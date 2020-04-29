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Сьогоднішня акція протесту під Кабміном несе величезний ризик захворіти COVID-19, - Степанов

Сьогоднішня акція протесту під Кабміном несе величезний ризик захворіти COVID-19, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов закликав дотримуватися правил карантину і не збиратися людей у ​​великій кількості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу після засідання Кабміну.

"Сьогоднішня акція протесту під стінами Кабміну — це велика небезпека не тільки для її учасників, а й для членів їх родин та близьких. Якщо серед протестувальників була хоча б одна людина, хвора на коронавірус, то ризик захворіти є в усіх без винятку людей, які були серед протестувальників, і не тільки у них, а також у всіх їх рідних, близьких. Будь ласка, будьте свідомі, дотримуйтеся правил карантину та залишайтеся вдома", - сказав Степанов.

Він нагадав, що станом на 29 квітня в Україні 9866 хворих на COVID-19.

Також читайте: Діагноз "коронавірусна хвороба" ставлять тільки після ПЛР-тестування, - Степанов

"Дивлячись на ці показники порівняно з деякими країнами, ми можемо констатувати, що Україні вдалося не допустити стрімкого зростання хвороби. Причина одна — карантин. Обмежувальні заходи болючі, але дуже ефективні в боротьбі з коронавірусною хворобою", - сказав Степанов.

За його словами, поступове скасування обмежувальних заходів, яке уряд планує після 11 травня, можливе лише у випадку скорочення темпів поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, сьогодні біля будівлі Кабінету Міністрів відбувалася акція протесту малих підприємців. Вони вимагають, щоб уряд зняв карантинні обмеження.

Автор: 

протест (2408) Степанов Максим (2198)


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Топ коментарі
+34
Новый лозунг зекоманды: "Не митингуйте/протестуйте, а то заболеете"
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29.04.2020 17:05 Відповісти
+32
Сидите в стойле ато вирус напдет. А если серьезно сейчас умалишенние напишут что из за митинга заразилось много людей по всей стране.
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29.04.2020 17:07 Відповісти
+24
Вы же суки зелёные людей довели ..
Скоро вас мразей ща патлы начнут вытягивать с ваших кресел, и вешать на столбах...
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29.04.2020 17:08 Відповісти
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Новый лозунг зекоманды: "Не митингуйте/протестуйте, а то заболеете"
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29.04.2020 17:05 Відповісти
Сегодняшняя акция протеста под Кабмином несет огромный риск заболеть COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3187
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29.04.2020 17:15 Відповісти
Сьогоднішня акція протесту під Кабміном несе величезний ризик захворіти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 474
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29.04.2020 17:41 Відповісти
недавно зебилов степанов орал что "70% населения Украины - продолжает работать НЕ дома"..
т.е. эти 70% - типа угрозы "не представляют".. как и посиделки зебилов в Велюре))
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29.04.2020 17:18 Відповісти
Це мені нагадує дії гопника, який заявляє своїй жертві:"Я тебе буду бити, а ты не смійоборонятися, бо можеш вивихнути руку". Тобто гопники у владі хочуть займатися дерибаном з повним комфортом.
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29.04.2020 17:28 Відповісти
если такой смелый иди потусуйся за 500 грн от парашенко авось пронесет
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29.04.2020 17:29 Відповісти
А тебе Герега платит? Ну за зелины масочки?
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29.04.2020 19:44 Відповісти
Что-же ты гнида ,Степанов молчал , когда попы рашистские на Пасху сознательно людей заражали ? Почему не перекрыли пути к очагам сатаната Московского ,имея полную власть?
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29.04.2020 17:57 Відповісти
Пока очаги это ваши больницы. Что-то не вижу никаких вспышек после Пасхи. Кто-то кричал что Донецкая область будет эпицентром. Сколько уже дней прошло где эта вспышка ? 😂🤣
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29.04.2020 18:58 Відповісти
Сидите в стойле ато вирус напдет. А если серьезно сейчас умалишенние напишут что из за митинга заразилось много людей по всей стране.
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29.04.2020 17:07 Відповісти
До речі, цей міністр зі старої перевіреної замасляної колоди..
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29.04.2020 18:41 Відповісти
Дивує,чому наші коментарі видаляють?
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29.04.2020 19:40 Відповісти
Пару років вже ні..
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29.04.2020 20:23 Відповісти
Вы же суки зелёные людей довели ..
Скоро вас мразей ща патлы начнут вытягивать с ваших кресел, и вешать на столбах...
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29.04.2020 17:08 Відповісти
Кто начнёт?
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29.04.2020 17:09 Відповісти
не расстраивайся, это будет как всегда "нулевой пациент-предприниматель",

