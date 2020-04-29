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Сенат Румунії заблокував створення угорської автономії на території країни

Сенат Румунії заблокував створення угорської автономії на території країни

Сенат Румунії 126 голосами відхилив законопроєкт про угорську автономію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi 24, передає Цензор.НЕТ.

Сенат Румунії відхилив проєкт про автономію Секейського краю, де компактно проживає угорська національна меншина Румунії. За це рішення після 2-годинних дебатів проголосували 126 із 135 присутніх сенаторів. Підтримали його лише представники Демократичного союзу угорців Румунії.

Проєкт, ініційований Демократичним союзом угорців Румунії, передбачав створення автономного регіону з правосуб'єктністю в Румунії. До його складу мали увійти повіти Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш. Автономія отримала би свого президента терміном на чотири роки. Угорська мова мала стати офіційною і використовуватись у державних установах; передбачалося вільне використання "символіки угорської нації".

Обговорення проєкту стало в країні темою №1 після того, як він набув чинності за процедурою "мовчазної згоди" палати депутатів. 25 березня минув кінцевий термін, до якого мала бути обговорена і проголосована ініціатива, тому парламентарі зафіксували "мовчазне схвалення" документа.

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У тому, що про проєкт "забули", Національна ліберальна партія почала звинувачувати Соціал-демократичну партію, заявляючи, що партія приховано домовилася про "мовчазне схвалення" з Демократичним союзом угорців Румунії.

"Цей нормативний акт пройшов за "мовчазним схваленням", тому що ті, хто очолює палату, не поставили його на порядок денний", - заявив прем’єр Людовик Орбан.

Ініціатори законопроекту, депутати Демократичного союзу угорців Румунії, вважають, що він відображає "історичну ідентичність регіону" та забезпечить рівні можливості для громадян і захист угорської ідентичності. Вони заявляють, що автономія регіону не впливає на територіальну цілісність і суверенітет румунської держави.

Уряд Румунії виступав проти прийняття законодавчого акту. Спеціалізовані комітети Палати депутатів також його не підтримали. Депутати адміністративної комісії заявляють, що проєкт порушує Конституцію, за якою Румунія є національною, суверенною і незалежною, унітарною і неподільною державою.

Автор: 

автономія (50) Угорщина (2342) Румунія (1192)


