Таран нагородив поранених у зоні ООС і медпрацівників Вінницького військового госпіталю, - Міноборони. ФОТО
29 квітня, під час робочої поїздки до Вінницького гарнізону, міністр оборони України Андрій Таран нагородив поранених у зоні ООС військовослужбовців, що проходять лікування у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Медалі "За поранення" і грошові сертифікати отримали військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗС України молодший сержант Олександр Петленко і старший солдат Олександр Ковальчук.
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