УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7987 відвідувачів онлайн
Новини
14 602 208

Шмигаль про чартери для українських заробітчан: "Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії"

Шмигаль про чартери для українських заробітчан:

Уряд готовий до переговорів із європейськими країнами, які виявлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі прем'єра.

Шмигаль зазначив: "Про це повідомив під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Маат Маасікасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін.

Важливою передумовою є легальне працевлаштування терміном від 3 місяців із дотриманням всіх соціальних гарантій та умов праці українців. Координацію цієї роботи здійснюватиме урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Станом на зараз уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Державіаслужба за 2 години до рейсу заборонила виліт чартеру із заробітчанами до Великої Британії, - МАУ

Автор: 

чартер (30) заробітчани (673) Шмигаль Денис (4650)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
Решил возглавить сборы с заробитчан
показати весь коментар
29.04.2020 18:30 Відповісти
+48
переговорах о чем? бабки сбрить хотите с работодателей? барыги!
показати весь коментар
29.04.2020 18:31 Відповісти
+41
пан виставляє кріпаків на продаж....Він окуел??
показати весь коментар
29.04.2020 18:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии. и что так сразу и отпустили запрашиваемых 14000 украинцев. Или ждут запросы из других стран, чтобы потом провести тендер по продаже дешевой рабочей силы. Это уже как продажа рабов на работы с аукциона.
показати весь коментар
30.04.2020 10:44 Відповісти
или вариант все съезжаются в Киев и отлавливают Шмыгло
показати весь коментар
30.04.2020 11:25 Відповісти
З таким розмахом шмуля створить усі 140 тис робочих місць за кордоном.
Кожен буде сплачувати податок, відрахування у п енсійний фонд, а ЗеБеня буде жирувати.
показати весь коментар
30.04.2020 11:47 Відповісти
Если официальное трудоустройство с внесением трудового стажа в трудовую - это хорошо.Старость придёт незаметно а деньги заработанные всё равно разлетятся как листья осенью с деревьев.А стаж это всё таки ( надеюсь ) гарантированная пенсия.И если они зарабатывают по 500-1000 дол( а может кто и больше) ( 14.000 - 27 000 грн ) то и пенсия будет более менее. Но в нашей стране всё как всегда сделают через жопу в свою пользу. Поэтому есть смутные сомнения. ( как всегда )
показати весь коментар
30.04.2020 11:54 Відповісти
? они могут платить есв и получить пенсию,
только никто не верит, что заплатив не получит то же, что и не платив ни копейки,
ЗеГниды легко поднимут пенсионный возраст
или что то ещё придумают,
уже сейчас 35 лет стажа мало кому светит набрать,,
молодёжь предпочитает в Польше платить налоги,
ибо в Польше мин пенсия пять лет стажа и поболее
чем у ЗеГнид за 35 лет
показати весь коментар
30.04.2020 12:25 Відповісти
Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.
Как передает https://censor.net/, об этом говорится в https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FPM_Shmigal%2F146%3Ffbclid%3DIwAR3nemgX60sEZXaLeWWKnPYHVHopPDBT904B4vzFlvHgusprrVuwfknZGB4&h=AT2jAbVeYKqBmZqubBwdcQb5G9Q5A3rIjc85wtK1jKs_ApP7lP0UgrxwkownSoWLrMq-4YZlgS1CRjRPVa90RWchos8bKmXLwYD2tBLAR04X6ZH2-g4eRpcHWka3QkQaxzd9 телеграме премьера. Источник: https://censor.net/n3192474

Шмигаль про чартери для українських заробітчан: "Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії" - Цензор.НЕТ 9236 Шмигаль про чартери для українських заробітчан: "Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії" - Цензор.НЕТ 778
показати весь коментар
30.04.2020 13:15 Відповісти
Якщо "Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", то можу сказати точно-провал гарантовано.
показати весь коментар
30.04.2020 13:43 Відповісти
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04

"Кріпацтво повертається?" Соцмережі обурені заявою Шмигаля про заробітчан Після заяви прем'єра в соцмережах обурються, що українці стали кріпаками, а уряд - рабовласниками.Шмигаль про чартери для українських заробітчан: "Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії" - Цензор.НЕТ 4317
показати весь коментар
30.04.2020 13:54 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 