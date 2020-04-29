Під Кабміном триває мітинг підприємців: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" і "Ваші заходи небезпечніші за вірус". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Кабінету Міністрів у центрі Києва триває акція протесту підприємців проти заходів карантину.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Підприємці сьогодні, 29 квітня, з ранку пікетують Кабмін з вимогою скасувати обмеження для підприємницької діяльності, введені в рамках боротьби з коронавірусом. Мітингувальники розмістили на своїх автомобілях плакати з гаслами та вимогами: "Карантин один для всіх?!", "Ще день Вашої турботи і нас не стане !!!", "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!", "Нас вперед ногами? Ні. Вас в зад ногою", "Ваші заходи небезпечніші за вірус", "Звільніть нас від своєї #уйні!" та ін. Підприємці заявили, що попри рішення уряду з 1 травня почнуть роботу.

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Біля Кабміну перебувають посилені наряди поліції. Рух по вул. Грушевського в Києві перекрито.































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