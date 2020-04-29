1 воїн зазнав бойової травми, від початку доби найманці РФ 8 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Верхньоторецького із використанням станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів.

Зі снайперського озброєння ворог обстріляв українських захисників в районі Новомихайлівки. Неподалік Гнутового окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а оборонців Павлополя та Мар’їнки ворог обстрілював з гранатометів різних систем.

Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни жорстко подавили ворожі вогневі провокації.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці використали 9 мін 82-го калібру під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського та Оріхового. Неподалік Новозванівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з 120 мм мінометів – 15 мін.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав бойове травмування.

На трьох ділянках розведення сил режим "Тиша" дотримувався. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

28 квітня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з заборонених до розміщення на лінії зіткнення артилерійських систем калібрів 152 мм та 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Кам’янка, Опитне, Старогнатівка, Павлопіль, Кримське, Попасна, Новолуганське, Оріхове, Хутір Вільний, Новотошківське та Зайцеве.

Окрім цього, противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

За даними розвідки, 28 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення розбій, грабіж, 4 крадіжки, 3 факти незаконного поводження зі зброєю та 6 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 57 адміністративних правопорушень.

Лінію зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.