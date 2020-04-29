Гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Жумаділов заявляє про безпрецедентний тиск з боку МОЗ і повернення старих схем у закупівлях
За останні два тижні Міністерство охорони здоров'я чинить безпрецедентний тиск на ДП "Медичні закупівлі України".
Про це гендиректор держпідприємства Арсен Жумаділов повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Можливо, ви вже чули про "неуспішну" закупівлю ДП костюмів біозахисту в українського виробника та про "успішну" закупівлю МОЗ подібного товару вдвічі дорожче в невідомого китайського заводу через українську фірму-прокладку і вже, як виявляється, із порушеними строками", - пише Жумаділов.
За його словами, "у публічний простір МОЗ транслює що завгодно, але не реальну причину блокування закупівлі. А вона полягає в раптовому прагненні МОЗу дізнаватись про переможця процедури закупівлі ДО її завершення, та погоджувати результати закупівлі з огляду на визначеного переможця".
Іншими словами, пояснює гендиректор ДП, "не так матиме значення, хто дав найбільш вигідну пропозицію, як те, хто більше сподобався МОЗу. Об'єктивних критеріїв немає і не буде. Є суб'єктивно обумовлена симпатія".
Жумаділов висловлює припущення, що "ТОВ "Меддів" зі своїми китайськими товарами швидко знайшло шлях до найвищих кабінетів Міністерства. І дарма, що цей шлях коштував додаткових 17 млн.грн (з них 13 млн.грн прямих перевитрат) платників податків".
Арсен Жумаділов усно і письмово повідомив МОЗ свою позицію про неприйняття незаконних вимог.
"МОЗ відреагував напрочуд швидко. Нашу закупівлю було заблоковано, а ДП виключили з казначейської мережі по програмі Резервного фонду. Одночасно із цим у ЗМІ здійнялась хвиля замовних статей, що наносять шкоду репутації ДП як стратегічного закупівельника в сфері охорони здоров'я", - пише гендиректор.
Шкоди завдано в частині закупівлі по COVID-19. "У межах нещодавно сформованого спеціального Фонду у 65 млрд певна частина коштів спрямовуватиметься на закупівлю товарів. Плюс, є гроші місцевих бюджетів (до 4 млрд). ДП наразі не бере участі в закупівлях ні по першому джерелу видатків, ні по другому. Якби брали, це також показало би значну економію і в цих закупівлях", — пише Жумаділов.
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Если Найем ничего не нашел, значит - МОЗ оговаривают...
На мерс насосал
Просто цікаво: а по чім закоповує фонд сім'ї Порошенка біологічні костюми в Кореї? І скільки обходиться доставка?
и ни одного седого волоса
я бы ему больше 30 не дал
завидую молча
вот шо значит целебный воздух крыма
кстати куда парубий делся никто не в курсе?
просто интересно чем на кусок хлеба зарабатывает
живет на ранее накопленные 500 000 грн.
и 43 000 доллара.
за 5 лет в ВР
походу не жрал ничего
откладывал
"Якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою - не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства. Ми були дуже вражені успіхом цієї реформи, і зараз ми боїмося, що створена Супрун прозора система опинилася в небезпеці, тому що старі еліти намагаються знову повернутися в міністерство. І це викликає занепокоєння. Що стосується реформи охорони здоров'я, то мені цікаво, чи не занадто довіряє президент Зеленський голові комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради? Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований. "
Оточення президента Володимира Зеленського в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю. Операція вже отримала назву "Баум" на честь бізнесмена Бориса Баума - претендента на посаду глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Контрабанда здійснюється на президентських літаках, які доправляють засоби індивідуального захисту для забезпечення медустанов в Україні.
Про це повідомляють ЗМІ.
"Всі чули про відомі президентські літаки, які здійснюють чартерні рейси та доправляють засоби індивідуального захисту для забезпечення медустанов. Спочатку це були Боїнги компанії SkyUP. Тепер уже в повітря підняли і "Мрію". Наш гарант щовечора щиро переконує всю країну в тому, що все це робиться з метою забезпечити медустанови всім необхідним - для боротьби з епідемією. Однак є і зворотній бік медалі, про яку мало хто знає, але скоро дізнаються всі", - йдеться у повідомленні..
За словами журналістів, оточення Зеленського займається контрабандою товарів медичного та іншого призначення для комерційних компаній великих торгових мереж.
"Контрабанда - це без документів, за готівку, по-жлобськи. Малий і середній бізнес перебувають на межі банкрутства. Виходять із мітингами під Кабмін. В той час, як окремі наближені до Зеленського багатіють з кожним рейсом. Масштаб цієї афери величезний. Бо на кожному борту разом із засобами індивідуального захисту летить частина вантажу, який збувається через комерційні мережі. Імена цих ділків, які беруть участь в операції "Баум", добре відомі", - зазначили у ЗМІ.
Журналісти пообіцяли незабаром розкрити імена та деталі розслідування.
https://prm.ua/otochennya-zelenskogo-v-rozpal-pandemiyi-zaymayetsya-kontrabandoyu-medichnih-tovariv-z-kitayu-zmi/
Не хочеться називати прізвище отого "ЗМІ", але мервечук х ******, видно, добряче копають під клована...
Окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Операция уже получила название «Баум» - в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.
Контрабанда осуществляется на президентских самолетах, которые доставляют средства индивидуальной защиты для медучреждений в Украине.
Об этом в Facebook написала журналистка Светлана Крюкова, https://www.obozrevatel.com/politics/okruzhenie-zelenskogo-ustroilo-masshtabnuyu-aferu-s-meditsinskim-gruzom-iz-kitaya.htm передает сегодня «Обозреватель».
«Все слышали об известных президентских самолетах, которые совершают чартерные рейсы и доставляют средства индивидуальной защиты для медучреждений. Сначала это были «Боинги» компании SkyUP. Теперь уже в воздух подняли и «Мрію».
Наш гарант каждый вечер искренне убеждает всю страну в том, что это делается с целью обеспечения медучреждений всем необходимым для борьбы с эпидемией.
Однако есть и обратная сторона медали, о которой мало кто знает, но вскоре узнают все», - рассказала она.
По словам Крюковой, окружение Зеленского занимается контрабандой товаров медицинского и другого назначения для коммерческих компаний крупных торговых сетей.
«Контрабанда - это без документов, за наличные, по-жлобски.
Малый и средний бизнес находятся на грани банкротства. Выходят с митингами под Кабмин. В то время как отдельные приближенные Зеленского богатеют с каждым рейсом.
Масштаб этой аферы огромный. Потому что на каждом борту вместе со средствами индивидуальной защиты летит часть груза, который сбывается через коммерческие сети.
Имена дельцов, принимающих участие в операции «Баум», хорошо известны«, - отметила Крюкова.
Журналистка пообещала вскоре раскрыть фамилии и детали расследования.
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Напомню, «вопросы» по этим рейсам из Китая возникали уже давно:
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Вместо того ,что бы сравнить эти изделия,очередное бла-бла-бла.