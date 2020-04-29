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Новини Агресія Росії проти України
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КБ "Луч" достроково відвантажило ЗСУ 16 ракет "Вільха" в рамках виконання держоборонзамовлення на 2019 р

КБ

Державне підприємство "ДККБ "Луч", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відвантажило Збройним силам України останні 16 одиниць ракети "Вільха" з партії, яка серійно виготовлялася на підприємстві в рамках державного оборонного замовлення-2019.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Згідно з календарним планом контракту поставку усієї кількості виробів передбачалося здійснити до кінця травня 2020 року. Однак, з огляду на важливість цих виробів для підвищення боєздатності Збройних сил України, ДП "ГККБ "Луч" завершило виконання контракту достроково. На початку квітня військовим була поставлена ​​остання партія виробів "Вільха", - сказано в повідомленні.

Конструкторське бюро "Луч" під час карантину працює на повну потужність: тривають роботи в рамках раніше укладених контарктів, модернізація ракетної системи "Вільха-М" і випробування ракетного комплексу "Нептун".

"Вільха" - це високоточні 300-мм реактивні боєприпаси, які перебувають на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влучання "Вільхи-М" і воронка від вибуху. Ексклюзивне ВІДЕО

Автор: 

армія (3780) оборона (4834) зброя (7543) ракети (4078) Укроборонпром (1739)


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Топ коментарі
+21
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29.04.2020 17:51 Відповісти
+19
Да, и конструкторам, и изготовителям, и Турчинову, и Порошенко. Спасибо всем.
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29.04.2020 18:01 Відповісти
+17
а оборонного заказа 2020 на ракеты "ольха" - нет. потому что Украиной правит малороский шут, который с подельниками разграбил бюджет.
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29.04.2020 17:59 Відповісти
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29.04.2020 17:51 Відповісти
отгрузило Вооруженным силам Украины последние 16 единиц ракеты "Виьха" из партии, которая серийно изготавливалась на предприятии в рамках государственного оборонного заказа-2019 Статью читали?
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29.04.2020 18:09 Відповісти
Читал.
И сарказм был в том, что 16 ракет во время войны должны производить в день, а не за месяц.
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29.04.2020 18:25 Відповісти
Ах,сарказм. Ну это лишь твоя отмазка после собственной лажи,не более.)
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29.04.2020 18:32 Відповісти
производить, а так же суметь их сохранить на складах
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29.04.2020 22:58 Відповісти
Во-первых их больше. Во-вторых, это высокоточные ракеты, а не по типу "Град". И в третьих: Утин - *****. Ну, и в четверных: Вовочка - тридварас. Он пытается уничтожить ракетную программу Украины. Развивать ее точно не будет.
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29.04.2020 18:21 Відповісти
По всем пунктам +, кроме того, что их больше.
Хз, сколько их.
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29.04.2020 18:26 Відповісти
Еще раз смотрим.
"Государственное предприятие "ГККБ "Луч", входящее в состав ГК "Укроборонпром", отгрузило Вооруженным силам Украины последние 16 единиц ракеты "Вильха" из партии, которая серийно изготавливалась на предприятии в рамках государственного оборонного заказа-2019.Источник: https://censor.net/n3192464"
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29.04.2020 20:03 Відповісти
Того року літом, чи раніше, коли прийняли на озброєння замовили тільки 100шт в війська

У грудні 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Шепетівським ремонтним заводом було повідомлено про підготовку другого зразка «Вільхи».
За словами генерального конструктора «Вільхи» вже замовлено близько 100 ракет. Перші пускові установки мають бути готові в першій половині 2019 року, а ракети у другій половині 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-23 [23]
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29.04.2020 22:55 Відповісти
Ну ты и прогнулся конечно
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29.04.2020 19:26 Відповісти
шта?
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29.04.2020 19:39 Відповісти
А читать мы умеем? Или писатель?
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29.04.2020 18:26 Відповісти
Хоч одна добра новина на сьогодення.
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29.04.2020 17:52 Відповісти
Это еще в рамках финансирования на 2019 год, утвержденного еще Порохом. И испытания, и доработка, и отгрузка первой партии. А дальше полный пипец. Ракетная программа сворачивается. Денег не дали на это ни копейки.
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29.04.2020 17:59 Відповісти
Ну как это не дали ?
https://censor.net/news/3177178/v_2020_planiruetsya_zakupka_okolo_3_tys_raketnyh_kompleksov_i_raket_na_2_mlrd_grn_minoborony_foto
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29.04.2020 18:07 Відповісти
https://censor.net/news/3188391/finansirovanie_ostanovleno_my_byli_vynujdeny_uvolit_687_chelovek_direktor_proizvodyaschego_raketnoe

https://censor.net/resonance/3176375/proekt_gosoboronzakaza2020_likvidiruet_raketnuyu_programmu_ukrainy
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29.04.2020 18:24 Відповісти
Эта новость еще февральская, после этого зеленые кромсали бюджет как могли.
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29.04.2020 18:27 Відповісти
Это все лапша для приезжих. Деньги выделялись на словах под гарантии правительства. Т.е. вы берите кредиты, которые мы "гарантируем" погасить когда-нибудь. Ага, нету дурных. Тем более вот свежие новости:

