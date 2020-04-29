Ми вийшли на плато епідемії коронавірусу, і воно може бути тривалим, - Ляшко

Україна вийшла на плато епідемії коронавірусу, яке може бути тривалим у часі.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Карантин допоміг нам уникнути серйозного пікового стрибка епідемії, ми вже перебуваємо на плато, розтягуючи його в часі, тому воно може бути значно довшим, ніж у країнах ЄС. У них був стрибок, плато - і потім пішло на зниження. У нас не було стрибка, почалося плато і воно може бути тривалим", - сказав він.

За словами чиновника, в Україні щоденний приріст нових випадків інфікування з урахуванням видужалих і померлих не перевищує 10%, однак "це ще не стійка тенденція до зниження".

"Плато може бути тривалим, але ми потихеньку відпускатимемо карантинні заходи, щоб запрацювала економіка", - підсумував Ляшко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через тиждень можливий новий спалах коронавірусу у зв'язку з порушенням карантину на Великдень, - Ляшко. ВIДЕО