Футбол повернеться не раніше вересня. Без можливості контакту між гравцями в ньому поки немає сенсу, - глава медкомітету ФІФА Д'Оге

Голова Медичного комітету Міжнародної федерації футболу Мішель Д'Оге вважає, що великий футбол має повернутися не раніше 1 вересня.

Про це повідомляє Sky Sports, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, для повноцінної гри необхідний повний контакт футболістів, що в умовах обмежень соціальної дистанції неможливо.

"Ми повинні бути реалістами. Футбол можливий тільки коли дозволено повний контакт. Поки діють обмеження щодо соціального дистанціювання, не може бути й мови про змагання", - сказав він.

"Йдеться про соціальне дистанціювання. Тестування - це важливий момент, але ви повинні повторювати його. Якщо один з гравців заражається, ви повинні помістити всю команду на карантин. Хіба це годиться?" - додає Д'Оге.

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