Казначейство блокує виплати на виготовлення озброєння за ДОЗ-2020

"... Підприємства, які мають виконувати державне оборонне замовлення з розробки та серійного виготовлення нових зразків техніки та озброєння для Збройних Сил, досі не отримали на це кошти. Навіть після того, як ДОЗ-2020 вступив у силу, жодне з підприємств вітчизняного ОПК не змогло скористатись державним фінансуванням, аби почати виконувати контракти...."
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29.04.2020 18:40 Відповісти
Три тис. ракетних комплексів - це не "Вільха" і йому подібні комплекси. Це йде мова про пзрк, "мухи" і т.д. хоча і вони тако ж потрібні ЗСУ. Гарно завуальовна інформація для тих, хто не читає текст.
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29.04.2020 19:40 Відповісти
https://censor.net/ua/user/256025 3 тисячі?В це хіба що бобіки повірять.
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29.04.2020 19:56 Відповісти
ДАЙ БОЖЕ ВАМ ЗДОРОВ'Я!
Низький Вам уклін від всієї України!
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29.04.2020 17:53 Відповісти
Да, и конструкторам, и изготовителям, и Турчинову, и Порошенко. Спасибо всем.
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29.04.2020 18:01 Відповісти
Зеленский поперхнулся
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29.04.2020 17:56 Відповісти
Да хоть бы и подавился бы вовсе !
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29.04.2020 20:53 Відповісти
16 тысяч хотя бы надо
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29.04.2020 17:56 Відповісти
И зачем такой подробный отчет? Места базирования раньше сообщили?
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29.04.2020 17:56 Відповісти
Может даже договорились о месте встречи для передачи подарка ихтамнетам.
С нашим миролюбцем говнокомандующим неизвестно чего можно ожидать.
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29.04.2020 17:59 Відповісти
Отлично, джавелинам с турецкими беспилотниками будет не так скучно лежать на складе.
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29.04.2020 17:57 Відповісти
16 ракет - пук в лужу. там один заряд рсзо - 12 ракет.
нужно как минимум 15-20 машин с коплектом по 50 изделий на каждую.
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29.04.2020 18:02 Відповісти
Это высокоточное оружие , можно пустить 1 ракету а не целый пакет как раньше с урагана
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29.04.2020 18:10 Відповісти
Читай ниже.
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29.04.2020 18:12 Відповісти
Пук в лужу это твой комментарий и деб@лов которые поставили лайк.Не смогли прочитать статью что это 16 последних ракет из партии последней !Читать научитесь и воспринимать инфу ИДИОТЫ !
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29.04.2020 19:36 Відповісти
дятел, следи за новостями. ранее бутусов писал, что завод-изготовитель топлива для этих ракет уволил практически весь персонал потому что зеленский разворовал бюджет
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29.04.2020 21:41 Відповісти
а оборонного заказа 2020 на ракеты "ольха" - нет. потому что Украиной правит малороский шут, который с подельниками разграбил бюджет.
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29.04.2020 17:59 Відповісти
Треба не 16, а 16 тисяч таких ракет.
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29.04.2020 18:00 Відповісти
Читай ниже.
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29.04.2020 18:12 Відповісти
"... 16 единиц ракеты "Виьха" из партии, которая серийно изготавливалась на предприятии в рамках государственного оборонного заказа-2019."

