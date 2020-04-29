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Новини
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Державіаслужба за 2 години до рейсу заборонила виліт чартеру із заробітчанами до Великої Британії, - МАУ

Державіаслужба за 2 години до рейсу заборонила виліт чартеру із заробітчанами до Великої Британії, - МАУ

Рейс був організований на замовлення британської сторони. Українці, які мали летіти на заробітки, перебувають в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє пресслужба компанії "Міжнародні авіалінії України", інформує Цензор.НЕТ.

"Рейс мав виконуватися сьогодні, 29 квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами", - повідомили в компанії.

Літак мав вирушити в середу, 29 квітня, о 12:40. Але за 2 години до цього часу МАУ отримала від Державіаслужби заборону на виліт без зазначення підстав і посилання на нормативні документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не допомагатиме заробітчанам виїжджати на роботу в інші країни, - Кулеба

"Пасажири рейсу – мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення – наразі перебувають у терміналі Міжнародного аеропорту "Бориспіль"", - додали в компанії.

"Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо "нелогічності" відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції. Але до ранку 29 квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило, - зазначила директорка з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

Зараз компанія намагається отримати дозвіл на виконання рейсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС заявляють, що не забороняли українцям виїжджати за кордон

Раніше у вівторок, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

Автор: 

Велика Британія (5666) МАУ (823) заробітчани (673) Державіаслужба (219)


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Топ коментарі
+56
Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ - Цензор.НЕТ 3273
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29.04.2020 14:40 Відповісти
+55
Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ - Цензор.НЕТ 537
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29.04.2020 14:56 Відповісти
+54
Хуже!
Эти крисы хотели сбежать с

"Великой стройки" Великого Зеленского
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29.04.2020 14:46 Відповісти
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Кріпаки.
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29.04.2020 14:37 Відповісти
Хуже!
Эти крисы хотели сбежать с

"Великой стройки" Великого Зеленского
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29.04.2020 14:46 Відповісти
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29.04.2020 14:49 Відповісти
Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ - Цензор.НЕТ 1552
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29.04.2020 14:55 Відповісти
Так вони ще за Петьки втекли від його потужних реформ )))
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29.04.2020 15:03 Відповісти
Ну, а теперь чего тикать? Пусть сидят дома. Эпоха бидности закончилась.
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29.04.2020 15:09 Відповісти
Настала эпоха беспросветной нищеты. Такими темпами скоро до эпохи каннибализма дойдем.
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29.04.2020 15:12 Відповісти
Пускай собирают клубнику вместо Англии - на Херсонщине!
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29.04.2020 16:31 Відповісти
Ага. И выкидывают ее на свалку дальше. Как сейчас фермкры Херсонщины делают и без них. Процесс быстрее пойдет. Кучи редиски, капусты, огурцов и т.д. будут соревноваться какая выше.
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29.04.2020 16:36 Відповісти
Рынки начали же открывать...
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29.04.2020 16:41 Відповісти
И закрывать, и так уже по третьему кругу. Если вы не в курсе -- клубника уже две недели, как пошла. Скоро уже будет черешня.
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29.04.2020 16:44 Відповісти
Пора готуватися до усунення від влади зелених зрадників і губителів України, які хочуть знову опустити Залізну завісу.
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29.04.2020 17:15 Відповісти
Шо ж то вас в Советской Украине слышно не было, господа дарагие, вот пришли бы на партбюро и возмутились.
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29.04.2020 16:05 Відповісти
Сидите дома, Шмыгаль всех обеспечит достойной зарплатой! А Аваков - догонит и еще раз обеспечит. Счастье уже наступило - страна превращена в концлагерь.
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29.04.2020 14:37 Відповісти
Первое правило поддержания санитарно-эпидемиологического статус-кво в государстве: каждые несколько лет сжигать старую резину на главной площади страны, выкуривая окопавшихся на Банковской паразитов.
Не пора ли?
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29.04.2020 16:21 Відповісти
Пора.
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29.04.2020 17:16 Відповісти
нончє люді - ето нєфть...
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29.04.2020 14:38 Відповісти
Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ - Цензор.НЕТ 3273
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29.04.2020 14:40 Відповісти
Стайте в чергу, сучі діти!
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29.04.2020 15:43 Відповісти
зебыдло-не люди.
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29.04.2020 14:41 Відповісти
ЩАС ЖЕЛУДКИ ПРОВЕРЯТ...И ОТПУСТЯТ...
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29.04.2020 14:41 Відповісти
В Англии много болеют, лучше туда не летите.
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29.04.2020 14:42 Відповісти
Вы советуете только Северную Корею и Туркменистан? Там, судя по официальным данным, заболеваемость ковид-19 по нулям, но Сев Корея уже втихаря помощь просит.
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29.04.2020 14:46 Відповісти
В Беларуси вообще красота. Лука говорит, что вирусов не видел
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29.04.2020 14:49 Відповісти
На заработки, это в Лондон за кешем с аренды своих пентхаусов.
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29.04.2020 14:42 Відповісти
Британцы - не идиоты, они прекрасно знали кого и зачем собирались вывозить. Тех, кто работал там по контрактам.
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29.04.2020 14:44 Відповісти
Це сон?
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29.04.2020 14:43 Відповісти
Тараса Григоровича Шевченка 😕
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29.04.2020 14:48 Відповісти
Ех, от ставили б людям у паспорти штамп, за кого голосував, як би классно буоо:
За Порошенка - Проходьте у літак.
За Зеленського - на прийом до Шмигаля.
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29.04.2020 14:44 Відповісти
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29.04.2020 14:45 Відповісти
Серьйозно. І так у всьому. Субсидії, податки, і т.п.
От тоді б люди бачили реальну користь голосування.
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29.04.2020 14:49 Відповісти
Читаю новость и не понимаю, в какой стране мы проснемся завтра..........
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29.04.2020 14:51 Відповісти
А спитати тих штатних патріотів, борців з Порошенко: Дроздова, Скрипіна, Хмару, Яворівського, Фаріон...: «Та, якшо ця влада перетне червоні лінії, то ми її свиньками закидаємо нараз !!! »
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29.04.2020 15:02 Відповісти
Список тех борцунов не уместится на Форуме.
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29.04.2020 15:06 Відповісти
Чому? Не так вже й багато упоротих вождєй: «Кто угодно, толькотнє Порошенко !».
Там є трохи примкнувших до них, типу Толіка шарія чи пальчевського...ну дубінсько бужанський ще...
Мова ж не про наріт™...
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29.04.2020 15:14 Відповісти
Да какие нафиг заробитчане. Потом через неделю обратно их вези за свой счет. Хай дома сидят. Бубочка сказал, что "вернем всех заробитчан". Мужик сказал - мужик сделал.
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29.04.2020 14:44 Відповісти
Только "мужик" не подумал что дальше делать с заробитчанами

