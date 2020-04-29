Сьогоднішня акція протесту під Кабміном несе величезний ризик захворіти COVID-19, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов закликав дотримуватися правил карантину і не збиратися людей у ​​великій кількості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу після засідання Кабміну.

"Сьогоднішня акція протесту під стінами Кабміну — це велика небезпека не тільки для її учасників, а й для членів їх родин та близьких. Якщо серед протестувальників була хоча б одна людина, хвора на коронавірус, то ризик захворіти є в усіх без винятку людей, які були серед протестувальників, і не тільки у них, а також у всіх їх рідних, близьких. Будь ласка, будьте свідомі, дотримуйтеся правил карантину та залишайтеся вдома", - сказав Степанов.

Він нагадав, що станом на 29 квітня в Україні 9866 хворих на COVID-19.

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"Дивлячись на ці показники порівняно з деякими країнами, ми можемо констатувати, що Україні вдалося не допустити стрімкого зростання хвороби. Причина одна — карантин. Обмежувальні заходи болючі, але дуже ефективні в боротьбі з коронавірусною хворобою", - сказав Степанов.

За його словами, поступове скасування обмежувальних заходів, яке уряд планує після 11 травня, можливе лише у випадку скорочення темпів поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, сьогодні біля будівлі Кабінету Міністрів відбувалася акція протесту малих підприємців. Вони вимагають, щоб уряд зняв карантинні обмеження.