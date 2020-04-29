Шмигаль про чартери для українських заробітчан: "Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії"
Уряд готовий до переговорів із європейськими країнами, які виявлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі прем'єра.
Шмигаль зазначив: "Про це повідомив під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Маат Маасікасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін.
Важливою передумовою є легальне працевлаштування терміном від 3 місяців із дотриманням всіх соціальних гарантій та умов праці українців. Координацію цієї роботи здійснюватиме урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Станом на зараз уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії".
Топ коментарі
+51 Бессоница
показати весь коментар29.04.2020 18:30 Відповісти Посилання
+48 Стрелок
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+41 Kolja Stambulskij
показати весь коментар29.04.2020 18:33 Відповісти Посилання
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Кожен буде сплачувати податок, відрахування у п енсійний фонд, а ЗеБеня буде жирувати.
только никто не верит, что заплатив не получит то же, что и не платив ни копейки,
ЗеГниды легко поднимут пенсионный возраст
или что то ещё придумают,
уже сейчас 35 лет стажа мало кому светит набрать,,
молодёжь предпочитает в Польше платить налоги,
ибо в Польше мин пенсия пять лет стажа и поболее
чем у ЗеГнид за 35 лет
Как передает https://censor.net/, об этом говорится в https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FPM_Shmigal%2F146%3Ffbclid%3DIwAR3nemgX60sEZXaLeWWKnPYHVHopPDBT904B4vzFlvHgusprrVuwfknZGB4&h=AT2jAbVeYKqBmZqubBwdcQb5G9Q5A3rIjc85wtK1jKs_ApP7lP0UgrxwkownSoWLrMq-4YZlgS1CRjRPVa90RWchos8bKmXLwYD2tBLAR04X6ZH2-g4eRpcHWka3QkQaxzd9 телеграме премьера. Источник: https://censor.net/n3192474
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04
"Кріпацтво повертається?" Соцмережі обурені заявою Шмигаля про заробітчан Після заяви прем'єра в соцмережах обурються, що українці стали кріпаками, а уряд - рабовласниками.