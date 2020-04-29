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Новини Коронавірус і карантин
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Гепарин, яким лікуватимуть від коронавірусу в Україні, небезпечний і підвищує ризик померти, - китайські вчені

Гепарин, яким лікуватимуть від коронавірусу в Україні, небезпечний і підвищує ризик померти, - китайські вчені

Дослідники з Китаю виявили, що гепарин не знижує, а підвищує ймовірність загибелі пацієнтів при захворюванні COVID-19.

Результати своєї роботи дослідники опублікували в електронній науковій бібліотеці medRxiv, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

"Наші спостереження показують, що непереносимість гепарину і тромбоцитна недостатність, яку він викликає, можуть спонтанно виникати у хворих коронавірусною інфекцією навіть у тому випадку, якщо вони ніколи раніше не приймали цей препарат. Це може пояснювати те, чому практично всі пацієнти, які отримували цю речовину під час їх підключення до штучної нирки, померли від SARS-CoV-2", - пишуть вчені.

Як наголошується, за останні кілька тижнів європейські та американські медики почали використовувати для боротьби з коронавірусом гепарин. Ця речовина, як показали перші спостереження за критичними хворими, покращувала роботу легенів, розчиняючи тромби і пригнічуючи запалення.

Цей препарат також застосовували в Ухані. Вчені проаналізували випадки лікування гепарином і прийшли до висновку, що його прийом іноді призводив до тромбоцитної недостатності.

Читайте також: МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу: тепер також застосовуватимуть препарати-гепарини, - Степанов

Загалом від таких ускладнень постраждали понад 40% пацієнтів, які потрапили в реанімацію з важкою формою коронавірусної інфекції, тоді як зазвичай тромбоцитна недостатність розвивається лише у 1% хворих після довгого прийому гепарину.

Вчені вважають, що гепарин не можна застосовувати для боротьби з коронавірусною інфекцією в будь-яких обставинах, і що його потрібно замінити іншими антикоагулянтами, що не мають настільки небезпечних побічних ефектів.

Зазначимо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я направила МОЗу лист, в якому застерегла від використання експериментальних препаратів при лікуванні COVID-19.

Автор: 

дослідження (613) карантин (18172) Китай (4715) ліки (1335) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Имеют право на ошибку.
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29.04.2020 17:29 Відповісти
+15
пусть на новинском попробуют для начала
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29.04.2020 17:27 Відповісти
+14
Гепарин, которым будут лечить от коронавируса в Украине, опасен и повышает риск умереть, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 1528
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29.04.2020 17:25 Відповісти
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Ай да маладцы.
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29.04.2020 17:22 Відповісти
Имеют право на ошибку.
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29.04.2020 17:29 Відповісти
Степанов який санкціонував застосування гепарину, в офіційному протоколі лікування коронавірусу, має бути звільнений як непрофесіонал, а препарат гепарин має бути вилучений з протоколу лікування коронавірусу.
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29.04.2020 18:46 Відповісти
Как отмечается, в последние несколько недель европейские и американские медики начали использовать для борьбы с коронавирусом гепарин.Источник: https://censor.net/n3192451
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29.04.2020 20:41 Відповісти
Гепарин, которым будут лечить от коронавируса в Украине, опасен и повышает риск умереть, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 6053
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29.04.2020 17:23 Відповісти
Это как понимать?Кто врет?Украина или Китай?
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29.04.2020 17:23 Відповісти
Гепарин, которым будут лечить от коронавируса в Украине, опасен и повышает риск умереть, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 1528
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29.04.2020 17:25 Відповісти
В целом от подобных осложнений пострадали более 40% пациентов, которые попали в реанимацию с тяжелой формой коронавирусной инфекции, тогда как обычно тромбоцитная недостаточность развивается лишь у 1% больных после долгого приема гепарина.

