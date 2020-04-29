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Два депутати сільради на Донеччині підозрюються в проведенні псевдореферендуму "ДНР", - СБУ

Два депутати сільради на Донеччині підозрюються в проведенні псевдореферендуму

У Донецькій області слідчі СБУ повідомили про підозру в посяганні на основи національної безпеки двом депутатам Миронівської селищної ради.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, в квітні 2014 року депутати взяли участь в організації і проведенні так званого "референдуму про державну самостійність ДНР".

"Під час позачергової сесії селищної ради вони всупереч законодавству України проголосували за здійснення антиконституційного "волевиявлення"", - йдеться в повідомленні.

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Кваліфікували дії депутатів за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Раніше за матеріалами СБУ до 6 років ув’язнення засуджено одного з організаторів псевдореферендуму на Донеччині – голову Миронівської селищної ради. Ще 4 депутатам сільради повідомлено про підозру.

Автор: 

референдум (628) СБУ (12991) Донецька область (8830)


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У них другая болезнь , страшнее и неизлечимее коронавируса .
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29.04.2020 16:05 Відповісти
Ну надо же, как "оперативно" сработало СБУ!!! Для меня это выглядит, как пустить пыль в глаза, чтоб отвлечь внимание на преследование патриотов, волонтеров и оправдывание судами предателей Украины!!
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29.04.2020 16:08 Відповісти
2020-2014=6 лет! Оперативно работают...
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29.04.2020 16:48 Відповісти
 
 