Лазебна про індексацію пенсій із травня: Середній розмір підвищення становитиме 260 грн, найменший - 100 грн
Постанова Кабінету міністрів про планову індексацію пенсій з 1 травня 2020 року стосується 8,4 млн пенсіонерів із загальної кількості 11,3 млн пенсіонерів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу сказала міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
Як зазначила міністерка, середній розмір підвищення після індексації становитиме 260 гривень.
"Найменше підвищення встановлено на рівні 100 гривень", - сказала вона.
За її словами, пенсіонерам, яким пенсії нараховані з урахуванням страхового стажу для жінок 30 років, для чоловіків - 35 років, встановлено мінімальний гарантований розмір пенсій - не менше 2100 гривень.
"Кошти на ці виплати передбачені в державному бюджеті. Пенсійний фонд повністю готовий до виплати індексованих пенсій. Пенсії виплачуватимуться, як і завжди, з 4 травня", - додала міністерка.
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1,8 млрд гривен будет опять вытянуто из "стабилизационного фонда борьбы с COVID-19. В бюджете денег на индексацию не заложено.
Кого-то нахрен погнали за то, шо Украина за пять лет в условиях войны Польшу не обогнала.
Вот вам всем огромный шаг по обгону Польши !
даже представить себе не могу, шо может быть в пачке по 15 грн
- Да просто. Берём бочку дерьма и кидаем туда щепотку табака...
- А-а-а! Так вы туда ещё и табак бросаете?..
почему при богатом президенте пенсионеры нищие, и далее по тексту...
Однако ряд категорий пенсионеров из индексации исключается(по оценкам Пенсионного фонда, их около 3,5 млн пенсионеров). Среди них:госслужащие;работающие пенсионеры;получатели социальных пенсий(те, кому государство назначило минимальные выплаты из-за недостатка страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту - им пересматривают пенсии отдельно в зависимости от роста прожиточного минимума);те, кому выплачивают специальные пенсии(к примеру, бывшие судьи и прокуроры);пенсионеры, получающие максимальные пенсии;те, кому выплаты впервые назначили в 2019 и 2020 году.
И так купались в черной икре с пенсией 1600, теперь будет 1700 - еще и крабами можно закусывать.. Спасибо Вова!!! Играй дальше на своем рояле...
Чому індексація не із березня місяця, слуги хренові!???