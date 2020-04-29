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Разумков підписав постанову про скликання позачергового засідання Ради завтра о 13.30: на порядку денному питання енергетики й "антиколомойський" законопроєкт

Разумков підписав постанову про скликання позачергового засідання Ради завтра о 13.30: на порядку денному питання енергетики й

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання парламенту в четвер, 30 квітня, на 13.30.

Про це йдеться в розпорядженні голови парламенту, підписаному в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання... на 13:30 30 квітня у зв'язку з вимогою 159 народних депутатів", - повідомляє сайт парламенту.

Згідно з повідомленням, о 12:00 в четвер відбудеться Погоджувальна рада депутатських фракцій і груп.

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До порядку денного включено 17 питань, при цьому в переліку відсутнє призначення Міхеіла Саакашвілі до складу Кабінету міністрів. У переліку вказано шість законопроєктів про ратифікацію і три законопроєкти про приєднання України до різних угод.

Крім того, парламентарії розглянуть:

  • проєкт постанови №3068 "Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної республіки Крим та міста Севастополь і окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, політичних репресій проти громадян України і звільнення політичних в'язнів - громадян України"
  • законопроєкт №3329 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, безпосередньо зайнятих на роботах з ліквідації захворювання серед людей коронавірусної хвороби (COVID-19)"
  • законопроєкт № 2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"
  • проєкт постанови №3384 "Про Звіт Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська обл.), Калинівка (Вінницька обл.), Балаклея (Харківська обл.), Сватове (Луганська обл.), Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) в період з 2014 по 2018 роки"
  • законопроєкт №3132 "Про внесення змін до ЗУ "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету"
  • проєкт постанови №3400 "Про внесення змін до постанови "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України"

Разумков підписав постанову про скликання позачергового засідання Ради завтра о 13.30: на порядку денному питання енергетики й антиколомойський законопроєкт 01
Разумков підписав постанову про скликання позачергового засідання Ради завтра о 13.30: на порядку денному питання енергетики й антиколомойський законопроєкт 02
Разумков підписав постанову про скликання позачергового засідання Ради завтра о 13.30: на порядку денному питання енергетики й антиколомойський законопроєкт 03

Автор: 

