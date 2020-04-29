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Новини
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Лазебна про індексацію пенсій із травня: Середній розмір підвищення становитиме 260 грн, найменший - 100 грн

Лазебна про індексацію пенсій із травня: Середній розмір підвищення становитиме 260 грн, найменший - 100 грн

Постанова Кабінету міністрів про планову індексацію пенсій з 1 травня 2020 року стосується 8,4 млн пенсіонерів із загальної кількості 11,3 млн пенсіонерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу сказала міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Як зазначила міністерка, середній розмір підвищення після індексації становитиме 260 гривень.

"Найменше підвищення встановлено на рівні 100 гривень", - сказала вона.

За її словами, пенсіонерам, яким пенсії нараховані з урахуванням страхового стажу для жінок 30 років, для чоловіків - 35 років, встановлено мінімальний гарантований розмір пенсій - не менше 2100 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У травні 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії, - глава Мінсоцполітики Лазебна

"Кошти на ці виплати передбачені в державному бюджеті. Пенсійний фонд повністю готовий до виплати індексованих пенсій. Пенсії виплачуватимуться, як і завжди, з 4 травня", - додала міністерка.

Автор: 

індексація (67) Кабмін (14160) пенсія (1597) Міністерство соціальної політики (1275) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+13
Лазебная об индексации пенсий с мая: Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший - 100 грн - Цензор.НЕТ 8729
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29.04.2020 15:03 Відповісти
+9
...Ляшко, срочно размуровывай "Велюр", скоро клиенты ломанутся
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29.04.2020 15:00 Відповісти
+9
100 гривен к пенсии! И мы еще недовольны? Сволочи мы неблагодарные, что нам еще нужно?! Да какой мерзавец от такой роскошной жизни побежит зарабатывать на старость в какую-то захудалую Европу?! Шмыгаль со-товарищи, жгите дальше!
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29.04.2020 15:02 Відповісти
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...Ляшко, срочно размуровывай "Велюр", скоро клиенты ломанутся
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29.04.2020 15:00 Відповісти
Власть Зеленского анонсировала индексацию пенсий на май.
1,8 млрд гривен будет опять вытянуто из "стабилизационного фонда борьбы с COVID-19. В бюджете денег на индексацию не заложено.
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29.04.2020 16:37 Відповісти
и ни в чём себе не отказывайте.
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29.04.2020 15:01 Відповісти
Смех смехом, но есть же какое-то продвижение вперёд.

Кого-то нахрен погнали за то, шо Украина за пять лет в условиях войны Польшу не обогнала.

Вот вам всем огромный шаг по обгону Польши !
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29.04.2020 15:08 Відповісти
100 грн - две пачки Lucky Strike.
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29.04.2020 15:02 Відповісти
7 пачок без фільтру.
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29.04.2020 15:07 Відповісти
и без табака ?

даже представить себе не могу, шо может быть в пачке по 15 грн
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29.04.2020 15:09 Відповісти
По 14. Контрабас.
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29.04.2020 15:16 Відповісти
- Почему ваши сигареты лучше наших? Как вы их делаете?
- Да просто. Берём бочку дерьма и кидаем туда щепотку табака...
- А-а-а! Так вы туда ещё и табак бросаете?..
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29.04.2020 19:13 Відповісти
100 гривен к пенсии! И мы еще недовольны? Сволочи мы неблагодарные, что нам еще нужно?! Да какой мерзавец от такой роскошной жизни побежит зарабатывать на старость в какую-то захудалую Европу?! Шмыгаль со-товарищи, жгите дальше!
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29.04.2020 15:02 Відповісти
Лазебная об индексации пенсий с мая: Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший - 100 грн - Цензор.НЕТ 8729
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29.04.2020 15:03 Відповісти
Щедрость клоунов не знает границ.
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29.04.2020 15:04 Відповісти
По $4 добавят лохторату. И нивчем себе не отказывайте. Зато когда себе повышают то сразу в 2-3 раза, иначе грозят что уйдут в боевики
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29.04.2020 15:11 Відповісти
По буханке хлеба в неделю добавили старикам. Как в блокадном Ленинграде
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29.04.2020 15:13 Відповісти
конец эпохи бедности
почему при богатом президенте пенсионеры нищие, и далее по тексту...
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29.04.2020 15:13 Відповісти
Ну ВСЁ ,теперь пенсионеры заживут ....
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29.04.2020 15:23 Відповісти
Этой добавки даже на пол чашки чая в ресторане Велюр не хватит ,от мы с вами придурки ,раз всё это терпим ...
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29.04.2020 15:24 Відповісти
Кого не касается индексация
Однако ряд категорий пенсионеров из индексации исключается(по оценкам Пенсионного фонда, их около 3,5 млн пенсионеров). Среди них:госслужащие;работающие пенсионеры;получатели социальных пенсий(те, кому государство назначило минимальные выплаты из-за недостатка страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту - им пересматривают пенсии отдельно в зависимости от роста прожиточного минимума);те, кому выплачивают специальные пенсии(к примеру, бывшие судьи и прокуроры);пенсионеры, получающие максимальные пенсии;те, кому выплаты впервые назначили в 2019 и 2020 году.
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29.04.2020 15:25 Відповісти
работающие пенсионеры..из числ госслужащих!!! Я работаю..и мне пересчитали
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29.04.2020 17:51 Відповісти
наименьший - 100 грн..

И так купались в черной икре с пенсией 1600, теперь будет 1700 - еще и крабами можно закусывать.. Спасибо Вова!!! Играй дальше на своем рояле...
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29.04.2020 16:12 Відповісти
Лазебная!! Что-бы тебе и твоей семье, всю жизнь, твой денежный доход составлял не более 300 гривен в год!! Посмотрим, что ты тогда запоёшь!! А президента хочу спросить, как он спрашивал, а скорее допрашивал порошенко на стадионе::"" ЗЕЛЕНСКИЙ, почему за год вашего руководство страной, украинский народ ещё больше обеднел, а вы лично намного обогатились, в том числе и за счёт РОССИИ???
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29.04.2020 16:16 Відповісти
Все в ручному режимі, Закон к чорту, що хочемо те і творимо зелебенські фінансисти!!!
Чому індексація не із березня місяця, слуги хренові!???
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29.04.2020 16:46 Відповісти
Ну во первых "НЕ ВЕРЮ" во вторых уже не раз слышал подобное завывание из уст министров. Припоминаю только пересчёт по стажу от Тимошенко, тогда при пенсии 1000 гр получил надбавку 127 гр, а все остальные кричали громко, а результат "гора родила мышь".
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29.04.2020 17:09 Відповісти
заходил на сайт ПФ... на свсою страницу..у меня есть эл.ключ. С 1 мая уже будет новая пенсияЛазебна про індексацію пенсій із травня: Середній розмір підвищення становитиме 260 грн, найменший - 100 грн - Цензор.НЕТ 6552
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29.04.2020 17:54 Відповісти
на 870 грн подняли
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29.04.2020 17:55 Відповісти
10 баксов?
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30.04.2020 08:18 Відповісти
 
 