Коронавирус зафиксирован у медиков из 16 больниц Харьковщины, - ОГА

В Харьковской области по состоянию на утро среды, 29 апреля, лабораторно подтверждено 237 случаев COVID-19, в том числе 16 - за минувшие сутки, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Змиевского, Харьковского, Чугуевского районов", - написал Кучер в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В общей сложности на утро понедельника в Харьковской области зарегистрировано 483 подозрения на COVID-19 (в том числе 38 - за минувшие сутки). Из них 237 случаев - подтверждено, 118 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 237 заболевших 19 человек выздоровели, 4 - умерли.

Среди заболевших чуть больше женщин (123 человека). Чуть больше половины случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (119 человек). В районах области самая высокая заболеваемость зафиксирована в Валковском (31 случай), Змиевском (31 случай) и Харьковском (25 случаев) районах.

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (98 человек). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (5 человек) и до 20 лет (15 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 66 и 53 случай соответственно.

Из 214 болеющих 97 человек госпитализирован (в том числе 2 человека подключены к ИВЛ), 117 - на самоизоляции

С подозрением на COVID-19 госпитализированы 96 человек, 32 находятся на самоизоляции.

Всего в области 62 медработника больны коронавирусом. Среди 62 больных медработников – медицинские сестры, санитары и врачи. Это сотрудники: Харьковской городской клинической больницы №13; Областной клинической больницы; Центра экстренной неотложной помощи и медицины катастроф; Харьковской городской поликлиники №25; Валковской ЦРБ; Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери; Змиевской ЦРБ; Змиевского центра первичной медико-санитарной помощи; Туберкулезного санатория Владимирский; Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко; Областной психиатрической больницы № 1; Волчанской ЦРБ; Харьковской городской поликлиники №21; Харьковской городской клинической детской больницы №16; Военно-медицинского клинического центра Северного региона; Городской клинической многопрофильной больницы № 25 Харьковского горсовета.





