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Новини
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СБУ не проводить обшуки в уряді після експорту 980 т масок, але рапортує про припинення вивозу 3 тис. штук на Кіровоградщині, - Бутусов

СБУ не проводить обшуки в уряді після експорту 980 т масок, але рапортує про припинення вивозу 3 тис. штук на Кіровоградщині, - Бутусов

СБУ замість розслідування вивезення за кордон великих партій масок на початку епідемії коронавірусу бореться з приватним підприємцем і волонтером, який встиг експортувати невелику кількість масок до введення заборони.

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Жоден держслужбовець, який несе відповідальність за запізнілу заборону на вивезення медичних масок в лютому-березні 2020-го не ходить на допити, СБУ не проводить обшуки в уряді, який відповідав за вивезення 980 тонн масок під час епідемії. Але вчора на сайті СБУ з'явилася інформація про припинення вивозу масок з України в Кіровоградській області", - пише журналіст.

Далі Бутусов наводить коментар підприємця і волонтера з Кропивницького Артема Бородіна, в якому той пояснює, що "маски ми з дружиною частково пошили своїми руками, а частково я купив у місцевого підприємця. Документи на них у мене є. Через "Укрпошту" відправив їх замовникам 6 квітня. На той момент діяла заборона на продаж і пересилання за кордон тільки медичних масок. Саморобні маски заборонили вивозити тільки 15 квітня, а мої посилки затримали 9-го".

Також читайте: Маски заборонили вивозити лише 15 квітня, а мої посилки затримали 9-го, - обвинувачений СБУ в незаконному експорті масок житель Кропивницького Бородін

"П'ять днів тому призначили в Кіровоградську область нового начальника СБУ Ігоря Осипчука, але як можна таку нісенітницю підписувати в публікацію на сайт СБУ? Сподіваюся, Артему принесуть вибачення і закриють справу якомога скоріше", - резюмує Бутусов.

СБУ не проводить обшуки в уряді після експорту 980 т масок, але рапортує про припинення вивозу 3 тис. штук на Кіровоградщині, - Бутусов 01

Автор: 

СБУ (12991) Бутусов Юрій (3618) маски (118)


