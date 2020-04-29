КБ "Луч" достроково відвантажило ЗСУ 16 ракет "Вільха" в рамках виконання держоборонзамовлення на 2019 р

Державне підприємство "ДККБ "Луч", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відвантажило Збройним силам України останні 16 одиниць ракети "Вільха" з партії, яка серійно виготовлялася на підприємстві в рамках державного оборонного замовлення-2019.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Згідно з календарним планом контракту поставку усієї кількості виробів передбачалося здійснити до кінця травня 2020 року. Однак, з огляду на важливість цих виробів для підвищення боєздатності Збройних сил України, ДП "ГККБ "Луч" завершило виконання контракту достроково. На початку квітня військовим була поставлена ​​остання партія виробів "Вільха", - сказано в повідомленні.

Конструкторське бюро "Луч" під час карантину працює на повну потужність: тривають роботи в рамках раніше укладених контарктів, модернізація ракетної системи "Вільха-М" і випробування ракетного комплексу "Нептун".

"Вільха" - це високоточні 300-мм реактивні боєприпаси, які перебувають на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ.

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