а потом майданная "зараза" полыхнет пожаром
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29.04.2020 17:18 Відповісти
А, это будет как всегда кто-то? А ты как же? Без тебя ничего не будет.
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29.04.2020 17:22 Відповісти
Еще один рагуль-фантазер. Уже год на майдан выходите, клоуны. Потерпи - скоро границу откроют. Тебя там пан ждет с вантузом
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29.04.2020 17:28 Відповісти
Пшёл в копанку, впопучленец луГандонец
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29.04.2020 19:45 Відповісти
пугает (из серии - все твои близкие умрут, если не перешлешь 20 копий этого письма) ....., но смешно почему то.....

Если среди протестующих была хотя бы один человек, больной коронавирусом, то риск заболеть есть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, и не только у них, но и у всех их родных, близких.Источник: https://censor.net/n3192442
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29.04.2020 17:09 Відповісти
похохочем, когда тебя после Ульянкиной реформы от вируса будет ветеринар зеленкой лечить
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29.04.2020 17:29 Відповісти
Ничего Мародер всех вылечит шоколадом
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29.04.2020 17:09 Відповісти
кому как но лично мне шоколад нравится больше чем ЗЕленая лапша
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29.04.2020 17:15 Відповісти
Таким как ты шоколад будут подовать с подливкой!
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29.04.2020 17:17 Відповісти
Заберите себе клоуна, если он так вам нравится)
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29.04.2020 17:19 Відповісти
такие как ты - жрёт зебильную тухлятину из кацапских зомбоящиков
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29.04.2020 17:20 Відповісти
Из кацапского ящика Мародер и метведчук сосали хоботом ц.у. от ху...ла
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29.04.2020 17:22 Відповісти
то-то медведчук - лучший друг зебилов, а кацап https://censor.net/user/455025 орёт как ВСЕ расейские боты - о своей личной скрепе "сосать"


