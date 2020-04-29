Разумков підписав постанову про скликання позачергового засідання Ради завтра о 13.30: на порядку денному питання енергетики й "антиколомойський" законопроєкт

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання парламенту в четвер, 30 квітня, на 13.30.

Про це йдеться в розпорядженні голови парламенту, підписаному в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання... на 13:30 30 квітня у зв'язку з вимогою 159 народних депутатів", - повідомляє сайт парламенту.

Згідно з повідомленням, о 12:00 в четвер відбудеться Погоджувальна рада депутатських фракцій і груп.

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До порядку денного включено 17 питань, при цьому в переліку відсутнє призначення Міхеіла Саакашвілі до складу Кабінету міністрів. У переліку вказано шість законопроєктів про ратифікацію і три законопроєкти про приєднання України до різних угод.

Крім того, парламентарії розглянуть:

проєкт постанови №3068 "Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної республіки Крим та міста Севастополь і окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, політичних репресій проти громадян України і звільнення політичних в'язнів - громадян України"

законопроєкт №3329 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, безпосередньо зайнятих на роботах з ліквідації захворювання серед людей коронавірусної хвороби (COVID-19)"

законопроєкт № 2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"

проєкт постанови №3384 "Про Звіт Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська обл.), Калинівка (Вінницька обл.), Балаклея (Харківська обл.), Сватове (Луганська обл.), Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) в період з 2014 по 2018 роки"

законопроєкт №3132 "Про внесення змін до ЗУ "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету"

проєкт постанови №3400 "Про внесення змін до постанови "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України"





