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ДБР відкрило кримінальне провадження через напад поліцейських на журналіста Кутєпова (оновлено)

ДБР відкрило кримінальне провадження через напад поліцейських на журналіста Кутєпова (оновлено)

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом інциденту, який стався сьогодні між поліцією і журналістами hromadske Богданом Кутєповим і Микитою Мекензіним.

Спочатку Цензор.НЕТ про це повідомило власне джерело в правоохоронних органах. За його словами, кримінальне провадження відкрито за ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень)

Пізніше в пресслужбі ДБР підтвердили цю інформацію.

"У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - сказано в повідомленні на сайті відомства.

Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. На опублікованих ним відео видно, що журналісти знімали акцію протесту з пагорба в Маріїнському парку. До них підійшли кілька поліцейських з підрозділу ТОР і сказали покинути цю територію. Свої вимоги правоохоронці аргументували тим, що Кутєпов "стояв на зеленій зоні". Журналіст відповів, що знімає саме з цієї точки в силу службової необхідності, адже звідти найкраще видно протест. Але це поліцейських не переконало, вони застосували силу.

Читайте також: Знаючи Кутєпова, потрібно детально розбиратися, - речник МВС Шевченко про інцидент з журналістом "Громадського" біля Кабміну

Пізніше в поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.

Автор: 

Нацполіція (15285) Кутєпов Богдан (12) ДБР (3564)


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Топ коментарі
+16
Как говорил Хазанов: "Если в стране есть МВД, значит, там есть и преступность.

Побороть эту бандитскую организацию можно только полностью ликвидировав нах, по примеру США.
В США МВД управляет природными ресурсами земель под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с американскими индейцами, коренными жителями Аляски, коренными гавайцами. Точка.
Каждый избранный народом мер назначает двух руководителей территориальной полиции из числа гражданских, а те формируют саму полицию.
Для федерального контроля существует ФБР.
Т.о., полиция становится подконтрольна избирателю, а меры заинтересованы в ее безупречной работе.
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29.04.2020 15:51 Відповісти
+10
Мусора - особый подвид. Тупиковая ветвь эволюции.
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29.04.2020 15:42 Відповісти
+6
Був би у нас достойний президент країни, то не було б такого недостойного міністра внутрішніх справ, як аваков чи ще один харківський заробітчанин в МВС аваківський заступник геращенко. Може хтось на фактах пояснити у чому цінність цих "кадрів" для України? Тому і підлеглі їхні є фігурантами щодня нових кримінальних справ.
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29.04.2020 15:57 Відповісти
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ГБР открыло уголовное производство из-за нападения полицейских на журналиста Богдана... А я то грешным делом подумал, что Богдан теперь себе на кусок хлеба журналистом подрабатывает...
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29.04.2020 15:40 Відповісти
Ничесе. ну все если само ГБР, то можно спать спокойно, уж эти ребята знают свое дело.
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29.04.2020 15:42 Відповісти
Ага! Хтось підкаже, скільки є вироків судів по справах, порушених ДБР?
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29.04.2020 15:56 Відповісти
зачем удалять коммент что ЧВК АЗОВ = ТОР ведь так и есть
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29.04.2020 21:31 Відповісти
И что оно открыло? Производство? У нас все производство в Украине либо остановилось либо исчезло(это мнение экспертов). А то, что оно уголовное то ЗНАЯ ЭТУ ******** НАТУРУ(реплика Ахиджаковой из фильма Небеса обетованные и) КУТЕПОВА - ПУСТЬ СКАЖЕТ СПАСИБО ЧТО ЖИВОЙ! Менту наградной пистолет, что б в следующий раз сразу стрелял на поражение по этим журналюгам... ЗАЧЕМ ВАМ ЗАКОН, ЕСЛИ ВЫ СТАДО? Менты уже высказались по поводу этого...
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29.04.2020 16:02 Відповісти
Что такое? Вам беспредельничать не дают?))) "Сила и честь" не помогают?))) Сказать спасибо что живой? Давно вас не жгли? Потом опять слезы будете, что это не вы и вам приказали???
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29.04.2020 17:46 Відповісти
Наметилась явная тенденция "слива" президента РФ его ближайшим окружением.
Это делают для того, чтобы при удобном случае объявить его неспособным управлять государством и "все грехи, все проблемы на него могут быть свалены", вопрос поставлен так, что во власти "выживает" или Путин, или его ближайшее окружение и Россия.
Если сегодня через час по центральному телевидению РФ объявят, что Владимир Путин уже не во власти..., не будет никаких сожалений, все примут это как должное. Ситуация полностью созрела, все для этого готово. Его отстранение от власти - способ самый радикальный и, может, самый лучший решения массы проблем для его ближайшего окружения, которые с Путиным во власти практически не решаются.
Никто даже спрашивать не будет. Или инфаркт, или еще что-нибудь. Вариантов масса, но они не принципиальны. Уже создана достаточно психологически информационная основа, чтобы человека удалить.
Самое опасное для Путина сейчас "Новичок", полоний и пр.
Как Горбачев удалился в Форосе, Путин удалился в бункер на Валдае.
Никто даже спрашивать не будет.......................

