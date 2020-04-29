Двое украинцев найдены мертвыми на Бали, причины смерти устанавливаются, - МИД

Двое граждан Украины были найдены на острове Бали в Индонезии мертвыми.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали. По информации посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия", - рассказал он.

По словам Погорельцева, тела умерших доставлены в местную больницу и сейчас проводятся анализы на возможное наличие коронавируса Covid-19 в телах умерших, результаты ожидаются 3 мая. Он добавил, что в случае отрицательного результата анализов будет проведена аутопсию для установления причин смерти граждан Украины.

Также директор департамента консульской службы МИД заверил, что сейчас посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением с целью установления обстоятельств дела, а также для организации репатриации умерших. Департамент консульской службы и Посольство поддерживают связь с родственниками умерших и держат дело на контроле

