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Новини Хабарники
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Підполковника поліції затримали на Кіровоградщині на хабарі 10 тис. грн, під час обшуку в кабінеті виявлено 56 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

У Кіровоградській області правоохоронці затримали на хабарі одного з заступників начальника Голованівського відділу ГУ Нацполіції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Підполковника поліції затримали на Кіровоградщині на хабарі 10 тис. грн, під час обшуку в кабінеті виявлено 56 тис. дол., - Нацполіція 01

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки отримали інформацію про наявність у підполковника поліції додаткового "заробітку" за сприяння у вирішенні різних питань. Наприклад, за видачу посвідчення водія поліцейський збирався отримати 10 тис. гривень.

Відразу після отримання останньої частини домовленої суми хабаря, співробітника поліції затримали.

Підполковника поліції затримали на Кіровоградщині на хабарі 10 тис. грн, під час обшуку в кабінеті виявлено 56 тис. дол., - Нацполіція 02

Під час санкціонованого обшуку в кабінеті поліцейського виявлено та вилучено 55 300 доларів, походження яких буде встановлено. Також виявлено конверт із підписом "військкомат", в якому була ще тисяча доларів.

Підполковника поліції затримали на Кіровоградщині на хабарі 10 тис. грн, під час обшуку в кабінеті виявлено 56 тис. дол., - Нацполіція 03

Зараз готується вручення підозри підполковнику поліції і подання до суду на обрання санкції. За корупційні оборудки поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Читайте також: Начальник відділу Держприкордонслужби вимагав $1,1 тис. за безперешкодне проходження підлеглим військової служби на Буковині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4738) Нацполіція (15285) Кіровоградська область (584)


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Топ коментарі
+17
НАДОЕЛО, БЛИН! Сколько можно писать о том, что поймали взяточника, которому "грозит" срок? Вы хотя бы раз видели, чтобы их РЕАЛЬНО посадили??? Всё, что ему грозит - это лишение обнаруженных сумм (в пользу тех, кто нашел), а также несколько месяцев прогулов, за которые ему потом выплатят компенсацию, поскольку восстановят в прежней должности. Суки.
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29.04.2020 17:38 Відповісти
+6
Систему нужно менять, а не морды по телеку.
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29.04.2020 17:51 Відповісти
+3
Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2488
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29.04.2020 17:53 Відповісти
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НАДОЕЛО, БЛИН! Сколько можно писать о том, что поймали взяточника, которому "грозит" срок? Вы хотя бы раз видели, чтобы их РЕАЛЬНО посадили??? Всё, что ему грозит - это лишение обнаруженных сумм (в пользу тех, кто нашел), а также несколько месяцев прогулов, за которые ему потом выплатят компенсацию, поскольку восстановят в прежней должности. Суки.
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29.04.2020 17:38 Відповісти
Надюха не сумела со своими баржевыми пулеметами, а ты тут кричишь - толку мало
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29.04.2020 17:52 Відповісти
10000 % !
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29.04.2020 18:02 Відповісти
А судьи кто?
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29.04.2020 19:01 Відповісти
потужно отреформированный подполковник
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29.04.2020 17:38 Відповісти
он наверняка еще будучи лейтенантом брал взятки....
туда за этим у нас и идут....
я за всю свою жизнь раза три всего встретил честных ментов... - всех запомнил...
но скорее всего и они скурвились уже....
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29.04.2020 17:43 Відповісти
И добавить нечего.
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29.04.2020 22:54 Відповісти
це точно..
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29.04.2020 17:43 Відповісти
Так это осталось еще с новогодних праздников, он наколядувал.
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29.04.2020 17:39 Відповісти
хапуга и рвач!! в один карман! поэтому и не просигнализировали о готовящимся кипише!!
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29.04.2020 17:39 Відповісти
Нихрена себе обороты у сраного замначальника райотдела.
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29.04.2020 17:42 Відповісти
Нічого в нашій країні не міняється(
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29.04.2020 17:42 Відповісти
Систему нужно менять, а не морды по телеку.
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29.04.2020 17:51 Відповісти
Почему сразу взятка? Человек делал людям одолжение и брал у них деньги на ответственное хранение..
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29.04.2020 17:43 Відповісти
Нормально так заглянули.
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29.04.2020 17:50 Відповісти
Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2488
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29.04.2020 17:53 Відповісти
Не встиг "наверх" передати?
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29.04.2020 17:53 Відповісти
как пить дать , зажирно для задрыпаного Голосранська , который просто пгт с убитыми подьездными дорогами ... новая полиция говорите , от рюкзакова !!
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29.04.2020 18:00 Відповісти
скажет что чужие деньги хранил... и всех делов то
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29.04.2020 17:58 Відповісти
То были деньги на армию.
На конверте же написано "военкомат"
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29.04.2020 18:07 Відповісти
прост о остальные 55 неуспел в конверт запихнуть , а так мол " братва" в погонах с зарплаты скинулась !
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29.04.2020 18:11 Відповісти
Жене не доверяет, дома не хранил...
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29.04.2020 18:11 Відповісти
Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7684
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29.04.2020 18:48 Відповісти
а вы им зарплаты повышаете..
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29.04.2020 19:04 Відповісти
Отыметь вора позорного в очко публично!
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29.04.2020 19:18 Відповісти
"Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл."
Жадность фраера сгубила!
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29.04.2020 19:18 Відповісти
В бедном Голованевске 56 тыс. долларов?
Это он каждого жителя обобрал?
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29.04.2020 19:31 Відповісти
И ТАКИХ ЖЕ СОТНИ, ТЫСЯЧИ... !!!
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29.04.2020 20:03 Відповісти
Даешь каждому подполковнику по столько! А полковникам вдвое больше. В качестве дневного заработка, разумеется.
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29.04.2020 20:23 Відповісти
Да посадили бы хоть эту кучу коррумпированого говна.
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29.04.2020 20:27 Відповісти
да то ещо то болото Голованевск. и Лозинский отуда и лес вырезали , а дороги вооще убиты
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30.04.2020 00:18 Відповісти
 
 