п.с. КМИС: по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей (26%) проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
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29.04.2020 17:28 Відповісти
"подовать" да ? писать научись без ошибок
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29.04.2020 17:22 Відповісти
Тухлый так ты кацапскую мову вкушал с пеленок в отличаи от меня.
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29.04.2020 17:24 Відповісти
"отличаи" раз у тебя так плохо с русским то переходи на иврит
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29.04.2020 17:28 Відповісти
у кацапов - всегда плохо с "рузьким".. вот и чухонцу "https://censor.net/user/455025" ближе мордовское наречие с "отличаи"
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29.04.2020 17:30 Відповісти
А Зе за бред что творится не несет?!
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29.04.2020 17:10 Відповісти
Я рад, что тебя Степашка, вытурили из моей области....теперь сочувствовать надо всей Украине.
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29.04.2020 17:11 Відповісти
Може його треба в ООН? чи ВООЗ ?
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29.04.2020 18:53 Відповісти
Там своих идиЁтов до холери...Киву им надо, толерантность проверять.
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29.04.2020 20:31 Відповісти
Не знаю, как COVID-19, а вот медвежьей болезнью зеслуги уже заразились...
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29.04.2020 17:13 Відповісти
огромный риск умереть - это вы бездари
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29.04.2020 17:14 Відповісти
А когда Стерненко с активистами ходили от офиса президента домой к прокурорше никто о карантине не вспоминал.
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29.04.2020 17:14 Відповісти
Менты боятся Стерненко.
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29.04.2020 17:17 Відповісти
Так это зе-власть заставляет людей выходить на протесты, поэтому все претензии к ней.
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29.04.2020 17:15 Відповісти
Раніше ті ж самі люди репетували "не розхитуйте човен - Путін нападе", тепер вони ж своїм щитом зробили болячку... А те, що уряд вже викопав могилу малому і середньому бізнесу - нікого не цікавить! МВФ, ВБ вже криком кричать, що закони можуть бути не на користь економіці держави і погрожують згорнути фінансову допомогу... Але ж "новьіє ліца" труднощів не бояться - спочатку їх створюють, а потім мужньо долають... Ідіоти, курва! Де ви тіко взялися?
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29.04.2020 17:15 Відповісти
Они не взялись, они там и были - нами сейчас правит среднее звено рыго-потрошиной власти.
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29.04.2020 19:27 Відповісти
що воно верзе?
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29.04.2020 17:16 Відповісти
КоронвиRUS имеет статус дерьма на палочке,
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29.04.2020 17:18 Відповісти
Хватит истерику разводить,пора работать,50 дней карантин уже.Дармоеды 73%
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29.04.2020 17:20 Відповісти
сами не работают, лодыри, и другим не дают
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29.04.2020 22:24 Відповісти
ребята, в следующий раз вы хоть как то дайте знать - обязательно поддержу протест. И желательно чтобы все забыли про мырный протест. Пока кирпич не прилетит в харю этой мфашистской мрази - нас будут просто тупо гандошить
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29.04.2020 17:22 Відповісти
Где-то я уже это слышал. Точно!
Сьогоднішня акція протесту під Кабміном несе величезний ризик захворіти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3856
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29.04.2020 17:24 Відповісти
Трамадольщица и не такое сочинит...
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29.04.2020 17:26 Відповісти
КЭП очевидность. Акции протеста всегда несут риски. Особенно для действующей нерадивой власти получить пинок под зад.
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29.04.2020 17:28 Відповісти
Всему свое время. Как только ситуация созреет, то и деньги выделять не нужно будет.
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29.04.2020 17:34 Відповісти
Тю, одни зебилом называют - другие холопом порошенковским... А с чего ты взял, что у этой власти иммунитет от акций и Майдана? Я вот посмотрю что будет, когда заробитчан продержат в Украине до осени. Тогда и ждите к зиме Майдан. А там и ФОПники с благодарным народом подтянутся.
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29.04.2020 18:53 Відповісти
Баканов в час війни грів пузо в Кюршавелі, гофмаршал Зеленський і кардинал Єрмак зустрічався таємно з окупантами в Омані, Розумков і Аваков релаксувались в Італії і вони ж запустили без карантину 200 000 осіб в Україну, а винуваті виявились малі підприємці, які не хочуть втрачати їх діло і їх роботу а хочуть годувати сім'ю. Без економіки Україна здохне і без вірусів, бо без коштів не буде ні медицини ні економіки. Робота транспорту і підприємств повинна бути поєднана з протиепідемічними заходами. А дії зелених остолопів нагадують тушіння пожеж в Чорнобильсій зоні. Коли згоріло 26 000 га лісів, а пожежу погасив дощ. Тоді , кому потрібна така влада бездарів, яка всіх загнала на карантин, а сама продала землю чужинцям і набрала боргів.
