ДБР відкрило кримінальне провадження через напад поліцейських на журналіста Кутєпова (оновлено)
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом інциденту, який стався сьогодні між поліцією і журналістами hromadske Богданом Кутєповим і Микитою Мекензіним.
Спочатку Цензор.НЕТ про це повідомило власне джерело в правоохоронних органах. За його словами, кримінальне провадження відкрито за ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень)
Пізніше в пресслужбі ДБР підтвердили цю інформацію.
"У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - сказано в повідомленні на сайті відомства.
Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. На опублікованих ним відео видно, що журналісти знімали акцію протесту з пагорба в Маріїнському парку. До них підійшли кілька поліцейських з підрозділу ТОР і сказали покинути цю територію. Свої вимоги правоохоронці аргументували тим, що Кутєпов "стояв на зеленій зоні". Журналіст відповів, що знімає саме з цієї точки в силу службової необхідності, адже звідти найкраще видно протест. Але це поліцейських не переконало, вони застосували силу.
Пізніше в поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.
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Это делают для того, чтобы при удобном случае объявить его неспособным управлять государством и "все грехи, все проблемы на него могут быть свалены", вопрос поставлен так, что во власти "выживает" или Путин, или его ближайшее окружение и Россия.
Если сегодня через час по центральному телевидению РФ объявят, что Владимир Путин уже не во власти..., не будет никаких сожалений, все примут это как должное. Ситуация полностью созрела, все для этого готово. Его отстранение от власти - способ самый радикальный и, может, самый лучший решения массы проблем для его ближайшего окружения, которые с Путиным во власти практически не решаются.
Никто даже спрашивать не будет. Или инфаркт, или еще что-нибудь. Вариантов масса, но они не принципиальны. Уже создана достаточно психологически информационная основа, чтобы человека удалить.
Самое опасное для Путина сейчас "Новичок", полоний и пр.
Как Горбачев удалился в Форосе, Путин удалился в бункер на Валдае.
Никто даже спрашивать не будет.......................
28 апреля Владимир Путин в очередной раз выступил перед россиянами, рассказав об угрозе коронавируса и продлив режим карантина до 11 мая. Это его обращение вызвало большое количество недовольства - россияне "забросали" хозяина Кремля, который на три часа опоздал на эфир, дизлайками.
Побороть эту бандитскую организацию можно только полностью ликвидировав нах, по примеру США.
В США МВД управляет природными ресурсами земель под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с американскими индейцами, коренными жителями Аляски, коренными гавайцами. Точка.
Каждый избранный народом мер назначает двух руководителей территориальной полиции из числа гражданских, а те формируют саму полицию.
Для федерального контроля существует ФБР.
Т.о., полиция становится подконтрольна избирателю, а меры заинтересованы в ее безупречной работе.
А ПОКА для большинства украинцев: ЗАЧЕМ ВАМ ЗАКОН, ЕСЛИ ВЫ СТАДО?
"Разруха не в клозетах, а в головах..."
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1255458965355364353 2 ч
Кутепову по заслугам. Потому что это та власть, которую он в том числе выбрал. НО. Мне не смешно. Завтра на его месте будем и мы. Те, кто эту власть не выбирал и не признает. Беспредел новой власти будет рубить всех на корню.