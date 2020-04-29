УКР
Двое украинцев найдены мертвыми на Бали, причины смерти устанавливаются, - МИД

Двое граждан Украины были найдены на острове Бали в Индонезии мертвыми.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали. По информации посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия", - рассказал он.

По словам Погорельцева, тела умерших доставлены в местную больницу и сейчас проводятся анализы на возможное наличие коронавируса Covid-19 в телах умерших, результаты ожидаются 3 мая. Он добавил, что в случае отрицательного результата анализов будет проведена аутопсию для установления причин смерти граждан Украины.

Также директор департамента консульской службы МИД заверил, что сейчас посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением с целью установления обстоятельств дела, а также для организации репатриации умерших. Департамент консульской службы и Посольство поддерживают связь с родственниками умерших и держат дело на контроле

+8
на Бали, пересичные не отдыхают...
Затока или Скадовск в лучшем случае..
29.04.2020 14:54 Відповісти
+6
В Затоке отдохнуть будет дороже чем на Бали, включая, но не ограничиваясь перелётом.
29.04.2020 15:05 Відповісти
+2
Наркотрафик.
29.04.2020 14:55 Відповісти
на Бали, пересичные не отдыхают...
Затока или Скадовск в лучшем случае..
29.04.2020 14:54 Відповісти
Сталкер 2
29.04.2020 14:56 Відповісти
В Затоке отдохнуть будет дороже чем на Бали, включая, но не ограничиваясь перелётом.
29.04.2020 15:05 Відповісти
на Бали не знаю, а пиво на Кипре даже дешевле чем у нас (баночное).. брал по 0,6 доллара по-моему в 2019 году..
29.04.2020 15:10 Відповісти
балки бабурки и зп сити
29.04.2020 16:16 Відповісти
Полгода копил, слетали в прошлом ноябре. 12 дней = 3000 уе на двоих с перелетом. Ни в чем не отказывали. Это что, нереально?
12.05.2020 14:15 Відповісти
алигарх...
13.05.2020 08:12 Відповісти
Наркотрафик.
29.04.2020 14:55 Відповісти
Скорее всего. Гандоны в желудках порвались, и привет. Обычное дело.
29.04.2020 15:14 Відповісти
Местные наверное посчитали их разносчиками инфекций. Заодно и ограбили, чтоб два раза не заходить.
29.04.2020 14:55 Відповісти
За.бались відпочивати?
29.04.2020 14:57 Відповісти
и перше и друге..
29.04.2020 14:58 Відповісти
Может "успешные фрилансеры" инстаграмщики.
29.04.2020 14:58 Відповісти
*************
29.04.2020 15:00 Відповісти
Ната-Наталя-Натали, вот и махнули на Бали)
29.04.2020 15:15 Відповісти
Редакторы!
Почему «на Бали»?
Вы же пишете «в Крыму».
Приведите всё в единому знаменателю.
29.04.2020 17:58 Відповісти
Бали - это остров, поэтому "на"
29.04.2020 18:13 Відповісти
Роберт Шекли с тобой не согласен.
29.04.2020 18:34 Відповісти
Крым тоже остров. Поэтому только «на Крыме»
29.04.2020 18:33 Відповісти
Полуостров
29.04.2020 19:22 Відповісти
Полуостров Камчатка
В Камчатке???
29.04.2020 23:24 Відповісти
В Ямале?
В Кольском полуострове?
В Аляске?
29.04.2020 23:30 Відповісти
географию плохо учил в школе, по этому сам ты "остров"...
29.04.2020 21:44 Відповісти
Материк? Континент? Или Часть света?
29.04.2020 23:27 Відповісти
 
 