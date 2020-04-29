УКР
Экс-депутат Житомирского горсовета организовал бизнес по незаконной добыче песка, чем нанес ущерб на 380 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины в рамках мероприятий по охране природных ресурсов задокументировала добычу песка в промышленных масштабах в Коростышевском районе Житомирской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По предварительным данным досудебного следствия, организовали незаконный бизнес бывший депутат Житомирского городского совета и директор местной частной коммерческой структуры. Они начали разработку недр и добычу песчаной смеси на земельных участках, расположенных за пределами Стрижевского сельского совета Коростышевского района.

Противоправная деятельность проводилась под видом выполнения работ в рамках договора строительного подряда на создание водоема для рыбохозяйственных нужд. Установлено, что злоумышленники самовольно сняли почвенный покров на пяти земельных участках площадью 9,3 гектара. Затем они начали добычу песка без разрешительных документов с помощью тяжелой экскаваторной техники. Незаконно добытую песчаную смесь фирма за наличные реализовывала физическим лицам и коммерческим структурам Житомира и Коростышевского района по рыночным ценам в обход налогового законодательства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса на Житомирщине. ФОТО

"Инициированные УСБУ инженерно-экологические экспертизы показали, что дельцы успели добыть 840 тысяч кубических метров песка на 182 млн гривен, а самовольной разработкой недр нанесли убытки государству еще на 204 миллионов гривен.

По материалам СБУ экс-депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил использования недр, создало опасность для окружающей среды и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество, принадлежащее подозреваемому на правах собственности. Продолжается досудебное расследование.

Документирования сделки проводилось сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями Коростышевского ОП ГУ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области", - подчеркнули в СБУ.

СБУ (13402) недра (97) Житомирская область (1315)
+2
Вот странно, что не бабка какая с семечек переключилась на добычу ПИ...
29.04.2020 18:03 Відповісти
+1
А как там с добычей янтаря в Житомирской области?
29.04.2020 18:01 Відповісти
+1
мабуть, ужо весь выкопали, так затихли, так затихли...
29.04.2020 18:03 Відповісти
и шо ???
29.04.2020 18:29 Відповісти
а вот ещё можно дрейссену в водах на корм тем же курям добывать. в днепре её ж як гною в якутии! сплошным ковром в отдельных местах. причём первые добытчики могут нехило подняться. потом канешно и на них наедут. за то шо днепр очищают )))
29.04.2020 18:03 Відповісти
380 млн ? там млрд грн
29.04.2020 18:05 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_191800.html Житомир.info | ​Колишній депутат Житомирської міської ради організував незаконний видобуток піску, завдавши збитків державі на понад 200 млн грн
29.04.2020 18:07 Відповісти
Это два разных депутата.
29.04.2020 18:12 Відповісти
Яких два ? То та су....яку раніше прикривала мусарня та прокуратура .
29.04.2020 18:13 Відповісти
http://zhzh.info/blog/2017-07-30-21827 ПУХТАЕВИЧ МИХАИЛ ,,Лампочка " та його криминальна справа !!!!! / Ланочка / Блоги / ЖЖ.инфо
29.04.2020 18:16 Відповісти
Экс-депутат Житомирского горсовета организовал бизнес по незаконной добыче песка, чем нанес ущерб на 380 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7346
29.04.2020 18:19 Відповісти
СБУ как тараканы - везде... Шпионов и диверсантов ловить некому.. а вот следить за песком - тут как тут. Ну какое отношение СБУ и песок??????????????????
29.04.2020 18:19 Відповісти
ну хорошо допустим, а какой ущерб наносят областные руководители мвд и прокуратуры при чъих попустительствах происходили эти преступления???? даже последнему дебилу вонятно что он заносил, всему руководящему звену мвд по житомерской области минимальную пенсию и конфискацию, придумали комерс виноват оказывается, а кто комерсу разрешал с медалями пузо греют и детишки их под веществами людей давят на дорогах
29.04.2020 18:29 Відповісти
СБУ обратите внимание на речку Десна, что под Киевом от устья до Пуховки - её там так раскопали, что это отрицательно повлияло на общий уровень реки на полторы сотни километров вверх. Украине нанесён ущерб в миллиарды долларов которая она потратит на востановление судоходства на Десне.
29.04.2020 18:29 Відповісти
Людям нужен песок .Ежедневно.Не с Сахары же везти?Разрешений можно ждать десятки лет.Это называется ореховая мафия.Такое -везде и всюду.Раньше в каждом колхозе были свои карьеры.Скважины не бей,песок, глину не чипай..Вот что налоги не платит ,за то и тягайте.А место хорошее для разведения рыбы или просто купания,туризма и спорта.Рядом можно организовать полив.Нидерландыы всю страну покрыли каналами и ветряками .С 16 века.И в колониях тоже упорядочивают водоотведение и водопотребление.
29.04.2020 18:32 Відповісти
Та ти шо?!! Розвиднилося! А до того як він наніс збитків на 380 млн. ви нічого не бачили. Чекали поки теля ще трохи підросте, щоб жирком обріс і заніс вам виручку від свого нелегального бізнесу. А скільки таких є? А знаєте чому. Бо це комусь дуже вигідно. Спочатку давати можливість ворам "поработать" а потім їх постригти. Не пильна работка....
29.04.2020 19:34 Відповісти
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ, ЧТО БУДЕТ С ЭТИМ МЕСТОМ ДОБЫЧИ ПЕСКА !!!
29.04.2020 19:43 Відповісти
 
 