Лабораторне обладнання ОНМедУ зможе покрити потребу одеситів і сусідніх областей у тестуванні на COVID-19, - голова вченої ради Запорожан

Вчена рада Одеського національного медичного університету передала обласному лабораторному Центру Міністерства охорони здоров'я України лабораторне обладнання та реактиви для проведення ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це повідомив в.о. ректора ОНМедУ Руслан Вастьянов.

"Обладнання нашої лабораторії молекулярної патології відповідає всім європейським стандартам. Свого часу Валерій Запорожан ініціював створення цієї лабораторії, щоб студенти могли досконально вивчити сучасні діагностичні можливості і навчитися правильно інтерпретувати отримані результати. Нам довелося подолати чимало бюрократичних перешкод, щоб отримати це обладнання. Зараз лабораторія повністю готова до роботи і, за погодженням із Міністерством охорони здоров’я, частину її обладнання було передано для боротьби з COVID-19", – сказав Вастьянов.

Зі свого боку голова вченої ради ОНМедУ Валерій Запорожан зазначив, що це обладнання покриє потребу жителів Одеси і сусідніх областей у тестуванні на наявність вірусу SARS-CoV-2: "Від швидкості і точності тестування залежить успіх України в подоланні пандемії. Сьогодні це сотні життів, які ми всі разом маємо зберегти. І наш Одеський медуніверситет ніколи не залишиться осторонь".

Лабораторія молекулярної патології ОНМедУ була створена з ініціативи Валерія Запорожана в межах спільного науково-дослідного проєкту з ученими університетів Анкони і Пескари (Італія). Спочатку лабораторія була орієнтована на дослідження, пов'язані з онкологічними, серцево-судинними та іншими захворюваннями. Зараз, крім проведення генетичних тестів на SARS-CoV-2 методом ПЛР, за допомогою цього обладнання планують проводити геномні дослідження COVID-19 для подальшого прогнозування поширення вірусу і розробки комплексного підходу до профілактики епідемій.