Это чтобы 40% наверняка добить?
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29.04.2020 17:24 Відповісти
А как же тогда этим лечат вирус в США и Европе? Они убивают?
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29.04.2020 17:26 Відповісти
А чем тогда объяснить высокий показатель смертности у них?
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29.04.2020 17:34 Відповісти
А как иначе оправдать введение тотального мирового карантина.
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29.04.2020 17:27 Відповісти
пусть на новинском попробуют для начала
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29.04.2020 17:27 Відповісти
Степанов слушает не ученых, а торгашей....
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29.04.2020 17:27 Відповісти
К сожалению, не только наш украинский Степанов, а и все мировые степановы.
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29.04.2020 17:29 Відповісти
Что там те китайцы понимают.Вирусолог Зе сказал что можно украинцев этим лечить.
Хмм...Гепарин..Ох..еть.Дайте две.
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29.04.2020 17:30 Відповісти
в мире два Хлавных вирусолога - вова зелох, и вова фуйло...
Оба отдают команды "разработать вакцину за месяц!"
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29.04.2020 17:43 Відповісти
Гепарин высокого молекулярного веса да, увеличивает тромбоцитопению.
Гепарины Низкого Молекулярного Веса (****) имеют наименьший риск влиять на уровень тромбоцитов. В ЕС и США высокомолекулярный гепарин больше не используют в медицине. Нотолько ****.
https://www.oocities.org/it/ematologia/varie/****.html
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29.04.2020 17:32 Відповісти
Толково пояснили. Дякую.
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29.04.2020 17:51 Відповісти
Ідіоти, вини б ще ціанистим калієм спробували лікувати. До цих шкуродерів краще в руки живим не потрапляти, бо живим не вийдеш. Коли не знають чим лікувати, то готові сечею поїти, може допоможе.
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29.04.2020 17:35 Відповісти
наступні - ртуть, ціаніди, талій,новічок
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29.04.2020 18:26 Відповісти
просто есть препараты последнего поколения которые стоят денег, а есть гепарин который стоит три копейки и требует постоянного контроля тромбоцитов, но зачем если пора идти на обед к коле-котлете проесть деньжата от продажи масок
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29.04.2020 18:01 Відповісти
Венозна тромбоемболія передбачуване ускладнення при пневмонії викликаної COVID 19.І головна причина смерті від цієї болячки.Низькомолекулярний Гепарин,в профілактичних дозах,показав добрий результат у запобіганні цього ускладнення.До своїх позитивних якостей при лікуванні COVID,Гепарин має додати ще один фактор-він є дуже дешевий.Дуже дивно,що китайці такі категоричні в своїх заявах.Справа у тому,що італійці,стикнувшись з проблемою тромбоемболіі при COVID,почали свої експерименти з Гепарином і китайці їх підтримали,мол,правильно робите,ми самі його використовували,як антикоагулянт,плюс Гепарин має якісь зв'язуючі дії на сам вірус.Це по новинах,десь два тижні тому об'являли.Тому ось цей заклик до України,із сторони Китаю є якийсь дивний.
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29.04.2020 18:10 Відповісти
Суть в том что терапия гепарином должна применяться в пограничном состоянии в самом начале осложнения в виде пневмонии для предотвращения фиброза и перехода пневмонии в тяжелую форму . Имнно это почеркнули ученые в Новосибирске, которые лечили таким методом своих пациентов, и ни один пациент у них не получил осложнения и не умер. А китайцы применяли его в тяжелых случаях, когда фиброз уже развился и геприн был уже не эффективен.
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29.04.2020 19:35 Відповісти
Новосибирске? Ученые?
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29.04.2020 19:43 Відповісти
Конечно в Новосибирске одни неучи, откуда там взяться ученым.
https://www.sbras.ru/ru/organization/2134
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29.04.2020 20:11 Відповісти
россия прям центр мировой науки, одни светила. У нас разные взгляды на науку.
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29.04.2020 20:38 Відповісти
