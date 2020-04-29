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У Чернівцях двоє дітей із коронавірусом перебуває в реанімації, 5-річна дівчинка досі на ШВЛ, - ОДА
У Чернівецькій області у важкому стані перебувають 44 пацієнти з коронавірусом, з них двоє дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці Чернівецька ОДА.
Станом на 29 квітня 36 пацієнтів перевели до відділення інтенсивної терапії, дев'ять підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.
Серед іншого в реанімації Чернівецької обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей з COVID-19.
"Це 5-річна дівчинка з Чернівців, підключена до апарату штучної вентиляції легенів. У неї діагностували коронавірус і пневмонію. Другий пацієнт - хлопчик 2004 року народження з підозрою на COVID-19, у якого діагностували лейкоз", - заявили в ОДА.
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https://hromadske.ua/posts/vnaslidok-uskladnen-vid-gripu-v-harkovi-pomerla-9-richna-divchinka Посилання номер 2-
https://hromadske.ua/posts/vnaslidok-uskladnen-vid-gripu-v-harkovi-pomerla-9-richna-divchinka Внаслідок ускладнень від грипу в Харкові померла 9-річна дівчинка
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