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Топ коментарі
+32
когда власть Зеленского закончится, и к власти придет новый Президент, эта махинация будет расследована и один главрачик из известной клиники, резко съедет в Израиль, и оттуда будет блеять про биндеравцав и правосеков..
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29.04.2020 15:08 Відповісти
+23
СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6804
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29.04.2020 15:32 Відповісти
+20
СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7742
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29.04.2020 15:39 Відповісти
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банду - Геть)))
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29.04.2020 15:02 Відповісти
это не банда
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29.04.2020 15:03 Відповісти
СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3178
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29.04.2020 15:17 Відповісти
СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7742
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29.04.2020 15:39 Відповісти
Да уж!! ЗАКОН ДЛЯ ЛОХОВ! При през… порноактере зеленском
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29.04.2020 18:19 Відповісти
СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6804
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29.04.2020 15:32 Відповісти
Там где много можно и по голове сильно получить, а оно нам надо?
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29.04.2020 15:03 Відповісти
они по бесперделу, зная, что могут не досидеть до конца срока, рвут, что могут даже у своих таких же отморозков кварталовских.
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29.04.2020 15:03 Відповісти
Досидят они все свои срока дайте только время.
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29.04.2020 15:05 Відповісти
По закону о трёх колосках
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29.04.2020 15:04 Відповісти
когда власть Зеленского закончится, и к власти придет новый Президент, эта махинация будет расследована и один главрачик из известной клиники, резко съедет в Израиль, и оттуда будет блеять про биндеравцав и правосеков..
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29.04.2020 15:08 Відповісти
Коли ЗНОВУ буде Президент.
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29.04.2020 15:26 Відповісти
Зейло позорное 🤡👃🏻🎹. ПНХ. !!!
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29.04.2020 15:35 Відповісти
Гораздо дальше!
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29.04.2020 15:46 Відповісти
А оно януковощу надо? Возьмёт свой процент и усё
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29.04.2020 19:17 Відповісти
да что ж такое, были при Порохе люди как люди, а сейчас зеленая мразь какая-то
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29.04.2020 15:09 Відповісти
Ответ знаете, Юрий Евгеньевич? Потому что у власти ублюдки, ну а подонков в СБУ всегда хватало. Ничего на Владимирской НЕ меняется.
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29.04.2020 15:10 Відповісти
Та все він знає. Для нього, головне, щоб не Порошенко.
Можете уявити, щоб, як би був Порошенко, з України, під час епідемії вивезли 980 тонн масок?
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29.04.2020 15:31 Відповісти
А где возмущения Егора Соболева и остальных «антикоррупционеров « ,***** продажные ,позор соболеву
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29.04.2020 15:39 Відповісти
Да насчет Владимирской увы. Да и на Золотоворотской не намного лучше. отличные спецы есть но очень мало. Выдавили в 2002-2010 г.г.
Грустно.......
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29.04.2020 15:40 Відповісти
Умные системе не нужны,нужны исполняющие приказы.
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29.04.2020 16:16 Відповісти
Зебіки, це вже новиє ліца?
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29.04.2020 15:10 Відповісти
Нет предела чувству отвращения...
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29.04.2020 15:12 Відповісти
Если вы не против, возьму на вооружение вашу цитату.
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29.04.2020 15:17 Відповісти
до тих хто вибрав цю владу.
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29.04.2020 15:32 Відповісти
цапнути за руку яка годує..
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29.04.2020 15:12 Відповісти
Пусть Стерненко цидульку в Суд напишет.У него здорово получается.
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29.04.2020 15:13 Відповісти
а что вы ждали от квартального баклана???
естесно он будет воевать только с конкурентами )))))
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29.04.2020 15:15 Відповісти
А когда надо было запретить вывозить маски, если правительство это сделало запоздало? В какой именно момент законом и Конституцией нужно было запретить? Известен ли этот момент широкой публике, или гос. тайна? Если гос. тайна, то откуда Бутусов знает, что запретили запоздало? Если не секрет, то почему Бутусов, активисты и гражданское общество не сигнализировали, не стояли под Кабмином с требованиями?
Я вообще не понимаю, почему все активисты, все бескорыстные Сыны Нации, не спасают любимую нацию от вымирания раздачей масок и требованием от прохожих их одеть? Где патрули нац. дружин, которые устроить митинг в дни карантина могут, а ходить по улицам и ловить нарушителей карантина не могут?
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29.04.2020 15:18 Відповісти
Бутусов , ИНТРЕСНЫЙ ньюанс О ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ ВЛАСТИ
На телеэкранах все депутатки и чиновники пострижены и покрашены
То есть в ВР АП И КАБМИНЕ ПОДПОЛЬНО РАБОТАЮТ САЛОНЫ И ПЕРУКАРНИ
в то же время малый бизнес несёт потери
КАРАНТИН - для всех !!!!
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29.04.2020 15:19 Відповісти
в ВР АП И КАБМИНЕ ПОДПОЛЬНО РАБОТАЮТ САЛОНЫ И ПЕРУКАРНИ

угу.. и казино с биллиардом.. подпольные естессна
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29.04.2020 15:23 Відповісти
А ВЫ где стрижётесь или ВЫ - лысый😀😀😀??
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29.04.2020 15:28 Відповісти
Все равньі, но есть равнее всех.
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29.04.2020 15:26 Відповісти
Как Вы думаете - ГДЕ СТРИДЕТСЯ Розумков?
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29.04.2020 15:29 Відповісти
У меня знакомый массажист, его клиенты из Кабмина и Рады, не прерывал работу ни на один день. Им можно. Они - люди, а мы налогоплательщики и избиратели. Для полиции - граждане или никто.
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29.04.2020 15:35 Відповісти
зебильо за год превратило страну в бандитскую помойку
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29.04.2020 15:43 Відповісти
СБУ-частная охранная лавочка поц-Зедента
Занимается всем что не запрещает Кремль
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29.04.2020 15:47 Відповісти
То , что 1000 тонн масок, вывозили гончарук и Зеленский, то под грифом, СЕКРЕТНО, а за вывоз 100 масок всех остальных надо строго наказать и судить!!?? Вот так президент украины, объединяется с народом! ""Мы все президенты"" АГА....!!!
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29.04.2020 16:08 Відповісти
СБУ просто думает, что 3000 это больше чем 980.
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29.04.2020 16:41 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

