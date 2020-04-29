Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень та аптек", а він для "Епіцентру", - журналістка Єгошина. ДОКУМЕНТ
Як заявив президент Володимир Зеленський, літак "Мрія" 23 квітня доставив в Україну величезну партію медичних товарів. Однак рейс був комерційним.
Про це повідомила в Facebook журналістка Валерія Єгошина, інформує Цензор.НЕТ.
"23 квітня українська гордість - літак "Мрія" доправив в Україну величезну партію медичних товарів.
- Президент Зеленський у зверненні: "Наша "Мрія" доправила з Китаю понад 100 тонн гуманітарного вантажу для медиків, лікарень і для аптечних мереж";
- ДП "Антонов" у відповідь на наш запит: "Рейс с засобами для боротьби з коронавірусом був комерційним, умови та характер вантажу є комерційною таємницею";
- нардеп Герега (він же - гігант "Епіцентр", який ані на мить не припиняв роботу, на відміну від малих підприємств): "Мер Києва, ми завезли на "Мрії" велику партію протиепідеміологічних товарів, більше береш - більша знижка", - повідомила вона, додавши скріншоти.
Також журналістка запитує: "чи то президент Зеленський знову ненароком попіарився та назвав "гуманітарним вантажем" комерційний рейс "Епіцентру" чи то, якщо президент ніколи не вводить населення в оману, "Епіцентр" торгує "гуманітарним вантажем"?)
Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів.
Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець заявив, що літак АН-225 "Мрія" здійснить ще один рейс з медичними вантажем через тиждень.
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А хто тоді зеленський? Скупка краденого, продажа ворованного - девіз нової влади в Україні..
Панове, запам'ятайте, якщо Янелох Оманський відкрив рота, значить зараз підло збреше та все перекрутить.
Більш підлуватої та нахабної істоти серед українсих президентів ще не було, це якась пекельна суміш... підлість,хуцпа та страх в одій недолугій істоті, що взялась грати роль президента, роль, до якої шмаркля не готова навіть і на один відсоток.
- Якщо він відкрив рота - значить бреше.
- А якщо рот у нього закритий?
- Значить, готується відкрити і збрехати.
Не впевнений що він знав про комерційний вантаж. Скоріш за все йому насцяли у вуха про Мрію, медичні товари і що він зможе пропіаритись, і завезли це без розмитнення. Воно ж тупе, ним користуються всі хто має доступ
Быдло захотело видеть в роли президента своей страны человека, который может исполнять корнишоном на пианине. Так зачем каждый раз этот дебильный хайп: вот, мол, смотрите, этот клоун вместо того, чтобы быть президентом, продолжает исполнять на рояле? А чего ж вы от него ждали? Неужели честности, порядочности и мудрых решений? Тогда вы точно зебилы.
Но. Это же отличный повод для порошковых поныть как все плохо, да попостить бородатые фразы и заезженные картинки про зебилов. Не?
И, пардон, ШО?
Вы сами знаете ответ. А ничего..
Вы возразите - многие недовольны тем и тем. И это правда. Никогда не будет довольных всех и всем. Всегда найдутся те, кому все поперек. Но. Это не решается трепом на форумах и фейсбучеках. Не нравится, не согласен - выходи на улицу и заявляй об этом лично, не подбивая других на действия и не прикрываясь левыми айпи и австралийскими и прочими флажками. Но нет, храбрые диванные ыксперды на такое не подписывались. Им за это точно не заплатят
Но. Это же отличный повод для порошковых поныть как все плохо" Так статья - это правда или выдумка? Или как Вы сами выразились "выкак" и повод поныть какие плохие "порошковые"?
За сим - прощайте
Але ж що ще можна чекати від недолугих ментальних рагулів, як ти...
На де яку відповідь *********** такі події:
1. У всіх урізали фінансування, а медикам просто недодали, а аваківці "розтовстіли" на кругленьку суму з бюджету;
2. На "перевірку" до Тищенка прибули полісмени в повном антибактеріальному спорядженні (видать якісь елітні, бо прості патрульні закривають обличча , практично ганчірками).
Може всі захисні костюми що так потрібні лікарям осідають на аваківських складах?
Чому так запасається сенйор карантино?
Чи не вигідно сенйору карантино збільшення кількості заражених і тим самим ще більше репресувати українців?
І чому радіє Зе клоун так нібити то він будував "Мрію"