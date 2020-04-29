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Новини Коронавірус і карантин
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Ми вийшли на плато епідемії коронавірусу, і воно може бути тривалим, - Ляшко

Ми вийшли на плато епідемії коронавірусу, і воно може бути тривалим, - Ляшко

Україна вийшла на плато епідемії коронавірусу, яке може бути тривалим у часі.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Карантин допоміг нам уникнути серйозного пікового стрибка епідемії, ми вже перебуваємо на плато, розтягуючи його в часі, тому воно може бути значно довшим, ніж у країнах ЄС. У них був стрибок, плато - і потім пішло на зниження. У нас не було стрибка, почалося плато і воно може бути тривалим", - сказав він.

За словами чиновника, в Україні щоденний приріст нових випадків інфікування з урахуванням видужалих і померлих не перевищує 10%, однак "це ще не стійка тенденція до зниження".

"Плато може бути тривалим, але ми потихеньку відпускатимемо карантинні заходи, щоб запрацювала економіка", - підсумував Ляшко.

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Автор: 

карантин (18172) епідемія (218) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Клоун Лящко пытается корчить из себя важного человека, который что то решает в Украине.
Не ты засранец Ляшко будешь решать, сколько будет длится карантин, а народ Украины.
Когда народу надоест, он сразу выйдет на улицы и тем самым самостоятельно отменит антинародный карантин тупой власти.
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29.04.2020 18:12 Відповісти
+14
Що там у вас, лохи, карантин? Штрафують без масочок?Мы вышли на плато эпидемии коронавируса, и оно может быть длительным, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7892
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29.04.2020 18:21 Відповісти
+13
https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub

Mikhail Golub

@golub

·https://twitter.com/golub/status/1255513829078962179 2 мин

Зеленский работает тамадой у Герег

Мы вышли на плато эпидемии коронавируса и оно может быть длительным, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6557
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29.04.2020 18:09 Відповісти
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к сожалению здоровье уже позволяет пить только воду
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29.04.2020 19:01 Відповісти
Надо за здравие, а не за упокой! Живите долго и при здоровье!
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29.04.2020 21:27 Відповісти
голословненько.
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29.04.2020 19:06 Відповісти
В Италии престарелых больше чем где- либо, страна не бедная и климат нормальный
Посмотрите статистику 2019 г и 2020 г-повышенной смертности нет. ЕС не стал помогать Италии, а Путин решил авторитет заработать на пустом месте.
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29.04.2020 21:25 Відповісти
Ми вийшли на плато епідемії коронавірусу, і воно може бути тривалим, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5110
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29.04.2020 18:36 Відповісти
А шо там рахувать. Главное знать как поделить.
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29.04.2020 18:39 Відповісти
https://24tv.ua/health/amerikanska_kompaniya_zayavila_shho_pochne_zastosovuvati_vaktsinu_proti_koronavirusu_voseni_n1335211 Американська компанія заявила, що почне застосовувати вакцину проти коронавірусу восени - Новини здоров'я - Здоровʼя 24
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29.04.2020 18:39 Відповісти
на кому ?
зараз Зюзя скаже - а давайте на українцях !
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29.04.2020 18:43 Відповісти
А колоть будут куда. В попу или руку ? И лучше шоб медсестричка была как Анджелина Джолли .
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29.04.2020 18:46 Відповісти
то вам, а мені медстетрун, наприклад, Кріс Гемсворт..
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29.04.2020 19:30 Відповісти
А деньги у вас на нее есть ? То тогда плохо если нет. Вы же в старости глубокой умрете то так и вакционированим а это еще плохо бо из за вас меньше поступит кому то денег.
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29.04.2020 18:44 Відповісти
а это еще плохо бо из за вас меньше поступит кому то денег.

