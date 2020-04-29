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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень та аптек", а він для "Епіцентру", - журналістка Єгошина. ДОКУМЕНТ

Як заявив президент Володимир Зеленський, літак "Мрія" 23 квітня доставив в Україну величезну партію медичних товарів. Однак рейс був комерційним.

Про це повідомила в Facebook журналістка Валерія Єгошина, інформує Цензор.НЕТ.

"23 квітня українська гордість - літак "Мрія" доправив в Україну величезну партію медичних товарів.

- Президент Зеленський у зверненні: "Наша "Мрія" доправила з Китаю понад 100 тонн гуманітарного вантажу для медиків, лікарень і для аптечних мереж";

- ДП "Антонов" у відповідь на наш запит: "Рейс с засобами для боротьби з коронавірусом був комерційним, умови та характер вантажу є комерційною таємницею";

- нардеп Герега (він же - гігант "Епіцентр", який ані на мить не припиняв роботу, на відміну від малих підприємств): "Мер Києва, ми завезли на "Мрії" велику партію протиепідеміологічних товарів, більше береш - більша знижка", - повідомила вона, додавши скріншоти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський заявив, що Мрія доставила рекордний вантаж для лікарень та аптек, а він для Епіцентру, - журналістка Єгошина 01Зеленський заявив, що Мрія доставила рекордний вантаж для лікарень та аптек, а він для Епіцентру, - журналістка Єгошина 02
Зеленський заявив, що Мрія доставила рекордний вантаж для лікарень та аптек, а він для Епіцентру, - журналістка Єгошина 03

Також журналістка запитує: "чи то президент Зеленський знову ненароком попіарився та назвав "гуманітарним вантажем" комерційний рейс "Епіцентру" чи то, якщо президент ніколи не вводить населення в оману, "Епіцентр" торгує "гуманітарним вантажем"?)

Зеленський заявив, що Мрія доставила рекордний вантаж для лікарень та аптек, а він для Епіцентру, - журналістка Єгошина 04

Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів.

Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець заявив, що літак АН-225 "Мрія" здійснить ще один рейс з медичними вантажем через тиждень.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24391) карантин (18172) ЗМІ (1367) Епіцентр (75) Мрія (118) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+127
Зеленский заявил, что "Мрия" 23 апреля доставила рекордный груз "для больниц и аптечных сетей", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина - Цензор.НЕТ 9861
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29.04.2020 19:24 Відповісти
+125
Зеленский заявил, что "Мрия" 23 апреля доставила рекордный груз "для больниц и аптечных сетей", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина - Цензор.НЕТ 5410
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29.04.2020 19:20 Відповісти
+107
...совсепм не барыги, да, зелюки?
Зеленский заявил, что "Мрия" 23 апреля доставила рекордный груз "для больниц и аптечных сетей", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина - Цензор.НЕТ 5578
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29.04.2020 19:21 Відповісти
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про тебе думає барига.
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30.04.2020 08:32 Відповісти
Это кто зедебил,твой?
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30.04.2020 08:47 Відповісти
Мне морда барыги глаза режет. Так что терпите
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30.04.2020 08:39 Відповісти
Зедебил?
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30.04.2020 08:48 Відповісти
Тупая биомасса?
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30.04.2020 08:50 Відповісти
Согласен,73%зедебилов! Что напишешь про гуманитарную помощь ,привезенную на мрии?То же для биомассы?
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30.04.2020 08:52 Відповісти
НЕЛОХ знову лохонувся
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30.04.2020 08:34 Відповісти
я вважаю, що скрін від https://censor.net/user/83072 в https://censor.net/comments/locate/3192426/019214f8-8ec9-72b7-abde-0274d9afcfab має фігурувати в кожній новині про цю корупцію від Зе і Ге
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30.04.2020 08:38 Відповісти
ОП продает не только должности , а и рекламные услуги, Эпицентр заказал ролик с участием типа президента, ничего личного, просто бизнес
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30.04.2020 08:41 Відповісти
Бигуса ищите,этот Пургамет найдет все Зелины заначки
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30.04.2020 08:42 Відповісти
На месте Пороха я бы вас послал ...еще в 2014 году.Жаль чтто я не Порошенко..ВАМ ПОВЕЗЛО...
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30.04.2020 08:49 Відповісти
12 миллионов масок - это 26 тонн... а вывезли в декабре-январе почти 600 тонн масок в Европу... Термин "коммерческая тайна" говорит о нафталинном мышлении середины прошлого века... пора понять : тайн больше нет. никаких
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30.04.2020 09:20 Відповісти
Оманский Барыга со своей ЗЕленой стаей бабло пилит.
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30.04.2020 09:23 Відповісти
зеленский - унылое брехло
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30.04.2020 09:27 Відповісти
Скандал за скандалом. Це ж треба бути такими д.******!
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30.04.2020 09:43 Відповісти
а в зеленої плісняви щось НЕ комєрчєское??? зеленський - гідна дитинка каломойського.. уся в папу..
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30.04.2020 09:49 Відповісти
хтось там ще патякає що порох баріга? )))
А хто тоді зеленський? Скупка краденого, продажа ворованного - девіз нової влади в Україні..
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30.04.2020 09:50 Відповісти
план кремля вдався на 99 %. Облили брудом Пороха, влили в мізки (чи що там в тих 73 % ідіотів замість них) усіляку ахінею про мальдіви/алкАголіка/аффшори/барігу/ліпєЦкуюХвабріку, і Україна отримала "НЕ" барігу, "НЕ" афшори, "НЕ"алкаголіка", "НЕ"ліпецкуюХвабріку, а реального мародера, який вивозить за кордон захисні засоби на порозі пандемії, а потім закупляє їх же ж за шалені гроші, та продає в Епіцентрах в три шкури сдираючі в і так злиденного народу за них гроші, мародера, який просерає весь бюджет країни лише за півроку, мародера, який таки продав українську землю, мародера, мародера, якогму навіть міжнародні інституції дають копняка, розуміючи що воно ні на що не спроможне, мародера, який віддає кремлю ключових свідків резонансних злочинів рашки на території України..То хтось буде сперечатись з тим, що план кремля по захопленюю України не вдався? А-ну, хочу попочитати "вагомі" аргументи від зебілів, які продали МОЮ країну !
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30.04.2020 10:03 Відповісти
шмаркля не може відкрити рота, щоб не збрехати. І це не тільки з Мрією і з її комерційним рейсом, на якому шмаркля робить свій піар.

