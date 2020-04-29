ДБР відкрило кримінальне провадження через напад поліцейських на журналіста Кутєпова (оновлено)

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом інциденту, який стався сьогодні між поліцією і журналістами hromadske Богданом Кутєповим і Микитою Мекензіним.

Спочатку Цензор.НЕТ про це повідомило власне джерело в правоохоронних органах. За його словами, кримінальне провадження відкрито за ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень)

Пізніше в пресслужбі ДБР підтвердили цю інформацію.

"У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - сказано в повідомленні на сайті відомства.

Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. На опублікованих ним відео видно, що журналісти знімали акцію протесту з пагорба в Маріїнському парку. До них підійшли кілька поліцейських з підрозділу ТОР і сказали покинути цю територію. Свої вимоги правоохоронці аргументували тим, що Кутєпов "стояв на зеленій зоні". Журналіст відповів, що знімає саме з цієї точки в силу службової необхідності, адже звідти найкраще видно протест. Але це поліцейських не переконало, вони застосували силу.

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Пізніше в поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.