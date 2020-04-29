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Футбол повернеться не раніше вересня. Без можливості контакту між гравцями в ньому поки немає сенсу, - глава медкомітету ФІФА Д'Оге
Голова Медичного комітету Міжнародної федерації футболу Мішель Д'Оге вважає, що великий футбол має повернутися не раніше 1 вересня.
Про це повідомляє Sky Sports, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, для повноцінної гри необхідний повний контакт футболістів, що в умовах обмежень соціальної дистанції неможливо.
"Ми повинні бути реалістами. Футбол можливий тільки коли дозволено повний контакт. Поки діють обмеження щодо соціального дистанціювання, не може бути й мови про змагання", - сказав він.
"Йдеться про соціальне дистанціювання. Тестування - це важливий момент, але ви повинні повторювати його. Якщо один з гравців заражається, ви повинні помістити всю команду на карантин. Хіба це годиться?" - додає Д'Оге.
Топ коментарі
+3 Oljik
показати весь коментар29.04.2020 15:45 Відповісти Посилання
+3 Топ Ган
показати весь коментар29.04.2020 16:40 Відповісти Посилання
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.04.2020 15:43 Відповісти Посилання
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