Панове, запам'ятайте, якщо Янелох Оманський відкрив рота, значить зараз підло збреше та все перекрутить.

Більш підлуватої та нахабної істоти серед українсих президентів ще не було, це якась пекельна суміш... підлість,хуцпа та страх в одій недолугій істоті, що взялась грати роль президента, роль, до якої шмаркля не готова навіть і на один відсоток.
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30.04.2020 10:08 Відповісти
- Куме, а от як дізнатись, шо Зєля бреше?
- Якщо він відкрив рота - значить бреше.
- А якщо рот у нього закритий?
- Значить, готується відкрити і збрехати.
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30.04.2020 11:04 Відповісти
він не бреше, а просто тупий і патякає не включаючи мізки, тому й вляпується.
Не впевнений що він знав про комерційний вантаж. Скоріш за все йому насцяли у вуха про Мрію, медичні товари і що він зможе пропіаритись, і завезли це без розмитнення. Воно ж тупе, ним користуються всі хто має доступ
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30.04.2020 11:08 Відповісти
Что то пора с єтим делать, такими темпами бубочка до конца года от страні ничего не оставит
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30.04.2020 10:12 Відповісти
Ни дня без зашквара.
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30.04.2020 10:21 Відповісти
нам потрібне нове вітання, що на кшталт - "Весна прийшла" і відповідь "Довбойби не зникають". Дайте вгадаю, а в чергу на рейс Мрії, яка заповнена на місяць на перед, Епіцентр хтось з чиновників всунув, під приводом порятунку країни?
Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень та аптек", а він для "Епіцентру", - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 4472
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30.04.2020 10:22 Відповісти
100%. Ще й завезли весь комерційний товар без розмитнення, адже "Прєзідєнт в курсє".
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30.04.2020 11:09 Відповісти
...более 100 тонн гуманитарного груза для медиков, больниц и для аптечных сетей" Как правильно понять данное предложение. Гуманитарный груз это так понимаю, что это бесплатная помощь государству для борьбы с короновирусом. И тут же аптечные сети. Назовите в Украине хоть одну аптечную сеть которая бесплатно раздает гуманитарный груз.
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30.04.2020 10:39 Відповісти
Ай да шоумен!!! Скоро піар акції беде робити на гробах!
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30.04.2020 10:41 Відповісти
Люди делают то, что делают, не потому что это нужно, а потому что они это могут.
Быдло захотело видеть в роли президента своей страны человека, который может исполнять корнишоном на пианине. Так зачем каждый раз этот дебильный хайп: вот, мол, смотрите, этот клоун вместо того, чтобы быть президентом, продолжает исполнять на рояле? А чего ж вы от него ждали? Неужели честности, порядочности и мудрых решений? Тогда вы точно зебилы.
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30.04.2020 11:19 Відповісти
Ну, если коммерческий рейс Гереги за бюджетные деньги, то ГБР надо Вовочку брать под руки...
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30.04.2020 11:21 Відповісти
Вот это да....ДОКУМЕНТИЩЕ! адназначна ВЕРЮ!!! Ни подписи, ни печати. Таких пруфов любой школьник на принтере по дюжине в час клепать может.
Но. Это же отличный повод для порошковых поныть как все плохо, да попостить бородатые фразы и заезженные картинки про зебилов. Не?
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30.04.2020 11:22 Відповісти
но но но порошковые это представители зеленого леса
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30.04.2020 12:41 Відповісти
Ну и как? Всё еще смешно и ДОКУМЕНТИЩЕ на принтере наклепано? Ну а теперь просмотрите ветку и заезженные картинки про зебилов. Может что полезное найдете.
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01.05.2020 23:37 Відповісти
Посмотрел. Не нашел. Все в этом лепрозории давно уже нет ничего полезного...
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02.05.2020 10:12 Відповісти
Открываете 1-ю страницу ветки и начинаете просмотр с первого поста. Это не просто полезно - это поучительно.
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02.05.2020 10:29 Відповісти
Поучительно читать книги, а не истеричные выкаки безымянных индивидуумов, которых забудут максимум через 10 минут после прочтения. Ну вот повопили...поверещали, обложили матом и проклятиями...
И, пардон, ШО?
Вы сами знаете ответ. А ничего..
