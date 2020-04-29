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За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США

За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США

Посольство вітає розслідування того, як поліцейські поводилися з журналістами під час нинішніх протестів біля будівлі уряду.

Про це дипмісія США повідомила в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні. Репортажі незалежних медіа відіграють найважливішу роль в українській демократії", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Голова Нацполіції Клименко: Дії поліцейських щодо Кутєпова засуджую, призначено службове розслідування

Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. 

Читайте також: Знаючи Кутєпова, потрібно детально розбиратися, - речник МВС Шевченко про інцидент з журналістом "Громадського" біля Кабміну

В поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення поліцейськими службових повноважень.

Дії своїх підлеглих засудив глава Нацполіції Ігор Клименко. Стосовно поліцейських розпочато службове розслідування, їх тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.

За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США 01

Автор: 

Нацполіція (15285) посольство (948) США (23449) Кутєпов Богдан (12)


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Топ коментарі
+32
о! Если ли бы не посольство США... То на Кутепова повесили бы избиение 5 ти ментов... + злисну непокору...
Да уж... Можно себе представить, если бы там был не журналист, а обычный человек...
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29.04.2020 17:43 Відповісти
+17
ми тут строїм поліцейський режим як у масквє
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29.04.2020 17:48 Відповісти
+9
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 5463
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29.04.2020 17:46 Відповісти
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о! Если ли бы не посольство США... То на Кутепова повесили бы избиение 5 ти ментов... + злисну непокору...
Да уж... Можно себе представить, если бы там был не журналист, а обычный человек...
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29.04.2020 17:43 Відповісти
Кутепов гопник, зигующий в прямом эфире и работающий на помойку живущую на гранты. К понятию "журналист" не имеет отношения от слова СОВСЕМ. За свое хамство получил заслуженную оплевуху. Полиция была крайне корректна, и они большие молодцы в этой ситуации.
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29.04.2020 19:19 Відповісти
Им то какое дело?
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29.04.2020 17:43 Відповісти
Вата тупа! В спам!
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29.04.2020 17:53 Відповісти
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29.04.2020 18:34 Відповісти
фельдшер тоже не соблюдает правила безопасности. маска нос не прикрывает. впрочем носит так же, как каждый второй в атбовнеЗа потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 2513
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29.04.2020 22:54 Відповісти
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 5463
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29.04.2020 17:46 Відповісти
Через пару місяців Ліза може ще благатиме про путч?))
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29.04.2020 18:03 Відповісти
Это магазин плюшевых клоунов.
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29.04.2020 18:41 Відповісти
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 3923
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29.04.2020 18:45 Відповісти
йанкі! Ґоу хоум!!!
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29.04.2020 17:47 Відповісти
ми тут строїм поліцейський режим як у масквє
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29.04.2020 17:48 Відповісти
Та в спам тупу вату, нема там про що говорити
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29.04.2020 17:54 Відповісти
да, ващє тупийє - сарказмов нє понімают
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29.04.2020 18:41 Відповісти
да не ми а еврей боится украинцев..но пример попередника показуе шо як нас ще достануть то й до омана недобижить
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29.04.2020 17:54 Відповісти
Кто такие вы?
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29.04.2020 18:07 Відповісти
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 2035
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29.04.2020 18:46 Відповісти
Видно сильно американцы влезли в Украину ,если на всякую ерунду реагируют.
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29.04.2020 17:48 Відповісти
больше всех тут поналазило моисеев и домой не едут..достали уже..
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29.04.2020 17:52 Відповісти
Сейчас вся цензорская мордва сюда ломанется со своим ценным мнением.
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29.04.2020 17:49 Відповісти
На травку журналист наступил
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29.04.2020 18:08 Відповісти
Зє!млю топчєт, падонаґ!
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29.04.2020 18:43 Відповісти
у нас все перед законом равны
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29.04.2020 19:53 Відповісти
Тупые полицейские сделали из обычного ущерба жертву.
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29.04.2020 17:53 Відповісти
Іран (в який колись Україна експортували Ани) збудував космодром, ракетоносій і супутник ДЗЗ. Що збудували в Україні олігархи під патронатом МВФ?
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 7322
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29.04.2020 17:55 Відповісти
збудували схему по обкраданню українського народу!
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29.04.2020 18:36 Відповісти
А ще збудував шаріат, релігійне мракобісся та екомончну стагнацію через залежність на енргоносії.
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29.04.2020 18:39 Відповісти
заміни шаріат на судєйскій бєспрєдєл і получиш картіну маслом
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29.04.2020 18:48 Відповісти
Надіюсь, виживе після реанімації.Жостко пацана пресонули.Хай Банкова йому премію випише.
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29.04.2020 17:56 Відповісти
...не не. рано. артем шевченко лично знает какой кутепов.)
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29.04.2020 17:57 Відповісти
Авокян своих шакалов настропалил на журналистов, - мразь такая!
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29.04.2020 18:03 Відповісти
Хробацьке було вагомим майданчиком для поливання Пороха помиями.
В тому ж випадку і про переслідування владою клятого бариги журналістів.
Наголосували собі свободи слова?
То ЇжТе. Не заляпайтеся.
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29.04.2020 18:06 Відповісти
при чем тут посольство сша к украине..
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29.04.2020 18:24 Відповісти
Они конверты с валютой вливают в "громадське"...
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29.04.2020 18:31 Відповісти
Москалем засмерділо! Ти проти Америки - значить ти ватнік!
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29.04.2020 18:58 Відповісти
Пловец из гидропарка бурьянов привез верхом на лошади письмо рускоговорящему авакорюкзаку, где сделал полный расклад о состоянии украинской совковой мусорни, где наглядно видно результат аваковской реформы по образцу беса путлера.
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29.04.2020 18:27 Відповісти
Ліцемерить посольство--бо в США за невиконання законих вимог поліції астання діє набагато жорсткіше. Бачив сам. А кутепов бидло,яке потрібно ще пошукати.
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29.04.2020 18:31 Відповісти
Ты поучи жену щи варить. А были ли требования полиции законными разберется суд. Налицо препятствование журналистской деятельности и в США за это большие сроки дают.
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29.04.2020 18:43 Відповісти
В Амриці поліція ніколи не пристане до журналістів, які відео собі знімають... Я не люблю Кутєпова, але тут все було в прямому ефірі (він ж стрімив) і на відео все є!
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29.04.2020 18:50 Відповісти
Полиция не пристанет ага Там президент журналистов на *уй послыает
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29.04.2020 22:34 Відповісти
Ты же уася, какая нахрен Америка??? Ты за территорию своего Мухосранска выезжал?
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29.04.2020 19:09 Відповісти
Ти чи кацап тупий,чи мололетка. Ну може просто бидло.
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29.04.2020 19:14 Відповісти
да у нєво гранати нє той сістєми
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29.04.2020 18:44 Відповісти
STERNENKO - Youtubehttps://youtu.be/YOoImu0j0yk Поліція напала на журналіста Кутєпова, а країною керує колективний Тищенко. Підсумки правління Зе
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29.04.2020 18:47 Відповісти
И кто его знал,пока он по копаному не походил? А теперь всемирно известный журналист!
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29.04.2020 18:52 Відповісти
мусора главного реформатора мусарни собакова - рюкзакова)))))
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29.04.2020 18:54 Відповісти
Да ты видать крутой пацан из засцаной тёмной подворотни, что мусоров поганых на ножы по вечерам паднимаешь?
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29.04.2020 19:01 Відповісти
Молодцы америкосы!
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29.04.2020 19:02 Відповісти
Москалем засмерділо!
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29.04.2020 19:05 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1255458965355364353 2 ч

