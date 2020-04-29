872 ринки почнуть свою роботу, по два інспектори на кожному ринку стежитимуть за дотриманням карантинних заходів, - Петрашко
В Україні незабаром запрацюють 872 продовольчі ринки, однак на кожному з них буде задіяно по двоє інспекторів Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів для контролю дотримання санітарних норм.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.
"Останні декілька днів ми говорили щодо функціонування та відкриття продовольчих ринків. На Кабміні було ухвалено відповідну постанову, яка буде завтра опублікована в "Урядовому кур'єрі", після чого діяльність продовольчих ринків в Україні буде відновлено", - зазначив він.
Він зауважив, що ринки відкриють за умови дотримання санітарних норм, за чим будуть спостерігати по два інспектори Держпродспоживслужби на кожному з таких ринків. Загалом в Україні відкривається 872 ринки.
Нагадаємо, раніше Кабмін підтримав критерії, що дозволяють продовольчим ринкам відновити свою діяльність.
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О, хоть у кого-то реальный шанс "подняться" появится. Причем не слабо так.
а те их за это по оманам катать будут
Это равносильно тому, что приехавших из стран с большим количеством заболевших просили самоизолироваться. Все сказали-хорошо- и пошли навещать друзей и родственников и по магазинам., тем самым разнося заразу по Украине У людей выработалась уже стойкая уверенность, что их всегда дурят. Что хотят им , например, маски продать. Поэтому они эти маски не покупают и не носят. Рынок в Одессе - это очень много людей без всяких средств защиты и не соблюдающих дистанцию.
Я видела по тв Тайланд , например. Там даже на улицах много людей, но абсолютно все в масках. Нашим нужно ввести хотя бы это правило- носить маски в местах скопления людей. Вне зависимости - ты, по твоему мнению, здоров или болен. И тогда уже пусть все работают. Иначе потом прийдется опять вводить карантин.
есть же еще вещевые и хозяйственные .............................
или он думает что огурцом и картошкой заткнет рот людям ?
сильно переиграна, а решения (на Западе, которые Украина слепо копирует) принимаются под влиянием безответственных учёных-алармистов, упоротых на своих математических моделях и продвигающих их, не глядя на лежащие в их основе предположения (как, например, в британской модели от Imperial College, которой вынудили Джонсона ввести тотальный карантин, предполагается постоянство койко-мест!). Это похоже на феномен климатического алармизма о котором тоже можно спорить до бесконечности.