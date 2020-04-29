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Керівники Тернопільських ринків відмовилися їх відкривати, не хочуть ризикувати здоров'ям людей
На засіданні Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом було прийнято рішення не відкривати продовольчі ринки до 11 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Тернопільський штаб по боротьбі з коронавірусом.
"З огляду на зростання захворюваності на коронавірус, керівники ринків зазначили, що не хочуть ризикувати здоров'ям як своїх працівників, так і жителів Тернополя", - сказано в повідомленні.
Тому вирішили: до 11 травня продовольчі ринки в Тернополі не відкривати.
Нагадаємо, раніше Кабмін підтримав критерії, що дозволяють продовольчим ринкам відновити свою діяльність.
Топ коментарі
+7 Wevelsburg
показати весь коментар29.04.2020 16:26 Відповісти Посилання
+5 буков
показати весь коментар29.04.2020 16:26 Відповісти Посилання
+4 Юрий Грунько
показати весь коментар29.04.2020 16:23 Відповісти Посилання
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