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Топ коментарі
+43
Это правильно.Все "автономии" делайте в своей квартире.Румыния-хороший пример.
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29.04.2020 16:53 Відповісти
+40
Венгрия во главе с Орбаном срочно по этому поводу должна потребовать исключения Румынии из НАТО, ЕС и ООН... А мы посмотрим...
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29.04.2020 16:56 Відповісти
+36
Смачно мадьяросам по губам поводили.
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29.04.2020 16:57 Відповісти
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Это правильно.Все "автономии" делайте в своей квартире.Румыния-хороший пример.
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29.04.2020 16:53 Відповісти
А давайте пригадаємо мадьярам де їх батьківщина.
Сенат Румынии заблокировал создание венгерской автономии на территории страны - Цензор.НЕТ 5863
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29.04.2020 16:54 Відповісти
была новость -что наоборот УТВЕРДИЛИ АВТОНОМИЮ???? ошибка перевода или как...
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29.04.2020 17:05 Відповісти
там двухпалатный парламент.. нижняя палата поддержала, верхняя - нет
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29.04.2020 17:10 Відповісти
надо третью палату в дурдоме чтобы раз и расстреляли всех венгров...
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29.04.2020 17:19 Відповісти
сенат оказался с яйцами
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29.04.2020 19:07 Відповісти
Та это ж националисты какие-то.
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29.04.2020 16:54 Відповісти
Опять бедных венгроязычных ущемляют.Насмотрелись на чертей запоребриковых и тоже права качать начинают.
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29.04.2020 16:54 Відповісти
они качали их ещё при Чаушеску, он он их моментально попустил!!
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29.04.2020 16:57 Відповісти
Миклош Чардаш, и автономия, и фейерверк всьо
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29.04.2020 16:55 Відповісти
Велика Угорщина вчергове накрилась мідним тазом.
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29.04.2020 16:56 Відповісти
"За" были только 9 из 135, все мадьяры. Nagy Magyarország никому нах не нужна, кроме самих ********.
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29.04.2020 17:00 Відповісти
Так румыны теперь шо, фОшизды и бындеровцы?
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29.04.2020 17:17 Відповісти
Венгрия во главе с Орбаном срочно по этому поводу должна потребовать исключения Румынии из НАТО, ЕС и ООН... А мы посмотрим...
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29.04.2020 16:56 Відповісти
Реально единственная страна союзник Гитлера, которая держала союз с ним до почти последнего дня до прихода в страну Красной армии. И румыны, и итальянцы и прочие даже успевали как либо сопротивление немцам до прихода К армии. Да и впервые годы войны мало чем отличались при окупации от немцев по геноциду. После войны это замяли наши комуняки. Та кстати и по событиям в 1956 г тогда много скрыто было от советского народа---а зря. Сложные они друзья всегда были и для всех. Но живут хорошо.
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29.04.2020 19:32 Відповісти
Треба ще нагадати НАТО про статут її організації щодо територіальних претензій.
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29.04.2020 16:57 Відповісти
Смачно мадьяросам по губам поводили.
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29.04.2020 16:57 Відповісти
отакот
бо нєфіг
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29.04.2020 17:02 Відповісти
Автономія- це анклав нестабільності. Будь-які прояви такої хріні- це останній крок до появи палаючих гнійників.
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29.04.2020 17:04 Відповісти
Единственно чего добьется будапешт, так это изоляции от демократической европы, придется требовать еще бабла у беса путлера.
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29.04.2020 17:05 Відповісти
проверьте паспорта кто голосовал *ЗА*. Уверен что ето акционеры газпрома с росийскими паспортами хотели замутить очередную *ВНР* для разжигания конфликта
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29.04.2020 17:06 Відповісти
Венграм похоже окончательно чувство меры отказало, президента им подавай на 6,6 % населения страны. Ждем воплей Орбана.
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29.04.2020 17:06 Відповісти
Угро-фины - те же кацапы. Корни общие
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29.04.2020 17:08 Відповісти
а фины тут при чём?
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29.04.2020 17:14 Відповісти
Ну так повелось, что народность, являющаяся предками кацапов, называется угро-финами.
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29.04.2020 17:16 Відповісти
Мордва і угорці це одна група, просто мордва чомусь собі взяла староболгарську мову.
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29.04.2020 17:18 Відповісти
Не совсем. Щас я это докажу.

