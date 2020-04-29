Кабмін схвалив збільшення оплати праці військовим і поліцейським, залученим у боротьбі з коронавірусом, - Петрашко

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про оплату праці військовослужбовців і працівників Національної поліції, що забезпечують безпеку на час карантину через пандемію CОVID-19.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко під час засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ухвалено проєкт постанови про оплату праці окремої категорії працівників військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню поширенню, локалізації та ліквідації спалаху епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби CОVID-19", - сказав Петрашко.

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Постанову прийнято з доопрацюванням в одноденний термін. Документ поки не оприлюднено.