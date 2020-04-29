Гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Жумаділов заявляє про безпрецедентний тиск з боку МОЗ і повернення старих схем у закупівлях

За останні два тижні Міністерство охорони здоров'я чинить безпрецедентний тиск на ДП "Медичні закупівлі України".

Про це гендиректор держпідприємства Арсен Жумаділов повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, ви вже чули про "неуспішну" закупівлю ДП костюмів біозахисту в українського виробника та про "успішну" закупівлю МОЗ подібного товару вдвічі дорожче в невідомого китайського заводу через українську фірму-прокладку і вже, як виявляється, із порушеними строками", - пише Жумаділов.

За його словами, "у публічний простір МОЗ транслює що завгодно, але не реальну причину блокування закупівлі. А вона полягає в раптовому прагненні МОЗу дізнаватись про переможця процедури закупівлі ДО її завершення, та погоджувати результати закупівлі з огляду на визначеного переможця".

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Іншими словами, пояснює гендиректор ДП, "не так матиме значення, хто дав найбільш вигідну пропозицію, як те, хто більше сподобався МОЗу. Об'єктивних критеріїв немає і не буде. Є суб'єктивно обумовлена симпатія".

Жумаділов висловлює припущення, що "ТОВ "Меддів" зі своїми китайськими товарами швидко знайшло шлях до найвищих кабінетів Міністерства. І дарма, що цей шлях коштував додаткових 17 млн.грн (з них 13 млн.грн прямих перевитрат) платників податків".

Арсен Жумаділов усно і письмово повідомив МОЗ свою позицію про неприйняття незаконних вимог.

"МОЗ відреагував напрочуд швидко. Нашу закупівлю було заблоковано, а ДП виключили з казначейської мережі по програмі Резервного фонду. Одночасно із цим у ЗМІ здійнялась хвиля замовних статей, що наносять шкоду репутації ДП як стратегічного закупівельника в сфері охорони здоров'я", - пише гендиректор.

Шкоди завдано в частині закупівлі по COVID-19. "У межах нещодавно сформованого спеціального Фонду у 65 млрд певна частина коштів спрямовуватиметься на закупівлю товарів. Плюс, є гроші місцевих бюджетів (до 4 млрд). ДП наразі не бере участі в закупівлях ні по першому джерелу видатків, ні по другому. Якби брали, це також показало би значну економію і в цих закупівлях", — пише Жумаділов.