Источник: https://censor.net.ua/n3192464

А на 2020 зеленые денег не дали.
Хорошее 'хуже не будет' выбрали уставшие от войны.
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29.04.2020 18:02 Відповісти
Боюсь что это последние.
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29.04.2020 18:04 Відповісти
Пустая трата денег. Вторжение русни эти ракеты всё-равно остановить не способны, а с Лугандоном безальтернативное перемирие и струлять туда не дадут кроты ОБСЕ.
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29.04.2020 18:04 Відповісти
Кацапская армия гавно, 242 дня не могли взять ДАП
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29.04.2020 18:09 Відповісти
Тогда тем более эти ракеты бесполезны.
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29.04.2020 18:12 Відповісти
Ты дурак. Это высоточное оружие. Там точность попадания +/-20 метров на растоянии до 100 км. Один полк таких машин способен десятки тысяч ихтамнетов на броне отправить в ад буквально за пол дня работы
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29.04.2020 21:35 Відповісти
Если они будут стоять и ждать прилёта, то да.
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29.04.2020 22:07 Відповісти
Да-а-а, теперь враг в испуге от этих 16 ракет быстро убежит за горизонт! А если бы их (ракет) было бы целых 17 или 18 штук, litle the стал бы властелином мира! Ну, а при 19-20 штуках вся Вселенная была бы у его ног!!!
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29.04.2020 18:06 Відповісти
https://censor.net/news/3177178/v_2020_planiruetsya_zakupka_okolo_3_tys_raketnyh_kompleksov_i_raket_na_2_mlrd_grn_minoborony_foto
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29.04.2020 18:09 Відповісти
Читай ниже.
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29.04.2020 18:10 Відповісти
Теперь надо ими провести практические стрельбы по кацапам на Донбассе
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29.04.2020 18:08 Відповісти
Дурачки спешат гадить. Написано-16 ПОСЛЕДНИХ из партии а они воняют про ВСЕГО 16.
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29.04.2020 18:10 Відповісти
Вы заметили как возбудились кацапские тролли 😂😂😂😂
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29.04.2020 18:11 Відповісти
и кого это ипёт скоко, кацап сраный должен знать что всего лишь 16 и ему тада жить тута не сильна страшна, а на самом то деле может 160, а может 1600, а может и 16 тыс...
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29.04.2020 18:17 Відповісти
Ольха это твердотопливная ракета
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29.04.2020 18:27 Відповісти
Стёпа не сцы в кампот, там повар ноги моет! Никто ничё не пропил...тут те не кацапия!
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29.04.2020 18:28 Відповісти
КБ "Луч" досрочно отгрузило ВСУ 16 ракет "Вильха" в рамках выполнения гособоронзаказа на 2019 г. - Цензор.НЕТ 9196
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29.04.2020 18:20 Відповісти
Люди,що з громом. господарі не дозволили. бо може до кремля й рейгстага долетіти?
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29.04.2020 18:21 Відповісти
КБ "Луч" досрочно отгрузило ВСУ 16 ракет "Вильха" в рамках выполнения гособоронзаказа на 2019 г. - Цензор.НЕТ 6778
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29.04.2020 18:22 Відповісти
Ракеты "Вильха" надо досрочно оснастить ядерными боеголовками и увеличить их дальность полёта хотя бы до Камчатки. Наказ народа Украны. Исполнять.
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29.04.2020 18:22 Відповісти
В испуге не испуге , а если по середине Ростова упадет разок 250кг С-4 , мало не покажется
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29.04.2020 18:40 Відповісти
Думаю в Кремля мечтают о таком подарке.
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29.04.2020 18:46 Відповісти
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Iнформагентство Мiноборони ***********

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·https://twitter.com/***************/status/1255110234135298048 28 апр.

Форвард іспанського «Альбасете» Роман Зозуля закупив для Збройних Сил України медичні маски та тести на коронавірус

КБ "Луч" досрочно отгрузило ВСУ 16 ракет "Вильха" в рамках выполнения гособоронзаказа на 2019 г. - Цензор.НЕТ 2078
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29.04.2020 18:44 Відповісти
Красавец! Жму руку!
И тебе, брат, за пост!
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29.04.2020 21:14 Відповісти
Не просто говно , а Говнище . Главное чтобы за нашими поцанами Киев стоял ,а не зеленая плесень
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29.04.2020 18:47 Відповісти
А ПО КОМУ СТРЕЛЯТЬ БУДЕМ !?) ИЛИ ОПЯТЬ СПИШУТ !!!???
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29.04.2020 19:56 Відповісти
Це все класно, але нах.ра об'являти скільки чого і куди поставили,ще б розповіли в яких місцях зберігатись буде.
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29.04.2020 20:13 Відповісти
16 ракет "Вильха" это на один залп машины, показуха.
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29.04.2020 20:32 Відповісти
Чуть больше. На 1.3 залпа. (у Смерча 12 труб).
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29.04.2020 21:34 Відповісти
Лучше бы они 16 боевых беспилотников отгрузили для ВСУ
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29.04.2020 21:18 Відповісти
Ээээ... В конце апреля 2020 года предприятие досрочно отгрузило ракеты по оборонзаказу 2019 года.

Мне одному кажется что данный заголовок содержит некое внутреннее противоречие???
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29.04.2020 21:31 Відповісти
Того року літом, чи раніше, коли прийняли на озброєння замовили тільки 100шт в війська
У грудні 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Шепетівським ремонтним заводом було повідомлено про підготовку другого зразка «Вільхи».
За словами генерального конструктора «Вільхи» вже замовлено близько 100 ракет. Перші пускові установки мають бути готові в першій половині 2019 року, а ракети у другій половині 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-23 [23]
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29.04.2020 22:59 Відповісти
Перші пускові установки мають бути готові в першій половині 2019 року

У Смерча очень сложные в изготовлении трубы пусковой установки. Их делали только на одном заводе в РФ, на котором под это создали целую уникальную производственную линию. Делать их, было сложнее чем артиллерийские стволы.

А Украина научилась их делать?
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29.04.2020 23:16 Відповісти
порохоботи тут на лайно сходили, розповідаючи про припинення фінансування ракетної програми. А тут на тобі ... ))))
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30.04.2020 00:26 Відповісти
 
 