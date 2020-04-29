2 нові летальні випадки від COVID-19 зафіксовано на Київщині, за добу 39 нових хворих, всього 643 інфікованих, - ОДА

Всього офіційно підтверджено 643 випадки захворювання на коронавірус на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За останню добу виявлено 39 нових випадків.

Всього станом на 10.00 29 квітня 2020 року офіційно підтверджено 643 випадки захворювання на коронавірус.

З них на стаціонарному лікуванні - 136 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 507 осіб. Одужали 70 осіб, в тому числі 4 дитини.

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За час пандемії померли - 15 осіб: 6 випадків - Києво-Святошинський р-н (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка) 2 випадки - Макарівський р-н (с. Мостище, с.Почепин), 1 випадок - м.Біла Церква, 1 випадок - м.Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок - Васильківський р-н, 1 випадок - Ставищенський р-н, 1 випадок - м.Українка, 1 випадок - Брорварской р- н. За добу померло 2 людини.

За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 2282 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 118 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 4188 контактними особами.