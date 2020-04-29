Экс-депутат Житомирского горсовета организовал бизнес по незаконной добыче песка, чем нанес ущерб на 380 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины в рамках мероприятий по охране природных ресурсов задокументировала добычу песка в промышленных масштабах в Коростышевском районе Житомирской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По предварительным данным досудебного следствия, организовали незаконный бизнес бывший депутат Житомирского городского совета и директор местной частной коммерческой структуры. Они начали разработку недр и добычу песчаной смеси на земельных участках, расположенных за пределами Стрижевского сельского совета Коростышевского района.

Противоправная деятельность проводилась под видом выполнения работ в рамках договора строительного подряда на создание водоема для рыбохозяйственных нужд. Установлено, что злоумышленники самовольно сняли почвенный покров на пяти земельных участках площадью 9,3 гектара. Затем они начали добычу песка без разрешительных документов с помощью тяжелой экскаваторной техники. Незаконно добытую песчаную смесь фирма за наличные реализовывала физическим лицам и коммерческим структурам Житомира и Коростышевского района по рыночным ценам в обход налогового законодательства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса на Житомирщине. ФОТО

"Инициированные УСБУ инженерно-экологические экспертизы показали, что дельцы успели добыть 840 тысяч кубических метров песка на 182 млн гривен, а самовольной разработкой недр нанесли убытки государству еще на 204 миллионов гривен.

По материалам СБУ экс-депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил использования недр, создало опасность для окружающей среды и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество, принадлежащее подозреваемому на правах собственности. Продолжается досудебное расследование.

Документирования сделки проводилось сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями Коростышевского ОП ГУ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области", - подчеркнули в СБУ.