28 апреля Владимир Путин в очередной раз выступил перед россиянами, рассказав об угрозе коронавируса и продлив режим карантина до 11 мая. Это его обращение вызвало большое количество недовольства - россияне "забросали" хозяина Кремля, который на три часа опоздал на эфир, дизлайками.
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29.04.2020 15:42 Відповісти
Мусора - особый подвид. Тупиковая ветвь эволюции.
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29.04.2020 15:42 Відповісти
травку возле кабмина помял - получи от мусоров
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29.04.2020 15:50 Відповісти
Ну аниже буддисты - как можно так варварски каждую травку топтать?
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29.04.2020 16:39 Відповісти
Как говорил Хазанов: "Если в стране есть МВД, значит, там есть и преступность.

Побороть эту бандитскую организацию можно только полностью ликвидировав нах, по примеру США.
В США МВД управляет природными ресурсами земель под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с американскими индейцами, коренными жителями Аляски, коренными гавайцами. Точка.
Каждый избранный народом мер назначает двух руководителей территориальной полиции из числа гражданских, а те формируют саму полицию.
Для федерального контроля существует ФБР.
Т.о., полиция становится подконтрольна избирателю, а меры заинтересованы в ее безупречной работе.
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29.04.2020 15:51 Відповісти
Абсолютно верно!
А ПОКА для большинства украинцев: ЗАЧЕМ ВАМ ЗАКОН, ЕСЛИ ВЫ СТАДО?
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29.04.2020 15:56 Відповісти
Для начала ментам самим нужно было убраться с газона, а потом требовать от других... Они РОВНЕЕ перед законом???
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29.04.2020 17:49 Відповісти
Закон для всех а не для нас только "стада" по твоему о Врадиевке мечтаешь?
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29.04.2020 19:49 Відповісти
Повторяетесь)) Радуйтесь, что в вас еще коктейли не летят...
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29.04.2020 17:50 Відповісти
Задрала бандитка
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29.04.2020 19:50 Відповісти
Був би у нас достойний президент країни, то не було б такого недостойного міністра внутрішніх справ, як аваков чи ще один харківський заробітчанин в МВС аваківський заступник геращенко. Може хтось на фактах пояснити у чому цінність цих "кадрів" для України? Тому і підлеглі їхні є фігурантами щодня нових кримінальних справ.
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29.04.2020 15:57 Відповісти
Да нихрена им не будет, ворон ворону глаз не выклюнет.
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29.04.2020 16:14 Відповісти
То что стабилизатор сломал- это зря, теперь придётся ответить. А то, что сначала очень культурно и вежливо несколько раз попросил уйти с газона нарушителя- за это респект полицейскому, реально по-человечески поступил. В Германии максимум один раз вежливо попросили бы уйти на тротуар при этом выписывая штраф. А нет, так уговаривать не стали бы долго...
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29.04.2020 16:17 Відповісти
Не пости херню. Или ты не смотрел все видео? Журналист также занимался профессиональной деятельностью. И не нужно защищать "радетелей зеленых газонов"
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29.04.2020 16:41 Відповісти
все занимаются какой-то проф.деятельностью и что? Поэтому и газоны такие,как у Пашинского "шевелюра"- а если все "профессионалы" вдруг начнут топтаться там где не нужно!?
"Разруха не в клозетах, а в головах..."
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29.04.2020 16:48 Відповісти
Хорошо, допустим. Мог бы выйти один мусорило и сделать ему замечание, попросить. Там бл@дb стадо из 10 мусоров в 10 раз больше вытоптало. И не представилось. Так что не нужно передергивать, сидящий под прокси....
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29.04.2020 16:53 Відповісти
Мог бы и один, но не сделал- это уже из другой вопрос. Я не передёргиваю и не из под прокси. Как оно есть так и написал- за стабилизатор ответит, а за то что по-человечески попросил несколько раз- респект. Не вижу тут в чём я могу быть не прав т.к. написал тупо констатацию фактов.
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29.04.2020 17:01 Відповісти
Ты дебил или тоже мусорок? Где написано что нельзя стоять на зеленом газоне[траве]????
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29.04.2020 17:01 Відповісти
там же где написано, что там и гадить нельзя. А тротуары и пешеходные дорожки сделаны для красоты. Но ты не вникай особо и не переживай по этому поводу- в твоём селе всё это можно делать.
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29.04.2020 17:06 Відповісти
А не скажите почему в европейских странах, америке, ну в цивилизации, можно не только стоять, но и лежать, играть? Может всё таки менты, а не полицейские.
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29.04.2020 17:22 Відповісти
есть где можно, где есть соответствующий надзор, организована уборка, ухаживание за газоном для сохранения надлежащего вида. А есть где нельзя, скажем, зел.зона перед административном зданием,вокзалом и тд- тер-рия, которая стоит на балансе какого-нибудь учреждения, а возможности для поддержки этих тер-рий при интенсивной эксплуатации нет- в функции этой зел.зоны входит украшение и озеленение местности, топтать её нельзя-шраф. А есть тер-рия,которая и сделана для интенсивной эксплуатации.
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29.04.2020 17:36 Відповісти
Если бы в его (этого журналюки) селе кто то прошел по чужому огороду,"по копаному",то ему бы все ребра переломали. Будь хоть журналист,хоть полицай,хоть Иисус Христос. А в мисто переихало, то все можно
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29.04.2020 17:31 Відповісти
Неи ровняй огород где овощи растут посаженные и газон где в норм странах люди и сидят
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29.04.2020 19:54 Відповісти
Журналист. Нападение. ГБР. Епт сенсация...Погладили за ухом хама, оно рассплакалось. Три новости только на Цензоре. Уровень.
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29.04.2020 16:19 Відповісти
Журналист. Нападение. ГБР. Епт сенсация...Погладили за ухом хама, оно рассплакалось. Три новости только на Цензоре. Уровень.
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29.04.2020 16:20 Відповісти
Кацап, ти мєнт?
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29.04.2020 16:32 Відповісти
Оно мусор - дрожащей рукой аж два раза подряд запостил
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29.04.2020 16:42 Відповісти
Колись мав такий самий випадок у Варшаві , біля головного вокзалу. Вийшов на газон сфотографуватись ,отримав зауваження від поліцейського через те що там по газону не можна ходити. Ну і нічого вибачився та перейшов на бетонну доріжку.
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29.04.2020 16:39 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1255458965355364353 2 ч

