв буття. Головне - бути за цим процесом, хоча б на особистісному рівні.
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29.04.2020 14:47 Відповісти
Только это и остается......... Вот только закрыть глаза и заткнуть уши не получается. Что ни новость - то шок. Похоже, что скоро попробуют ГУЛаг возродить.
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29.04.2020 14:49 Відповісти
Спробуйте дивитись на цей мутний потік інформації, як на воду - ви обов"язково діждетесь трупів своїх ворогів.
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29.04.2020 14:52 Відповісти
Главное, чтобы не оказалось, что плывем вместе.
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29.04.2020 14:59 Відповісти
І все таки треба почекати, допоки нарід доїсть цю субстанцію, що обрав до останньої ложки. По іншому ніяк.
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29.04.2020 15:06 Відповісти
Если доживем........
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29.04.2020 15:08 Відповісти
А Аваков - это однофамилец или тот же, что был у Петра?
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29.04.2020 14:53 Відповісти
Аваков тот же самый, только при Петре ему не дали возможности себя показать. А спасибо за Авакова при Петре надо сказать Народному Фронту, это было условием вхождения в коалицию.
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29.04.2020 15:11 Відповісти
Без Майдана, зеленое отродье не уйдёт!!!
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29.04.2020 14:34 Відповісти
Чего, чего не хватает?
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29.04.2020 14:36 Відповісти
Того зеленого дерьма ,которое гуманоиды называют ,,реформами,,
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29.04.2020 14:49 Відповісти
Таарь прокремлевская.. Порох, вернись!!!! Вся Украина перед тобой на колени встанет!!!!
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29.04.2020 14:33 Відповісти
встанет из 10-15% максимум -2% .
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29.04.2020 14:39 Відповісти
Не пора ли к доктору, шоколадный? И запомни, порохобот, Украина никогда ни перед кем не становилась и не станет на колени!
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29.04.2020 14:39 Відповісти
Володєнька ти, часом не зеленський? Бо щось сморід піднявся.
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29.04.2020 14:55 Відповісти
Бу га га. Ага еще и перед югиком станет. Уж он то это дело доведет до конца😷
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29.04.2020 17:37 Відповісти
Ну так "хто замовив Катю Ганзюк"?
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29.04.2020 14:33 Відповісти
хуже уже... настало год назад
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29.04.2020 14:33 Відповісти
Вы же за это голосовали!

Кушайте это дерьмо , не подавитесь .

Хуже не будет?

Кто ещё не понял , что ЗЕ лживый лицемер ?

Он только на камеру добреньким прикидывается
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29.04.2020 14:34 Відповісти
ЗЕ ГАН ДОН ЗІ Готовий заплатити за правду 51 грн.
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29.04.2020 14:37 Відповісти
Венедиктова вывела за штат прокуроров в деле Гандзюк и шантажирует их, - активисты - Цензор.НЕТ 5558
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29.04.2020 14:34 Відповісти
Зебобік так красиво заїхав у крісло презедента на ділі Каті, а тепер йому поху - скажу, навіть більше, він прикриває вбивць.
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29.04.2020 14:36 Відповісти
Верните Луценко , оно хоть воровало чесно .
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29.04.2020 14:37 Відповісти
Что "оно" украло?
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29.04.2020 17:16 Відповісти
Як Венедіктова знищила справу Гандзюк попри обіцянки Зеленського покарати вбивць

