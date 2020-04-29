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Уряд рекомендує, щоб на час карантину зарплата керівництва держбанків не перевищувала 47 тис. грн, - Мінфін

Уряд рекомендує, щоб на час карантину зарплата керівництва держбанків не перевищувала 47 тис. грн, - Мінфін

Кабінет міністрів рекомендує на період карантину обмежити 10 мінімальними зарплатами (47 230 грн) зарплати керівникам державних банків і членам спостережних рад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Заробітні плати керівників державних банків мають бути обмежені 10 мінімальними зарплатами (47 230 грн). Відповідна рекомендація була прийнята на засіданні Кабінету міністрів України 29 квітня і найближчим часом буде направлена ​​наглядовим радам АТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", ПАТ "Державний ощадний банк", - сказано в повідомленні.

Рекомендація поширюється на голів правління, членів правління, а також членів наглядових рад державних банків. Обмеження має діяти з квітня 2020 року і на період до завершення місяця, в якому скасовується встановлений карантин.

Нагадуємо, Кабінет міністрів 29 квітня 2020 року прийняв рішення про встановлення розміру зарплати керівників і членів виконавчих органів, членів наглядових рад державних компаній на час карантину на рівні не вище 47 тис. грн.

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Автор: 

банки (7784) Кабмін (14160) Мінфін (3662) зарплата (2261)


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Топ коментарі
+2
Ощадбанк отримує збитки по 15 млрд грн на рік, а зарплата Андія Пишного керівника Ощадбанку, сягає 500 тис. грн на місяць, тому що Андрюха однокурсник Яценюка і разом з Яценюком зливав Майдан і проводив автобуси з Ягуаром через блок-пости місцевих мешканців! Мафія відплатила Пишному за послуги!
https://youtu.be/EuGsrQyBdHw?t=239 Ліжник ТВ (Випуск 28) про 47 тис. грн
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29.04.2020 19:23 Відповісти
+1
а за какой хер такая зарплата ?? они что в шахте без воздуха сидят ??
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29.04.2020 18:59 Відповісти
+1
или в окопах рискуют жизнью ???
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29.04.2020 19:00 Відповісти
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а за какой хер такая зарплата ?? они что в шахте без воздуха сидят ??
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29.04.2020 18:59 Відповісти
Ощадбанк отримує збитки по 15 млрд грн на рік, а зарплата Андія Пишного керівника Ощадбанку, сягає 500 тис. грн на місяць, тому що Андрюха однокурсник Яценюка і разом з Яценюком зливав Майдан і проводив автобуси з Ягуаром через блок-пости місцевих мешканців! Мафія відплатила Пишному за послуги!
https://youtu.be/EuGsrQyBdHw?t=239 Ліжник ТВ (Випуск 28) про 47 тис. грн
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29.04.2020 19:23 Відповісти
Эти зарплаты госслужащих говорят о чем? О том что власти нах не нужен народ. Ему кидают зарплату, чтоб с голоду не сдох, а себе любимым десятки и сотни тысяч , некоторым и миллионы гривен в в месяц. Ублюдки зеленые.
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29.04.2020 19:49 Відповісти
или в окопах рискуют жизнью ???
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29.04.2020 19:00 Відповісти
КАРАНТИН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 12 МАЯ они что поцы в кубе или держат народ украины за дебилов типа себя любимых????? инцестное стадо ублюдков...
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29.04.2020 19:15 Відповісти
Текст петиции офигенный.
Давайте не переставлять кровати и требовать отставки вислюка.
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29.04.2020 19:05 Відповісти
У вчителів все одно більше!
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29.04.2020 19:12 Відповісти
А 2000 пенсии не хотели? Сцуки!
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29.04.2020 19:18 Відповісти
один х@р там премии размером с десять зарплат
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29.04.2020 19:19 Відповісти
В нас немає "збєрєгатєльнага" брнку ні українською мовою ні б/я іншою
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29.04.2020 19:19 Відповісти
не бойтесь, покажут за 45000 грвн, но не покажут на оздоровление, за интенсивность, ссуды... и снова будут 500-600К гривен. лохторату на уши лапшу вешают
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29.04.2020 19:23 Відповісти
В нас АТ "ощадбанк" а мова йде про москальський шолє?
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29.04.2020 19:23 Відповісти
Это грабеж руководителей госбанков!!! Совести у вас нет!
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29.04.2020 19:30 Відповісти
а то они с зарплаты живут, ну да хрен с ними, а ну ка призови своих клоунов из квартала и всяких потапов с прочими говнопевцами и говноактерами типа боклана чтоб они год выступали бесплатно уж у них то бабла год прожить точно хватит ахаха юмори дальше, ты лучший комик
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29.04.2020 19:36 Відповісти
Та на время карантина членам наблюдательным можно и минималку нихера с ними неслучится
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29.04.2020 19:51 Відповісти
Ха,это пусть озвучат тупой хохляцкой быдлоте из 73 % идиотов,читыретысчидолярофф говорите?
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29.04.2020 20:08 Відповісти
И еще... рекомендует в карантине взятки не брать, пьяными с девками не гонять на мерседесах , звонить родителям и быть образцовыми слугами народа.
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29.04.2020 20:35 Відповісти
Кинули косточку для заглатывания.
Со времен работы банков Украина и Крещатик - ничего не изменилось.
Председателям и замам пред. правлений, а также членам наб советов - не нужны зп. У них совсем другие источники заработков и суммы совсем не в грн.
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29.04.2020 23:23 Відповісти
Но зато после карантина - сколько душе угодно!
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29.04.2020 23:55 Відповісти
Рекомендуют! Не к чему не обязывает!
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30.04.2020 02:06 Відповісти
 
 