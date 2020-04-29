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Новини Коронавірус і карантин
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Футбол повернеться не раніше вересня. Без можливості контакту між гравцями в ньому поки немає сенсу, - глава медкомітету ФІФА Д'Оге

Футбол повернеться не раніше вересня. Без можливості контакту між гравцями в ньому поки немає сенсу, - глава медкомітету ФІФА Д'Оге

Голова Медичного комітету Міжнародної федерації футболу Мішель Д'Оге вважає, що великий футбол має повернутися не раніше 1 вересня.

Про це повідомляє Sky Sports, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, для повноцінної гри необхідний повний контакт футболістів, що в умовах обмежень соціальної дистанції неможливо.

"Ми повинні бути реалістами. Футбол можливий тільки коли дозволено повний контакт. Поки діють обмеження щодо соціального дистанціювання, не може бути й мови про змагання", - сказав він.

"Йдеться про соціальне дистанціювання. Тестування - це важливий момент, але ви повинні повторювати його. Якщо один з гравців заражається, ви повинні помістити всю команду на карантин. Хіба це годиться?" - додає Д'Оге.

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карантин (18172) ФІФА (106) футбол (1586) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Корона може передпватись через м"яч.
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29.04.2020 15:45 Відповісти
+3
...ну вот и до них вирусня добралась
Футбол повернеться не раніше вересня. Без можливості контакту між гравцями в ньому поки немає сенсу, - глава медкомітету ФІФА Д'Оге - Цензор.НЕТ 8318
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29.04.2020 16:40 Відповісти
+2
Без возможности контакта между игроками в нем пока нет смысла



асобенно в раздевалке
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29.04.2020 15:43 Відповісти
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Без возможности контакта между игроками в нем пока нет смысла



асобенно в раздевалке
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29.04.2020 15:43 Відповісти
Корона може передпватись через м"яч.
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29.04.2020 15:45 Відповісти
Игрок при приёме мяча может обрабатывать его антисептиком.
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29.04.2020 16:27 Відповісти
Все это очень печально
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29.04.2020 15:48 Відповісти
будут играть он-лайн)))
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29.04.2020 15:49 Відповісти
точно! одєть в костюм віртуальной рєальності - і пусть каждий ганяйє на свойом стадіонє, а пріложенійє організовує матч. А ша прощє - в Матрікс їх
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29.04.2020 16:22 Відповісти
Подыхающей стране фотбол точно сейчас не нужен.Прийдите в себя.
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29.04.2020 15:51 Відповісти
правильно. россии футбол не нужен
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29.04.2020 16:40 Відповісти
В РБ чемпионат продолжается.
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29.04.2020 15:55 Відповісти
И еще в Туркмении, Никарагуа и у таджиков. Чемпионаты так себе, слабее нашего, украинского
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29.04.2020 16:48 Відповісти
Большой футбол! Скромнее надо быть. Он был большой при Лобановском.
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29.04.2020 15:56 Відповісти
каждому гражданіну санітарний кокон і інтєрфєйс с МАТРІЦЕЙ. А там хоч шо хоч - і хвутболь і сексболь - бєз ріска заразіцца
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29.04.2020 16:24 Відповісти
...ну вот и до них вирусня добралась
Футбол повернеться не раніше вересня. Без можливості контакту між гравцями в ньому поки немає сенсу, - глава медкомітету ФІФА Д'Оге - Цензор.НЕТ 8318
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29.04.2020 16:40 Відповісти
Нормально недолго осталось ждать, хотя можно было ставить на матчи Белорусского чемпионата, используя https://www.bettingclub.me/general/rabochaya-ssylka-1xbet-vsegda.html 1xbet зеркало рабочее сайта и даже в карантин поднимать на своих прогнозах неплохие бабки.
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06.08.2020 22:57 Відповісти
 
 