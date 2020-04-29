За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США
Посольство вітає розслідування того, як поліцейські поводилися з журналістами під час нинішніх протестів біля будівлі уряду.
Про це дипмісія США повідомила в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні. Репортажі незалежних медіа відіграють найважливішу роль в українській демократії", - сказано в повідомленні.
Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.
В поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення поліцейськими службових повноважень.
Дії своїх підлеглих засудив глава Нацполіції Ігор Клименко. Стосовно поліцейських розпочато службове розслідування, їх тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.
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Да уж... Можно себе представить, если бы там был не журналист, а обычный человек...
В тому ж випадку і про переслідування владою клятого бариги журналістів.
Наголосували собі свободи слова?
То ЇжТе. Не заляпайтеся.
Кутепову по заслугам. Потому что это та власть, которую он в том числе выбрал. НО. Мне не смешно. Завтра на его месте будем и мы. Те, кто эту власть не выбирал и не признает. Беспредел новой власти будет рубить всех на корню.
Правда,для американців це дзвінок-злочинна влада з 90-х і досі бандюкує в Україні.