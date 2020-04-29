УКР
Заседание ВСК по Гандзюк перенесли на четверг, депутаты зовут Венедиктову, Баканова и Трепака

Заседание ВСК по Гандзюк перенесли на четверг, депутаты зовут Венедиктову, Баканова и Трепака

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов приглашает генерального прокурора и главу СБУ на заседание в четверг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Провести следующее заседание ВСК в комитетах Верховной Рады 30 апреля в 17… На заседание ВСК пригласить генерального прокурора Ирину Венедиктову, главу СБУ Ивана Баканова", —говорится в решении ВСК, принятом по итогу заседания в среду.

Также на заседание приглашен экс-замгенпрокурора Виктор Трепак.

Заседание в среду состоялось на летней площадке одного из киевских кафе. Представители Офиса генпрокурора и СБУ не пришли на заседание. По словам адвоката и общественного активиста Маси Найема, они ответили, что не чувствуют себя в безопасности, так как заседание проходит не в помещении госучреждения.

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова вывела за штат прокуроров в деле Гандзюк и шантажирует их, - активисты. ДОКУМЕНТ

ВСК (377) Трепак Виктор (87) Баканов Иван (330) Венедиктова Ирина (829)
Зеленский - это не просто возврат партии регионов к власти, а это сразу возврат к власти двух мафиозных кланов - Донецкого и Днепровского - Ахметовского и Коломойского! Причем Зеленский не главный там, а он скорее прислуживает этой огрганизованной преступности!
29.04.2020 14:59 Відповісти
За такое жесткое преступление в США бы вынесли этим преступникам смертную казнь! Литер мать ее кислоты вылить на человека. Да за такое преступление не то, что смертную казнь надо проводить, а нужно этих гнид за это к инквизиции приговорить и живьем их распилить или привязать веревками за руки и за ноги и накручивать на катушки веревки и разорвать к чертям или в труну с шипами закрыть или на кол посадить или кормить одним вареным мясом, чтобы желудок сгнил или еще какие там казни были. Но то, что эти мрази согласились сотрудничать со следствием и ничего не дали ему и их выпустят, через год - это просто изнасилование правосудия!
29.04.2020 15:05 Відповісти
Что вы хотите от рашкованки венедиктовой,агента путина?
29.04.2020 15:36 Відповісти
А разве патриот югик зашел дпльше в этом деле?
29.04.2020 17:31 Відповісти
 
 