Пік нових випадків COVID-19 в Україні очікується 2-5 травня, пік смертей - 3-10 травня, - прогноз НАНУ. ІНФОГРАФІКА

Робоча група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, опублікувала прогноз розвитку епідемії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні матеріали опубліковані на сайті НАН.

Пік нових випадків COVID-19 на день орієнтовно буде припадати на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків - на 3-10 травня 2020 року.

Після досягнення піку захворюваності (медіанне значення 500 випадків) зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до 5 червня 2020 р. до медіанного значення 380 випадків (діапазон прогнозованих значень 220-610).

Після досягнення піку летальності медіанне значення 12 випадків зниження кількості нових летальних випадків відбуватиметься до 5 червня 2020 р. до медіанного значення 9 випадків (діапазон прогнозованих значень 6-17).

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