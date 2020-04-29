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Новини Коронавірус і карантин
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Керівники Тернопільських ринків відмовилися їх відкривати, не хочуть ризикувати здоров'ям людей

Керівники Тернопільських ринків відмовилися їх відкривати, не хочуть ризикувати здоров'ям людей

На засіданні Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом було прийнято рішення не відкривати продовольчі ринки до 11 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Тернопільський штаб по боротьбі з коронавірусом.

"З огляду на зростання захворюваності на коронавірус, керівники ринків зазначили, що не хочуть ризикувати здоров'ям як своїх працівників, так і жителів Тернополя", - сказано в повідомленні.

Тому вирішили: до 11 травня продовольчі ринки в Тернополі не відкривати.

Нагадаємо, раніше Кабмін підтримав критерії, що дозволяють продовольчим ринкам відновити свою діяльність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 872 ринки почнуть свою роботу, по два інспектори на кожному ринку стежитимуть за дотриманням карантинних заходів, - Петрашко

Автор: 

карантин (18172) ринок (460) Тернопіль (409) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
подправят обязательно. Ибо сказано в писании - не реформируй ближнего своего, и народ многострадальный и не будешь сам отреформирован мыролюбно.
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29.04.2020 16:26 Відповісти
+5
А ми продовольчі і не закривали.
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29.04.2020 16:26 Відповісти
+4
А руководители рынков не боятся что им фейс подпортят торгаши?
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29.04.2020 16:23 Відповісти
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Мають право... Тернопільська область - четверта по розповсюдженню короновірусу. Попереду Київ, Чернівецька та І-Франківська...
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29.04.2020 16:21 Відповісти
ну на правом берегу как всегда, любят пустить пыль в глаза по типу "ни капли в рот, ни сантиметра в ...", а в итоге больницы да автобусы штурмуют со здоровыми людьми)))
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29.04.2020 16:47 Відповісти
Эти области были в "передовиках" и при свином гриппе 2009 года. (Хотя на заработки тогда на запад массово не ездили).
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29.04.2020 19:12 Відповісти
реформф, реформы, кругом одни реформы.
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29.04.2020 16:23 Відповісти
Та да - при слове "реформа" уже вздрагиваешь.
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29.04.2020 16:34 Відповісти
Пора припиняти штучно роздмухуваний психоз через вірус, який за своєю небезпечністю не так і не дотягнув до свинячого.
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29.04.2020 16:50 Відповісти
А руководители рынков не боятся что им фейс подпортят торгаши?
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29.04.2020 16:23 Відповісти
подправят обязательно. Ибо сказано в писании - не реформируй ближнего своего, и народ многострадальный и не будешь сам отреформирован мыролюбно.
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29.04.2020 16:26 Відповісти
А риск есть, по всей Украине открою рынки 1 мая а в Тернополе понимаешь решили 11 мая, обидно.
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29.04.2020 16:29 Відповісти
А Черновецкая область хоть и идет на 1-м месте вроде открыла рынки еще вчера
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29.04.2020 16:26 Відповісти
А ми продовольчі і не закривали.
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29.04.2020 16:26 Відповісти
Теперь понятно откуда столько зараженных
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29.04.2020 16:28 Відповісти
Та ні, ринки ні до чого, почалось з районів, заробітчани + попи, потім вже місто.
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29.04.2020 16:30 Відповісти
Ну и к чему ваше "умозаключение"? Рынки до 20-25 апреля были открыты практически по всей стране. Какое отношение они имеют к вспышкам по отдельным регионам?
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29.04.2020 16:33 Відповісти
За всю страну не знаю, у нас они закрыты с начала карантина (было открылись на три дня и сразу опять закрылись)
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29.04.2020 16:36 Відповісти
Почему же, например, в Одессе нет такой вспышки как в Черновцах? Если там только несколько дней назад рынки закрыли.
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29.04.2020 16:42 Відповісти
Привоз работает даже сейчас. Не так как раньше, но работает. Удивляюсь даже. На остальных рынках все равно из под полы продают. Даже ворота и калитки не закрывают. Да в Одессе большинство собственников работают подпольно. Не знаю, может тестируют мало, но официальные данные говорят о том, что у нас все терпимо.
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29.04.2020 16:45 Відповісти
Луцк. Ровно все рынки полностью закрыты с 18 марта
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29.04.2020 16:37 Відповісти
Предприниматели, чтобы в других районах не открывали рынки и у вас не было конкурентов, почаще делайте селфи со снятыми масками, а у покупателей, которые в масках, просто их сдирайте ибо - нечего...
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29.04.2020 16:41 Відповісти
КоронвиRUS летает вокруг Земного шара.Но разве это может быть?Земля то круглая по версии горе ученых
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29.04.2020 16:47 Відповісти
Кривизна Земли, как и вирус, на глаз не видна. Не исключено, они не существуют. Я бы тоже не стал верить на слово.
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29.04.2020 16:58 Відповісти
Керівники ринків бояться не за здоров'я людей, а двох інспекторів Державної служби з питань безпеки харчових продуктів...та контролю за дотриманням санітарних норм. Бо ці інспектори будуть зайняті лише складанням протоколів на продавців і керівників ринків. Невідомо наперед, наскільки інспектори будуть прискіпливі. Бо, як відомо, можна і до стовба придратися. З іншого боку інспектори все ж таки потрібні, і вони повинні мати здоровий глузд у покараннях. І не треба ховатися від інспекторів методом закриття ринків, бо інспектори і раніше були, але із-за них ринки не закривали.
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29.04.2020 16:52 Відповісти
Ну и дураки.Что изменится до 11 мая?Лапша с ушей спадёт.
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29.04.2020 16:54 Відповісти
А хто сказав , що після 11 травня карантин відмінять ?
Скоріше всього ще продовжать ...
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29.04.2020 19:45 Відповісти
А усім буде вже пох.Нарит сам вийде та почне робити те,що потрібно...
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30.04.2020 05:46 Відповісти
Ну хоть у одних хватило здравого ума, если у власти крыша поехала. Не успели продлить после 24 апреля карантин, и тут сразу же открывают рынки.. А что произошло, до просто завтра у нас новые показатели перевалим через 10 тысяч зараженных. Вперед к новым "достижениям". Доживем посмотрим цифры 25-28 мая. Как бы потом все не пришлось закрывать наглухо и надолго ( как говорится не дотерпели 2-3 недели) Но это уже совсем другая история.
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29.04.2020 17:01 Відповісти
А кем и какими цифрами доказана роль именно рынков в распространении ковид? Опыт работы рынков в Одессе и Харькове во время дурантина этот блеф опровергает.
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29.04.2020 19:19 Відповісти
ну і правильно !
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29.04.2020 17:10 Відповісти
Мабуть вирішили, що краще спочатку подивитись на чужий досвід, ніж ризикувати самим.
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29.04.2020 17:17 Відповісти
молодец Тернополь! если б еще кацапских попов из Лавры выгнал - я б вообще был счастлив!
А Черновцы поражают! Лидер среди зараженных, и все по х* !
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29.04.2020 17:36 Відповісти
 
 