29 Апреля 13:39
Влада Зеленського возить літаками медичні товари та продає народу по захмарнім цінам

Цікаві факти дізнаємося щодо літаків з медичними засобами, про які майже щоденно розповідає e своїх відосіках Зеленський. Ну типу показуючи, як він "турбується за простий нарід". Виявляється, що ці літаки перевозять товари для великого бізнесу, який зміг "парешать" с Зеленський. Наприклад, мережа гіпермаркетів "Епіцентр", що вільно працюють, у той час, коли маленьких підприємців штрафують та арештовують за спробу заробити на життя своїй сім'ї.
Ну, а історія про ресторани "слугнароду" Зеленського, що також спокійно працюють ще одне підтвердження, що до влади дорвалися бандити та корупціонери https://enigma.club/articles/karantin-dlya-lokhiv-restoran-sluginarodu-mikolaya-tishchenko-spokiyno-pratsyue-video Карантин для лохів - ресторан СлугиНароду Миколи Тищенка спокійно працює (Відео)
Але, схоже до людей починає приходити розуміння того, як треба розмовляти с бандою Зеленського https://enigma.club/articles/masova-aktsiya-fopiv-pid-kabminom-sutichki-z-natsgvardieyu-video Масова акція ФОПів під Кабміном - сутички з Нацгвардією (Відео)
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29.04.2020 17:29 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=***********************************************-Nv5ojav01wKnYQs2YrnMjKEdrTOb2mFayD-wdvbEqNNhd-_XgAFsjkojmO98AllVaR8jDZwJuNSPi4V4Im4&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/550409929212049?__cft__[0]=***********************************************-Nv5ojav01wKnYQs2YrnMjKEdrTOb2mFayD-wdvbEqNNhd-_XgAFsjkojmO98AllVaR8jDZwJuNSPi4V4Im4&__tn__=%2CO%2CP-R 18 мин. ·

ПРИСЯДЬТЕ...

Вы спрашивали почему работают Эпицентры и не работают мелкие рынки и дохнут ФОПв? Отвечаем... потому, что Гереги ЗЕЛЕНСКОГО умудрились пригнать товар на продажу (спекуляцию) под видом гуманитарки, которую встречал Зеленский! Кстати каждый может зайти в Эпицентр и найти эти "гуманитарные" товары в продаже ))))
Голо-суй за Зеленского и Слуг!СБУ не проводить обшуки в уряді після експорту 980 т масок, але рапортує про припинення вивозу 3 тис. штук на Кіровоградщині, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5725
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29.04.2020 17:30 Відповісти
Реклама "Епіцентра". Навіть номери телефонів не заблюрили.
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29.04.2020 19:35 Відповісти
Вони заборонили єкспорт саморобних не державою виготовлених масок?
Мені ся не почуло?
Оце "слуги народу" так "слуги народу". Так слугують народу - що заборонили народу працювати, їхати на заробітки, продавати товар виготовлений дома під час карантину, і звісно ж, рубля не дали на компенсацію витрат на карантинні заходи.
Виборці зєлі - найтупіші ідіоти з усіх ідіотів.
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29.04.2020 19:22 Відповісти
рубля не дали на компенсацію витрат на карантинні заходи.
************
За рублями, - це до ***** треба звертатися.
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29.04.2020 19:37 Відповісти
Звісно що так. Дякую за нагадування. Як бачиш, друже, радянські мордування наших батьків призвели до того, що москальські вирази засіли в них, перескочили в нас і час від часу вилітають з роту у самий неочікуваний момент.
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29.04.2020 19:45 Відповісти
 
 