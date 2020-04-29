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Новини Агресія Росії проти України
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29 квітня 6 років тому найманці РФ захопили Луганську ОДА: У підвалі будівлі терористи катували і вбивали полонених

29 квітня 6 років тому найманці РФ захопили Луганську ОДА: У підвалі будівлі терористи катували і вбивали полонених

29 квітня 2014 року відбулося захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації. Найманці РФ перетворили її на "будинок уряду" терористичної "ЛНР" і одночасно незаконну в'язницю.

Про це повідомляється в звіті "Східноукраїнського центру громадських ініціатив", передає Цензор.НЕТ.

"Після захоплення Луганської ОДА в підвалі будівлі почала функціонувати незаконна в'язниця. Там учасники НЗФ тримали незаконно затриманих осіб з "політичних" і "неполітичних" причин", - наголошується в звіті.

"В ув’язнення потрапляли цивільні особи, які підтримували територіальну цілісність України, допомагали українським військовим і представникам добровольчих батальйонів, представники ЗСУ і добровольці. Другою категорією затриманих були місцеві жителі, яких представники "ЛНР" затримали за "адміністративні проступки", наприклад, мародерство, порушення комендантської години, вживання алкоголю тощо" - йдеться в звіті

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"В'язнів утримували в непридатних для цього приміщеннях – бойлерній підвалу, в складі, архіві, холодильнику. У цих приміщеннях не було ліжок, вентиляції. Одночасно в "камерах" перебувала велика кількість людей", - уточнюється в звіті.

29 квітня 6 років тому найманці РФ захопили Луганську ОДА: У підвалі будівлі терористи катували і вбивали полонених 01

План підвалу незаконної в'язниці в будівлі Луганської ОДА

"Освітлення або було штучне, або його взагалі не було протягом декількох днів. Питну воду затримані набирали, коли їх виводили в туалет. Деяким із затриманих протягом перших кількох днів воду не давали або обмежували доступ до неї. В частині камер замість туалету використовували каністру або пластикові пляшки. В туалет також могли не виводити. Їжу давали раз на добу або могли не годувати кілька днів. Перед тим, як давати їжу окремих ув’язнених могли бити, "щоб апетит поліпшити". У деяких випадках їжу давали тільки тим, кого залучали до примусових робіт.

В'язнів били, катували, піддавали сексуальному насильству, чим порушували норми українського та міжнародного права", - йдеться в звіті.

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Люди, яких звільнили, свідчать про низку вбивств затриманих осіб.

"Мене туди привели, а там вже лежав убитий чоловік. Просто-напросто убитий. Такий же синій, як і я. Весь кахель в крові був, стіни в крові. Ось мене приводять, а його за ноги витягують. Витягують і кажуть:"Так все, цього - на смітник"", - згадував один з колишніх ув'язнених.

"Останньою відомою жертвою незаконної в'язниці став так званий прем'єр-міністр" ЛНР "Геннадій Ціпкалов - в 2016 році його знайшли мертвим у підвалі адміністрації. У різні періоди в захопленій Луганській ОДА утримувалися одночасно від декількох до 70 осіб", - наголошується в звіті.

Автор: 

заручник (824) захоплення (220) Луганськ (577) полон (1588) катування (611) полонені (2306)


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Топ коментарі
+13
Захватили, пытали, убивали не террористы, а российские оккупанты.
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29.04.2020 15:27 Відповісти
+5
Так это одно и то же.
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29.04.2020 15:47 Відповісти
+4
Это же наши люди.Мы должны у них просить прощения ,дать пенсии,воду и направить сивоху для переговоров.
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29.04.2020 15:29 Відповісти
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Захватили, пытали, убивали не террористы, а российские оккупанты.
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29.04.2020 15:27 Відповісти
Так это одно и то же.
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29.04.2020 15:47 Відповісти
_Не различать столь качественно и по представляемой угрозе различные явления... Это не делает чести вашему интеллекту.
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29.04.2020 15:57 Відповісти
В чём различие; просветите, пожалуйста.
По моим понятиям, если некто появился с оружием в руках на территории иностранного государства, без разрешения этого государства, и начинает преследовать местных жителей, то он автоматически классифицируется как международный террорист. Является ли он при этом действующим военнослужащим, "добровольцем" или "отпускником" - никакой роли не играет. Он террорист.
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29.04.2020 16:00 Відповісти
Весь "союз добровольцев Донбасса", во главе с Бородаем - международные террористы, виновные в пытках и убийствах граждан Украины.
Подлежат уголовному преследованию по статьям 205 и 359 УК РФ.
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29.04.2020 16:58 Відповісти
Это же наши люди.Мы должны у них просить прощения ,дать пенсии,воду и направить сивоху для переговоров.
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29.04.2020 15:29 Відповісти
_Не увидел уголовного дела и суда по бездействию торуты и содействию захватчику охметова. Со зрением что-то...
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29.04.2020 15:32 Відповісти
Тищенко с праздником не поздравил?
Странно. Ведь умудрился же поздравить с годовщиной Чернобыля(((
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29.04.2020 15:34 Відповісти
"ЛДНР" - это две ОПГ, подлежащие ликвидации, по законам Украины.
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29.04.2020 15:46 Відповісти
Toрнадо давно сидят все; Азов - это наёмники Авакова; а ПС вам чем не угодил ?
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29.04.2020 16:56 Відповісти
цапы исходят кирпичами на словосочетание "правый сектор", его ***** испугалося потому что
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29.04.2020 17:07 Відповісти
цап, иди домой, водки тут нет
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29.04.2020 17:05 Відповісти
1-го марта 2014 года с государственных зданий Донецка были сорваны флаги Украины, и заменены на российские. Все причастные к этому совершили преступление по статье 111 УК Украины.
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29.04.2020 17:29 Відповісти
Этих мразей что мучили и убивали людей нужно собрать в этот
подвал и замуровать.
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29.04.2020 16:33 Відповісти
Изложение твоих мыслей трудно читаемое , как и твой ник .
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29.04.2020 17:03 Відповісти
чем быстрее будет уничтожена империя зла ********,тем быстрее,чище и безопаснее станет планета Земля
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29.04.2020 17:10 Відповісти
29 квітня 6 років тому найманці РФ захопили Луганську ОДА: У підвалі будівлі терористи катували і вбивали полонених - Цензор.НЕТ 1154
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29.04.2020 19:16 Відповісти
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - заявил Зеленский.

29 квітня 6 років тому найманці РФ захопили Луганську ОДА: У підвалі будівлі терористи катували і вбивали полонених - Цензор.НЕТ 3910
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29.04.2020 19:22 Відповісти
_Какое вообще имеет значение чем он оправдывает свою госизмену и содействие оккупанту? Правильно: никакого!
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29.04.2020 19:38 Відповісти
Он просто лузер
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29.04.2020 19:40 Відповісти
Просто враг.
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29.04.2020 19:58 Відповісти
29 квітня 6 років тому найманці РФ захопили Луганську ОДА: У підвалі будівлі терористи катували і вбивали полонених - Цензор.НЕТ 1198
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29.04.2020 23:55 Відповісти
 
 