Кутепову по заслугам. Потому что это та власть, которую он в том числе выбрал. НО. Мне не смешно. Завтра на его месте будем и мы. Те, кто эту власть не выбирал и не признает. Беспредел новой власти будет рубить всех на корню.
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29.04.2020 16:49 Відповісти
На Кутепова даже при Яныке во время Майдана так не нападали...
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29.04.2020 17:37 Відповісти
Такого дебілу як кутепов треба пошукати---він знімає з цього місця (газону) в силу своєї службової необхідності. Це вже зашквар. Його попросили зійти з газону.То хто порушив закон?. При такому підході і загравання посадовців в Україні насаджується вседозволеність. В поліції будуть працювати лодирі і ті "какая разніца". Таких поліцейських потрібно заохочувати а не карати . Був в десятках країн світу,на всіх континентах. і завжди бачив.що при законних вимогах поліцейських при непокорі--іде жорстке затримання. Закон один для всіх. А в нас хуже чим в Гудурасі--того не можна.бо він прокурор, суддя. чиновник,журналіст і ріний " чин".а цього не зімай.бо він олігарх,чи депутат.
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29.04.2020 18:21 Відповісти
Два наглых жлоба - один газоны вытаптывает "потому шо мне надо!", второй по проезжей части бегает... Не понимают вежливо? Дубиной по харям!
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29.04.2020 18:42 Відповісти
Мусор?
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29.04.2020 19:56 Відповісти
ГБР говорите? да и хрен с ним, мусор мусора не обидит.
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29.04.2020 20:48 Відповісти
Когда журналистов убивают или взрывают, то на это никто не реагирует. А когда, быдловатое недоразумение, полиция просит несколько раз уйти с газона, то начинаются расследования...
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30.04.2020 08:23 Відповісти
 
 