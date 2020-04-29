Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень та аптек", а він для "Епіцентру", - журналістка Єгошина. ДОКУМЕНТ

Як заявив президент Володимир Зеленський, літак "Мрія" 23 квітня доставив в Україну величезну партію медичних товарів. Однак рейс був комерційним.

Про це повідомила в Facebook журналістка Валерія Єгошина, інформує Цензор.НЕТ.

"23 квітня українська гордість - літак "Мрія" доправив в Україну величезну партію медичних товарів.

- Президент Зеленський у зверненні: "Наша "Мрія" доправила з Китаю понад 100 тонн гуманітарного вантажу для медиків, лікарень і для аптечних мереж";

- ДП "Антонов" у відповідь на наш запит: "Рейс с засобами для боротьби з коронавірусом був комерційним, умови та характер вантажу є комерційною таємницею";

- нардеп Герега (він же - гігант "Епіцентр", який ані на мить не припиняв роботу, на відміну від малих підприємств): "Мер Києва, ми завезли на "Мрії" велику партію протиепідеміологічних товарів, більше береш - більша знижка", - повідомила вона, додавши скріншоти.

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Також журналістка запитує: "чи то президент Зеленський знову ненароком попіарився та назвав "гуманітарним вантажем" комерційний рейс "Епіцентру" чи то, якщо президент ніколи не вводить населення в оману, "Епіцентр" торгує "гуманітарним вантажем"?)

Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів.

Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець заявив, що літак АН-225 "Мрія" здійснить ще один рейс з медичними вантажем через тиждень.

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