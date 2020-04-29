Сенат Румунії заблокував створення угорської автономії на території країни
Сенат Румунії 126 голосами відхилив законопроєкт про угорську автономію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi 24, передає Цензор.НЕТ.
Сенат Румунії відхилив проєкт про автономію Секейського краю, де компактно проживає угорська національна меншина Румунії. За це рішення після 2-годинних дебатів проголосували 126 із 135 присутніх сенаторів. Підтримали його лише представники Демократичного союзу угорців Румунії.
Проєкт, ініційований Демократичним союзом угорців Румунії, передбачав створення автономного регіону з правосуб'єктністю в Румунії. До його складу мали увійти повіти Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш. Автономія отримала би свого президента терміном на чотири роки. Угорська мова мала стати офіційною і використовуватись у державних установах; передбачалося вільне використання "символіки угорської нації".
Обговорення проєкту стало в країні темою №1 після того, як він набув чинності за процедурою "мовчазної згоди" палати депутатів. 25 березня минув кінцевий термін, до якого мала бути обговорена і проголосована ініціатива, тому парламентарі зафіксували "мовчазне схвалення" документа.
У тому, що про проєкт "забули", Національна ліберальна партія почала звинувачувати Соціал-демократичну партію, заявляючи, що партія приховано домовилася про "мовчазне схвалення" з Демократичним союзом угорців Румунії.
"Цей нормативний акт пройшов за "мовчазним схваленням", тому що ті, хто очолює палату, не поставили його на порядок денний", - заявив прем’єр Людовик Орбан.
Ініціатори законопроекту, депутати Демократичного союзу угорців Румунії, вважають, що він відображає "історичну ідентичність регіону" та забезпечить рівні можливості для громадян і захист угорської ідентичності. Вони заявляють, що автономія регіону не впливає на територіальну цілісність і суверенітет румунської держави.
Уряд Румунії виступав проти прийняття законодавчого акту. Спеціалізовані комітети Палати депутатів також його не підтримали. Депутати адміністративної комісії заявляють, що проєкт порушує Конституцію, за якою Румунія є національною, суверенною і незалежною, унітарною і неподільною державою.
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бо нєфіг
На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях по расейски написано : собак и русских не обслуживаем. А кому це не подобаеться, той - всраний москаль.
Националист - считает все народы одинаково хорошими, но свой чуть-чуть лучше.
Нацист - все народы дерьмо, и только свой - хороший.
после того как орки повыздыхают)
Надо предъявить Венгрии иск на пару десятков миллиардов, и разговаривать с мадьярам с позиции силы.. а то они офигели в конец..
ЗЫ.. то же самое ждет и нас, и скоро Шарий и ОПЗЖ начнут канючить про мадьярскую автономию..
Так в Германии турки запросят автономию, или во Франции эфиопы и т.д.
У каждого народа есть историческая родина.
Не нравится, качаешь права, требуешь автономии, вали на историческую родину.
Сейчас, после "примеров", только дебил на это пойдёт.