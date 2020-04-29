Лазебна про індексацію пенсій із травня: Середній розмір підвищення становитиме 260 грн, найменший - 100 грн

Постанова Кабінету міністрів про планову індексацію пенсій з 1 травня 2020 року стосується 8,4 млн пенсіонерів із загальної кількості 11,3 млн пенсіонерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу сказала міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Як зазначила міністерка, середній розмір підвищення після індексації становитиме 260 гривень.

"Найменше підвищення встановлено на рівні 100 гривень", - сказала вона.

За її словами, пенсіонерам, яким пенсії нараховані з урахуванням страхового стажу для жінок 30 років, для чоловіків - 35 років, встановлено мінімальний гарантований розмір пенсій - не менше 2100 гривень.

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"Кошти на ці виплати передбачені в державному бюджеті. Пенсійний фонд повністю готовий до виплати індексованих пенсій. Пенсії виплачуватимуться, як і завжди, з 4 травня", - додала міністерка.