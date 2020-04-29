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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівцях двоє дітей із коронавірусом перебуває в реанімації, 5-річна дівчинка досі на ШВЛ, - ОДА

У Чернівцях двоє дітей із коронавірусом перебуває в реанімації, 5-річна дівчинка досі на ШВЛ, - ОДА

У Чернівецькій області у важкому стані перебувають 44 пацієнти з коронавірусом, з них двоє дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці Чернівецька ОДА.

Станом на 29 квітня 36 пацієнтів перевели до відділення інтенсивної терапії, дев'ять підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.

Серед іншого в реанімації Чернівецької обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей з COVID-19.

"Це 5-річна дівчинка з Чернівців, підключена до апарату штучної вентиляції легенів. У неї діагностували коронавірус і пневмонію. Другий пацієнт - хлопчик 2004 року народження з підозрою на COVID-19, у якого діагностували лейкоз", - заявили в ОДА.

Також читайте: За добу на COVID-19 захворіли 133 медпрацівники, всього коронавірус виявили у 1976 медиків, - Степанов

Автор: 

діти (5157) карантин (18172) Чернівці (562) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Форумные эксперты утверждают, что аппараты ИВЛ убивают...
Беги, девочка, беги... от таких экспертов...
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29.04.2020 16:43 Відповісти
Чого, так надривно. Тут москалів як мух на лайні, нічого дивного. Гаварящіє взагалі не здатні до якого не будь мислення і діють тільки емоційно. Як "брати наші менші". І у них все на рефлекторному ріні. Реагують в основному, на "дешёвая водка", "даром", "царь сказал"...
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29.04.2020 19:22 Відповісти
Сейчас Андрюха Дидовик и тот кент, что под ником "Роман Шухевич" пишет приедет рассказать родителям той девочки, что коронавирус это фигня, и надо чтоб как можно меньше людей носили повязки и соблюдали дистанцию..
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29.04.2020 16:50 Відповісти
)))) та да. вот такие они "русские пианисты", играют чем могут выполняя заказ парашечки. перелогиниться едва успевают, массовость создавая.
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29.04.2020 17:02 Відповісти
Посилання номер 1 - https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2636873-na-prikarpatti-vid-gripu-pomerla-14ricna-divcinka.html На Прикарпатті медики проводять розслідування щодо смерті 14-річної дівчинки від грипу типу Н3N2.
https://hromadske.ua/posts/vnaslidok-uskladnen-vid-gripu-v-harkovi-pomerla-9-richna-divchinka Посилання номер 2-
https://hromadske.ua/posts/vnaslidok-uskladnen-vid-gripu-v-harkovi-pomerla-9-richna-divchinka Внаслідок ускладнень від грипу в Харкові померла 9-річна дівчинка

і так далі
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29.04.2020 17:07 Відповісти
Спасибо за ссылки.
Ношение масок снижает заболеваемость не только коронавирусом, а и гриппом, в тч и H3N2.
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29.04.2020 17:19 Відповісти
В Черновцах все очень серьезно, боюсь больных там больше просто местная власть ссыт говорить всю правду
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29.04.2020 17:02 Відповісти
А на самом деле коронавирус и не причем. И там причина совсем в другом... 99%
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29.04.2020 18:27 Відповісти
Хлопчика отого дворічного врятували. Тепер овоч....
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29.04.2020 18:53 Відповісти
 
 