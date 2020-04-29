29 квітня 6 років тому найманці РФ захопили Луганську ОДА: У підвалі будівлі терористи катували і вбивали полонених

29 квітня 2014 року відбулося захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації. Найманці РФ перетворили її на "будинок уряду" терористичної "ЛНР" і одночасно незаконну в'язницю.

Про це повідомляється в звіті "Східноукраїнського центру громадських ініціатив", передає Цензор.НЕТ.

"Після захоплення Луганської ОДА в підвалі будівлі почала функціонувати незаконна в'язниця. Там учасники НЗФ тримали незаконно затриманих осіб з "політичних" і "неполітичних" причин", - наголошується в звіті.

"В ув’язнення потрапляли цивільні особи, які підтримували територіальну цілісність України, допомагали українським військовим і представникам добровольчих батальйонів, представники ЗСУ і добровольці. Другою категорією затриманих були місцеві жителі, яких представники "ЛНР" затримали за "адміністративні проступки", наприклад, мародерство, порушення комендантської години, вживання алкоголю тощо" - йдеться в звіті

Читайте також: Родичі українських полонених в ОРДЛО звернулися до Зеленського та обіцяють безстрокову акцію під ОП

"В'язнів утримували в непридатних для цього приміщеннях – бойлерній підвалу, в складі, архіві, холодильнику. У цих приміщеннях не було ліжок, вентиляції. Одночасно в "камерах" перебувала велика кількість людей", - уточнюється в звіті.

План підвалу незаконної в'язниці в будівлі Луганської ОДА

"Освітлення або було штучне, або його взагалі не було протягом декількох днів. Питну воду затримані набирали, коли їх виводили в туалет. Деяким із затриманих протягом перших кількох днів воду не давали або обмежували доступ до неї. В частині камер замість туалету використовували каністру або пластикові пляшки. В туалет також могли не виводити. Їжу давали раз на добу або могли не годувати кілька днів. Перед тим, як давати їжу окремих ув’язнених могли бити, "щоб апетит поліпшити". У деяких випадках їжу давали тільки тим, кого залучали до примусових робіт.

В'язнів били, катували, піддавали сексуальному насильству, чим порушували норми українського та міжнародного права", - йдеться в звіті.

Також читайте: У пам'ятні дати, пов'язані із Другою світовою, Донецьк і Луганськ окупанти перейменують в Сталіно і Ворошиловград

Люди, яких звільнили, свідчать про низку вбивств затриманих осіб.

"Мене туди привели, а там вже лежав убитий чоловік. Просто-напросто убитий. Такий же синій, як і я. Весь кахель в крові був, стіни в крові. Ось мене приводять, а його за ноги витягують. Витягують і кажуть:"Так все, цього - на смітник"", - згадував один з колишніх ув'язнених.

"Останньою відомою жертвою незаконної в'язниці став так званий прем'єр-міністр" ЛНР "Геннадій Ціпкалов - в 2016 році його знайшли мертвим у підвалі адміністрації. У різні періоди в захопленій Луганській ОДА утримувалися одночасно від декількох до 70 осіб", - наголошується в звіті.