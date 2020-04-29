Венедіктова вивела за штат прокурорів у справі Гандзюк і шантажує їх, - активісти. ДОКУМЕНТ
Генпрокурор Ірина Венедіктова одноосібно наказала завершити слідство у справі Гандзюк, а у прокурорів навіть за бажання не було можливості суперечити.
Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.
"Перед раптовим завершенням слідства Венедіктова позбавила посад усіх прокурорів, які вели справу вбивства Катерини Гандзюк. 21 квітня департамент, в складі якого працювали прокурори, ліквідували. Тому навіть посаду прокурора Романа Романчука, як він представився на "Свободі слова", в момент ефіру 27 квітня вже не існувало", - йдеться в повідомленні.
Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).
16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.
11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.
16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).
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Кушайте это дерьмо , не подавитесь .
Хуже не будет?
Кто ещё не понял , что ЗЕ лживый лицемер ?
Он только на камеру добреньким прикидывается
https://www.youtube.com/channel/********************-Bfg STERNENKO
Офіс Генпрокурора та СБУ заявивли що завершили розслідування вбивства Каті Гандзюк та видають це за перемогу, хоча це повний провал. Пояснюю детально чому. Блог про українську політику та актуальні події в нашій країні "СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ"
https://youtu.be/PG9qrTFJZtw https://youtu.be/PG9qrTFJZtw
Глава государства не заставил долго себя ждать - в ночь на 27 апреля издание опубликовало авторскую колонку Зеленского под названием "Призрак банкротства завис над Украиной".
Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести(???!)
Испанская газета El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что
ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ГОД ПРЕБЫВАНИЯ ВО ВЛАСТИ БЫВШИЙ КОМИК УСПЕШНО ПОДВЕЛ УКРАИНУ К ПРОПАСТИ, КУДА ОНА МОЖЕТ СВАЛИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.
https://ukrainianwall.com/society/36036-krah-ekonomiki-slova-zelenskogo-peredernuli-ukraincev
https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html?fbclid=IwAR2eIj1CvNLNNaotuv18ULoiVzEuK3DwzedARhMTVmoHAP9PdNugvNDBU7c
Цій ГНИДІ неможна дозволити навіть гній кидать
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1255474344110829570 1 ч
Вовочка, тебе не говорили, что услужливый дурак (дура) хуже врага? Венедиктова так "завершила расследование дела Гандзюк" что все вокруг в дурно пахнущем .... И ты , Вова тоже Мы давно так не смеялись