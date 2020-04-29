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Новини Коронавірус і карантин
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Кошти на 300% доплати медикам, які працюють з COVID-19, виділені і вже в регіонах, - заступниця голови МОЗ Шаталова

Кошти на 300% доплати медикам, які працюють з COVID-19, виділені і вже в регіонах, - заступниця голови МОЗ Шаталова

Медичну субвенцію в розмірі 552,8 млн грн було перераховано на місця 16 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Кошти на доплати медикам, які працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус, виділені та вже надійшли у регіони. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова. Зарплати медиків будуть збільшені до 300% окладу.

"Для розрахунків МОЗ України збирало інформацію з обласних департаментів охорони здоров’я про кількість медиків, які працюють з пацієнтами з коронавірусом. На основі цих даних були виділені кошти. Медична субвенція у розмірі 552,8 млн грн була перерахована на місця 16 квітня. Додатково ми зробили наближення з останнього кварталу 2020 року на квітень місяць у розмірі 241,8 млн грн. Ці кошти надійдуть в регіони сьогодні, завтра", - повідомила вона.

Також заступниця міністра нагадала, що далі лікарні будуть отримувати оплату послуг від Національної служби здоров’я України за новими пакетами. Постановою Кабінету Міністрів минулого тижня прийнято чотири нових пакета: надання допомоги в стаціонарних умовах пацієнту з COVID-19, робота мобільних бригад для забору матеріалів для тестування, додаткова оплата роботи бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до пацієнтів, та окремими закладами охорони здоров'я, які лікували пацієнтів з COVID-19, хоча не були визначені, як опорні для цього. Цією ж постановою затверджені і тарифи на ці послуги.

Загалом на оплату послуг від НСЗУ лікарням, які лікують пацієнтів з коронавірусом виділено майже 15,8 млрд грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 65% медиків поставили незадовільну оцінку Зеленському та Кабміну за підготовку до епідемії, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) лікарі (1290) зарплата (2261) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Не по теме, но попалось видео которое показывает кого вы выбрали. Смотрите внимательно.

https://www.youtube.com/watch?v=mHXRaOuyr2c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2n3JQDQ1siT8G3nrrXaWPcf5ASlNxmelaypKVJpbkCB_zI0TYNz7sfPps
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29.04.2020 17:25 Відповісти
Доплата работникам скорой помощи в этом месяце составила 0 грн. 0 коп. Спасибо клоунам!
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29.04.2020 17:26 Відповісти
ааа, да точно вчера или позавчера 175 лямов заграница выделила на медицину, ЗЕдебилы поблагодарите клоуна вову он сейчас расскажет с каким трудом накроил вам денех
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29.04.2020 18:03 Відповісти
Надо писать когда получили. Выделить у нас можно только кал.
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29.04.2020 18:10 Відповісти
Средства обещаны, но не проголосованы. Проголосованы, но не оформлены. Оформлены, но не выделены. Выделены, но не сразу. Сразу, но не везде. Везде, но не всем. Всем, но не 300%.
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29.04.2020 18:16 Відповісти
Да ладно, а у нас в Харькове, на заседании горсовета, Кернес вас нахер послал, и отдал 400 лямов на зоопарк, и 25 лямов медикам (сумма как и раньше была, а не 300%)
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29.04.2020 20:46 Відповісти
Без надбавки 300% и премий: украинские медики подняли волну гнева из-за нарушенного властями обещанияСреда, 29 апреля 2020, 20:11

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-04-29/bez-nadbavki-300-i-premiy-ukrainskie-mediki-podnyali-volnu-gneva-iz-za-narushennogo-vlastyami-obeschaniya/195589 переглянути новину українською

https://apostrophe.ua/uploads/image/08346f668f465a8616f183bdacf312dc.jpg Кошти на 300% доплати медикам, які працюють з COVID-19, виділені і вже в регіонах, - заступниця голови МОЗ Шаталова - Цензор.НЕТ 4096 Фото: Фокус
Медикам экстренной медицинской службы не выплатили обещанную во время https://apostrophe.ua/news/society/2020-04-02/chto-budet-s-zarplatami-medikov-skoroy-v-ukraine-vlasti-dali-chetkiy-otvet/192721 пандемии коронавируса надбавку в 300%, а наоборот сняли премии.
Об этом сообщается во всеукраинском Facebook-сообществе "Центр экстренной медицинской помощи".
Пост в сообществе написала пользователь сети Катерина Капитоненко, она спросила у коллег, выдали ли им обещанную надбавку в 300%.
Оказалось, что медикам не только не выдали надбавки, а еще и сняли все премии и они получили голый оклад.
Пост прокомментировали более сотни врачей и фельдшеров со всей Украины, они возмущены, пишут, что их обманули.
"Это издевательство конкретное для медиков, сегодня получили з/п - сказать, что в шоке - это ничего не сказать", "У нас еще и премию сняли, выдали голый оклад", "Вы верите в чудеса", - комментируют медработники.
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29.04.2020 23:10 Відповісти
зрада.
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30.04.2020 00:29 Відповісти
 
 