872 ринки почнуть свою роботу, по два інспектори на кожному ринку стежитимуть за дотриманням карантинних заходів, - Петрашко

В Україні незабаром запрацюють 872 продовольчі ринки, однак на кожному з них буде задіяно по двоє інспекторів Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів для контролю дотримання санітарних норм.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

"Останні декілька днів ми говорили щодо функціонування та відкриття продовольчих ринків. На Кабміні було ухвалено відповідну постанову, яка буде завтра опублікована в "Урядовому кур'єрі", після чого діяльність продовольчих ринків в Україні буде відновлено", - зазначив він.

Він зауважив, що ринки відкриють за умови дотримання санітарних норм, за чим будуть спостерігати по два інспектори Держпродспоживслужби на кожному з таких ринків. Загалом в Україні відкривається 872 ринки.

Нагадаємо, раніше Кабмін підтримав критерії, що дозволяють продовольчим ринкам відновити свою діяльність.

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