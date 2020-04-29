Сьогоднішня акція протесту під Кабміном несе величезний ризик захворіти COVID-19, - Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов закликав дотримуватися правил карантину і не збиратися людей у великій кількості.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу після засідання Кабміну.
"Сьогоднішня акція протесту під стінами Кабміну — це велика небезпека не тільки для її учасників, а й для членів їх родин та близьких. Якщо серед протестувальників була хоча б одна людина, хвора на коронавірус, то ризик захворіти є в усіх без винятку людей, які були серед протестувальників, і не тільки у них, а також у всіх їх рідних, близьких. Будь ласка, будьте свідомі, дотримуйтеся правил карантину та залишайтеся вдома", - сказав Степанов.
Він нагадав, що станом на 29 квітня в Україні 9866 хворих на COVID-19.
"Дивлячись на ці показники порівняно з деякими країнами, ми можемо констатувати, що Україні вдалося не допустити стрімкого зростання хвороби. Причина одна — карантин. Обмежувальні заходи болючі, але дуже ефективні в боротьбі з коронавірусною хворобою", - сказав Степанов.
За його словами, поступове скасування обмежувальних заходів, яке уряд планує після 11 травня, можливе лише у випадку скорочення темпів поширення коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, сьогодні біля будівлі Кабінету Міністрів відбувалася акція протесту малих підприємців. Вони вимагають, щоб уряд зняв карантинні обмеження.
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зебиловстепанов орал что "70% населения Украины - продолжает работать НЕ дома"..
т.е. эти 70% - типа угрозы "не представляют".. как и посиделки зебилов в Велюре))
Скоро вас мразей ща патлы начнут вытягивать с ваших кресел, и вешать на столбах...
а потом майданная "зараза" полыхнет пожаром
Если среди протестующих была хотя бы один человек, больной коронавирусом, то риск заболеть есть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, и не только у них, но и у всех их родных, близких.Источник: https://censor.net/n3192442
п.с. КМИС: по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей (26%) проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
наверное предложит стрелять по ним
как это делалось на Майдане
чтоб уберечь от гриппа и другой болячки
мертвые не болеют
Они же не журналисты - их можно!
Про сборища в церквях МП вообще молчу....
Вот зачем все страны, кроме Беларуси и Швеции мучают людей? Вот очень интересно. Как это назвать? Мир сошел с ума.