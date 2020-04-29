Під Кабміном триває мітинг підприємців: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" і "Ваші заходи небезпечніші за вірус". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під будівлею Кабінету Міністрів у центрі Києва триває акція протесту підприємців проти заходів карантину.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Підприємці сьогодні, 29 квітня, з ранку пікетують Кабмін з вимогою скасувати обмеження для підприємницької діяльності, введені в рамках боротьби з коронавірусом. Мітингувальники розмістили на своїх автомобілях плакати з гаслами та вимогами: "Карантин один для всіх?!", "Ще день Вашої турботи і нас не стане !!!", "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!", "Нас вперед ногами? Ні. Вас в зад ногою", "Ваші заходи небезпечніші за вірус", "Звільніть нас від своєї #уйні!" та ін. Підприємці заявили, що попри рішення уряду з 1 травня почнуть роботу.
Біля Кабміну перебувають посилені наряди поліції. Рух по вул. Грушевського в Києві перекрито.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
предприниматели??
сами будут работать ??
поставят рабочий скот в енти рынки кахве - пусть подыхает,
сами будут дома *********** по телефону-выручку собирать
ну и порохоботня+рыги получили повод
как в 2013 неподписание евробамаги на майдане
ахахаха
Вроде ПОКА менты этих ЗВЕРЮГ не ******...
А вот когда начнут... то тут лучше не лезть не тем(порохоботам), ни другим...
Пусть сами почувствуют на себе свой голос отданный на выборах...
Как говорят менты - ********* она быстро отрезвляет...
СУРКИС ПОКАЗАЛ ПРАВДУ О ПОРОШЕНКО! ТАКОЙ МЕРЗОСТИ ВЫ ЕЩЁ НЕ ЗНАЛИ!
https://youtu.be/NT6p_89IREY