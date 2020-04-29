Керівники Тернопільських ринків відмовилися їх відкривати, не хочуть ризикувати здоров'ям людей

На засіданні Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом було прийнято рішення не відкривати продовольчі ринки до 11 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Тернопільський штаб по боротьбі з коронавірусом.

"З огляду на зростання захворюваності на коронавірус, керівники ринків зазначили, що не хочуть ризикувати здоров'ям як своїх працівників, так і жителів Тернополя", - сказано в повідомленні.

Тому вирішили: до 11 травня продовольчі ринки в Тернополі не відкривати.

Нагадаємо, раніше Кабмін підтримав критерії, що дозволяють продовольчим ринкам відновити свою діяльність.

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