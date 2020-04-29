Заседание ВСК по Гандзюк перенесли на четверг, депутаты зовут Венедиктову, Баканова и Трепака

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов приглашает генерального прокурора и главу СБУ на заседание в четверг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Провести следующее заседание ВСК в комитетах Верховной Рады 30 апреля в 17… На заседание ВСК пригласить генерального прокурора Ирину Венедиктову, главу СБУ Ивана Баканова", —говорится в решении ВСК, принятом по итогу заседания в среду.

Также на заседание приглашен экс-замгенпрокурора Виктор Трепак.

Заседание в среду состоялось на летней площадке одного из киевских кафе. Представители Офиса генпрокурора и СБУ не пришли на заседание. По словам адвоката и общественного активиста Маси Найема, они ответили, что не чувствуют себя в безопасности, так как заседание проходит не в помещении госучреждения.