Это ж ЗЕлечка, ему можно ☺️
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29.04.2020 14:51 Відповісти
Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ - Цензор.НЕТ 537
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29.04.2020 14:56 Відповісти
и ГЛАВНОЕ АКТИВНЫЕ - не диванные ))))
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29.04.2020 15:22 Відповісти
👍
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29.04.2020 15:26 Відповісти
в 2013 году коломойский платил 25 дол/сутки майдановцам. кто сейчас банковать будет?
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29.04.2020 16:20 Відповісти
...тебя выпишем, клоун "эстонский"
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29.04.2020 16:32 Відповісти
Васісуалій, ти що, в Естонії? Тоді kurat sind.
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29.04.2020 16:56 Відповісти
Не кизди, "естонець". Це я кажу тобі як людина, яка провела на Майдані не один день. Втім, куцомозким істотам тіпу тебе важко второпати, що люди можуть виходити на протести за свободу, а не за гроші.
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29.04.2020 17:23 Відповісти
ну кто виноват что ты лох? другие и волю говорили и деньги получали.
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29.04.2020 20:46 Відповісти
Не холопське це діло, по Оманам і Куршевелям шастать.
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29.04.2020 16:47 Відповісти
Архіпелаг укрЗЕлаг...
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29.04.2020 14:44 Відповісти
Вы за это голосовали.
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29.04.2020 14:46 Відповісти
Це питання чи ствердження... якщо друге то це не до мене.
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29.04.2020 14:53 Відповісти
Могла конечно и ошибиться. Год все-таки прошел....... если так, то прошу прощения.
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29.04.2020 15:04 Відповісти
Уроды . Нам налоги и штрафы им бюджет на распилку .
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29.04.2020 14:46 Відповісти
А чего, у зелёных навозных мух все хорошо! Там масками барыжим, здесь во время карантина ресторанчик откроем..
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29.04.2020 14:53 Відповісти
Порошенко сделал украинцам "безвиз", а Вазелин - "безвыезд"!)))))))))))
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29.04.2020 14:53 Відповісти
Коли Порошенко дав безвіз, то тут ми маємо, що Зеленський і його команда дають безвиїзд і безнадію. (Софія Федина, депутат від ЄС, проти якої антиукраїнська влада розпочала репресії).
"Насправді я думаю, що з огляду на те, що люди зараз через Чехію, зокрема, і багато хто через інші країни, зараз очікують, коли відкриються кордони, збиралися їхати за кордон, щоб заробити хоча би на кусочок хліба. Бо в Україні понад 2 мільйони нових безробітних, які не мають де заробити на хліб… Насправді тут така ситуація. Коли Порошенко дав безвіз, то тут ми маємо, що Зеленський і його команда дають безвиїзд і безнадію. І насправді так стається. Тому що я спілкуюся з багатьма людьми в різних регіонах, і більшість з них констатують, що ще кілька днів - і елементарних ресурсів накормити дитину не буде. Тому я абсолютно підтримую більшість даного опитування, яке було проведено по ринках, що треба їх відкривати. І їх не треба було, по суті, і закривати, а треба було ставити жорсткі правила карантину", - сказала Федина.
Вона наголосила, що коронавірус - це не на день, не на два і не на місяць, і невідомо скільки буде.
"Тому що він мутує і набирає страшних форм. То що ми маємо робити? Ми маємо розробляти механізми жити в цих реаліях, зберігаючи своє життя… Я говорю про системність. І те, що я бачу зараз у влади - це не те, що безсистемність і безвідповідальність, а це метод наукового тику. Тикнули - авось щось вийде. Ой, не вийшло - ну то будемо робити щось інше. Й істерична заява президента - ой відкрийте ринки, бо вже треба, бо горить - вона виявляється якоюсь більшою, ніж сама доцільність аналізу цієї ситуації. Але ж проблема в тому, що системності немає ні в чому", - додала Федина.
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29.04.2020 17:19 Відповісти
точніше, безвихідь
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30.04.2020 09:02 Відповісти
А если чартер на великие стройки северной папуасии, отказал бы зеля другу которому прямо в шоколадный глаз давеча смотрел?
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29.04.2020 14:55 Відповісти
Сейчас прилетит волшебный пендель из посольства Великобритании и самолет вылетит!
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29.04.2020 15:03 Відповісти
Почуствовали свободу? Кто там ностальгировал по совку? Получите выездные визы!
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29.04.2020 15:05 Відповісти
"МАУ получила от Госавиаслужбы запрет на вылет без указания оснований и ссылки на нормативные документы"

