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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін схвалив збільшення оплати праці військовим і поліцейським, залученим у боротьбі з коронавірусом, - Петрашко

Кабмін схвалив збільшення оплати праці військовим і поліцейським, залученим у боротьбі з коронавірусом, - Петрашко

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про оплату праці військовослужбовців і працівників Національної поліції, що забезпечують безпеку на час карантину через пандемію CОVID-19.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко під час засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ухвалено проєкт постанови про оплату праці окремої категорії працівників військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню поширенню, локалізації та ліквідації спалаху епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби CОVID-19", - сказав Петрашко.

Також читайте: Кошти на 300% доплати медикам, які працюють з COVID-19, виділені і вже в регіонах, - заступник голови МОЗ Шаталова

Постанову прийнято з доопрацюванням в одноденний термін. Документ поки не оприлюднено.

Автор: 

Кабмін (14160) карантин (18172) Нацполіція (15285) військовослужбовці (4812) Петрашко Ігор (170) Національна гвардія (1580) зарплата (2261) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
і як це полюцаї боряця з вірусом??? Кийками та кайданками?
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29.04.2020 16:52 Відповісти
+8
У мусоров задержки с зарплатой не будет. Они на переднем крае. Не то что медперсонал, на подтанцовке.
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29.04.2020 16:52 Відповісти
+7
Ну а полиции, то сам Бог велел! И ордена, конечно же ордена, пожалуйте. И добавку к пенсии: за особый героизм в борьбе с COVID-19
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29.04.2020 16:56 Відповісти
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Кутепову по заслугам. Потому что это та власть, которую он в том числе выбрал. НО. Мне не смешно. Завтра на его месте будем и мы. Те, кто эту власть не выбирал и не признает. Беспредел новой власти будет рубить всех на корню.
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29.04.2020 16:51 Відповісти
і як це полюцаї боряця з вірусом??? Кийками та кайданками?
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29.04.2020 16:52 Відповісти
У мусоров задержки с зарплатой не будет. Они на переднем крае. Не то что медперсонал, на подтанцовке.
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29.04.2020 16:52 Відповісти
мєдпєрсонал мона сокращать - мусара управяца бєз соплівих
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29.04.2020 16:54 Відповісти
"задействованным в борьбе с коронавирусом" - это смешно реально.
Если есть борьба,то должны быть и результаты. И какие они?
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29.04.2020 16:55 Відповісти
все правильно, даешь мусорам еще большие оклады! а врачи, которые ходили на выборы по-приколу, пускай лечат короновирус в старых халатах и марлевых повязках - защитные костюмы и маски от государтсва им не положено.
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29.04.2020 16:55 Відповісти
Ну а полиции, то сам Бог велел! И ордена, конечно же ордена, пожалуйте. И добавку к пенсии: за особый героизм в борьбе с COVID-19
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29.04.2020 16:56 Відповісти
У меня тетка родная медик со стажем, в больнице живёт, так вот, ей дали надбавки всего 700 гривен..
Мрази зелёные, горите в аду!
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29.04.2020 16:58 Відповісти
Пловца переплывшего Днепр толпа ментов-дармоедов ловила на берегу , а сейчас ЗЕвласть их мотивирует что бы ловили прямо в Днепре ? ))
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29.04.2020 17:11 Відповісти
Пловца переплывшего Днепр толпа ментов-дармоедов ловила на берегу , а сейчас ЗЕвласть их мотивирует что бы ловили прямо в Днепре ? ))
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29.04.2020 17:13 Відповісти
у меня есть хорошее предложение, полиции и военным поднять зарплату в три раза, тогда остальному быдлу можно вообще не платить пусть за похлёбку работают...
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29.04.2020 17:15 Відповісти
Зара, як серед "чорнобильців" - з'являться люди, які не причетні до цього, але будуть мати відповідне посвідчення та статус... Знаємо, проходили.
О! До речі! А найвеличнішому вже присвоїли статус УБД (з усіма надбавками, що за це начислюються) за те, що він кілька разів виїздив (начебто) туди? Відосики ж є
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29.04.2020 17:22 Відповісти
Все вірно зробили
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29.04.2020 17:55 Відповісти
Поліцаї борються з законом й платниками податків Хотів би бачити боротьбу мусора з Ковідом
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29.04.2020 18:32 Відповісти
Сміття - борцуни
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29.04.2020 18:33 Відповісти
Я думаю почему меня сегодня менты не остановили,аж удивился,а оно вон как)))
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29.04.2020 18:48 Відповісти
ВЫ ещё кредита МВФ не получили!
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29.04.2020 19:19 Відповісти
 
 