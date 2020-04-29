КСУ перейшов до закритої частини пленарного засідання у справі щодо недоторканності нардепів

Вивчивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Велика палата Конституційного Суду України перейшла до закритої частини для ухвалення рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко повідомив, що автори клопотання оскаржують конституційність цього Закону, наполягаючи на тому, що його прийняття Верховною Радою України відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення. Як вважають народні депутати, парламент порушив принцип верховенства права та діяв у спосіб, не передбачений Конституцією України.

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Суддя-доповідач також повідомив, що з метою забезпечення повного і об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення направлено запити до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України з проханням висловити позиції з питань, порушених у конституційному поданні.

Вивчивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Велика палата Конституційного Суду України перейшла до закритої частини для ухвалення рішення.

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Як повідомлялося, 50 депутатів, більшість яких із партії "Опозиційна платформа - За життя", хочуть оскаржити в Конституційному суді закон про скасування депутатської недоторканності, який набув чинності 1 січня 2020 року

Депутати вважають закон неконституційним, оскільки Верховна Рада ухвалила його з порушенням процедури. Так, за нього попередньо проголосували в ніч на 30 серпня і остаточно ухвалили 3 вересня. Щоб це було можливим, депутати почали першу сесію раніше і закрили після одного засідання.

У поданні зазначається, що перша сесія не була черговою, тому на ній не можна було розглядати поправки до Конституції.

Нагадаємо, Верховна Рада у вересні ухвалила законопроєкт (№7203) про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року.

3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

18 грудня парламент проголосував у цілому за законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.