це що?. та в кац@апстані в порівнянні з нами розгул десократії.. навіть в Північній кореї є якісь обгрунтування..
Ще місяць і кріпацтво.. а покажеш Конституцію - штаф і тюрма..
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29.04.2020 15:05 Відповісти
Есть статья 33 конституции, только закон может запретить выезжать. Какой закон
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29.04.2020 15:05 Відповісти
А кто потом будет забирать этих батраков домой, когда они перемоют там всю посуду и подцепят вирус?
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29.04.2020 16:38 Відповісти
Вот мы и дожили до ПутЗеЕрмалага с "жнлезным занавесом".
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29.04.2020 15:08 Відповісти
Ну, так просто, роботодавець з Великобританії от так просто взяв і замовив літак ... А керівнику Державної авіаційної служби та ін. хабар відніс?
- Ні
То, дякуємо за гроші для МАУ Коломойського
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29.04.2020 15:13 Відповісти
Вот это они зря злят народ ,плохо для них кончится
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29.04.2020 15:15 Відповісти
Зе -фганцузский фантаст!
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29.04.2020 15:25 Відповісти
но лехко предсказуемый фантаст. то, что у вернувшихся будут по любому проблемы с выездом на заработки было ясно изначально. или мышеловку вообще захлопнут новым железным занавесом, или будет ещё та морока под соусом карантинов и документов. вплоть до "если мы начнём вас выпускать со страны - ***** нападёт". всё больше убеждаюсь, шо именно слуги и делают ему эту услугу запирая страну.
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29.04.2020 16:33 Відповісти
Яке дно. Експорт рабів. В той час коли Іран запустив супутник дзз. Ліберасти що ви зробили з України?
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29.04.2020 15:27 Відповісти
Pust jedut jesli polucili rabocyje vizy,a to Evrope toze mnogyje zakryvajet svoj biznis,goteli restorani ves turism sektor i eto na dolgo mozet daze do 2022 goda.
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29.04.2020 15:34 Відповісти
А чего их арабские и африканские беженцы не хотят работать? Только жрать и спать на пособия?, а "ужасные" и "недостойные" Европы украинцы должны пахать на них
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29.04.2020 15:28 Відповісти
Там не только беженцы, но и простые англичане получают пособие больше, чем труд на полях!
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29.04.2020 16:48 Відповісти
Заробитчане! Всего за 51 гривню вы можете высказать Зе свое фе.
Державіаслужба за 2 години до рейсу заборонила виліт чартеру із заробітчанами до Великої Британії, - МАУ - Цензор.НЕТ 9804
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29.04.2020 15:30 Відповісти
И ведь в точку написано!!))
Только сравнение с французом это лишнее.))
И так все понимают о ком речь и в каком аспекте.)))
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29.04.2020 16:59 Відповісти
французами иногда в шутку называют людей одной с Зе национальности.
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29.04.2020 17:09 Відповісти
На фото работяга типа сравнивает Зеленского и французского писателя Ивона Гандона.
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29.04.2020 18:30 Відповісти
обсиралово Украины в исполнении "слуг" продолжается...
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29.04.2020 15:36 Відповісти
я хз как можно чартер запретить без оснований.
вова с огнем играет, заробитчан миллионы
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29.04.2020 15:38 Відповісти
Потрібні міжнародні санкції проти української влади за такі дії . Арешт майна , заборона в'їзду ,тощо 😁👍
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29.04.2020 15:40 Відповісти
Покойный дед рассказывал во время голодомора искали у селян любую еду кору гнилое зерно кожу, отнимали и выбрасывали, сжигали это. Что бы люди просто вымирали.Теперь не пускают подзаработать за границу зная ,что внутри страны у людей шансов нет. Каков смысл этого. Неужели снова что бы повыздыхали? Готовим территорию мыжебратьям?Таким образом появились ватники на востоке Украины. Могут заселить и другие опустевшие области.
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29.04.2020 16:01 Відповісти
"Представитель компании, которая организовывает трудоустройство украинцев в Британии, сообщил https://bykvu.com/ua/ #Буквам , что украинцы должны были вылететь в рамках государственной программы правительства этой страны и работать в сфере сельского хозяйства". Какие долгосрочные контракты могут быть в сфере сельского хозяйства? Ну может на полгода клубнику собирать. Это максимум. И как там с медицинской страховкой? Не будет такого, что гни трупы начнут складывать под украинским посольством?
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29.04.2020 16:14 Відповісти
зебилы, железный занавес подкрался незаметно.. благодаря вашим дебильным экспериментам год назад
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29.04.2020 16:20 Відповісти
просто в этот раз ***** вовремя его смотрящие доложили, шо те, которые 200 на суоми без ведома улетели да, просто их зевонули. искупляем мол вину, теперь вот вовремя заметили, шо ещё и эти к бритам когти рвут, а уж ну никак не на парашеньку ехать надумали. он ещё раз цыкнул на слуг и те ещё раз стали перед ним на цырлы ))
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29.04.2020 16:26 Відповісти
для тех кто вопит о украинских рабах.
Почти $13 млрд: в Минфине подсчитали, сколько заробитчане перевели денег в Украину