Взгляд на наука может быть один, или пациент жив или нет.
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29.04.2020 22:02 Відповісти
Чесно кажучи,я не слідкую за тим,що говорять москалі,бо в них одна пропаганда і брехня.Інформацію беру тільки італійську,бо вони це переживають на своїй шкурі.В Італії ніхто не говорить,що Гепарин,це лікарство від COVID.Але,як казав тут один з професорів,що вірус «перетворює кров на желе»(образно) і це є основною причиною смерті.Тому і взялися за Гепарин.
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29.04.2020 20:16 Відповісти
Тому й збираються...Нема людей, - нема проблем...
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29.04.2020 18:23 Відповісти
Не только Гепарин опасен, но и сам Гепа!
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29.04.2020 18:38 Відповісти
У нас, кстати, и Допа есть. К слову, дигидроксифенилаланин (ДОФА, допа).
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29.04.2020 19:23 Відповісти
Вытяжка конского каштана?
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29.04.2020 19:09 Відповісти
Спиртова витяжка бджолиного підмору.
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29.04.2020 21:16 Відповісти
Статья бредовая. Вообще медицинские аспекты лечения выносить на обсуждение общественности? Десятки миллионов людей по миру ежедневно вынуждены применять производные гепарина. И это никак не связано с коронавирусом. Давайте еще поголосуем- Чем лечить короновирусных пациентов!
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29.04.2020 19:51 Відповісти
Это из той же серии, что реклама лекарственных средств в медиа.
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30.04.2020 07:42 Відповісти
Гепарин...извините но я им мажу варикоз...а иногда и ушибы...каким боком тут коронавирус ?
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29.04.2020 20:15 Відповісти
Это вещество, как показали первые наблюдения за критическими больными, улучшало работу легких, растворяя тромбы и подавляя воспаления.Источник: https://censor.net/n3192451
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29.04.2020 20:43 Відповісти
Его наверное предложил доктор Виталий Кличко Ведь именно этим веществом его обрабатывали после поединков
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29.04.2020 20:46 Відповісти
Гепарин діє на всі фактори згортання і активується певними речовинами,котрі є в плазмі крові. Коли вони "виснажуються", гепарин не діє. Це відбувається приблизно на другу добу лікування. Потрібно контролювати не тільки кількість тромбоцитів, а також деякі показники коагулограми. Низькомолекулярні гепарин діють тільки на один фактор згортання. І не на форумі "Цензору" (при всій повазі) вирішувати, який препарат використовувати в тому чи іншому клінічному випадку.
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29.04.2020 20:46 Відповісти
так ми ж нічого і не вирішуємо. Але знати, що там бовкають китайці ( а вони бовкають то одне, то друге) все ж цікаво. Як не є - першопроходці, китаянку їх за ногу
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29.04.2020 23:23 Відповісти
Супер! Я теж маю таку точку зору. Ще б почали обговорювати проблему ДВС-синдрому у рожениць.
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30.04.2020 07:47 Відповісти
Як то ще клятву Гіпократа не приплели?
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30.04.2020 11:04 Відповісти
В мед универе есть такой предмет, как экономика и маркетинг. Там как раз разжовывают, как "привязывать" людей к лекарствам, кроватям, и вечной трате денег на плацебо. А ссучившийся МОЗ отлично спелся с китайцами, которым еще и по большому счету нужно предъявлять судебный иск. Начали новую эпопею с лекарствами, насильным прививанием и залечиванием здорового человека до полной потери иммунитета. Так что, за всем этим дерьмом стоит мировая фармацевтическая мафия. Сейчас наштампуют типа антидота 15млрд. а бабла сколько срубят!
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30.04.2020 00:02 Відповісти
А нет ли такого препарата, который 73% гарантированно выпиливал бы?
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30.04.2020 03:04 Відповісти
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30.04.2020 07:48 Відповісти
 
 