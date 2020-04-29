Шмигаль про чартери для українських заробітчан: "Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії"

Уряд готовий до переговорів із європейськими країнами, які виявлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі прем'єра.

Шмигаль зазначив: "Про це повідомив під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Маат Маасікасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін.

Важливою передумовою є легальне працевлаштування терміном від 3 місяців із дотриманням всіх соціальних гарантій та умов праці українців. Координацію цієї роботи здійснюватиме урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Станом на зараз уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії".

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