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29.04.2020 17:29 Відповісти
кокому боху? наславшему вирус?
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29.04.2020 17:33 Відповісти
Алексеевич оттуда и привез Коронавирус,для дятлов кремлевских...
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29.04.2020 17:34 Відповісти
Пандемия в головах КоронвиRUSом РАБссии зараженные... коммунисты в свое время Мировой революцией болели,теерь Корону придумали...
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29.04.2020 17:30 Відповісти
Міняйте вже цього дурня.Щось він задержався в кабміні.
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29.04.2020 17:31 Відповісти
Правду сочинять еще уметь надо,а чесно врать научились еще 103 года назад при чЛенине...с газетой "Правда"
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29.04.2020 17:32 Відповісти
Правда? Риск заболеть? А на Пасху менты тоже ходили по церквям МП? Тоже нападали на попов с криками: не махай кадилом, а то заберу?
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29.04.2020 17:37 Відповісти
надо ж какой заботливый пиараст
наверное предложит стрелять по ним
как это делалось на Майдане
чтоб уберечь от гриппа и другой болячки
мертвые не болеют
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29.04.2020 17:39 Відповісти
Пускай ответят Степанову ихним же зеленым девизом ,,хуженебудет,,
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29.04.2020 17:40 Відповісти
Степанов - це сьогоднішня влада, як наживається на коронавірусі. І їм до лампочки безпека медиків. І ця влада - небезпека не тільки для медиків, а для всієї нації. Українці мають гуртуватись і сьогодні, першочергово, підтримувати медиків, як в 2014 році підтримували добровольців, які зупинили рашистських інтервентів. https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2Hu0lbQJA ВРАЧ РАССКАЗАЛ ВСЮ ПРАВДУ В ЛИЦО ЗЕЛЕНСКОМУ: НАС БРОСИЛИ, У НАС НЕТ ДЕНЕГ, А ВЫ ЖИРУЕТЕ! ЗеПрезидент.
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29.04.2020 17:41 Відповісти
2 дні тому - В Україні коронавірусом захворіли вже 1749 медпрацівників. За минулу добу виявили 73 нових захворювання серед медпрацівників.
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29.04.2020 17:51 Відповісти
Как говаривал один бывший.... - астанавитесь! астанавитесь.....
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29.04.2020 17:42 Відповісти
#атовируснападет.
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29.04.2020 17:48 Відповісти
Правильно! Давайте этих ЗЛОДЮГ отметелят менты и разгонят на карантин...
Они же не журналисты - их можно!
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29.04.2020 17:50 Відповісти
Шансов не более чем сборища в АП, ВР и комитетах.....
Про сборища в церквях МП вообще молчу....
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29.04.2020 18:11 Відповісти
Сьогоднішня акція протесту під Кабміном несе величезний ризик захворіти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5646
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29.04.2020 18:21 Відповісти
Де відроджено? В психлікарні?
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29.04.2020 18:55 Відповісти
А я думав, що міністр охорони здоров'я мав звітувати про готовність і забезпеченість лікарень. Чи він на аваковську корону міністра всіх справ зазіхнув?
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29.04.2020 18:23 Відповісти
Так уволить Степанова и огромный риск пропадёт
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29.04.2020 18:30 Відповісти
Сьогоднішня акція протесту під Кабміном несе величезний ризик захворіти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 907
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29.04.2020 18:43 Відповісти
Які огидні кошерні іпала...
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29.04.2020 20:57 Відповісти
блаЗЄнські можуть тримати нас у "карантині" роками.
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29.04.2020 18:50 Відповісти
Введенный из-за коронавируса карантин усилил экономическое падение Ливана, начавшееся после объявления дефолта. Люди громят банки и жалуются на голод.

Вот зачем все страны, кроме Беларуси и Швеции мучают людей? Вот очень интересно. Как это назвать? Мир сошел с ума.
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29.04.2020 19:05 Відповісти
Да какая разница?
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29.04.2020 19:10 Відповісти
Заботливый, какой! А на законность и ответственность наплевать?
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29.04.2020 20:26 Відповісти
Та нет.. это как на рынок сходить, которые с дня на день откроют. Ни какой разницы по возможности заразиться.
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29.04.2020 20:32 Відповісти
Боже! Какой ублюдок этот Степанов.
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29.04.2020 20:42 Відповісти
Не те требования. Нужно требовать отставки от и до....
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29.04.2020 21:05 Відповісти
Во шкура продажна, не було б коронавірусу вони б його придумали
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29.04.2020 22:27 Відповісти
Ему говорят, что нам насрать на ваш вирус, мы жрать хотим, а он как попугай тупой, пластинку не меняет.
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29.04.2020 22:52 Відповісти
 
 