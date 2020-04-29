УКР
Из фонда борьбы с COVID-19 выделят 100 млн грн на закупку около 200 ИВЛ отечественного производства, - Шмыгаль

Это позволит дополнительно оснастить учреждения здравоохранения современным оборудованием.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Из Фонда борьбы с COVID-19 будет выделено 100 млн грн на закупку ориентировочно 200 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства", - говорится в сообщении.

По словам премьера, это позволит дополнительно оснастить учреждения здравоохранения современным оборудованием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность, - Шмыгаль

Кабмин (14392) карантин (18172) медицина (2169) Шмыгаль Денис (4826) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
Пів мільона коштує ОДИН апарат?????????
29.04.2020 15:00 Відповісти
Тоже не възжаю в помпезность Зе- прорыва. Было объявлено что аппараты будут значительно дешевле импортных аналогов. Пробить, дык это средняя цена по Украине уже со всеми интересами.
Так где же прорыв?????
29.04.2020 15:06 Відповісти
У шмыгаля.
29.04.2020 15:23 Відповісти
Вы откаты забыли посчитать. Ой извините. Зе власть не ворует и взяток не берет.
29.04.2020 19:33 Відповісти
 
 