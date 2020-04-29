Екскомандир взводу Нацгвардії вимагав у строковика $1800 за сприяння у звільненні від служби, - ДБР
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру в отриманні хабаря колишньому командиру ремонтного взводу автомобільної техніки однієї із військових частин Національної гвардії України, яка дислокується у місті Харків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті ДБР.
"За попередньою інформацією, командир взводу вимагав у солдата-строковика 1 800 доларів США за сприяння у звільнені його зі служби за станом здоров’я", - зазначається в повідомленні.
Екс-командиру ремонтного взводу інкримінується одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).
Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено частину грошей, а також 21 патрон.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону об’єднаних сил. Оперативний супровід – Головний відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Харківській області.
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