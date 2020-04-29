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Глава Державної податкової Любченко підпише контракт на період карантину, - глава Мінфіну Марченко

Глава Державної податкової Любченко підпише контракт на період карантину, - глава Мінфіну Марченко

Новопризначений голова Державної податкової служби Олексій Любченко підпише контракт на період карантину, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Керівником Державної податкової служби призначено Олексія Любченка. Я відразу зазначу: призначення йде шляхом укладення контракту на період карантину", - сказав Марченко в ході пресбрифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У той же час міністр повідомив, що через десять днів Любченко повинен представити стратегічний план своєї роботи.

"Податкова буде звітувати щомісяця про виконання своєї роботи. Основний критерій - забезпечення дохідної частини бюджету. Але це не має відбуватися за рахунок тиску на бізнес", - вказав Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив Пліса очільником Держаудитслужби

Він також підтвердив, що главою Державної аудиторської служби призначений ексзаступник міністра фінансів Геннадій Пліс.

Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова і голову Державної митної служби Максима Нефьодова. Уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, зазначивши, що документи будуть прийматися до понеділка, 27 квітня. Крім того, Кабінет міністрів України дозволив призначити голову і заступника голови Державної податкової служби в результаті укладення контракту. 27 квітня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що від кандидатів на посаду керівника Державної податкової служби, призначення якого відбудеться за спрощеною процедурою, надійшли 43 заявки.

29 квітня Кабмін призначив Любченка главою Державної податкової служби.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) Мінфін (3662) призначення (2301) Державна податкова служба (451) Марченко Сергій (585) Любченко Олексій (114)


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Что это за контракт если карантин должны в мае снять, больше похоже на испытательный срок.
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29.04.2020 16:34 Відповісти
это схема называется "спи.., и тихо отвалил". карантин все спишет.
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29.04.2020 16:39 Відповісти
https://censor.net/user/457034, карантин будет продолжатся пока транш они не получат, так что готовься к продлеваниям и басням по послаблению)))
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29.04.2020 16:41 Відповісти
Класс! Подписали контракт, а ПОТОМ дали десять дней на написание программы!?
Вот нам бы так: устроиться на работу, а потом рассказывать про свои планы....
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29.04.2020 16:40 Відповісти
на самом деле никакого плана нет. его ставят, что бы поставил пару подписей и бабки ушли на кайманы, а потом уволить, что бы концы в воду.
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29.04.2020 16:42 Відповісти
Зе-беспредел пошел гулять по Украине.
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29.04.2020 16:46 Відповісти
Якась нова форма контракту.
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29.04.2020 16:47 Відповісти
 
 