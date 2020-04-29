КБ "Луч" достроково відвантажило ЗСУ 16 ракет "Вільха" в рамках виконання держоборонзамовлення на 2019 р
Державне підприємство "ДККБ "Луч", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відвантажило Збройним силам України останні 16 одиниць ракети "Вільха" з партії, яка серійно виготовлялася на підприємстві в рамках державного оборонного замовлення-2019.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Згідно з календарним планом контракту поставку усієї кількості виробів передбачалося здійснити до кінця травня 2020 року. Однак, з огляду на важливість цих виробів для підвищення боєздатності Збройних сил України, ДП "ГККБ "Луч" завершило виконання контракту достроково. На початку квітня військовим була поставлена остання партія виробів "Вільха", - сказано в повідомленні.
Конструкторське бюро "Луч" під час карантину працює на повну потужність: тривають роботи в рамках раніше укладених контарктів, модернізація ракетної системи "Вільха-М" і випробування ракетного комплексу "Нептун".
"Вільха" - це високоточні 300-мм реактивні боєприпаси, які перебувають на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ.
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И сарказм был в том, что 16 ракет во время войны должны производить в день, а не за месяц.
Хз, сколько их.
"Государственное предприятие "ГККБ "Луч", входящее в состав ГК "Укроборонпром", отгрузило Вооруженным силам Украины последние 16 единиц ракеты "Вильха" из партии, которая серийно изготавливалась на предприятии в рамках государственного оборонного заказа-2019.Источник: https://censor.net/n3192464"
У грудні 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Шепетівським ремонтним заводом було повідомлено про підготовку другого зразка «Вільхи».
За словами генерального конструктора «Вільхи» вже замовлено близько 100 ракет. Перші пускові установки мають бути готові в першій половині 2019 року, а ракети у другій половині 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-23 [23]
https://censor.net/news/3177178/v_2020_planiruetsya_zakupka_okolo_3_tys_raketnyh_kompleksov_i_raket_na_2_mlrd_grn_minoborony_foto
https://censor.net/resonance/3176375/proekt_gosoboronzakaza2020_likvidiruet_raketnuyu_programmu_ukrainy
Казначейство блокує виплати на виготовлення озброєння за ДОЗ-2020
"... Підприємства, які мають виконувати державне оборонне замовлення з розробки та серійного виготовлення нових зразків техніки та озброєння для Збройних Сил, досі не отримали на це кошти. Навіть після того, як ДОЗ-2020 вступив у силу, жодне з підприємств вітчизняного ОПК не змогло скористатись державним фінансуванням, аби почати виконувати контракти...."
Низький Вам уклін від всієї України!
С нашим миролюбцем говнокомандующим неизвестно чего можно ожидать.
нужно как минимум 15-20 машин с коплектом по 50 изделий на каждую.
Источник: https://censor.net.ua/n3192464
А на 2020 зеленые денег не дали.
Хорошее 'хуже не будет' выбрали уставшие от войны.
https://twitter.com/***************
Iнформагентство Мiноборони ***********
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·https://twitter.com/***************/status/1255110234135298048 28 апр.
Форвард іспанського «Альбасете» Роман Зозуля закупив для Збройних Сил України медичні маски та тести на коронавірус
И тебе, брат, за пост!
Мне одному кажется что данный заголовок содержит некое внутреннее противоречие???
У грудні 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Шепетівським ремонтним заводом було повідомлено про підготовку другого зразка «Вільхи».
За словами генерального конструктора «Вільхи» вже замовлено близько 100 ракет. Перші пускові установки мають бути готові в першій половині 2019 року, а ракети у другій половині 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-23 [23]
У Смерча очень сложные в изготовлении трубы пусковой установки. Их делали только на одном заводе в РФ, на котором под это создали целую уникальную производственную линию. Делать их, было сложнее чем артиллерийские стволы.
А Украина научилась их делать?