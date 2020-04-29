Кошти на 300% доплати медикам, які працюють з COVID-19, виділені і вже в регіонах, - заступниця голови МОЗ Шаталова

Медичну субвенцію в розмірі 552,8 млн грн було перераховано на місця 16 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Кошти на доплати медикам, які працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус, виділені та вже надійшли у регіони. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова. Зарплати медиків будуть збільшені до 300% окладу.

"Для розрахунків МОЗ України збирало інформацію з обласних департаментів охорони здоров’я про кількість медиків, які працюють з пацієнтами з коронавірусом. На основі цих даних були виділені кошти. Медична субвенція у розмірі 552,8 млн грн була перерахована на місця 16 квітня. Додатково ми зробили наближення з останнього кварталу 2020 року на квітень місяць у розмірі 241,8 млн грн. Ці кошти надійдуть в регіони сьогодні, завтра", - повідомила вона.

Також заступниця міністра нагадала, що далі лікарні будуть отримувати оплату послуг від Національної служби здоров’я України за новими пакетами. Постановою Кабінету Міністрів минулого тижня прийнято чотири нових пакета: надання допомоги в стаціонарних умовах пацієнту з COVID-19, робота мобільних бригад для забору матеріалів для тестування, додаткова оплата роботи бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до пацієнтів, та окремими закладами охорони здоров'я, які лікували пацієнтів з COVID-19, хоча не були визначені, як опорні для цього. Цією ж постановою затверджені і тарифи на ці послуги.

Загалом на оплату послуг від НСЗУ лікарням, які лікують пацієнтів з коронавірусом виділено майже 15,8 млрд грн.

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