Кутепову по заслугам. Потому что это та власть, которую он в том числе выбрал. НО. Мне не смешно. Завтра на его месте будем и мы. Те, кто эту власть не выбирал и не признает. Беспредел новой власти будет рубить всех на корню.
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29.04.2020 19:12 Відповісти
Вже рік жодного дня без того, щоб Зе_влада не обісралась.
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 7164
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29.04.2020 19:38 Відповісти
А что сказал Арсен ? Он так сильно переживает за утилизацию ракетного топлива, что ему нет дела до такой "мелочевки "?Про взяточников полицейских по всей стране и вспоминать не хочется .....
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29.04.2020 19:41 Відповісти
УЖЕ ТОШНИТ ОТ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ УШЛЕПКОВ КОНЧЕННЫХ И США ВЛАСТИ УБЛЮДКОВ ЗАЖРАВШИХСЯ !!! ОСТАВЬТЕ УКРАИНУ В ПОКОЕ - ПДРЫ !!!
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29.04.2020 19:47 Відповісти
Видя беспредел и беспомощность Зе даже уже посольство не выдержало
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29.04.2020 19:54 Відповісти
Ну нифига себе. с такой крышей он там мог пописать и покакать на том газоне спокойно, и еще какую нибудь нужду справить
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29.04.2020 19:57 Відповісти
Ну раз США тогда нужно исполнять... полицию казнить
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29.04.2020 22:30 Відповісти
Для Америки це сенсація.Вони ж не знають,що при кучмо-потрашенкові навіть екс-президента на підлозі ресторану ментяри мотузили,а журналюг навіть вбивали.Це взагалі-то при мафіозному олігархатові кріпацького ладу України-нормальне явище.
Правда,для американців це дзвінок-злочинна влада з 90-х і досі бандюкує в Україні.
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29.04.2020 22:55 Відповісти
https://www.facebook.com/rena.kerimova.90/videos/3735615763178284/ Хай американці переглянуть оце відео
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29.04.2020 23:08 Відповісти
мусора и зеленский - мрази
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29.04.2020 23:23 Відповісти
Тузика показушно отругают ("погрозят пальчиком", может даже "отстранят от работы") и сошлют на отдых в санаторий, пока шумиха не уляжится!
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29.04.2020 23:33 Відповісти
УЖЕ ТОШНИТ ОТ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ УШЛЕПКОВ КОНЧЕННЫХ И США ВЛАСТИ УБЛЮДКОВ ЗАЖРАВШИХСЯ !!! ОСТАВЬТЕ УКРАИНУ В ПОКОЕ - ПДРЫ !!!
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29.04.2020 23:57 Відповісти
 
 