https://news.finance.ua/ru/news/-/466084/pochti-13-mlrd-v-minfine-podschitali-skolko-zarobitchane-pereveli-deneg-v-ukrainu

Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 жовтня 2019 року становив $34,73 млрд

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/627380.html

то есть заробичане инвестируют в Украина сумму почти равную половину привлеченных инвестиций и причем без всяких условий.
так что на верном пути товАрисчи.
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29.04.2020 17:31 Відповісти
І без людоїдських відсотків , до того 20% коштів що надійшли гарантовано попадає до бюджету через ПДВ .
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29.04.2020 18:17 Відповісти
и деньги тратят в Украине , то есть дают работу другим людям внутри страны.
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29.04.2020 18:23 Відповісти
Алигархам срочно нужны работники за еду.
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29.04.2020 17:50 Відповісти
А нефиг шастать, а то через месяц будут требовать от Украины спецборт, чтобы их срочно вернули домой, т.к. в Британии снова какой-нибудь вирус заведется!
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29.04.2020 18:17 Відповісти
В отличие от человека имя которого вы взяли для ника, вы редкостный тупица.
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29.04.2020 18:28 Відповісти
Сейчас 73% населения Украины заявляют, что каждый имеет право на ошибку
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29.04.2020 18:56 Відповісти
Скоро будет бунт
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29.04.2020 20:08 Відповісти
ДЕБИЛЫ! Вовочка умеет наживать врагов среди друзей! Или я чего не понял - может самолет понадобился, чтобы врачей отправить в Великобританию?
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29.04.2020 20:33 Відповісти
https://twitter.com/Yanina_63
https://twitter.com/Yanina_63

Янина

@Yanina_63

·https://twitter.com/Yanina_63/status/1255523745642487809 1 ч

Виталий Рождаев. Наслаждайтесь: В Украине правительство Зеленского ввело выездные визы для украинцев за границу.Теперь каждый запрос на выезд украинцев в случае их трудоустройства зарубежом будет рассматриваться в специальной службе Кабмина.
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29.04.2020 20:36 Відповісти
 
 