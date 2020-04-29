Підполковника поліції затримали на Кіровоградщині на хабарі 10 тис. грн, під час обшуку в кабінеті виявлено 56 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО
У Кіровоградській області правоохоронці затримали на хабарі одного з заступників начальника Голованівського відділу ГУ Нацполіції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки отримали інформацію про наявність у підполковника поліції додаткового "заробітку" за сприяння у вирішенні різних питань. Наприклад, за видачу посвідчення водія поліцейський збирався отримати 10 тис. гривень.
Відразу після отримання останньої частини домовленої суми хабаря, співробітника поліції затримали.
Під час санкціонованого обшуку в кабінеті поліцейського виявлено та вилучено 55 300 доларів, походження яких буде встановлено. Також виявлено конверт із підписом "військкомат", в якому була ще тисяча доларів.
Зараз готується вручення підозри підполковнику поліції і подання до суду на обрання санкції. За корупційні оборудки поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
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туда за этим у нас и идут....
я за всю свою жизнь раза три всего встретил честных ментов... - всех запомнил...
но скорее всего и они скурвились уже....
На конверте же написано "военкомат"
Жадность фраера сгубила!
Это он каждого жителя обобрал?