https://www.youtube.com/channel/********************-Bfg STERNENKO

Офіс Генпрокурора та СБУ заявивли що завершили розслідування вбивства Каті Гандзюк та видають це за перемогу, хоча це повний провал. Пояснюю детально чому. Блог про українську політику та актуальні події в нашій країні "СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ"
https://youtu.be/PG9qrTFJZtw https://youtu.be/PG9qrTFJZtw
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29.04.2020 14:37 Відповісти
Даааааааа, януковоч плачет, сопли утирает. Тут простые *ляди походя такое творят, что ему в тупую его башку даже не приходило, и ничего, пипл сидит ровно, хавает молча. Так что же он, рылом не вышел? За что его так? Где справедливость?
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29.04.2020 14:37 Відповісти
Усі, без винятку, хто голосував за Януковича проголосували потім за Зеленського. Вміє наш нарід обирати реліктові породи лайна.
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29.04.2020 14:39 Відповісти
Зря Вы так. Как показала практика, наш народ безошибочно выбирает именно то, чего хочет. Просто он легко увлекается и быстро сам от себя устает. Народ наигрался в европейцев, хочет старого доброго рагулятника. Наигрался в героя, хочет "Сватов". Наигрался в карантин, даже масок вот не носит. Наш народ удивительно живуч: его можно гнобить веками, морить голодом, гноить в лагерях, тащить за гениталии в светлое будущее, - он пройдет через все испытания, преодолеет любые преграды, чтобы вернуться в своё привычное обосраное стойло, в своё природное скотское состояние.
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29.04.2020 14:52 Відповісти
Повністю згідний.
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29.04.2020 14:56 Відповісти
Дожили............ за год.
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29.04.2020 14:38 Відповісти
Испанское издание El País, несколько дней назад подводившее итоги первого года президентства Владимира Зеленского и заявившее о том, что, в результате, среди самих украинцев "страх начал превалировать над надеждой", предоставило возможность высказаться самому президенту Украины.
Глава государства не заставил долго себя ждать - в ночь на 27 апреля издание опубликовало авторскую колонку Зеленского под названием "Призрак банкротства завис над Украиной".
Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести(???!)

Испанская газета El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что

ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ГОД ПРЕБЫВАНИЯ ВО ВЛАСТИ БЫВШИЙ КОМИК УСПЕШНО ПОДВЕЛ УКРАИНУ К ПРОПАСТИ, КУДА ОНА МОЖЕТ СВАЛИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.

https://ukrainianwall.com/society/36036-krah-ekonomiki-slova-zelenskogo-peredernuli-ukraincev

https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html?fbclid=IwAR2eIj1CvNLNNaotuv18ULoiVzEuK3DwzedARhMTVmoHAP9PdNugvNDBU7c
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29.04.2020 14:54 Відповісти
Чтобы понять это - даже не нужно испанское издание. Стыдно за страну, что такое у них сейчас печатают.
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29.04.2020 15:02 Відповісти
Стыдно за зеленую власть, которая так позорит Украину и поставила ее на грань банкротства
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29.04.2020 15:07 Відповісти
Не думала, что за год можно откатиться в ситуацию 2014 года.
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29.04.2020 15:12 Відповісти
https://youtu.be/DxFkinNnNyg Генпрокурор-косметолог. Хто така Ірина Венедіктова? - Спостерігач
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29.04.2020 14:39 Відповісти
Бараны голосуют за ЗЕ , ой бе , ой бе , ой бе ! Ля-ля-ля -ля
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29.04.2020 14:55 Відповісти
А ти набери повний рот лайна і плюнь на них.
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29.04.2020 15:03 Відповісти
****** рыгиАнальная
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29.04.2020 15:13 Відповісти
Зелена Ірма Грезе
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29.04.2020 15:34 Відповісти
ЗЕ-НЕлох, кого ж ти підсунув на посаду головного прокурора України.
Цій ГНИДІ неможна дозволити навіть гній кидать
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29.04.2020 15:45 Відповісти
А звідки взялася Перина Венидиктова? Хто її танцював, чи танцює?
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29.04.2020 16:28 Відповісти
Да отправьте её на психиатрическую экспертизу , у неё даже вид психбольной !
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29.04.2020 16:54 Відповісти
Ее сущность отображена на ее угро-финской роже.
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29.04.2020 17:13 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1255474344110829570 1 ч

Вовочка, тебе не говорили, что услужливый дурак (дура) хуже врага? Венедиктова так "завершила расследование дела Гандзюк" что все вокруг в дурно пахнущем .... И ты , Вова тоже Мы давно так не смеялись
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29.04.2020 17:19 Відповісти
К У Р В А
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29.04.2020 18:24 Відповісти
ТАК У НЕЁ УЖЕ ГЛАЗ ДЕРГАЕТСЯ !)
Венедіктова вивела за штат прокурорів у справі Гандзюк і шантажує їх, - активісти - Цензор.НЕТ 576
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29.04.2020 20:34 Відповісти
Яка тільки огидна пика в цієї прокурорши...
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29.04.2020 21:33 Відповісти
 
 