Державіаслужба за 2 години до рейсу заборонила виліт чартеру із заробітчанами до Великої Британії, - МАУ

Рейс був організований на замовлення британської сторони. Українці, які мали летіти на заробітки, перебувають в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє пресслужба компанії "Міжнародні авіалінії України", інформує Цензор.НЕТ.

"Рейс мав виконуватися сьогодні, 29 квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами", - повідомили в компанії.

Літак мав вирушити в середу, 29 квітня, о 12:40. Але за 2 години до цього часу МАУ отримала від Державіаслужби заборону на виліт без зазначення підстав і посилання на нормативні документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не допомагатиме заробітчанам виїжджати на роботу в інші країни, - Кулеба

"Пасажири рейсу – мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення – наразі перебувають у терміналі Міжнародного аеропорту "Бориспіль"", - додали в компанії.

"Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо "нелогічності" відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції. Але до ранку 29 квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило, - зазначила директорка з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

Зараз компанія намагається отримати дозвіл на виконання рейсу.

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Раніше у вівторок, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.