Ми вийшли на плато епідемії коронавірусу, і воно може бути тривалим, - Ляшко
Україна вийшла на плато епідемії коронавірусу, яке може бути тривалим у часі.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Карантин допоміг нам уникнути серйозного пікового стрибка епідемії, ми вже перебуваємо на плато, розтягуючи його в часі, тому воно може бути значно довшим, ніж у країнах ЄС. У них був стрибок, плато - і потім пішло на зниження. У нас не було стрибка, почалося плато і воно може бути тривалим", - сказав він.
За словами чиновника, в Україні щоденний приріст нових випадків інфікування з урахуванням видужалих і померлих не перевищує 10%, однак "це ще не стійка тенденція до зниження".
"Плато може бути тривалим, але ми потихеньку відпускатимемо карантинні заходи, щоб запрацювала економіка", - підсумував Ляшко.
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Посмотрите статистику 2019 г и 2020 г-повышенной смертности нет. ЕС не стал помогать Италии, а Путин решил авторитет заработать на пустом месте.
зараз Зюзя скаже - а давайте на українцях !
Ну вот есть же на свете умные люди! Читайте их и запоминайте!Респект!
Для расчета срока окончания пандемии ученые проанализировали данные о ситуации с распространением COVID-19 в 131 государстве. Для создания прогноза они использовали так называемую SIR-модель - "восприимчивые становятся инфицированными, инфицированные выздоравливают".
Для каждой страны приведены кривые циклов пандемии, отдельно отмечены даты выявления 97%, 98% и 100% случаев коронавируса.
Китай является единственной страной, в которой кривая сошла на нет (8 апреля).
По прогнозу ученых, во Франции выявление новых случаев инфекции прекратится 10 августа, в Великобритании - 22 августа, в Италии - 31 августа, в США - 9 сентября. 26 апреля стоит ожидать окончания активной фазы эпидемии в Южной Корее, следует из графиков.
В Украине, если верить исследованию, 97% случаев заражения будут подтверждены 17 мая, 99% - 25 мая, а после 2 июля новых случаев COVID-19 уже не будет.
Надо еще каждый чих контролировать, иначе картина будет не полной...
Во первых, не победит, сезонная вспышка пандемии COVID-19 в 2020 закончится, что не гарантирует отсутствие повторения.
Во вторых - вирус мутирует и нет гарантии, что иммунитет к этому штамму будет действовать и против других, как это происходит со штаммами вируса гриппа.
На копростане, геологи с ******, короновирус лечат!!!
ПЛАТО твою мать...
А также многих ,которые не умеют вычислить % смертности и сделать выводы...
При таких ненадежных исходных данных анализ бесполезен. Напр, в Харькове то была вспышка пневмонии (а короновируса не было), то вдруг произошло падение смертности от пневмонии при росте заболевания.
С переменным углом отраженья!
Вот они:
1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?
2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?
3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?
Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?
4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?
А у вас есть ответы на эти вопросы?