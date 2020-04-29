Из фонда борьбы с COVID-19 выделят 100 млн грн на закупку около 200 ИВЛ отечественного производства, - Шмыгаль
Это позволит дополнительно оснастить учреждения здравоохранения современным оборудованием.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Из Фонда борьбы с COVID-19 будет выделено 100 млн грн на закупку ориентировочно 200 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства", - говорится в сообщении.
По словам премьера, это позволит дополнительно оснастить учреждения здравоохранения современным оборудованием.
Так где же прорыв?????