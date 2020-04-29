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Новини Коронавірус і карантин
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Під Кабміном триває мітинг підприємців: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" і "Ваші заходи небезпечніші за вірус". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Кабінету Міністрів у центрі Києва триває акція протесту підприємців проти заходів карантину.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Підприємці сьогодні, 29 квітня, з ранку пікетують Кабмін з вимогою скасувати обмеження для підприємницької діяльності, введені в рамках боротьби з коронавірусом. Мітингувальники розмістили на своїх автомобілях плакати з гаслами та вимогами: "Карантин один для всіх?!", "Ще день Вашої турботи і нас не стане !!!", "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!", "Нас вперед ногами? Ні. Вас в зад ногою", "Ваші заходи небезпечніші за вірус", "Звільніть нас від своєї #уйні!" та ін. Підприємці заявили, що попри рішення уряду з 1 травня почнуть роботу.

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Біля Кабміну перебувають посилені наряди поліції. Рух по вул. Грушевського в Києві перекрито.

Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 01
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 02
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 03
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 04
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 05
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 06
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 07
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 08
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 09
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 10
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 11
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 12
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 13
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 14
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 15
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 16
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 17
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 18
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 19
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 20
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 21
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 22
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 23
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 24
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 25
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 26
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 27
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 28
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 29
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 30
Під Кабміном триває мітинг підприємців: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! і Ваші заходи небезпечніші за вірус 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

бізнес (2013) Кабмін (14160) карантин (18172) мітинг (755) пікет (322) підприємці (621) протест (2408) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+47
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" и "Ваші заходи небезпечніші за вірус" - Цензор.НЕТ 1953
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29.04.2020 14:42 Відповісти
+37
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" и "Ваші заходи небезпечніші за вірус" - Цензор.НЕТ 1469
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29.04.2020 14:46 Відповісти
+22
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" и "Ваші заходи небезпечніші за вірус" - Цензор.НЕТ 1008
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29.04.2020 14:50 Відповісти
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Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!"



предприниматели??

сами будут работать ??

поставят рабочий скот в енти рынки кахве - пусть подыхает,

сами будут дома *********** по телефону-выручку собирать

ну и порохоботня+рыги получили повод

как в 2013 неподписание евробамаги на майдане

ахахаха
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29.04.2020 17:22 Відповісти
А какой повод получили?
Вроде ПОКА менты этих ЗВЕРЮГ не ******...
А вот когда начнут... то тут лучше не лезть не тем(порохоботам), ни другим...
Пусть сами почувствуют на себе свой голос отданный на выборах...
Как говорят менты - ********* она быстро отрезвляет...
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29.04.2020 17:29 Відповісти
НЕ ЖАЛКО! Когда не доходит через мозги,розгами вгоняли ум через задницу.Поздравляю 73 5 хохляцких идиотов - у вас ни мозгов ни ума,одно дерьмо.
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29.04.2020 20:15 Відповісти
Чоколяторам презент.

СУРКИС ПОКАЗАЛ ПРАВДУ О ПОРОШЕНКО! ТАКОЙ МЕРЗОСТИ ВЫ ЕЩЁ НЕ ЗНАЛИ!
https://youtu.be/NT6p_89IREY
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29.04.2020 20:16 Відповісти
Это те комерсы которые вчера сняли с авто наклейку +1 за зе??))) Хавайте покращення. "Хуже не будет" (с)
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30.04.2020 07:48 Відповісти
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