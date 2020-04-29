СБУ не проводить обшуки в уряді після експорту 980 т масок, але рапортує про припинення вивозу 3 тис. штук на Кіровоградщині, - Бутусов
СБУ замість розслідування вивезення за кордон великих партій масок на початку епідемії коронавірусу бореться з приватним підприємцем і волонтером, який встиг експортувати невелику кількість масок до введення заборони.
Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Жоден держслужбовець, який несе відповідальність за запізнілу заборону на вивезення медичних масок в лютому-березні 2020-го не ходить на допити, СБУ не проводить обшуки в уряді, який відповідав за вивезення 980 тонн масок під час епідемії. Але вчора на сайті СБУ з'явилася інформація про припинення вивозу масок з України в Кіровоградській області", - пише журналіст.
Далі Бутусов наводить коментар підприємця і волонтера з Кропивницького Артема Бородіна, в якому той пояснює, що "маски ми з дружиною частково пошили своїми руками, а частково я купив у місцевого підприємця. Документи на них у мене є. Через "Укрпошту" відправив їх замовникам 6 квітня. На той момент діяла заборона на продаж і пересилання за кордон тільки медичних масок. Саморобні маски заборонили вивозити тільки 15 квітня, а мої посилки затримали 9-го".
"П'ять днів тому призначили в Кіровоградську область нового начальника СБУ Ігоря Осипчука, але як можна таку нісенітницю підписувати в публікацію на сайт СБУ? Сподіваюся, Артему принесуть вибачення і закриють справу якомога скоріше", - резюмує Бутусов.
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Можете уявити, щоб, як би був Порошенко, з України, під час епідемії вивезли 980 тонн масок?
Грустно.......
естесно он будет воевать только с конкурентами )))))
Я вообще не понимаю, почему все активисты, все бескорыстные Сыны Нации, не спасают любимую нацию от вымирания раздачей масок и требованием от прохожих их одеть? Где патрули нац. дружин, которые устроить митинг в дни карантина могут, а ходить по улицам и ловить нарушителей карантина не могут?
На телеэкранах все депутатки и чиновники пострижены и покрашены
То есть в ВР АП И КАБМИНЕ ПОДПОЛЬНО РАБОТАЮТ САЛОНЫ И ПЕРУКАРНИ
в то же время малый бизнес несёт потери
КАРАНТИН - для всех !!!!
угу.. и казино с биллиардом.. подпольные естессна
Занимается всем что не запрещает Кремль
29 Апреля 13:39
Влада Зеленського возить літаками медичні товари та продає народу по захмарнім цінам
Цікаві факти дізнаємося щодо літаків з медичними засобами, про які майже щоденно розповідає e своїх відосіках Зеленський. Ну типу показуючи, як він "турбується за простий нарід". Виявляється, що ці літаки перевозять товари для великого бізнесу, який зміг "парешать" с Зеленський. Наприклад, мережа гіпермаркетів "Епіцентр", що вільно працюють, у той час, коли маленьких підприємців штрафують та арештовують за спробу заробити на життя своїй сім'ї.
Ну, а історія про ресторани "слугнароду" Зеленського, що також спокійно працюють ще одне підтвердження, що до влади дорвалися бандити та корупціонери https://enigma.club/articles/karantin-dlya-lokhiv-restoran-sluginarodu-mikolaya-tishchenko-spokiyno-pratsyue-video Карантин для лохів - ресторан СлугиНароду Миколи Тищенка спокійно працює (Відео)
Але, схоже до людей починає приходити розуміння того, як треба розмовляти с бандою Зеленського https://enigma.club/articles/masova-aktsiya-fopiv-pid-kabminom-sutichki-z-natsgvardieyu-video Масова акція ФОПів під Кабміном - сутички з Нацгвардією (Відео)
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/550409929212049?__cft__[0]=***********************************************-Nv5ojav01wKnYQs2YrnMjKEdrTOb2mFayD-wdvbEqNNhd-_XgAFsjkojmO98AllVaR8jDZwJuNSPi4V4Im4&__tn__=%2CO%2CP-R 18 мин. ·
ПРИСЯДЬТЕ...
Вы спрашивали почему работают Эпицентры и не работают мелкие рынки и дохнут ФОПв? Отвечаем... потому, что Гереги ЗЕЛЕНСКОГО умудрились пригнать товар на продажу (спекуляцию) под видом гуманитарки, которую встречал Зеленский! Кстати каждый может зайти в Эпицентр и найти эти "гуманитарные" товары в продаже ))))
Голо-суй за Зеленского и Слуг!
Мені ся не почуло?
Оце "слуги народу" так "слуги народу". Так слугують народу - що заборонили народу працювати, їхати на заробітки, продавати товар виготовлений дома під час карантину, і звісно ж, рубля не дали на компенсацію витрат на карантинні заходи.
Виборці зєлі - найтупіші ідіоти з усіх ідіотів.
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За рублями, - це до ***** треба звертатися.