Венедіктова вивела за штат прокурорів у справі Гандзюк і шантажує їх, - активісти. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Ірина Венедіктова одноосібно наказала завершити слідство у справі Гандзюк, а у прокурорів навіть за бажання не було можливості суперечити.

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Перед раптовим завершенням слідства Венедіктова позбавила посад усіх прокурорів, які вели справу вбивства Катерини Гандзюк. 21 квітня департамент, в складі якого працювали прокурори, ліквідували. Тому навіть посаду прокурора Романа Романчука, як він представився на "Свободі слова", в момент ефіру 27 квітня вже не існувало", - йдеться в повідомленні.

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"Тобто прокурорів вивели за штат. Тепер їхня доля - в руках Венедіктової, оскільки тільки вона може підписати наказ про їхнє призначення на нові посади в Офісі Генпрокурора. Банальний і підлий "тактичний хід" від Венедіктової. Тиснути на прокурорів, залишити їх без посад, змусивши в найкоротші терміни передати справу Гандзюк в суд. Нові обличчя - старі методи", - зазначають активісти.

Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).