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях по расейски написано : собак и русских не обслуживаем. А кому це не подобаеться, той - всраний москаль.
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29.04.2020 17:19 Відповісти
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29.04.2020 17:21 Відповісти
Сначала в Румынии, а потом и в Украине захотят. Сейчас в Венгрии у власти националисты.
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29.04.2020 17:09 Відповісти
різницю між фашистамі-нацистамі розумієш?
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29.04.2020 18:10 Відповісти
НАЦІОНАЛІСТИ від нацистів та фашистів відрізняються тим що не марять зробити національні імперії
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29.04.2020 18:31 Відповісти
Я когда то прочитал в одной книге идеальное определение Национализма и Нацизма:
Националист - считает все народы одинаково хорошими, но свой чуть-чуть лучше.
Нацист - все народы дерьмо, и только свой - хороший.
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29.04.2020 18:40 Відповісти
нам такое тоже предстоит в крыму
после того как орки повыздыхают)
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29.04.2020 17:11 Відповісти
И шо Сиярто теперь будет изгонять Румынию из НАТО?
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29.04.2020 17:27 Відповісти
Ну прям мадьярофобия какая то!
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29.04.2020 17:28 Відповісти
В ханти-мансійську місцева мова
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29.04.2020 17:29 Відповісти
Всех "автономных" мадьяр на хауз в Угорщину. Имеют свое национальное государство пусть и собирают своих этнических соплеменников у себя дома.
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29.04.2020 17:36 Відповісти
Тоже не понимаю этого прикола с автономиями. Есть страна проживания и есть историческа СУЩЕСТВУЮЩАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. Хочешь жить в окружении только своей национальности - едь на историческую родину. В чем проблема?
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29.04.2020 18:23 Відповісти
так то воно так... АЛЕ висер"прікол"=це сленг москальських ін'єкційних наркоманів...
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29.04.2020 18:33 Відповісти
Извини, но до меня не дошел смысл твоего комментария, можно немного шире дать ответ.
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29.04.2020 18:38 Відповісти
У румын разговор короткий. Это не наши импотенты.
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29.04.2020 17:50 Відповісти
Венгры ватную чесотку пятой точки от кацапов подхватили. Тоже приключений не хватает
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29.04.2020 17:54 Відповісти
мадяр нужно раздавить как и кацов))) мерзавцы
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29.04.2020 18:03 Відповісти
нужно вспомнить ,что Венгрия воевала на стороне Гитлеровской Германии, и в Одесской области и в Молдавии венгры зверствовали пострашнее немцев..
Надо предъявить Венгрии иск на пару десятков миллиардов, и разговаривать с мадьярам с позиции силы.. а то они офигели в конец..
ЗЫ.. то же самое ждет и нас, и скоро Шарий и ОПЗЖ начнут канючить про мадьярскую автономию..
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29.04.2020 18:25 Відповісти
В Івано-Франківський області (Надвірнянський, Коломийський р-ни) мадяри звіріли гірше німців. Німцям було п.х., є орднунг, от і гут. А мадяри доабувались до всіх - крали, гвалтували жінок, розстрілювали чоловіків
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29.04.2020 23:21 Відповісти
Мадьяры выходцы с Поволжья.
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29.04.2020 18:33 Відповісти
Ну шо, Іштвани, може вже лишите в спокої нас? Ніяк не всядетесь зі своєю писаною торбою!!!
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29.04.2020 19:15 Відповісти
Шо навіть "нациАНАЛьную платформу прімєрєнія" не створили? Ох уж це "воинствующєє руминское большинство"
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29.04.2020 19:18 Відповісти
Румын, наверняка, подстегнула б.автономия Крыма и то,что из того Украине вышло.Правда, Венгрия не раша,но таки, без всяких их автономий безопаснее..Знатно сенаторы опустили мадьяр с их Великой Мечтой..Нашей провластной "зелени"тож следует задуматься о последствиях"Особого статуса"для донбассни..
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29.04.2020 19:31 Відповісти
Геноцид угорців набуває нечуваних масштабів.
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29.04.2020 19:35 Відповісти
Хочешь иметь Венгерскую автономию в Румынии, вали Венгрию.
Так в Германии турки запросят автономию, или во Франции эфиопы и т.д.
У каждого народа есть историческая родина.
Не нравится, качаешь права, требуешь автономии, вали на историческую родину.
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29.04.2020 20:01 Відповісти
ВЕНГРОВ ПОРА И НЕОБХОДИМО СИЛЬНО НАКАЗАТЬ ВОЕННЫМИ СИЛАМИ !!!
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29.04.2020 20:08 Відповісти
Все вроде довольны, только Орбану в Евросоюзе стало тесно. Явно - зубы жмут.
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29.04.2020 21:07 Відповісти
"Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят они с поволжья, как и мы." (В.Высоцкий)
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29.04.2020 21:12 Відповісти
Ага, щас. Пусть делают свою автономии в раше.
Сейчас, после "примеров", только дебил на это пойдёт.
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29.04.2020 21:39 Відповісти
"Путін! Ввєді войска!" Я думаю що саме так деякі мадяри почнуть верещати.
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29.04.2020 21:44 Відповісти
ЖДИТЕ ПРИДУРКИ, СКОРО ТАМ ПОЯВИТСЯ "БЕЗРАБОТНЫЙ" ИЗ РАSSЕИ ПО ХФАМИЛИИ ГЫРКИНД
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29.04.2020 23:10 Відповісти
Подлый и говняный народец,который гнали отовсюду(впрочемь как и жыдву),но дружный кланово.Оттого австрийцы и узаконили жестокие наказания(14-ть лет тюрьмы за призывы ввести мадьяризацию или путлеризацию в Австрии).Румунии и Украине также следует воспользоваться опытом Австрии и в корне пресечь сепаратизм козломордых угров. https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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29.04.2020 23:50 Відповісти
 
 