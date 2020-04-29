Уряд рекомендує, щоб на час карантину зарплата керівництва держбанків не перевищувала 47 тис. грн, - Мінфін

Кабінет міністрів рекомендує на період карантину обмежити 10 мінімальними зарплатами (47 230 грн) зарплати керівникам державних банків і членам спостережних рад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Заробітні плати керівників державних банків мають бути обмежені 10 мінімальними зарплатами (47 230 грн). Відповідна рекомендація була прийнята на засіданні Кабінету міністрів України 29 квітня і найближчим часом буде направлена ​​наглядовим радам АТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", ПАТ "Державний ощадний банк", - сказано в повідомленні.

Рекомендація поширюється на голів правління, членів правління, а також членів наглядових рад державних банків. Обмеження має діяти з квітня 2020 року і на період до завершення місяця, в якому скасовується встановлений карантин.

Нагадуємо, Кабінет міністрів 29 квітня 2020 року прийняв рішення про встановлення розміру зарплати керівників і членів виконавчих органів, членів наглядових рад державних компаній на час карантину на рівні не вище 47 тис. грн.

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