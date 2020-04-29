Державіаслужба за 2 години до рейсу заборонила виліт чартеру із заробітчанами до Великої Британії, - МАУ
Рейс був організований на замовлення британської сторони. Українці, які мали летіти на заробітки, перебувають в аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє пресслужба компанії "Міжнародні авіалінії України", інформує Цензор.НЕТ.
"Рейс мав виконуватися сьогодні, 29 квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами", - повідомили в компанії.
Літак мав вирушити в середу, 29 квітня, о 12:40. Але за 2 години до цього часу МАУ отримала від Державіаслужби заборону на виліт без зазначення підстав і посилання на нормативні документи.
"Пасажири рейсу – мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення – наразі перебувають у терміналі Міжнародного аеропорту "Бориспіль"", - додали в компанії.
"Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо "нелогічності" відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції. Але до ранку 29 квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило, - зазначила директорка з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.
Зараз компанія намагається отримати дозвіл на виконання рейсу.
Раніше у вівторок, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.
Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.
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Эти крисы хотели сбежать с
"Великой стройки" Великого Зеленского
Не пора ли?
За Порошенка - Проходьте у літак.
За Зеленського - на прийом до Шмигаля.
От тоді б люди бачили реальну користь голосування.
Там є трохи примкнувших до них, типу Толіка шарія чи пальчевського...ну дубінсько бужанський ще...
Мова ж не про наріт™...
Это ж ЗЕлечка, ему можно ☺️
"Насправді я думаю, що з огляду на те, що люди зараз через Чехію, зокрема, і багато хто через інші країни, зараз очікують, коли відкриються кордони, збиралися їхати за кордон, щоб заробити хоча би на кусочок хліба. Бо в Україні понад 2 мільйони нових безробітних, які не мають де заробити на хліб… Насправді тут така ситуація. Коли Порошенко дав безвіз, то тут ми маємо, що Зеленський і його команда дають безвиїзд і безнадію. І насправді так стається. Тому що я спілкуюся з багатьма людьми в різних регіонах, і більшість з них констатують, що ще кілька днів - і елементарних ресурсів накормити дитину не буде. Тому я абсолютно підтримую більшість даного опитування, яке було проведено по ринках, що треба їх відкривати. І їх не треба було, по суті, і закривати, а треба було ставити жорсткі правила карантину", - сказала Федина.
Вона наголосила, що коронавірус - це не на день, не на два і не на місяць, і невідомо скільки буде.
"Тому що він мутує і набирає страшних форм. То що ми маємо робити? Ми маємо розробляти механізми жити в цих реаліях, зберігаючи своє життя… Я говорю про системність. І те, що я бачу зараз у влади - це не те, що безсистемність і безвідповідальність, а це метод наукового тику. Тикнули - авось щось вийде. Ой, не вийшло - ну то будемо робити щось інше. Й істерична заява президента - ой відкрийте ринки, бо вже треба, бо горить - вона виявляється якоюсь більшою, ніж сама доцільність аналізу цієї ситуації. Але ж проблема в тому, що системності немає ні в чому", - додала Федина.
це що?. та в кац@апстані в порівнянні з нами розгул десократії.. навіть в Північній кореї є якісь обгрунтування..
Ще місяць і кріпацтво.. а покажеш Конституцію - штаф і тюрма..
- Ні
То, дякуємо за гроші для МАУ Коломойського
Только сравнение с французом это лишнее.))
И так все понимают о ком речь и в каком аспекте.)))
вова с огнем играет, заробитчан миллионы
Почти $13 млрд: в Минфине подсчитали, сколько заробитчане перевели денег в Украину
https://news.finance.ua/ru/news/-/466084/pochti-13-mlrd-v-minfine-podschitali-skolko-zarobitchane-pereveli-deneg-v-ukrainu
Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 жовтня 2019 року становив $34,73 млрд
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/627380.html
то есть заробичане инвестируют в Украина сумму почти равную половину привлеченных инвестиций и причем без всяких условий.
так что на верном пути товАрисчи.
https://twitter.com/Yanina_63
Янина
@Yanina_63
·https://twitter.com/Yanina_63/status/1255523745642487809 1 ч
Виталий Рождаев. Наслаждайтесь: В Украине правительство Зеленского ввело выездные визы для украинцев за границу.Теперь каждый запрос на выезд украинцев в случае их трудоустройства зарубежом будет рассматриваться в специальной службе Кабмина.