ВР (15050) позачергове засідання (223) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+3
УВ прошлый раз был запас в +7 голосов, посмотрим что сыграло Баканов с компроматом или Коломойшено бабло. У меня уже нет претензий к этим **********, уже сам факт того что 40 миллионов не могут вычавить пару тысяч митинга под дом ОДНОГО (недо) человека Коломойши это позор и я рад что больше не завишу от этого дерьма в целом и анальнорабского и тупого наріда вцелом хоть 30 гривень за доллар хоть 100, пусть рабы страдают за свою пассивность.
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29.04.2020 16:23 Відповісти
+3
Для особливо зелених: ПРИЙШЛА ЖОПА, ЯКУ ВИ ЧЕКАЛИ ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ... ПРИЙМАТИСЯ БУДЕ ВСЕ, ЩО СКАЖУТЬ ЦЬОМУ КЕРІВНИЦТВУ КРАЇНИ!
А забула: ЗАРОБІТЧАНАМ ЗЕЛЕНИМ - готуйтеся до виїзду у расею(якщо там вам заплатять)... А про таких незначний політичний момент Пороха як БЕЗВІЗ, з можливосттю тихенько працювати - ЗАБУДЬТЕ. ЗЕ вам обіцяв кінець епохи бідності і початок чогось нового... НУ ТАК ОТ І ЖРІТЬ ОЦЕ ВСЕ, ЩОБ ВАМ ПОВИЛАЗИЛО...
Вийдіть покрічить під росіянським кордоном Слава ЗЕ! Може хто хліба ПОДАСТЬ... ну чи скоріше під сраку хтось ПІДДАСТЬ! Не сплутайте знову слова...
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29.04.2020 16:27 Відповісти
+2
Миша - это месть за слабоумие .
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29.04.2020 16:18 Відповісти
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а Миша будет?)
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29.04.2020 16:15 Відповісти
Миша - это месть за слабоумие .
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29.04.2020 16:18 Відповісти
не мишу усе очень не хочут миша хочет схемы порушить самое мвятое за чем идут во владу
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29.04.2020 16:28 Відповісти
завтра узаконят яйцерезку для каламойши
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29.04.2020 16:17 Відповісти
Шо ОПЯТЬ?!!!
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29.04.2020 16:21 Відповісти
УВ прошлый раз был запас в +7 голосов, посмотрим что сыграло Баканов с компроматом или Коломойшено бабло. У меня уже нет претензий к этим **********, уже сам факт того что 40 миллионов не могут вычавить пару тысяч митинга под дом ОДНОГО (недо) человека Коломойши это позор и я рад что больше не завишу от этого дерьма в целом и анальнорабского и тупого наріда вцелом хоть 30 гривень за доллар хоть 100, пусть рабы страдают за свою пассивность.
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29.04.2020 16:23 Відповісти
Для особливо зелених: ПРИЙШЛА ЖОПА, ЯКУ ВИ ЧЕКАЛИ ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ... ПРИЙМАТИСЯ БУДЕ ВСЕ, ЩО СКАЖУТЬ ЦЬОМУ КЕРІВНИЦТВУ КРАЇНИ!
А забула: ЗАРОБІТЧАНАМ ЗЕЛЕНИМ - готуйтеся до виїзду у расею(якщо там вам заплатять)... А про таких незначний політичний момент Пороха як БЕЗВІЗ, з можливосттю тихенько працювати - ЗАБУДЬТЕ. ЗЕ вам обіцяв кінець епохи бідності і початок чогось нового... НУ ТАК ОТ І ЖРІТЬ ОЦЕ ВСЕ, ЩОБ ВАМ ПОВИЛАЗИЛО...
Вийдіть покрічить під росіянським кордоном Слава ЗЕ! Може хто хліба ПОДАСТЬ... ну чи скоріше під сраку хтось ПІДДАСТЬ! Не сплутайте знову слова...
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29.04.2020 16:27 Відповісти
Сейчас все депутатки помчатся к парикмахерам 😀😀😀
И только простой народ ходит некрашеный
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29.04.2020 16:27 Відповісти
У меня знакомая парикмахер не имеет отбоя от наработанных клиентов .Всё время ходит по их квартирам.
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29.04.2020 16:30 Відповісти
Рада вообще перестала работать.Никак не выйдет из Новогодненего запоя.Коронвирус мозгов у них.
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29.04.2020 16:28 Відповісти
Энергетика, это ж тоже коломойша. По формуле Ротердам+ было 1800, сейчас к и з возят с раши по 3000. белецкий где твои жёны - барыга зарабатывает не только на гибели наших военных, но и на их семьях.
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29.04.2020 17:35 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZWNqdnPomw67ZqreOQ2Gn2B617athWPUmSKhutMTP9TiqrYf1sIVejwbwOz34p1TV5x6IkZoyeVG7o92fbYfylK8GT4U286S1hF9TDq9xFmpBDeUIFIdJ4ffeIauR98Yxo&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

3 ч.
·

Разумков, говоря о Саакашвили в интервью, сообщил, что в Украине достаточно «своих» опытных реформаторов, и потому, мол, нам помощь не нужна. Единственное, что забыл назвать Разумкова, так это фамилии «своих». Я помогу Разумкову. Вот: Тищенко, Аваков, Цушко, Яценко, Ахметов... ну и сам Разумков, если честно. Также готовы подставить опытное реформаторское плечо: Арсений Яценюк, Олесь Довгий, Леонид Черновецкий, Александр Клименко, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский, Виктор Захарченко, Николай Злочевский, Виктор Пшонка и многие другие успешные и опытные реформаторы. Как видим, скамейка запасных у нас приличная. Куда там Саакашвили?
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29.04.2020 17:36 Відповісти
Разумков ещё тот ватник.
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29.04.2020 20:33 Відповісти
У Сеулі , на борт літака завантажили 42,5 тисячі стерильних захисних костюмів, які для наших медиків везуть ROSHEN і Фонд Порошенка.Це реальний нереальний квест - знайти на світовому ринку партію над-дефіцитного товару, сплатити його, знайти шлях транспортування, самостійно зафрахтувати літак, організувати навантаження-доставку-вивантаження.Цей квест успішно пройдено, літак з першою партією чергової допомоги країні - вже в повітрі.
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29.04.2020 20:32 Відповісти
Разумков підписав постанову про скликання позачергового засідання Ради завтра о 13.30: на порядку денному питання енергетики й "антиколомойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 2377
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29.04.2020 20:54 Відповісти
Бабки уже закончились в казне а МВФ ещё ни в дупля)
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30.04.2020 01:30 Відповісти
 
 