Ну вот есть же на свете умные люди! Читайте их и запоминайте!Респект!
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29.04.2020 21:29 Відповісти
ляшко, не выпучивай глаза, бо никто не поверит, что мы вышли на плато.
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29.04.2020 18:47 Відповісти
А может мы уже во всю прыть маршируем по этому плато. С оркестром и полевой кухней.
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29.04.2020 18:51 Відповісти
Пішов у сраку, глист кошерний, зі своїм плато. Ти диви, вже гранітну базу підводять під ситуацію, коли в нормальних країнах карантин скасують, а у нас будуть тягнути по плато стільки, скільки заманеться. ПНХ, мерзота.
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29.04.2020 20:46 Відповісти
Человечество окончательно победит коронавирусную болезнь COVID-19 в январе 2021 года, последней страной, где будут фиксироваться новые случаи инфицирования, станет Саудовская Аравия. К таким выводам пришли ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна, исследование https://ddi.sutd.edu.sg/ размещено исследование на сайте вуза.
Для расчета срока окончания пандемии ученые проанализировали данные о ситуации с распространением COVID-19 в 131 государстве. Для создания прогноза они использовали так называемую SIR-модель - "восприимчивые становятся инфицированными, инфицированные выздоравливают".
Для каждой страны приведены кривые циклов пандемии, отдельно отмечены даты выявления 97%, 98% и 100% случаев коронавируса.
Китай является единственной страной, в которой кривая сошла на нет (8 апреля).
По прогнозу ученых, во Франции выявление новых случаев инфекции прекратится 10 августа, в Великобритании - 22 августа, в Италии - 31 августа, в США - 9 сентября. 26 апреля стоит ожидать окончания активной фазы эпидемии в Южной Корее, следует из графиков.
В Украине, если верить исследованию, 97% случаев заражения будут подтверждены 17 мая, 99% - 25 мая, а после 2 июля новых случаев COVID-19 уже не будет.
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29.04.2020 18:49 Відповісти
размечтались ..
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29.04.2020 18:52 Відповісти
У нас в полку наш ветеринарный фельдшер знал очень много. Он бы точно определил когда этот вирус с короной (а корона одноглавая или двух?) но увы его покусала собака и он всбесился и был отправлен в психбольницу.
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29.04.2020 18:55 Відповісти
Аби ці сінгапурські слова - та Богові у вуха...
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29.04.2020 19:19 Відповісти
В Китаї як і на паРаші "крива" в руках комуняк...
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29.04.2020 19:58 Відповісти
На глаз судя по кривым использовалось распределение Стьюдента (гаусс с затянутыми хвостами). Но не факт, не приведено ни какое распределение использовалось, ни его параметры, ни источник данных, ни доверительная вероятность, чтобы можно было судить о достоверности предсказания. Но положительно хотя бы то, что никаких "плато" на кривой нк наблюдается. Типично экстремальный характер. Никакой экзотики.
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29.04.2020 20:30 Відповісти
а после 2 июля новых случаев COVID-19 уже не будет.

Надо еще каждый чих контролировать, иначе картина будет не полной...
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29.04.2020 21:31 Відповісти
Человечество окончательно победит коронавирусную болезнь COVID-19 в
Во первых, не победит, сезонная вспышка пандемии COVID-19 в 2020 закончится, что не гарантирует отсутствие повторения.
Во вторых - вирус мутирует и нет гарантии, что иммунитет к этому штамму будет действовать и против других, как это происходит со штаммами вируса гриппа.
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30.04.2020 17:25 Відповісти
все Ляшки рождены таскать пеноблоки и кирпичи, но почемуто попадают во власть.
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29.04.2020 18:53 Відповісти
Я расскажу вам про тенденцию. Сегодня в сквере Шевченко на центральной аллее 70% скамеек были заняты.
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29.04.2020 18:55 Відповісти
А откуда вы знаете что 70% ? А может 69,9 %...
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29.04.2020 18:56 Відповісти
Приди и посчитай сам.
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29.04.2020 19:30 Відповісти
Я бы сказал - 73%
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29.04.2020 19:50 Відповісти
Ми вийшли на плато епідемії коронавірусу, і воно може бути тривалим, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2586
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29.04.2020 18:57 Відповісти
А шо без смазки то не то ?
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29.04.2020 18:59 Відповісти
Смайлик добавлен графическим редактором или таки на машине нарисован?
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29.04.2020 19:52 Відповісти
https://censor.net/user/469416 יהודי מאה אחוז
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29.04.2020 19:01 Відповісти
Ух ты !? Мы вышли из бухты !!!
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29.04.2020 19:05 Відповісти
https://censor.net/user/469416 И вы зря ерничаете , у меня в Гановере товарищ умер 43-г как то так
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29.04.2020 19:15 Відповісти
Ляшко уже утомил.
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29.04.2020 19:16 Відповісти
Не знаю, какой ориентации Олег Ляшко, но этот ляшко, точно *****...
На копростане, геологи с ******, короновирус лечат!!!
ПЛАТО твою мать...
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29.04.2020 19:22 Відповісти
Народ в Киеве массово плюет на ношение масок и ходит в парки, менты либеральничают и не разгоняют даже запрещенные карантином массовые демонстрации в центре, т.е. мы видим дикость и отсутствие какой либо цивилизации. Однако, кроме практики антиевропейского свинства, мы можем видеть и его теоретиков, в лице множества выше отписавшихся комментаторов.
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29.04.2020 19:30 Відповісти
Плюйот? І правільно, чьто плюйот.
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29.04.2020 20:47 Відповісти
Пердило підтвердило
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29.04.2020 21:09 Відповісти
Однако, кроме практики антиевропейского свинства, мы можем видеть и его теоретиков, в лице множества выше отписавшихся комментаторов.

