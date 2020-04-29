УКР
Новини Коронавирус и карантин
3 798 13

Коронавирус зафиксирован у медиков из 16 больниц Харьковщины, - ОГА

В Харьковской области по состоянию на утро среды, 29 апреля, лабораторно подтверждено 237 случаев COVID-19, в том числе 16 - за минувшие сутки, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Змиевского, Харьковского, Чугуевского районов", - написал Кучер в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В общей сложности на утро понедельника в Харьковской области зарегистрировано 483 подозрения на COVID-19 (в том числе 38 - за минувшие сутки). Из них 237 случаев - подтверждено, 118 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 237 заболевших 19 человек выздоровели, 4 - умерли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 25 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Харьковщине, среди них трое медиков и 6-месячная девочка, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Среди заболевших чуть больше женщин (123 человека). Чуть больше половины случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (119 человек). В районах области самая высокая заболеваемость зафиксирована в Валковском (31 случай), Змиевском (31 случай) и Харьковском (25 случаев) районах.

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (98 человек). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (5 человек) и до 20 лет (15 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 66 и 53 случай соответственно.

Из 214 болеющих 97 человек госпитализирован (в том числе 2 человека подключены к ИВЛ), 117 - на самоизоляции

С подозрением на COVID-19 госпитализированы 96 человек, 32 находятся на самоизоляции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центральная райбольница в Змиеве перестала принимать пациентов из-за вспышки COVID-19, - ОГА

Всего в области 62 медработника больны коронавирусом. Среди 62 больных медработников – медицинские сестры, санитары и врачи. Это сотрудники: Харьковской городской клинической больницы №13; Областной клинической больницы; Центра экстренной неотложной помощи и медицины катастроф; Харьковской городской поликлиники №25; Валковской ЦРБ; Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери; Змиевской ЦРБ; Змиевского центра первичной медико-санитарной помощи; Туберкулезного санатория Владимирский; Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко; Областной психиатрической больницы № 1; Волчанской ЦРБ; Харьковской городской поликлиники №21; Харьковской городской клинической детской больницы №16; Военно-медицинского клинического центра Северного региона; Городской клинической многопрофильной больницы № 25 Харьковского горсовета.

карантин (18172) Харьковщина (6054) врачи (1305) Кучер Алексей (66) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
+2
Пять лет Петрусь переможно реформировал, еле дышала медицина, как рыба ртом воздух хватала, теперь на горле медицины сомкнулись надёжные зелины руки.
показати весь коментар
29.04.2020 15:51 Відповісти
+2
Кто ответит за то, что медикам долго не выдавали защитных костюмов,а Скалецкая рапортовала, что все готово и ОК, когда сидела в Санжарах как дура. Кто ответит за закупку костюмов по 500 грн в Китае, в то время как наши украинские костюмы были по 250 грн? КТО ОТВЕТИТ?
показати весь коментар
29.04.2020 15:53 Відповісти
+1
Знаете почему так много заражаются врачи, потому что их проверяют. Проверьте всех работников продовольственных магазинов которые не меньше врачей контактируют с населением и картина будет точно такой же. Но об этом не напишут. Нет пафоса и драматизма.
показати весь коментар
29.04.2020 16:14 Відповісти
Что могли ,то сделали в деле уничтожения украинской медицины.
показати весь коментар
29.04.2020 15:54 Відповісти
Народ начал забивать на карантин , есть двуногие , которые заходят в магазин без маски . На замечание кассиров грубят , по улице 30% ходят без маски . Рано расслабились , в больницах всё меньше свободных мест и врачей .
показати весь коментар
29.04.2020 15:56 Відповісти
вчера не былоа сегодня 6 человек среди медицинского персоналаза больных не знаю
постанул не в плане паники или зрадыпросто чтобы народ булки не расслаблял
показати весь коментар
29.04.2020 15:58 Відповісти
Исходя из того, что многие богатые люди, привезшие ковид из швейцарий с америками- все вылечились, никто не умер, то можно сделать вывод , что эта болезнь смертельная только для бедных. Богатые уже лекарство знают, и этого лекарства нет в протоколе всвязи с его дороговизной.
Это говорит о том, что нужно, первое, тестироваться при признаках простуды или после контакта с выявленным ковидом даже без признаков заболевания. Тестировать тех, кто работает с людьми, особенно медиков. И третье, не надеятся на гос медицину, если заболел, прилагать максимум усилий и средств для своего выздоровления. И последнее, вирус можно подхватить и в больнице тоже, так как наши больницы не соответствуют задачам
показати весь коментар
29.04.2020 16:02 Відповісти
Дыма без огня не бывает.Безалаберность приводит к плачевным результатам.В подъезде моей родственницы в беларусском Кобрине завелась зараза.Посмотрю онлайн ,как он будет распространяться.Предчувствия очень нехорошие.Пожилая она.Заражённая работала продавцом в Магазине.
показати весь коментар
29.04.2020 16:09 Відповісти
В чем безалаберность. В том что человек работал не зная?
показати весь коментар
29.04.2020 16:16 Відповісти
Работать надо по правилам.Они кровью написаны.Маска должна быть не на подбородке,а на лице. Вместе с продавцом заболела её 80 летняя мать .Ребёнка и мужа не забрали. Они спокойно передвигаются по городу и во дворе.Когда всё было далеко родственница мило насмехалась над нашим карантином,а теперь -в панике.Все её родственники -на Харьковщине.Негде пересидеть и скрыться.Ей ведь 65 и мужу тоже .У обоих давление.
показати весь коментар
29.04.2020 16:25 Відповісти
Наличие маски не предотвращает заражение этим типом коронавируса. Об этом кроме ВОЗа куча разных статей написано поэтому ее во многих странах и не вводили. Скорее это, как пишут, внешний показатель законопослушности граждан и не более того.
показати весь коментар
29.04.2020 16:40 Відповісти
Наличие тормозов тоже не упреждает ДТП.К ним ещё голова нужна.Так и к маске тоже голова нужна,а не черепок с опилками.
показати весь коментар
29.04.2020 17:04 Відповісти
Продавцы с разными болячками и далеко не все бессимптомные.Обязательно выскочит.Просто продавцы с заразными не долго контачат,в отличие от общежитий,тюрем и больниц.В Черновцах детсадиковские детки на ИВЛ лежат долго.Это это фейк? или не важно? можно не обращать внимание?
показати весь коментар
29.04.2020 17:10 Відповісти
 
 