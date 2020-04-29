СБУ не проводить обшуки в уряді після експорту 980 т масок, але рапортує про припинення вивозу 3 тис. штук на Кіровоградщині, - Бутусов

СБУ замість розслідування вивезення за кордон великих партій масок на початку епідемії коронавірусу бореться з приватним підприємцем і волонтером, який встиг експортувати невелику кількість масок до введення заборони.

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Жоден держслужбовець, який несе відповідальність за запізнілу заборону на вивезення медичних масок в лютому-березні 2020-го не ходить на допити, СБУ не проводить обшуки в уряді, який відповідав за вивезення 980 тонн масок під час епідемії. Але вчора на сайті СБУ з'явилася інформація про припинення вивозу масок з України в Кіровоградській області", - пише журналіст.

Далі Бутусов наводить коментар підприємця і волонтера з Кропивницького Артема Бородіна, в якому той пояснює, що "маски ми з дружиною частково пошили своїми руками, а частково я купив у місцевого підприємця. Документи на них у мене є. Через "Укрпошту" відправив їх замовникам 6 квітня. На той момент діяла заборона на продаж і пересилання за кордон тільки медичних масок. Саморобні маски заборонили вивозити тільки 15 квітня, а мої посилки затримали 9-го".

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"П'ять днів тому призначили в Кіровоградську область нового начальника СБУ Ігоря Осипчука, але як можна таку нісенітницю підписувати в публікацію на сайт СБУ? Сподіваюся, Артему принесуть вибачення і закриють справу якомога скоріше", - резюмує Бутусов.