А также многих ,которые не умеют вычислить % смертности и сделать выводы...
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29.04.2020 21:35 Відповісти
Вчера пик сегодня плато завтра яма. Правильной дорогой идем товарищи. Териториальная оборона каждой громады от пришельцев.
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29.04.2020 19:37 Відповісти
Хочете вірте, а не хочете, то перевірте самі. З інформації МОЗ в мережі я щоденно фіксую кількість хворих на цей вірус в Україні ще з першого квітня. Сьогодні, 29.04, вирішив порахувати першу похідну у цьому графіку росту хвороби, щоб визначити швидкість її розповсюдження. Часовий інтервал довільно взяв три дні. То по моїх розрахунках виходить, що максимум ми пройшли десь тиждень тому, числа 23 квітня. Якщо не помилився і не буде другого максимуму коли діди разом відсвяткують побєдобєсіє, а потім разом блюватимуть цим вірусом, то може буде так, як прогнозують ці розумні люди: https://24tv.ua/health/**********************************************************************************************
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29.04.2020 19:46 Відповісти
З інформації МОЗ в мережі я щоденно фіксую кількість хворих

При таких ненадежных исходных данных анализ бесполезен. Напр, в Харькове то была вспышка пневмонии (а короновируса не было), то вдруг произошло падение смертности от пневмонии при росте заболевания.
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30.04.2020 17:30 Відповісти
Яке слово,плато.Прямо плато Гізи.
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29.04.2020 19:48 Відповісти
Мы стояли на плоскости
С переменным углом отраженья!
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29.04.2020 20:05 Відповісти
Большего ***** еще нужно поискать. Под эгидой вируса, как же удобно решать дела.
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29.04.2020 20:40 Відповісти
Пик превратися в горизонтальное пикирование до бесконечности и будет продолжаться пока не начнут изолировать заболевших применять жесткий карантин к контактным лицам. Вместо этого недоумки спустили под откос всю экономику и назвали этот процесс карантином. Если нет ума в аптеке не купишь.
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29.04.2020 20:51 Відповісти
я думаю это плато будет до тех пор пока вас на столбах голодные и озверевшие люди не развешивают... тут либо так - либо нариду кирдык)))
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29.04.2020 21:02 Відповісти
Народ пока не голодный, но уже злой.
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29.04.2020 21:18 Відповісти
Я, конечно, не вирусолог и не эпидемиолог. Но как руководитель общественной организации, посвятивший более 20 лет профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, не имею ответов на мучающие меня вопросы.

Вот они:

1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?

2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?

3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?

Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?

4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?

А у вас есть ответы на эти вопросы?
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29.04.2020 22:42 Відповісти
Ответ на этот вопрос один. Когда во время "чумы" кругом мерещится подвох, то так оно и есть. МОЗ пытается убить остатки сомнения у людей, наваливая еще больше противоречивых "фактов" . Устроить карантин и перекроить экономику мира, это же просто великолепная задумка. Да только нам от этого ничего кроме убытков. На фоне упавшей нефти, бензин в США за 1 литр, стоит уже 16 центов. А у нас? А у нас херантин, забивание мозгов людям, сватами и прочей дрянью. Ни и скомпрометированный трусливый президент.
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29.04.2020 23:56 Відповісти
удивительное совпадение, коцапы заговорили про плато и шлюшко. не с одного ли кабинета им методички шлют
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29.04.2020 23:04 Відповісти
Ляшко слухає поради шарлатанів з Академії Наук України, які дають йому результати своїх псевдонаукових розрахунків , висмоктаних з пальця за кошти платників податків. Цим упирям чим довше плато, тим більше бабок насмокчуть з лохів.
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29.04.2020 23:52 Відповісти
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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30.04.2020 00:33 Відповісти
Правильно сказал Лукашенко - лучше умереть стоя чем на коленях. Не лизал бы ***** - золотой человек был бы.
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30.04.2020 00:45 Відповісти
Він або ідіот цей Ляшко, або математику в школі прогулював. Плато це коли закритих випадків (хто вилікувався + хто помер) більше половини від загальної кількості захворівших. На сьогодні закритих випадків у нас близько 15%, так що ні про яке плато поки і мови буть не може.
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30.04.2020 14:43 Відповісти
Это ты идиот. Плато - это когда на графике число заразившихся - время число заразившихся равно константе.
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30.04.2020 14:53 Відповісти
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