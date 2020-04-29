Гепарин, яким лікуватимуть від коронавірусу в Україні, небезпечний і підвищує ризик померти, - китайські вчені

Дослідники з Китаю виявили, що гепарин не знижує, а підвищує ймовірність загибелі пацієнтів при захворюванні COVID-19.

Результати своєї роботи дослідники опублікували в електронній науковій бібліотеці medRxiv, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

"Наші спостереження показують, що непереносимість гепарину і тромбоцитна недостатність, яку він викликає, можуть спонтанно виникати у хворих коронавірусною інфекцією навіть у тому випадку, якщо вони ніколи раніше не приймали цей препарат. Це може пояснювати те, чому практично всі пацієнти, які отримували цю речовину під час їх підключення до штучної нирки, померли від SARS-CoV-2", - пишуть вчені.

Як наголошується, за останні кілька тижнів європейські та американські медики почали використовувати для боротьби з коронавірусом гепарин. Ця речовина, як показали перші спостереження за критичними хворими, покращувала роботу легенів, розчиняючи тромби і пригнічуючи запалення.

Цей препарат також застосовували в Ухані. Вчені проаналізували випадки лікування гепарином і прийшли до висновку, що його прийом іноді призводив до тромбоцитної недостатності.

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Загалом від таких ускладнень постраждали понад 40% пацієнтів, які потрапили в реанімацію з важкою формою коронавірусної інфекції, тоді як зазвичай тромбоцитна недостатність розвивається лише у 1% хворих після довгого прийому гепарину.

Вчені вважають, що гепарин не можна застосовувати для боротьби з коронавірусною інфекцією в будь-яких обставинах, і що його потрібно замінити іншими антикоагулянтами, що не мають настільки небезпечних побічних ефектів.

Зазначимо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я направила МОЗу лист, в якому застерегла від використання експериментальних препаратів при лікуванні COVID-19.