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02.05.2020 21:54 Відповісти
Так не сидите, не читайте. Вас надеюсь модераторы не приковали к батарее? Кстати говоря - не помню, чтобы я тут кого-то матами обкладывала или проклинала.
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02.05.2020 22:31 Відповісти
Речь не лично о Вас, но о ваших однотипных штампованных «одномышленниках». Я и не читаю все эти помои вдумчиво Иногда просто думаешь - а ну ка затроллю немного...может кому-то наконец что-то дошло? Нет, всё по-прежнему... Задницы полыхают во всю, поток помоев не иссякает...
Вы возразите - многие недовольны тем и тем. И это правда. Никогда не будет довольных всех и всем. Всегда найдутся те, кому все поперек. Но. Это не решается трепом на форумах и фейсбучеках. Не нравится, не согласен - выходи на улицу и заявляй об этом лично, не подбивая других на действия и не прикрываясь левыми айпи и австралийскими и прочими флажками. Но нет, храбрые диванные ыксперды на такое не подписывались. Им за это точно не заплатят
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03.05.2020 11:21 Відповісти
Неа, не пойдёт........ Я конкретно Вам написала про Ваше "недовольство". А именно - "Таких пруфов любой школьник на принтере по дюжине в час клепать может.
Но. Это же отличный повод для порошковых поныть как все плохо" Так статья - это правда или выдумка? Или как Вы сами выразились "выкак" и повод поныть какие плохие "порошковые"?
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03.05.2020 11:32 Відповісти
Я же сказал - решил потроллить. Сомнений в правдивости не было. Хотел посмотреть на «праведную» реакцию тех кто «негодуэ». Посмотрел
За сим - прощайте
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03.05.2020 11:38 Відповісти
73% єуеніо ви робите це разом.........
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30.04.2020 11:28 Відповісти
Баян. Скучный и скудоумый.
Але ж що ще можна чекати від недолугих ментальних рагулів, як ти...
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03.05.2020 11:25 Відповісти
Президент Украины лично встречал коммерческий груз депутата Гереги. Что было бы с его европейским коллегой за подобное?
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30.04.2020 11:49 Відповісти
Зеленський постійно анонсує доставку захисних костюмів для лікарів! А їх як не було так і немає! Куди ж вони діваються окрім "Епіцентрів"?
На де яку відповідь *********** такі події:
1. У всіх урізали фінансування, а медикам просто недодали, а аваківці "розтовстіли" на кругленьку суму з бюджету;
2. На "перевірку" до Тищенка прибули полісмени в повном антибактеріальному спорядженні (видать якісь елітні, бо прості патрульні закривають обличча , практично ганчірками).
Може всі захисні костюми що так потрібні лікарям осідають на аваківських складах?
Чому так запасається сенйор карантино?
Чи не вигідно сенйору карантино збільшення кількості заражених і тим самим ще більше репресувати українців?
Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень та аптек", а він для "Епіцентру", - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 6064
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30.04.2020 13:18 Відповісти
Допоки українці не станут смертельною небезпекою для життя брудних політиків, олігархів та членів їх сімей,це безмежжя продовжуватиметься.
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30.04.2020 13:23 Відповісти
Зеленский- брехливая моська кало-мойского...!!!
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30.04.2020 15:29 Відповісти
Что- мне не верится , что зеленский бесплатно пиарится для семейки ГЕРЕГ!!!
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30.04.2020 16:30 Відповісти
А шо нихреново, сейчас попробуй дефицитный груз для борьбы с короновирусом доставь, а тут хренась и он уже в продаже по хорошей цене от одного монополиста, конкуренты без товара умрут от зависти.
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30.04.2020 17:02 Відповісти
"23 апреля украинская гордость - самолет "Мрия" - доставил в Украину огромную партию медицинских товаров. - Президент Зеленский в обращении: "Наша "Мрия" доставила из Китая более 100 тонн гуманитарного груза для медиков, больниц и для аптечных сетей"; Источник: https://censor.net/n3192483

І чому радіє Зе клоун так нібити то він будував "Мрію"
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30.04.2020 17:03 Відповісти
Він радіє за Герег. Гарний гешефт вийшов!
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30.04.2020 19:05 Відповісти
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