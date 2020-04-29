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Таран нагородив поранених у зоні ООС і медпрацівників Вінницького військового госпіталю, - Міноборони. ФОТО

29 квітня, під час робочої поїздки до Вінницького гарнізону, міністр оборони України Андрій Таран нагородив поранених у зоні ООС військовослужбовців, що проходять лікування у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Таран нагородив поранених у зоні ООС і медпрацівників Вінницького військового госпіталю, - Міноборони 01

Медалі "За поранення" і грошові сертифікати отримали військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗС України молодший сержант Олександр Петленко і старший солдат Олександр Ковальчук.

Таран нагородив поранених у зоні ООС і медпрацівників Вінницького військового госпіталю, - Міноборони 02

Також міністр нагородив цінними подарунками та відомчими нагородами медичних працівників госпіталю.

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Таран нагородив поранених у зоні ООС і медпрацівників Вінницького військового госпіталю, - Міноборони 03

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Вінниця (627) нагорода (1280) поранення (2820) операція Об’єднаних сил (6725) Таран Андрій (267)


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