У Чернівцях двоє дітей із коронавірусом перебуває в реанімації, 5-річна дівчинка досі на ШВЛ, - ОДА

У Чернівецькій області у важкому стані перебувають 44 пацієнти з коронавірусом, з них двоє дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці Чернівецька ОДА.

Станом на 29 квітня 36 пацієнтів перевели до відділення інтенсивної терапії, дев'ять підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.

Серед іншого в реанімації Чернівецької обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей з COVID-19.

"Це 5-річна дівчинка з Чернівців, підключена до апарату штучної вентиляції легенів. У неї діагностували коронавірус і пневмонію. Другий пацієнт - хлопчик 2004 року народження з підозрою на COVID-19, у якого діагностували лейкоз", - заявили в ОДА.

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